Bilimkurgu çağındayız

Hep filmlerde izlerdim. “Hayat böyle olsa ben şunu yapardım, meydan okurdum, çıkar savaşırdım” derdim.
Ya da “Aman Tanrım nasıl cesaret ediyor, ben olsam asla evden çıkmazdım” diye düşünürdüm.
Hepimiz bilimkurgu filmlerinde veya dünyayı kasıp kavuran hastalıklar ve virüslerle ilgili yapıtlarda bu yorumları yapmışızdır.
Yıl 2020, biz filmlerde izlediğimiz gibi bir bilimkurgu/gerilim çağındayız.
Bütün dünya hastalıktan kaçıyor, kendini evlere kapatıyor, evlere erzak depolamaları yapıyor.
Hastanelerde yatan yakınlarımızı ziyaret bile edemiyoruz.
İşte tam burada neler devreye giriyor, nasıl bir nevi aydınlanma yaşıyoruz biliyor musunuz?
Meğer;
◊ Hepimiz eşitmişiz.
◊ Duygularımız evrenselmiş.
◊ Yapılan tüm planlar ve öngörülerimiz kurguymuş.
◊ İçinde bulunduğumuz an her şeyden kıymetliymiş.
◊ Hiçbir şey için sabitlenmemek gerekirmiş.
◊ Ve en önemlisi hayatın akışına hazır olmak şartmış.
House Party ile sosyal mesafeni koru
11 günlük karantina sürecimde günlerim temizlik ve yemek yapmak, yeni tarifler denemek, alışverişten aldıklarımı kapıda silmekle geçiyor.
Evimdeki insansız hava sahası halimde en iyi arkadaşım tabii ki elimdeki telefonum ve karşımdaki televizyonum.
İzlemediğim dizi ve film kalmadı diyebilirim.
“Toy Boy”, “Riverdale”, “Elite” dizileriyle senelerdir doyamadığım “Sex and the City”yi tekrar tekrar izledim.
Ve tabii ki kalan zamanlarımda en büyük sosyal yaşantım House Party oldu.
Bir chat uygulaması olan House Party’de arkadaşlarımla 8 kişiye kadar görüntülü sohbet ediyor, sosyal mesafemizi koruyarak birbirimizi gündemden ve yaşantımızdan haberdar etmiş oluyoruz.
Instagram’da ilgimi çekenler
Instagram kullanımının yüzde 100 arttığı karantina döneminde çoğu hesaba yetişmeye çalışırken, birden günde 4 saatimi orada geçiriyor oldum.
Takip etmekten çok keyif aldığım sayfalar var. Hangi sayfaları neden mi seviyorum? Buyurun size Instagram tavsiyelerim ve sebepleri...
◊ Naomi Campbell:
Karantina günlerinde takipçilerini de gaza getirmek ve evde hayat olduğunu hissettirmek için her gün canlı yayında sporunu yapıp, sağlıklı beslenme önerilerinde bulunuyor.
◊ Yalın:
Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında gitarıyla bir müzik şölenine imza attı, bütün sanatçıları gaza getirip bir akım başlattı.
◊ Arzu Sabancı:
Evinde ailesiyle karantinadayken takipçileriyle dünyadan doğru bilgileri paylaşmaya çalışıyor ve evde izlenecek film, dizi ve okunacak kitap önerilerinde bulunuyor.
◊ Sıla:
Yalın’ın canlı yayınında onunla düet yaptı. Ertesi gün 3.5 milyon takipçisinin bulunduğu sayfasından canlı yayın gerçekleştirip 3 dakika içinde 39 bin kişiye ulaştı. (130 milyon takipçisi bulunan Justin Bieber’ı ilk 3 dakikada 53 bin kişi izledi.)
◊ Bikotbitşort:
Dünya starlarının gün yüzüne çıkmamış fotoğraflarını bulup, haberlerini takipçileriyle paylaşıyor.
◊ Kylie Jenner:
167 milyon takipçisini “Karantinaya ne kadar erken girersek, o kadar hızlı geri döneriz” paylaşımıyla evde oturmaya teşvik etti.
Bilimkurgu çağındayız
Hep filmlerde izlerdim. “Hayat böyle olsa ben şunu yapardım, meydan okurdum, çıkar savaşırdım” derdim.
Ya da “Aman Tanrım nasıl cesaret ediyor, ben olsam asla evden çıkmazdım” diye düşünürdüm.
Hepimiz bilimkurgu filmlerinde veya dünyayı kasıp kavuran hastalıklar ve virüslerle ilgili yapıtlarda bu yorumları yapmışızdır.
Yıl 2020, biz filmlerde izlediğimiz gibi bir bilimkurgu/gerilim çağındayız.
Bütün dünya hastalıktan kaçıyor, kendini evlere kapatıyor, evlere erzak depolamaları yapıyor.
Hastanelerde yatan yakınlarımızı ziyaret bile edemiyoruz.
İşte tam burada neler devreye giriyor, nasıl bir nevi aydınlanma yaşıyoruz biliyor musunuz?
Meğer;
◊ Hepimiz eşitmişiz.
◊ Duygularımız evrenselmiş.
◊ Yapılan tüm planlar ve öngörülerimiz kurguymuş.
◊ İçinde bulunduğumuz an her şeyden kıymetliymiş.
◊ Hiçbir şey için sabitlenmemek gerekirmiş.
◊ Ve en önemlisi hayatın akışına hazır olmak şartmış.
House Party ile sosyal mesafeni koru
11 günlük karantina sürecimde günlerim temizlik ve yemek yapmak, yeni tarifler denemek, alışverişten aldıklarımı kapıda silmekle geçiyor.
Evimdeki insansız hava sahası halimde en iyi arkadaşım tabii ki elimdeki telefonum ve karşımdaki televizyonum.
İzlemediğim dizi ve film kalmadı diyebilirim.
“Toy Boy”, “Riverdale”, “Elite” dizileriyle senelerdir doyamadığım “Sex and the City”yi tekrar tekrar izledim.
Ve tabii ki kalan zamanlarımda en büyük sosyal yaşantım House Party oldu.
Bir chat uygulaması olan House Party’de arkadaşlarımla 8 kişiye kadar görüntülü sohbet ediyor, sosyal mesafemizi koruyarak birbirimizi gündemden ve yaşantımızdan haberdar etmiş oluyoruz.
Instagram’da ilgimi çekenler
Instagram kullanımının yüzde 100 arttığı karantina döneminde çoğu hesaba yetişmeye çalışırken, birden günde 4 saatimi orada geçiriyor oldum.
Takip etmekten çok keyif aldığım sayfalar var. Hangi sayfaları neden mi seviyorum? Buyurun size Instagram tavsiyelerim ve sebepleri...
◊ Naomi Campbell:
Karantina günlerinde takipçilerini de gaza getirmek ve evde hayat olduğunu hissettirmek için her gün canlı yayında sporunu yapıp, sağlıklı beslenme önerilerinde bulunuyor.
◊ Yalın:
Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında gitarıyla bir müzik şölenine imza attı, bütün sanatçıları gaza getirip bir akım başlattı.
◊ Arzu Sabancı:
Evinde ailesiyle karantinadayken takipçileriyle dünyadan doğru bilgileri paylaşmaya çalışıyor ve evde izlenecek film, dizi ve okunacak kitap önerilerinde bulunuyor.
◊ Sıla:
Yalın’ın canlı yayınında onunla düet yaptı. Ertesi gün 3.5 milyon takipçisinin bulunduğu sayfasından canlı yayın gerçekleştirip 3 dakika içinde 39 bin kişiye ulaştı. (130 milyon takipçisi bulunan Justin Bieber’ı ilk 3 dakikada 53 bin kişi izledi.)
◊ Bikotbitşort:
Dünya starlarının gün yüzüne çıkmamış fotoğraflarını bulup, haberlerini takipçileriyle paylaşıyor.
◊ Kylie Jenner:
167 milyon takipçisini “Karantinaya ne kadar erken girersek, o kadar hızlı geri döneriz” paylaşımıyla evde oturmaya teşvik etti.