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Bir parti devi Monkey Project

#Cihan Şensözlü#Kelebek#Yazar

Geçtiğimiz hafta sonu Çubuklu 29’da 2 gün boyunca düzenlenen bir DJ festivali oldu, bilmem dikkatinizi çekti mi?

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Evet radarıma giren bu event meğer 7 senedir dünyanın her yerinde parti yapan bir firmanınmış.
Monkey Project diye üç ortak tarafından kurulan firma Bali, Londra, Tulum, Çeşme, Bodrum her yerde dünyaca ünlü DJ’ler ile partiler yapıyorlar.
30 bin kişi katılıyor çoğu event’lere aman aman maşallah... Şimdi duyumlarıma göre ağustos ayında Tersane İstanbul’da Kayna Music isimli DJ performansı getiriyorlarmış ve İstanbul’u sallamayı düşünüyorlarmış. Ama loca fiyatları iddialara göre 400 bin TL civarında olacakmış.
Hadi bakalım İstanbul eğlenceye hazır olsun diyelim mi diyelim...

O ne kılık be tatlım

Ay ay ay Elle dergisi yine yılın gecesine imza atmış, herkes oradaydı ve şıklık yarışındaydı. Tabii ki marjinal olacağım diye gözlerimizi kanatan isimler de yok değildi. Onlara hiçççç değinmeden asıl bana havale geçirten birisi vardı: Evet Özgü Kaya...
Aman Allahım aman yarabbim... O tulum, o bandana, o tulumun detayları, önündeki güller mi yıldızlar mı nedir bilemedim...
Ah be kızım “Cennet Mahallesi”ndeki Pembe’nin kızı Sultan gibi şıklık yarışı davetine mi gidilir?
Kendini konuşturmak için sanırım neyse başardın ya da ben konuştum sadece bilemedim.
Aman her neyse Özgücüm güzel kızsın, tatlı kızsın yapma böyle çılgınlıklar bir dahakine tamam mı?

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Bir parti devi Monkey Project

#Cihan Şensözlü#Kelebek#Yazar
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