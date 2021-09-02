Boğaz’ın yeni incisi

Beni bu pandemi mi değiştirdi, yoksa uzun zamandır tatil havasında olduğum için şehir hayatını mı özledim nedir; bayramı İstanbul’da geçiriyorum.Evet, bir yaz ayı ve ben İstanbul’dayım!



“Niye, ne var?” demeyin. 2009 yılından beri yaz aylarında hep Bodrum’da çalıştığım için hiç şehirde kalamıyordum.

Aslına bakarsanız Bodrum’daki yoğunluğu ve bu durumun yol açtığı eksikleri görünce, İstanbul’da olduğuma sevinmedim diyemem.

Tabii şehirde boş oturmak olmaz. Hazır trafiksiz yakalamışım İstanbul’u, pır pır döneyim dedim.

Neler mi yaptım...

Nobu:

Ritz-Carlton Otel’in içinde hizmete giren Nobu’nun açılışına katılamamıştım. Arkadaşlarımla rezervasyon yaptırıp gittik. Nobu’yu Türkiye’ye 2014 yılında Bodrum’da işletmelerini yaptığım grupla getirmiştik. İki sezon sonra sessiz sedasız çekilmişti Türkiye’den Nobu markası.

