Bodrum Bodrum

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◊ Mandarin Oriental Bodrum, 10’uncu yılını muhteşem bir gala ve eğlenceli gündüz partileriyle kutladı. Akşamüstü beach partisinde yaklaşık 600 kişi vardı. Herkes eğlendi, dans etti.

Sonrasında 500 özel seçilmiş davetli ile otel içinde yer alan Lucca’da a46 organizasyon şirketinin hazırladığı şık davet ve dünya starı Kylie Minogue’un konseriyle 10’uncu yıla yakışır bir kutlama yapıldı. Sezonun en keyifli ve en prestijli event’iydi diyebilirim.





◊ Galaya yurtdışından birçok ünlü davet edilmişti. Bunların başında da Lena Perminova geliyordu. Dört çocuğu ve eşiyle keyifli bir hafta geçirdiğini söyleyen Lena, yanına gelip herkesle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

◊ Milli maç heyecanı Bodrum’da olan herkesi sardı, ekran başına kilitledi. İnanır mısınız, turistler bile ekran başında ülkemizi destekliyordu. Sonucun önemi yok, milli aslanlar sonuna kadar ülkemizi temsil etti ve bizi gururlandırdı. Sizi seviyoruz gençler!

◊ Değişik otelleri deneyimlemeyi ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Bu hafta Bodrum-Güvercinlik’te yer alan Titanic Deluxe Otel’de birkaç gün geçirdim. İtiraf edeyim, hizmeti ve konumuyla bana “Neden buraya daha önce gelmedim” dedirtti. İtalyan, Japon, Yunan mutfağı restoranları, Türk lezzetlerini sunan Hasır isimli mekânı, gündüz aktiviteleri, spa bölümündeki -10 derecelik şok havuzu ve çocuklu aileler için çocuk kulübünün çeşitliliği, otelin öne çıkan yanları... Kapıdan girdikten sonra tatil sonuna kadar otelden çıkmanıza gerek yok.

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◊ “Bodrum’dayken bir Yunan gecesi yapalım, iki tabak kıralım, sirtaki yapalım” mı dediniz, buyurun Türkbükü’ndeki Thalia’s Taverna’ya. Yemekleri ve eğlencesiyle Yunanistan’ı aratmıyor. 7’den 70’e her yaş grubundan insanı ağırlayan mekâna gidince bayılacaksınız, benden söylemesi.

◊ “Arkadaşlarımla canlı müzik dinleyip eğlenmeye devam etmek istiyorum” diyorsanız, Türkbükü’ndeki Barınak isimli mekân tam size göre.

Eğlencesi sabahın ilk ışıklarına kadar devam ediyor. Benim gittiğim gece Ceyda Mazalto sahnedeydi, çok eğlendik. Aman diyeyim rezervasyonsuz gitmeyin, çok kalabalık oluyor geceleri...