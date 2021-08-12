Biraz abartı var sanki...

Ünlüsü köylüsü, öğretmeni polisi yangınları söndürmek için mücadele ediyor. Peki klavye delikanlıları ne yapıyor?
Yine art diye peşinde, yargı dağıtıyor...
Bırakın artık, içimizin yandığı, çocuklarımızın geleceğinin tehlikeye düştüğü bu dönemde eleştiri yapmayı, milleti galeyana getirmeyi...
Yanan yerler imara açılırsa o zaman tepki veririz, oralara otel yapılırsa o zaman müdahale ederiz.
Şimdi sosyal medya gücünü kitleleri yardıma teşvik için kullanalım.
Bırakalım ona buna laf atmayı, vicdanı olan herkes üzerine düşeni yapıyor. Olaylara duyarsız kalanları küfür ve hakaret etmek yerine bir tuşla takip etmeyi bırakabilirsiniz...
Orta yaş üstü sosyetik kadın ekiplerimizden birinde yaşanmış bu olay.
Yaz tatillerine ara verip İstanbul’a dönen ve “Bir akşam yemek yiyelim” diye sözleşen hanımlarımız, Arnavutköy civarında bir balıkçıya gitmiş.
Kadınlardan biri, kendisine hayran olan işadamından hediye gelen 10 bin dolarlık yüzüğünü gösterip diğerlerine hava atmış.
Yüzük elden ele dolaşmış, sonra arkadaşlar koyu bir sohbete dalmış.
Gecenin sonuna da herkes evinin yolunu tutmuş.
Ancak yüzüğüyle hava atan sosyetik hanımımız eve döndüğünde büyük bir şok yaşamış.
“Niye, ne var?” demeyin. 2009 yılından beri yaz aylarında hep Bodrum’da çalıştığım için hiç şehirde kalamıyordum.
Aslına bakarsanız Bodrum’daki yoğunluğu ve bu durumun yol açtığı eksikleri görünce, İstanbul’da olduğuma sevinmedim diyemem.
Tabii şehirde boş oturmak olmaz. Hazır trafiksiz yakalamışım İstanbul’u, pır pır döneyim dedim.
Neler mi yaptım...
Nobu:
Ritz-Carlton Otel’in içinde hizmete giren Nobu’nun açılışına katılamamıştım. Arkadaşlarımla rezervasyon yaptırıp gittik. Nobu’yu Türkiye’ye 2014 yılında Bodrum’da işletmelerini yaptığım grupla getirmiştik. İki sezon sonra sessiz sedasız çekilmişti Türkiye’den Nobu markası.
Geçen haftaki yazımda da bahsettiğim gibi ünlü sanatçıların sahneye çıktığı mekanlara gittim.
Ama her masada aynı şeyle karşılaştım; hesaplar fazla kabarık geldi.
Bodrum bu sene gerçekten çok pahalı.
Ama gelin görün ki her yer hıncahınç.
Kapılarını yeniden açan mağazalar alışveriş ciroları kırıyor.
Tam bir girdap havasında Bodrum bu sezon. Giren çıkamıyor, çıkan geri gelmek istiyor.
Tatlı tatlı herkese “Merhaba, ben Zeynep” diye gülümseyerek geliyordu. Ta ki beni görene kadar. Görünce bir dondu kaldı, ne yapacağını şaşırdı Bastık.
Biraz rahatlatayım onu diye “Barıştık mı Zeynep?” deyiverdim.
Cevap geldi “Hayır” diye.
Ben de “Peki” deyip yanımdaki arkadaşımla sohbete devam ettim.
E ne yapayım şimdi?
Sahne performansını eleştirdim, şahit olduğum olayı yazdım diye küstü bana. Zeytin dalı uzatayım dedim, eee onu da kabul etmedi.
Neyse artık evlendi barklandı, belki önyargıları, düşünceleri değişir, eleştiriye açık olur sevgili Zeynep Bastık.
Bir ömür boyu mutluluklar tatlışım, en kısa zamanda karşılaşmak dileğiyle ha ha ha!
Sanatçıların büyük bölümü, art arda konser takvimlerini yayınladı.Hepsi de ilk defa sahneye çıkacakmış gibi heyecanlı.
Ben, Çeşme’de tatildeyim. “1 Temmuz mekan açılma kutlamalarıma” da buradan devam edeceğim.
Öyle yoğun bir gündemim var ki bugün...
Öncelikle Cahide Çeşme’nin açılış konserine uğrayacağım. Mekanda sahneye Kenan Doğulu çıkacak.
Hemen yanında Berkay’ın sahnesi var, ona bir göz atacağım.
Ardından yeni açılış yapacak iki mekana gideceğim.
Yazarken yoruldum! Ama inanın çok özledim mekan mekan gezmeyi.
Bakalım devam eden aşılama sürecinde bizleri daha neler bekliyor.
Şöyle dedi:
“Cihannacığım o anda dikkatli bakamıyorum fotoğraflara. Sonradan güzel bulduklarımı paylaşıyorum. Videoları dikkatlice izliyorum, konuşmalarda sıkıntılı bir şey var mı diye.”
“Eee bunları mekandayken de yapabilirsin” dediğimde ise bizim küçük şeytan kızımız bombayı patlattı:
“Görüştüğüm iki kişi var. Biriyle beraberken diğeri beni o sırada evde biliyor. Kendi kendimi patlatır mıyım? Birkaç gün sonra paylaşıyorum, ‘Aman eskilerden koydum’ deyip konuyu kapatıyorum!”
Vallahi ben mekana daha girmeden paylaşmaya başlıyorum story’leri, postları.
Bir de böyle deneyeyim bakayım.
Kimden mi bahsediyorum? Tabii ki Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil ikilisinden...
Her şey Mali'nin bir arkadaşının koyduğu Instagram Hikayesi’ni repost etmesiyle başladı.
Erbil’in Seda Sayan’a gönderme yaptığını düşünen herkes Miami’de tatil yapan Seda ablamızı gaza getirdi.
2 saatte tabiri caizse çarşı pazar birbirine girdi. Senelerdir kavga etmeyen, kardeş gibi olan ikili sosyal medya üzerinden birbirleri hakkında ağır ithamlarda bulundu.
Allah’tan erken frene basıp ‘ne yapıyoruz’ dediler ama tabii tüm magazin sayfaları açıklamalarını çoktan yayınlamıştı.
Mehmet Ali Erbil ile Çeşme’de karşılaştım.
∆ Yuzu Beach:
300 kişi kapasiteli mekan, Çeşme’nin popüler beach’lerinden. Menüsünde suşiden hamburgere çok şey var. Cihan Anadoloğlu’nun bar danışmanlığı verdiği mekanın kokteyllerini deneyimlemelisiniz.
Denizin ortasına kurulan futbol sahasında maç yapabileceğiniz mekanda ayrıca ayak tenisi ve plaj voleybolu oynayabilirsiniz.
Hafta sonları müziğin ritmine kapılıp yerinizde dans edebilirsiniz. Bu arada pazar günleri Jabbar canlı müzik yapacakmış.
∆ Elias Beach & Restaurant:
Eski adı Rise and Shine olan beach, bu sene 180 derece konsept değişikliğiyle Elisa olarak hizmet verecek. Yunan aşçısıyla süper bir mutfağa sahip mekanda deniz mahsullerini keyifle tüketebilirsiniz. Denizin ortasına kurulan DJ kabini ile beach eğlencelerine dahil olabilirsiniz. İşletme ekibi de tecrübeli.
∆ Limon Köyiçi:
Senelerdir müşterilerinin eline bir limon verip fotoğraf çeken mekan, ambiyansı, Türkçe müzikleri ve geniş menüsüyle sezona erken başlayanlar arasında. Her akşam dolu. Alaçatı sokaklarında yürürken içeriye girin derim...
İlk gün heyecanıyla okula gider gibi mekanlara gitmeye başladık.
Mekan sahiplerinin yüzü hafif de olsa gülmeye başladı.
Hele çalışan arkadaşların heyecanı, hevesi görseniz, ilk iş hayatına atıldıkları günkü gibi resmen. Umarım bundan sonra kapanmalar olmaz, keyifle devam eder yaşantımız. Gece mekanlarına açılma sırası henüz gelemedi.
Bu mekanların haziran sonrası açılması bekleniyor.
Sanatçı ve müzisyenler için ise gerçekten sıkıntılı bir süreç.
Yaklaşık 16 aydır müziğin sesi kesildi Türkiye’de, hatta tüm dünyada.
Geçen hafta sonu uzun zamandır görmediğim arkadaşlarımla vakit geçirmek için Bodrum Edition Otel’e gittim.
Sezonun erken açılması ve yaşanan pandemi döneminin de etkisiyle sıkıntılı bir başlangıç oldu benim için.
Neden mi, işte sebepleri...
◊ Fiyat bilgisi almak için oteli, giriş yapmadan 2 gün önce aradım. Otele geldiğim gün “Size dönüş yapamadık” denildi...
◊ Akşam bir grup arkadaş yemek yerken, masadaki hamile arkadaş “Hamile olduğum için deniz ürünleri yiyemiyorum, tavuk rica edebilir miyim?” diye sordu, ancak “Maalesef tavuk yok” yanıtıyla karşılaştı...
◊ Hadi sezon başı, çok eksikleri vardır diye servis yavaşlığına ve eksikliğine laf etmeyeyim diyorum ama istenen fiyatlar karşılığında da her şeyin en iyisi olması gerekiyor...
◊ Oda servisi personeli yemekleri yetiştirme telaşıyla hızlı bir servis çıkarıyor, buna rağmen gelen yemekler buz gibi...
Yok, ‘ben hareket istiyorum, çoluk çocuk eğlenelim’ diyorsanız, rotanız otelin ana plajı olsun... Ana plajda yer alan Maris Kitchen’da keyifli bir yemek yiyip dostlarınızla sohbet edebilirsiniz...
Canınız şöyle güzel bir deniz mahsullü makarna, ahtapot ızgara çektiyse sizi otelin sonunda yer alan La Guérite’ye alalım...
Zuma ve Manos’un restoranları da otel içinde hizmet veriyor. Ancak iki mekanda da pandemi kuralları gereği henüz eğlence başlamadı...
Yasakların kalkmasıyla otelin misafirleri bu mekanlarda doyasıya eğlenme fırsatı da yakalayacak.
Henüz tatil planı yapmadıysanız D Maris’i listesine alabilirsiniz, benden söylemesi...
Unutmadan bir de not düşeyim, otele şimdilik pandemi kuralları çerçevesinde tekneyle ve dışarıdan giriş yapmak yasak.
Sabah programımız 08.30’da spor salonunda ya da otelin parkurunda yürüyüş yapmakla başlıyor.
Gün boyunca yoga, fitness, meditasyon gibi derslerimiz var.
Bunun yanında gün içinde takviye serum desteklerimizi alıyoruz.
Favorilerim; bağışıklık destekleyici IV serum ile mutluluk ve zindelik hissi veren serotonin takviyesi.
Yemeklerimiz, Vitalica Wellness binasında bulunan restoranda servis ediliyor.
Ben dün güne glütensiz granola ile başladım.
Tilbe’nin sanatçı arkadaşlarına attığı pasları bütün hafta heyecan ve merakla takip ettim.
Tarkan, “Amacını anlamadım” mesajıyla pası karşılıksız bıraktı.
Ardından Gülşen, kayınvalidesinin vefatı sebebiyle es geçti. Tilbe topu en son Gülben Ergen’e gönderdi, Ergen vurdu ve gol oldu şükür!
Yoksa Yıldızımız Tilbemiz pas atmalara doyamadan çılgınca yattığı yerden devam edecekti serbest vuruşlarına. Şimdi top Seda Sayan’da. Senin de pasını beklemedeyiz Sultan...
Ay yazarken benim başım döndü resmen.
Neyse, bu olayda en çok hoşuma giden, Yıldız Tilbe’nin Gülben Ergen’e pas atarken “Al sana challenge, olmazsa geri yolla, kalede ben varım” demesi oldu. O “kalede ben varım” mesajındaki özgüveni herhalde sadece ben hissetmedim. “Ayağınızı denk alın” der havasındaydı Yıldız...
Gerçek bir jön
Hastalığın bitmesi ya da en azından ciddi bir düşüş sağlanması için yapılacak en doğru şeyin bu olduğuna eminim.
Bu kapanma sona erdiğinde, yazın her yerin açılacağına ve normal hayatımıza yavaş yavaş geçeceğimize inanıyorum.
O yüzden sıkılmadan, bol bol okuyarak, izleyerek, öğrenerek, sağlıklı beslenmeye çalışarak bu süreci atlatacağız. Tabiri caizse “Sabrın sonu selamettir” diyeceğiz.
Bu arada tam kapanmayla ilgili akıllara takılan soruların bazılarına açıklık getireyim...
◊ Yurtdışı uçuşu olanlar, seyahat belgesine ihtiyaç olmadan uçabilecek.
◊ Yurtiçi uçuşlarında geçerli mazeretleri olmayanlar seyahat belgesi alamayacak ve uçuş yapamayacak.
◊ Önlemler daha sıkı, cezalar daha yüksek tutulacak.
Evet, “çalışmaya çalışıyor” diyorum, çünkü Türkiye’de bu konuda sıkıntı yaşanıyor.
Avrupa’nın birçok yerinde, genelde dünyaca ünlü isimlerle işbirlikleri yapıyorlar.
Bizim ülkemizde ise ince eleyip sık dokumalarına rağmen seçtikleri isimlerle iyi müşterilerini memnun edemiyorlar.
“Benim 50 bin lira vererek aldığım çantayı ona hediye edip sosyal medyasına koyduruyorsunuz, ben de o yüzden bu çantayı almıyorum” diyerek soluğu mağaza müdürlerinin yanında alan sosyetik kadınlar var... Haklılar mı bilinmez.
Ama bazı markaların sosyal medya işbirliklerinde yanlış tercihlerde bulunduğunu ben de söylemeden edemeyeceğim...
Magazin dünyasından notlar
Bu pandemi bir an önce bitmezse, ben resmen dedikodu kovalayan yaşlı teyzeler gibi olacağım! Ne hareketli bir hafta geçiriyoruz farkında mısınız?
İtalya-Milano: En çok vakanın görüldüğü ve uzun süredir kapalı olan şehirde durum, bizim ülkemizle aynı sayılır. İşyerleri ve mağazalar açık, restoranlar paket servis olarak hizmet veriyor. Gidişata göre mayıs ayında tamamen açılmayı planlıyorlarmış.
İngiltere-Londra: Uzun kapanışın ardından vakalardaki ciddi düşüş ve tüm ülkenin neredeyse yüzde 70’inin aşılanması dolayısıyla 2 gün önce şehir yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Mağazaları ve restoranları açan İngiltere, 12 Mayıs itibarıyla turist almayı hedefliyor.
Fransa-Paris: İlk günden beri süreci en zor geçiren ülkelerin başında geliyor Fransa. Son 3 haftadır marketler, eczaneler ve kitabevleri dışında her yer kapalı. “Neden kitabevleri açık?” demeyin, insanlar sıkılmasın, bol bol okusunlar diye açık tutuluyor.
İşyeri sahiplerine ayda 10 bin euro civarında bir yardım yapılıyormuş ayakta kalabilmeleri için.
Aşılama sistemine geçen Fransa, süreci hızlı şekilde tamamlayıp normale dönme çabası içinde. Sokağa çıkma yasağı ise bizdeki gibi 19.00 itibarıyla devam ediyor.
Dubai: Biliyorsunuz Dubai’de vaka sayıları düşük ve her yer açık. Tabii ki kontrol ve cezalar had safhada, herkes de uyum sağlıyor. Şehir normal hayatına mesafeli ve maskeli olarak devam ediyor.
Miami: Amerika’nın gözde şehri, pandeminin başında önlem alarak kapansa da aşılamanın hızlı bir şekilde ilerlemesi ve havanın günlük güneşlik olması avantajıyla tamamen açıldı. Mekanlar, oteller, beach’ler normal düzene geçti. Hadi bakalım ramazan sonrası darısı başımıza diyelim. Umarım bir an önce aşılamamız biter, geçirdiğimiz kötü günler sona erer. Azıcık daha sıkalım dişimizi...
Herkes senin gibi yaş alsa...
‘Amerikan kafası’nın da en yakıştığı insandır.
Ama önceki gün yaptığı canlı yayında ağzını doldura doldura “Kafelere gidip maskelerini çıkaranlar, salaksınız!” demesini kendisine hiç mi hiç yakıştıramadım.
Tabii ki ünlü ve sevilen biri olarak takipçilerine mesajlar verip uyarılarda bulunabilirsin ama hakaret edemez, ağır ithamlarda bulunamazsın Keremcim.
Yetkililer halkı kibarca, kırmadan üzmeden uyarırken, bizlere de güzel bir üslupla mesajlar vermek yakışır.
Lütfen bozma çizgini ve üslubunu...
Rüzgâr gibi geçti
Gerek Miami’deki hayatı, gerek aşkı, gerekse Instagram paylaşımlarıyla herkesin radarındaki isim Şeyma Subaşı.
Hem çok seviliyor, hem kıskanılıyor hem de hiç sevilmiyor.
Elimizde telefon her an story atar haldeyiz.
Sürekli photoshop uygulamalarında kendimizi kusursuz yapıp “like” toplama peşindeyiz.
Şimdilerde TikTok’ta güller, kalpler toplayarak para kazanma çılgınlığı var.
Bazı çocuk ve ergenler, TikTok’ta ciddi takipçi kitlelerine sahip.
Duyduğuma göre takipçilerinin gönderdiği kalpler, böcekler, güller ile 13-14 yaşındaki bu çocukların aylık kazancı 50 bin, hatta 100 bin lirayı buluyormuş.
O harcamaları yapan minikler de genellikle ailelerinin kredi kartlarını kullandıklarından, çekilen yüklü meblağlar evlerinde büyük kriz yaratıyormuş.
Tamam, dijital hayat güçleniyor, hepimiz de ayak uyduruyoruz bir şekilde ama...
Çocuklar ve ergenler biraz daha ‘gerçek’ dünyada vakit geçirmez, parklarda bahçelerde sosyalleşmezse,
Biraz abartı var sanki...
Geçtiğimiz yıl dijital platformda gösterilen ve ses getiren “365 Gün” adlı filminin yakışıklı başrol oyuncusu Michele Morrone, İstanbul’a geldi.
Filmde düzgün fiziği ve erotik sahneleriyle dikkat çeken İtalyan aktörün bu ziyaretinin sebebi estetik ve bakım işleriymiş...
Birkaç güne detayları zaten ortaya çıkar.
Beni asıl şaşırtan Morrone’nin sosyal medyasına İstanbul’a uçuş biletinin fotoğrafını koymasıyla telefonumun susmaması oldu.
“Sen bilirsin, nereye geliyor”, “nerelere gidecek” sorularıyla olaya Çeşme’den vakıf oldum...
Yakışıklı erotik oyuncumuz (bana göre sosyal medya fenomeni demek daha doğru) İstanbul’a gelmesi güzel şehrimizi karıştırdı, herkes onu arar oldu.
Ama nedense bana bu ilgi biraz abartı geldi. Adam yakışıklı ve karizmatik biri ama sakin olalım, bir Brad Pitt de değil...
Beklediğimden iyiydi...
Geçen hafta sonu Çeşme gecelerinde gezinirken arkadaşlarım “Şerefe adlı mekana gidelim” mi diye sordu. “Olur gidelim” dedim...
Ünlü sanatçıların sahneye çıktığı mekanda o gece Gülben Ergen konseri vardı...
Gülben’i o gece ilk kez canlı canlı dinledim. Ne yalan söyleyeyim, sahnesinin bu kadar iyi olduğunu tahmin etmezdim.
Hem repertuvarı keyifliydi hem de sahne performansı gayet başarılıydı.
Fıldır fıldır her masayı gezip fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi. Saat 00.00’da da vedasını edip sahneden ayrıldı...
Sayesinde keyifli bir gece geçirdik... Yasakların kalkmasıyla daha çok canlı performanslar yaparsın artık sevgili Gülben Ergen...
Çeşme mekanları
Çeşme tatiline kaldığım yerden devam ederken yolu düşenlere önereceğim 3 mekan var, buyurunuz...
◊ Korto Alaçatı:
Canlı müzik mekanı, çok keyifli. İçinde hep ünlü birileri var.
◊ Kürkçü Dükkanı:
İzmir’de oto sanayi içinde yer alan mekan, bu yaz Çeşme gecelerini de keyifli hale getiriyor. Kokteylerini mutlaka deneyin.
◊ Roop Alaçatı Pizza:
Roop kahvaltı servisi yapan bir mekan daha önceki yazımda yer vermiştim. Fakat dükkanın ortasına koyduğu pizza fırınıyla gece pizza servisi yapıyor ve çok da lezzetli oluyor. Gece acıkanlara duyurulur, saat 03.00’e kadar açık.