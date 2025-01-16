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Büyük balık kazanır

#Serenay Sarıkaya#Mert Demir#Rezzan Benardete

Tekelleşme iddiasıyla ilgili soru sorulacak en doğru insan Hülya Avşar’dı, son sözü de o söyledi: “Güçlü olan kazanır, güçlü olacaksın.”

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Son dönemin tartışma konusu menajerlik firmaları, şimdilerde mercek altında.

“O onunla olmuş, bu çok iş almış, şu iş alamamış...”

Aman aman aman, sektör karıştı.

Meselenin bir de “aşk” kısmı var ki, o bence hiç kimseyi ilgilendirmemeli.

Yok efendim Serenay Sarıkaya’yla Mert Demir reklam aşkı yaşıyormuş.

Reklam aşkı yaşayan hiç kimse bu kadar samimi olamaz, bu kadar mutlu gözükemez bence.

Gerçek olan nedir peki? Mert Demir’in de söylediği gibi: Aşk.

Âşık olduğum bir ilişkinin içindeyim” dedi şarkıcı. Bu nasıl içten bir cümle ve haykırış!

Saygı duyalım mı aşklarına? Saygı duyalım mı ilişkilerine? Saygı duyalım mı Serenay ve Mert’e artık?

Ben bu ikiliyi seviyorum ve hep yan yana görmek istiyorum. İddialara inat çok da sempatik duruyorlar bence.

‘Cozy’ bir mekân

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Hadi buyurun benden size yeni bir adres: Cozy.

Etiler’in göbeğinde, Rezzan Benardete’nin mimarisiyle açılmış, 80’ler havasında bir mekân.

Mutfak Ege ve Akdeniz. Dekorasyonu ev havasında.

Kapıdan girdiğiniz an itibariyle kendinizi evinizde gibi hissediyorsunuz.

Açılalı henüz 2 hafta olmasına rağmen yer bulmak neredeyse imkânsız. Haftalar sonrasına rezervasyon yaptırabiliyorsunuz. Araya insan sokmalar başlamış bile.

Öğrendiğime göre nisan itibariyle mekânın üst katında bir kulüp açma projeleri varmış. 60’lar havasında olacak bu kulüpte gümüş tabaklarla servis yapılacakmış. Yaş sınırı da 25 olacakmış.

Ayrıca havalar güzelleşince Cozy’nin bahçesinde de bir mekân açmayı düşünüyorlarmış.

Adı Groove Kitchen olacakmış, her ay ünlü şefler gelip özel menüler hazırlayacakmış.

Bayıldım fikirlerin hepsine.

Cozy gerçekten adı gibi ferah ve samimi bir mekân olmuş.

 

 

#Serenay Sarıkaya#Mert Demir#Rezzan Benardete
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