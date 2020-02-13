Bir düğünün anatomisi

Pazar günü süslenip püslenip Merve Özbey ile Kenan Koçak’ın Raffles Otel’deki düğününe attım kendimi.
1 saat kalıp çıkacağım diye düşünürken en son çıktım desem yeridir. Çok keyifli bir geceydi, e bir o kadar da mayınlarla doluydu.
Bunca ünlü ismin ve sanatçının olduğu yerde birbiriyle küs olanlar da vardı tabii.
Ama inanın küs olanlardan çok yanındakiler zor durumda kalıyor. Gizli saklı selam veriyorlar birbirlerine. Halbuki küsün küsü olmaz derim her zaman. O yüzden gönül rahatlığıyla selamımı veririm herkese.
Gelelim düğünün ‘en’lerine...
Düğünün en aşk dolu çifti: Hande Erçel ve Murat Dalkılıç. Bütün gece elleri ayrılmadı. Birbirlerinin yanından bile kalkmadılar. Bütün gözler çiftin üzerindeydi. Fakat onların gözleri adeta sadece birbirleri için vardı. Mutlu çiftin bu hallerini görenler “Acaba düğün sırası onlarda mı?” diye sormaktan kendilerini alamadılar.
Düğünün en eğleneni: Kesinlikle fenomen Danla Biliç’ti. Düğün başladı dans pistindeydi, düğün bitti hâlâ dans ediyordu. Enerjine helal olsun Danla...
Düğünün en renkli çifti: Fıstık yeşili takımıyla Faik Öztürk, sarı küt kesim peruğu ve zümrüt takılarıyla Safiye Soyman...
Düğünün en şık erkeği: Giydiği Hakan Akkaya imzalı takımı ve taktığı pahalı takılarıyla Fatih Ürek...
Düğünün en şık kadını: Siyah mini elbisesi ve derin göğüs dekoltesiyle Hande Erçel...
Biz çok eğlendik sevgili Merve ve Kenan, siz de bir ömür boyu mutlu olun e mi.
Bizans oyunları
Sen ne yaptın be Özgür Masur...
Geçen hafta Özgür Masur defilesi için tatlı bir heyecan sardı beni.
Aylardır nasıl hazırlandığını ve heyecanlandığını duyduğum için siyahlar içinde defile alanındakini yerimi aldım.
“Byzantium” adını verdiği 65 parçalık koleksiyonunu 400 kişilik davetlinin beğenisine sundu.
Hazal Kaya, Büşra Develi, Özge Özpirinçci ve genelde yurtdışında yaşayan ama defile için gelen Ender Mermerci ön sırada gözüme çarpan ünlülerdendi.
Beren Saat’i aradı gözlerim ama yoktu.
Defile bitiminde bir ilk olarak kıyafetler, katılanların yakından incelemesi ve fotoğraf çekmesi için 30 dakika boyunca orta alanda sergilendi.
Büyük bir koreografi ve emek olan defilede tanıtılan tasarımların bol bol sipariş alıp satılacağına eminim.
Tebrikler Özgür Masur, nice başarılara...
Bir düğünün anatomisi
Pazar günü süslenip püslenip Merve Özbey ile Kenan Koçak’ın Raffles Otel’deki düğününe attım kendimi.
1 saat kalıp çıkacağım diye düşünürken en son çıktım desem yeridir. Çok keyifli bir geceydi, e bir o kadar da mayınlarla doluydu.
Bunca ünlü ismin ve sanatçının olduğu yerde birbiriyle küs olanlar da vardı tabii.
Ama inanın küs olanlardan çok yanındakiler zor durumda kalıyor. Gizli saklı selam veriyorlar birbirlerine. Halbuki küsün küsü olmaz derim her zaman. O yüzden gönül rahatlığıyla selamımı veririm herkese.
Gelelim düğünün ‘en’lerine...
Düğünün en aşk dolu çifti: Hande Erçel ve Murat Dalkılıç. Bütün gece elleri ayrılmadı. Birbirlerinin yanından bile kalkmadılar. Bütün gözler çiftin üzerindeydi. Fakat onların gözleri adeta sadece birbirleri için vardı. Mutlu çiftin bu hallerini görenler “Acaba düğün sırası onlarda mı?” diye sormaktan kendilerini alamadılar.
Düğünün en eğleneni: Kesinlikle fenomen Danla Biliç’ti. Düğün başladı dans pistindeydi, düğün bitti hâlâ dans ediyordu. Enerjine helal olsun Danla...
Düğünün en renkli çifti: Fıstık yeşili takımıyla Faik Öztürk, sarı küt kesim peruğu ve zümrüt takılarıyla Safiye Soyman...
Düğünün en şık erkeği: Giydiği Hakan Akkaya imzalı takımı ve taktığı pahalı takılarıyla Fatih Ürek...
Düğünün en şık kadını: Siyah mini elbisesi ve derin göğüs dekoltesiyle Hande Erçel...
Biz çok eğlendik sevgili Merve ve Kenan, siz de bir ömür boyu mutlu olun e mi.
Bizans oyunları
Sen ne yaptın be Özgür Masur...
Geçen hafta Özgür Masur defilesi için tatlı bir heyecan sardı beni.
Aylardır nasıl hazırlandığını ve heyecanlandığını duyduğum için siyahlar içinde defile alanındakini yerimi aldım.
“Byzantium” adını verdiği 65 parçalık koleksiyonunu 400 kişilik davetlinin beğenisine sundu.
Hazal Kaya, Büşra Develi, Özge Özpirinçci ve genelde yurtdışında yaşayan ama defile için gelen Ender Mermerci ön sırada gözüme çarpan ünlülerdendi.
Beren Saat’i aradı gözlerim ama yoktu.
Defile bitiminde bir ilk olarak kıyafetler, katılanların yakından incelemesi ve fotoğraf çekmesi için 30 dakika boyunca orta alanda sergilendi.
Büyük bir koreografi ve emek olan defilede tanıtılan tasarımların bol bol sipariş alıp satılacağına eminim.
Tebrikler Özgür Masur, nice başarılara...