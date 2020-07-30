Buyurun size Bodrum’da kulaktan kulağa dolaşan, masalara meze olan dedikodular...
◊ Kazak bir işadamı abimizin yakın dostlarını iki adet 50’şer metre tekneyle koy koy gezdirip, sonrasında Maçakızı Otel’de yemekler verip eğlenceler düzenlemesi ve ödediği milyona yakın hesaplar...
◊ Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya’nın ayrıldıktan sonra tekrar barışıp bir Japon restoranında birbirinin gözlerinin içine bakarak kadeh tokuşturmaları...
(Cem sen de üzme kızımızı artık.)
◊ Denizinin güzelliğiyle meşhur olan Türkbükü Cennet Koyu’nda sosyetik zenginlerin en iyi tekne yerini almak için küçük botlarını bağlayıp, 3 gün gezdikten sonra gelip oraya büyük teknelerini bağlamaları ve sonra tekneden tekneye birbirlerine gönderme yapmaları... (Cennet Koyu mu, Cennet Mahallesi mi anlamadım.)
◊ Bodrum’da gezen 18 yaş altı çocuklara bazı mekanların meyveli kokteyller ikram etmesi... (Mekanlara aman diyeyim! Hem yasak hem de aileler takipte, başınız yanar, dikkat edin.)
◊ Gündoğan’daki bir canlı müzik mekanında Ebru Gündeş’i dinlemeye gidip gecenin sonunda 10 kişilik masa için 75 bin lira ödeyen bir işadamı abimizin “Bir daha asla oraya gitmem” demesi...
◊ Ev kiralama fiyatlarının uçtuğu Bodrum’da bu yaz aylık 30 bin Euro’ya (245 bin lira) ev tutup, üstüne 1 ay daha uzatmak isteyen sosyetik çiftimizin evin başkasına kiralanması yüzünden tatilini bitirmek zorunda kalması...
(Hiç üzülemem, 1 ay yapmışınız mis gibi.)
◊ Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in İstanbul’da oturdukları sitede yeni bir ev arayışında olmaları, çifte 10 milyon liralık ev gösterildiğinde bütçelerinin “7 milyoncuk” olduğunu söylemeleri...
◊ Ünlü bir sanatçı ablamızın sahne işleri azalınca reklam firmalarını arayıp “Benim takipçim çok, beraber reklam yapalım, çok faydam olur” demesi...
Bodrum’un fısıltı gazetesi
Buyurun size Bodrum’da kulaktan kulağa dolaşan, masalara meze olan dedikodular...
◊ Kazak bir işadamı abimizin yakın dostlarını iki adet 50’şer metre tekneyle koy koy gezdirip, sonrasında Maçakızı Otel’de yemekler verip eğlenceler düzenlemesi ve ödediği milyona yakın hesaplar...
◊ Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya’nın ayrıldıktan sonra tekrar barışıp bir Japon restoranında birbirinin gözlerinin içine bakarak kadeh tokuşturmaları...
(Cem sen de üzme kızımızı artık.)
◊ Denizinin güzelliğiyle meşhur olan Türkbükü Cennet Koyu’nda sosyetik zenginlerin en iyi tekne yerini almak için küçük botlarını bağlayıp, 3 gün gezdikten sonra gelip oraya büyük teknelerini bağlamaları ve sonra tekneden tekneye birbirlerine gönderme yapmaları... (Cennet Koyu mu, Cennet Mahallesi mi anlamadım.)
◊ Bodrum’da gezen 18 yaş altı çocuklara bazı mekanların meyveli kokteyller ikram etmesi... (Mekanlara aman diyeyim! Hem yasak hem de aileler takipte, başınız yanar, dikkat edin.)
◊ Gündoğan’daki bir canlı müzik mekanında Ebru Gündeş’i dinlemeye gidip gecenin sonunda 10 kişilik masa için 75 bin lira ödeyen bir işadamı abimizin “Bir daha asla oraya gitmem” demesi...
◊ Ev kiralama fiyatlarının uçtuğu Bodrum’da bu yaz aylık 30 bin Euro’ya (245 bin lira) ev tutup, üstüne 1 ay daha uzatmak isteyen sosyetik çiftimizin evin başkasına kiralanması yüzünden tatilini bitirmek zorunda kalması...
(Hiç üzülemem, 1 ay yapmışınız mis gibi.)
◊ Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in İstanbul’da oturdukları sitede yeni bir ev arayışında olmaları, çifte 10 milyon liralık ev gösterildiğinde bütçelerinin “7 milyoncuk” olduğunu söylemeleri...
◊ Ünlü bir sanatçı ablamızın sahne işleri azalınca reklam firmalarını arayıp “Benim takipçim çok, beraber reklam yapalım, çok faydam olur” demesi...