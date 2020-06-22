Hem virüs korkumu yenmek hem de otellerdeki hijyen kurallarını görmek için Yalıkavak’taki Avantgarde Otel’de konaklama yaptım.
Ne yalan söyleyeyim herkes gibi bende de otel fobisi oluşmaya başlıyordu fakat hijyen kurallarının en üst seviyede tutulduğunu görünce “İyi ki gelmişim” dedim.
Otelin giriş kapısında sizi dezenfektan makinesi ve ateş ölçer karşılıyor.
Yerlerde sosyal mesafe kuralını hatırlatan yapıştırmalar var.
Personelin hepsi maskeli bir şekilde hizmet veriyor.
Odalar çıkış işleminden 24 saat sonra yeni müşteriye veriliyor.
Çünkü odalar her konaklama sonrası dezenfekte ediliyor.
Odada kullanılan çarşaf ve havlular, 90 derecede yıkanıp paketleniyor.
Kat görevlileri de maske ve eldiven takarak odaları temizliyor.
İçim bir rahat etti ki sormayın.
Otel yöneticileri ve çalışanların özverisi ayrıca dikkatiyle sorunsuz bir yaz geçireceğiz gibi gözüküyor.
Görevliler sıkı takipte
Saat 00.00 kuralına göre hizmet veren mekanlar, Bodrum’da da sıkı bir şekilde takip ediliyor.
Geçen akşam bir balıkçıda akşam yemeğimizi yerken saatin 23.59 olmasıyla beraber polis ekipleri geldi. Işıkları yanan mekanları girip kontrol eden polisler, bizi de hızlıca hesabımızı ödeyip kalkmamız konusunda uyardı.
Bodrum gibi yazlık bir yerde bu kurala uyulması muhteşem bir şey.
İlk happy hour partisi
“Bu sezon nasıl eğleneceğiz? Beach partileri nasıl yapılacak? Nasıl dans edeceğiz?” diye düşünürken Gündoğan’daki Sahne Beach sezonun ilk akşamüstü partisini verdi.
Loca hizmetiyle yapılan partiyi plajın işletmeciliğini üstlenen Sarp Yaman’a sordum.
Yaman, “Localar arasındaki ölçüleri bile metreyle kendim aldım” dedi. Sezonun ilk partisi hayırlı olsun, kurallara göre parti yapmak da zor olmayacak gibi gözüküyor.
Bodrum’da neler oluyor
Otellerden korkmayın!
Hem virüs korkumu yenmek hem de otellerdeki hijyen kurallarını görmek için Yalıkavak’taki Avantgarde Otel’de konaklama yaptım.
Ne yalan söyleyeyim herkes gibi bende de otel fobisi oluşmaya başlıyordu fakat hijyen kurallarının en üst seviyede tutulduğunu görünce “İyi ki gelmişim” dedim.
Otelin giriş kapısında sizi dezenfektan makinesi ve ateş ölçer karşılıyor.
Yerlerde sosyal mesafe kuralını hatırlatan yapıştırmalar var.
Personelin hepsi maskeli bir şekilde hizmet veriyor.
Odalar çıkış işleminden 24 saat sonra yeni müşteriye veriliyor.
Çünkü odalar her konaklama sonrası dezenfekte ediliyor.
Odada kullanılan çarşaf ve havlular, 90 derecede yıkanıp paketleniyor.
Kat görevlileri de maske ve eldiven takarak odaları temizliyor.
İçim bir rahat etti ki sormayın.
Otel yöneticileri ve çalışanların özverisi ayrıca dikkatiyle sorunsuz bir yaz geçireceğiz gibi gözüküyor.
Görevliler sıkı takipte
Saat 00.00 kuralına göre hizmet veren mekanlar, Bodrum’da da sıkı bir şekilde takip ediliyor.
Geçen akşam bir balıkçıda akşam yemeğimizi yerken saatin 23.59 olmasıyla beraber polis ekipleri geldi. Işıkları yanan mekanları girip kontrol eden polisler, bizi de hızlıca hesabımızı ödeyip kalkmamız konusunda uyardı.
Bodrum gibi yazlık bir yerde bu kurala uyulması muhteşem bir şey.
İlk happy hour partisi
“Bu sezon nasıl eğleneceğiz? Beach partileri nasıl yapılacak? Nasıl dans edeceğiz?” diye düşünürken Gündoğan’daki Sahne Beach sezonun ilk akşamüstü partisini verdi.
Loca hizmetiyle yapılan partiyi plajın işletmeciliğini üstlenen Sarp Yaman’a sordum.
Yaman, “Localar arasındaki ölçüleri bile metreyle kendim aldım” dedi. Sezonun ilk partisi hayırlı olsun, kurallara göre parti yapmak da zor olmayacak gibi gözüküyor.