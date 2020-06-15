Bodrum'da neler oluyor?

Yazlık yerler dolacak mı, sosyal mesafe korunacak mı, risk var mı risk diye sorular sorarken kendimize ve çevremize, Bodrum esnafı ve halkının tutumu beni mutlu etti. İstanbul’a göre sosyal mesafe kurallarına daha çok uyulduğu, mekanların daha dikkatli ve hijyenik olduğu bir Bodrum bu sezon bizimle. Bodrum mekanlarında neler oluyor, bakın bakalım...
Miam: Miam: Türkbükü’nün senelerdir tercih edilen mekanı, deniz kenarında ve iç kısımdaki düzeniyle bu sezon sosyal mesafeli bir hizmet verecek bizlere. Saat 21.00 gibi müziğin yükseltilip 24.00 gibi sonlandırılacağı mekanda güzel bir barbun balığıyla mevsim salatası yemeyi unutmayın.
Maçakızı: Senelerin vazgeçilmezi mekana tekneden veya kapıdan girmenizle ateşiniz ölçülüyor ve adınızla ateş dereceniz not alınıyor. Bu sene rezervasyonsuz adım atmayın derim. 280 kişilik güneşlenme mekanı 120 kişiyle sınırlandırdı. Sonra gidip “bize de mi yer yok” demeyin. Meşhur barında sandalyeler de azaltılmış. “Akşamüstü partilerine bu yaz ara verdik” dediler. Peki meşhur pazar açık büfesi var mı dediğinizi duyar gibiyim. Evet, pazar mantısı bu sezon var ama masalara servis edilecek. Barda Özer’in meşhur kokteyllerinden denemeyi unutmayın.
Fiko Ocakbaşı: Geçen yazın şüphesiz başarılı mekanlarından birisiydi Fiko. Bu sezon da sosyal mesafe kuralına uyarak hazırlıklarını yapmış. Geçen seneye göre dükkanını büyütmüş, barını orta kısma almış, hizmetini vermeye devam ediyor. Allah Allah sesleriyle ızgaranın başında şovuna devam eden Fiko Usta tek seferde 180 kişiye hizmet vermeyi planlıyor.
Yalıkavak Marina: Her sezon binlerce insanı ağırlayan Yalıkavak Marina, bu sezon insana biraz hasret kalacak gibi duruyor. Mekanlar iş yapacak ama yürüme, gezme, volta atma olmayacak gibi gözüküyor.
Fenix – Zuma: Yalıkavak Marina adasının en sonunda yer alan iki mekan, bu sezon sosyal mesafeden dolayı düşürdükleri kapasiteleri ile hizmet verecekler. Maskeli ve siperli çalışanların güler yüzlerini göremeyeceğiz ama servis kalitesini tatlı dilleriyle hissedebileceğiz. Mekandaki meşhur bar kenarı sohbetleri ise bu sezon zor gözüküyor..
Cookshop: Yalıkavak Marina’nın girişinde iki kata yayılmış alanı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyumuyla bu sezon en çok tercih edilecek mekanların başında geliyor Cookshop. Zengin menüsü ve yemek sonrası yiyeceğimiz magnolia tatlısıyla ateşimizi çıkaracak gibi gözüküyor.
Nusret: Ayaküstü sohbet ettiğim Nusret Gökçe, Bodrum’daki dükkanında misafirlerini yüksek hijyen standartlarıyla ağırlamaya başlamış bile. Bu sezon aynı anda 200 kişiye hizmet vermeyi planladığını söyleyen Nusret, haftaya Mikonos’a gidip oradaki dükkanını açmayı düşündüğünü söyledi. Ne diyelim hayırlı sezonlar olsun...
Bu sezon en yakın arkadaşlarımız, maskemiz ve el dezenfektanımız olacak. Bodrum’dan bildirmeye devam edeceğim. Hepimize güzel ve keyifli yazlar olsun.
Bodrum'da neler oluyor?
Yazlık yerler dolacak mı, sosyal mesafe korunacak mı, risk var mı risk diye sorular sorarken kendimize ve çevremize, Bodrum esnafı ve halkının tutumu beni mutlu etti. İstanbul’a göre sosyal mesafe kurallarına daha çok uyulduğu, mekanların daha dikkatli ve hijyenik olduğu bir Bodrum bu sezon bizimle. Bodrum mekanlarında neler oluyor, bakın bakalım...
Miam: Miam: Türkbükü’nün senelerdir tercih edilen mekanı, deniz kenarında ve iç kısımdaki düzeniyle bu sezon sosyal mesafeli bir hizmet verecek bizlere. Saat 21.00 gibi müziğin yükseltilip 24.00 gibi sonlandırılacağı mekanda güzel bir barbun balığıyla mevsim salatası yemeyi unutmayın.
Maçakızı: Senelerin vazgeçilmezi mekana tekneden veya kapıdan girmenizle ateşiniz ölçülüyor ve adınızla ateş dereceniz not alınıyor. Bu sene rezervasyonsuz adım atmayın derim. 280 kişilik güneşlenme mekanı 120 kişiyle sınırlandırdı. Sonra gidip “bize de mi yer yok” demeyin. Meşhur barında sandalyeler de azaltılmış. “Akşamüstü partilerine bu yaz ara verdik” dediler. Peki meşhur pazar açık büfesi var mı dediğinizi duyar gibiyim. Evet, pazar mantısı bu sezon var ama masalara servis edilecek. Barda Özer’in meşhur kokteyllerinden denemeyi unutmayın.
Fiko Ocakbaşı: Geçen yazın şüphesiz başarılı mekanlarından birisiydi Fiko. Bu sezon da sosyal mesafe kuralına uyarak hazırlıklarını yapmış. Geçen seneye göre dükkanını büyütmüş, barını orta kısma almış, hizmetini vermeye devam ediyor. Allah Allah sesleriyle ızgaranın başında şovuna devam eden Fiko Usta tek seferde 180 kişiye hizmet vermeyi planlıyor.
Yalıkavak Marina: Her sezon binlerce insanı ağırlayan Yalıkavak Marina, bu sezon insana biraz hasret kalacak gibi duruyor. Mekanlar iş yapacak ama yürüme, gezme, volta atma olmayacak gibi gözüküyor.
Fenix – Zuma: Yalıkavak Marina adasının en sonunda yer alan iki mekan, bu sezon sosyal mesafeden dolayı düşürdükleri kapasiteleri ile hizmet verecekler. Maskeli ve siperli çalışanların güler yüzlerini göremeyeceğiz ama servis kalitesini tatlı dilleriyle hissedebileceğiz. Mekandaki meşhur bar kenarı sohbetleri ise bu sezon zor gözüküyor..
Cookshop: Yalıkavak Marina’nın girişinde iki kata yayılmış alanı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyumuyla bu sezon en çok tercih edilecek mekanların başında geliyor Cookshop. Zengin menüsü ve yemek sonrası yiyeceğimiz magnolia tatlısıyla ateşimizi çıkaracak gibi gözüküyor.
Nusret: Ayaküstü sohbet ettiğim Nusret Gökçe, Bodrum’daki dükkanında misafirlerini yüksek hijyen standartlarıyla ağırlamaya başlamış bile. Bu sezon aynı anda 200 kişiye hizmet vermeyi planladığını söyleyen Nusret, haftaya Mikonos’a gidip oradaki dükkanını açmayı düşündüğünü söyledi. Ne diyelim hayırlı sezonlar olsun...
Bu sezon en yakın arkadaşlarımız, maskemiz ve el dezenfektanımız olacak. Bodrum’dan bildirmeye devam edeceğim. Hepimize güzel ve keyifli yazlar olsun.