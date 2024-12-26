Bir Paris turu

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Noel zamanı tüm sokaklar rengarenk.

Avrupa soğuğuna rağmen herkes eşiyle dostuyla sosyalleşiyor.

Alışveriş şenlikleri, oyun alanları, yeme içme stantları; her yer kalabalık.

Biz de yedi yakın arkadaş, doğum günü kutlaması bahanesiyle hafta sonu soluğu Paris’te aldık.

Paris tam bir Noel şehri olmuş.

Restoranlar full, lunaparklar, şenlik alanları hıncahınç doluydu. Mağazalarda ürün kalmamış denilebilir, Noel ve yılbaşı hediyesi almak isteyenler dükkânları talan etmiş.

Paris’te favori otelimiz Hotel Costes’te kaldık. Bu otelin avlusunda oturmanın keyfi inanın hiçbir yerde yok. Oteldeyken bir dünya starına rastlamama ihtimaliniz neredeyse yok diyebilirim.

Hele ki yemekleri muhteşem.

Cuma günü favori mekânımız Loulou’da yer ayırtmıştık. Öğle yemeklerinde çoğu kişinin favori mekânıdır burası. Özellikle trüflü pizzasını yemek âdettendir neredeyse.

Cumartesi günü yeni mekânlar deneyelim dedik, öğle yemeği için Laurent isimli çok şık bir restorana rezervasyon yaptırdık.

İçerisi Fransız sarayı havasındaydı. Çalışanlar da sipariş alırken, içecek servisi yaparken ve yemeği sunarken tam bir Fransız edasındaydı. Bizden tam not aldılar.

Laurent meğer Paris’te favori mekânlardan biriymiş, ben geç keşfetmişim.

Yemek sonrası kısa bir alışveriş turunun ardından otelde kahve keyfi yaptık. Akşam ise Giulia adlı mekâna götürdüm arkadaşlarımı. İşletmecisi

arkadaşım olduğundan ben daha önce de gitmiştim.

Giulia tam bir İtalyan restoranı. Yemekleri ve kokteylleri denenmeye değer.

Yolu Paris’e düşecek olanların listelerine alması gereken bir mekân.

Ben gezdikçe sizlere yeni yeni deneyimler ve mekânlar önermeye devam edeceğim.

Tüm okuyucularıma şimdiden mutlu, huzurlu, sağlıklı bir 2025 yılı diliyorum.

Tüm dünyada barış ve adaletin olduğu bir sene olsun...