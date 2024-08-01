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HABERLERYazarlarCihan ŞENSÖZLÜ200 Euro’luk şezlong
Cihan Şensözlü
Cihan Şensözlü
Cihan ŞensözlüYazarın Tüm Yazıları

200 Euro’luk şezlong

#Cihan Şensözlü#Kelebek#Yazar

Hadi buyurun buradan bakalım olaya...

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Geçen haftaki yazımda iyisiyle kötüsüyle Mikonos’tan bahsetmiştim sizlere.
Dün, buradaki tatilimin son günüydü ve arkadaşlarımla beraber Nammos Beach’e güneşlenmeye gittik.
Herkes bilir Nammos’u.
Eğlenceye yön veren mekânlardandır.
Amma velakin burada fiyatlar uçmuş!
Beş arkadaş şezlonglarımıza yerleştik, denize girdik, kahvelerimizi içtik, sohbet ettik falan filan derken sıra geldi hesaba.
Yediğimiz içtiğimiz 400 Euro, şezlong kullanım ücreti ise 1000 Euro (36 bin TL) tuttu!
Yani kişi başı sadece şezlonga 200 Euro (7 bin 200 TL) ücret ödedik.
Evet yanlış okumadınız, 200 Euro!
Geçen hafta 70 Euro’ya söylenirken, 200 Euro’yu görünce 70 Euro’ya tamah etmek gerekirmiş, onu anladık.
Yani anlayacağınız Mikonos plajlarında eğlencelere dahil olun ve gece mekânlarını gezin, şezlonglarda güneşlenmeyi ise es geçin...

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Bu yazın gözdesi Tuba

Ne kadar çok Tuba Büyüküstün haberi görmeye başladık bu sezon, değil mi?
Yoksa bana mı öyle geliyor?
Bir kayboluyor, sonra bir çıkıyor, pir çıkıyor ortaya Büyüküstün ama hep de tatlı haberleriyle gündemde:
Ya denizde yüzerken, ya arkadaşlarıyla mısır yerken ya da röportaj esnasında sorulara verdiği doğal tepkileriyle...
Enerjisi de çok güzel görünüyor.
Bir kıpırdanma var sanırım kendisinde, çıkar haberi sezon bitmeden, bekleyelim bakalım...

#Cihan Şensözlü#Kelebek#Yazar
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