Eee, boşuna söylememişler “Ajda Pekkan farkı” diye.
Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle geçtiğimiz hafta sonu uzun bir aradan sonra sahneye çıkan Ajda Pekkan, kıyafeti ve sahne şovuyla “Maşallah” dedirtti. Yerli ve yabancı hayranları sanatçıyı dinlemeye geldi. Ama asıl hayranlık göstergesi Rus bir milyarder bir abimizden geldi. Sabah uçağına atlayıp Ajda Pekkan’ı Bodrum sahnesinde izledi ve sahne biter bitmez Rusya’ya döndü. Onu bunu bilmem sanat camiasının Süperstar’dan öğreneceği daha çok şey var.
Beni neden çağırmadın
Son dönemde Çeşme’de özel otel odası ya da mekan partileri ön planda. Az ve öz arkadaş çevresi mekanlardaki saat kısıtlamasından dolayı kendi kendilerine eğlenceler düzenliyor.
Amma velakin arkadaş çevresine giremeyen ya da davet edilemeyen isimler “Ben gidemediysem, o parti olamaz” edasıyla partileri hemen polise şikayet ediyor. Bu demek oluyor ki 3 kişi bile olsa herkesin yanına birini getirmek zorunda olması. Ey kompleks, sen ne tehlikelisin...
Bodrum’un yenisi
Londra’ya gidenler mutlaka bir akşamını ayırır ve Novikov Restoran’a gider. Geçen sene Sardinya Adası’ndaki bir şubesinde akşam yemeği yemiştim.
Novikov geçtiğimiz gün Bodrum Yalıkavak Marina içinde açıldı. Ambiyansı ve şıklığıyla sezona hızlı bir giriş yaptı. Şimdilik sadece deniz ürünleri ve suşi menüsüyle hizmet veren mekan, iki hafta içinde İtalyan mutfağı da sunacak.
190 kişilik mekanın arka kısmında 20 kişilik VIP odaları bulunmakta. Minimum 15 bin TL harcama limitiyle kapatılan VIP odasında kimseyle göz göze gelmeden de arkadaşlarınızla yemeğinizi yiyebilirsiniz.
Sezon ortası açılmış olsa da ekim sonuna kadar açık kalacaklar. Hatta ve hatta kışın da İstanbul’a geliyormuş Novikov Ailesi...
Ne diyelim, ülkemize hoş geldin Novikov. Uzun süre bizimle olman dileğiyle.
Ajda farkı
Eee, boşuna söylememişler “Ajda Pekkan farkı” diye.
Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle geçtiğimiz hafta sonu uzun bir aradan sonra sahneye çıkan Ajda Pekkan, kıyafeti ve sahne şovuyla “Maşallah” dedirtti. Yerli ve yabancı hayranları sanatçıyı dinlemeye geldi. Ama asıl hayranlık göstergesi Rus bir milyarder bir abimizden geldi. Sabah uçağına atlayıp Ajda Pekkan’ı Bodrum sahnesinde izledi ve sahne biter bitmez Rusya’ya döndü. Onu bunu bilmem sanat camiasının Süperstar’dan öğreneceği daha çok şey var.
Beni neden çağırmadın
Son dönemde Çeşme’de özel otel odası ya da mekan partileri ön planda. Az ve öz arkadaş çevresi mekanlardaki saat kısıtlamasından dolayı kendi kendilerine eğlenceler düzenliyor.
Amma velakin arkadaş çevresine giremeyen ya da davet edilemeyen isimler “Ben gidemediysem, o parti olamaz” edasıyla partileri hemen polise şikayet ediyor. Bu demek oluyor ki 3 kişi bile olsa herkesin yanına birini getirmek zorunda olması. Ey kompleks, sen ne tehlikelisin...
Bodrum’un yenisi
Londra’ya gidenler mutlaka bir akşamını ayırır ve Novikov Restoran’a gider. Geçen sene Sardinya Adası’ndaki bir şubesinde akşam yemeği yemiştim.
Novikov geçtiğimiz gün Bodrum Yalıkavak Marina içinde açıldı. Ambiyansı ve şıklığıyla sezona hızlı bir giriş yaptı. Şimdilik sadece deniz ürünleri ve suşi menüsüyle hizmet veren mekan, iki hafta içinde İtalyan mutfağı da sunacak.
190 kişilik mekanın arka kısmında 20 kişilik VIP odaları bulunmakta. Minimum 15 bin TL harcama limitiyle kapatılan VIP odasında kimseyle göz göze gelmeden de arkadaşlarınızla yemeğinizi yiyebilirsiniz.
Sezon ortası açılmış olsa da ekim sonuna kadar açık kalacaklar. Hatta ve hatta kışın da İstanbul’a geliyormuş Novikov Ailesi...
Ne diyelim, ülkemize hoş geldin Novikov. Uzun süre bizimle olman dileğiyle.