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HABERLERYazarlarCihan ŞENSÖZLÜ6 bin TL’lik iftar menüsü
Cihan Şensözlü
Cihan Şensözlü
Cihan ŞensözlüYazarın Tüm Yazıları

6 bin TL’lik iftar menüsü

#Çırağan Sarayı#Raffles Hotel#Four Seasons Hotel

Haydi, buyrun bakalım... 11 ayın sultanı ramazan ayı 1 Mart’ta başlıyor...

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Her yıl olduğu gibi, iftar menülerinin fiyatları bu sene de gündemde. Çırağan Sarayı, 6 bin TL kişi başı fiyatıyla rekor kırıyor.

Onu 5 bin 250 TL ile Four Seasons Hotel takip ederken, 4 bin 950 TL ile Raffles Hotel üçüncü sırada yer alıyor

Bu fiyatlar, bakalım insanlar tarafından nasıl karşılanacak ve talep nasıl olacak, bu sezon hep birlikte göreceğiz.

Bu arada, beş yıldızlı otellerin yanı sıra diğer restoranlar da kişi başı fiyatlarında geri kalmıyor. Ortalama fiyatlar 3 bin ile 3 bin 500 TL arasında değişiyor...

Şimdiden hayırlı ramazanlar olsun hepimize. Bu fiyatları görünce, eski ramazanlardaki gibi her akşam bir evde misafir olmak istiyor insan.

 

 

#Çırağan Sarayı#Raffles Hotel#Four Seasons Hotel
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