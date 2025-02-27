6 bin TL’lik iftar menüsü

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Her yıl olduğu gibi, iftar menülerinin fiyatları bu sene de gündemde. Çırağan Sarayı, 6 bin TL kişi başı fiyatıyla rekor kırıyor.

Onu 5 bin 250 TL ile Four Seasons Hotel takip ederken, 4 bin 950 TL ile Raffles Hotel üçüncü sırada yer alıyor

Bu fiyatlar, bakalım insanlar tarafından nasıl karşılanacak ve talep nasıl olacak, bu sezon hep birlikte göreceğiz.

Bu arada, beş yıldızlı otellerin yanı sıra diğer restoranlar da kişi başı fiyatlarında geri kalmıyor. Ortalama fiyatlar 3 bin ile 3 bin 500 TL arasında değişiyor...

Şimdiden hayırlı ramazanlar olsun hepimize. Bu fiyatları görünce, eski ramazanlardaki gibi her akşam bir evde misafir olmak istiyor insan.