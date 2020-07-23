Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Cihan ŞENSÖZLÜ>Ajda farkı
"Cihan Şensözlü" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Cihan Şensözlü" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Cihan Şensözlü

Cihan Şensözlü

Ajda farkı

23 Temmuz 2020

Eee, boşuna söylememişler “Ajda Pekkan farkı” diye.


Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle geçtiğimiz hafta sonu uzun bir aradan sonra sahneye çıkan Ajda Pekkan, kıyafeti ve sahne şovuyla “Maşallah” dedirtti. Yerli ve yabancı hayranları sanatçıyı dinlemeye geldi. Ama asıl hayranlık göstergesi Rus bir milyarder bir abimizden geldi. Sabah uçağına atlayıp Ajda Pekkan’ı Bodrum sahnesinde izledi ve sahne biter bitmez Rusya’ya döndü. Onu bunu bilmem sanat camiasının Süperstar’dan öğreneceği daha çok şey var.

Beni neden çağırmadın

Son dönemde Çeşme’de özel otel odası ya da mekan partileri ön planda. Az ve öz arkadaş çevresi mekanlardaki saat kısıtlamasından dolayı kendi kendilerine eğlenceler düzenliyor.
Amma velakin arkadaş çevresine giremeyen ya da davet edilemeyen isimler “Ben gidemediysem, o parti olamaz” edasıyla partileri hemen polise şikayet ediyor. Bu demek oluyor ki 3 kişi bile olsa herkesin yanına birini getirmek zorunda olması. Ey kompleks, sen ne tehlikelisin...

Bodrum’un yenisi

Londra’ya gidenler mutlaka bir akşamını ayırır ve Novikov Restoran’a gider. Geçen sene Sardinya Adası’ndaki bir şubesinde akşam yemeği yemiştim.
Novikov geçtiğimiz gün Bodrum Yalıkavak Marina içinde açıldı. Ambiyansı ve şıklığıyla sezona hızlı bir giriş yaptı. Şimdilik sadece deniz ürünleri ve suşi menüsüyle hizmet veren mekan, iki hafta içinde İtalyan mutfağı da sunacak.
190 kişilik mekanın arka kısmında 20 kişilik VIP odaları bulunmakta. Minimum 15 bin TL harcama limitiyle kapatılan VIP odasında kimseyle göz göze gelmeden de arkadaşlarınızla yemeğinizi yiyebilirsiniz.
Sezon ortası açılmış olsa da ekim sonuna kadar açık kalacaklar. Hatta ve hatta kışın da İstanbul’a geliyormuş Novikov Ailesi...
Ne diyelim, ülkemize hoş geldin Novikov. Uzun süre bizimle olman dileğiyle.

X
Cihan ŞENSÖZLÜ Cihan ŞENSÖZLÜTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Genç Cazcılar HazırHikmet DemirkolGenç Cazcılar Hazır!23.07.2020
İsyanım katilden kahraman yaratanlaraAbdulkadir SELVİİsyanım katilden kahraman yaratanlara23.07.2020
Korona kalp kırıyorOsman MÜFTÜOĞLUKorona kalp kırıyor23.07.2020
Prim desteği geliyor kısa çalışma uzuyorNoyan DoğanPrim desteği geliyor kısa çalışma uzuyor23.07.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.