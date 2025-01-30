Asosyal medya

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Sıkılmadık mı insanların sosyal medyada hiç tanımadıkları kişileri acımasızca eleştirmesinden?

Sıkılmadık mı o mecralarda atılan iftiralarla insanların hayatının zora sokulmasından, itibarsızlaştırma çabalarından?

Neyin düşmanlığı, neyin nefreti bu?

Bunları düşünmekten kendimizi alamaz olduk artık...

Son dönemde sosyal medyaya bakmaktan hiç ama hiç keyif almıyorum inanır mısınız?

Kiminle konuşsam aynı modda.

Çağımızın çığ gibi büyüyen mecrası oysa.

Acaba “sosyal medya kullanımı” dersleri mi verilse, bu alanda eğitimler mi başlasa?

İpin ucu kaçıyor gibi hissediyorum çünkü.

Böyle devam

ederse ‘klavye delikanlıları’ birçok insanı iftiraları ve yalanlarıyla hedef gösterip itibarsızlaştırmaya devam edecek.

Tabii inanan varsa...

Kylie Jenner da sıkılmış, belli

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Kylie Jenner, dünya sosyal medyasının mihenk taşı isimlerinden.

Sosyal medyayı senelerdir sallayan genç kızımızın paylaşımları son dönemde ne kadar özensiz bir hâl aldı, farkında mısınız?

Takip ediyorsanız eğer, siz de paylaşımlarında bir ‘zoraki’lik hissetmiyor musunuz?

Benim keyifle takip ettiğim profillerden biri. 394 milyon takipçisi arasında ben de varım yani.

Ama son paylaşımlarında görüyorum ki ürünlerinin satış derdine düşmüş.

En son Paris Moda Haftası’ndaki Chanel defilesinde giydiği kombini de vasat buldum.

Kız kıza bir öğlen yemeğine gider gibiydi.

Yaşadığı aşk mı etkili oldu Kylie’nin bu değişiminde, yoksa yaş almaya başladıkça “teenage olma çabası”na mı girdi anlamadım ama bir umursamazlık olduğu aşikâr.

Hoppp Kylie kendine gel, eğlenceli videolarına, havuz keyfi fotoğraflarına kaldığın yerden devam et. Bak ablana, dünyaya hükmetmeye devam ediyor sosyal medyasıyla. Azıcık onu örnek al lütfen...