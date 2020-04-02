Zombiler de gerçek olacak mı?

2013’te Cannes Film Festivali’nde Brad Pitt’in “World War Z” filminin tanıtımındaydım... (O zamanlar uçağa biniyoruz ey sevgili okur, yurtdışına festivallere, maçlara, tatillere gittiğimiz yıllar, ne günlerdi be!)
O yıl Cannes’ın ağır topu Brad Pitt’ti, her yer “World War Z” afişleriyle doluydu.
Şu sıralar sürekli virüs, pandemi yapımları izliyoruz ya, geçen akşam “World War Z” önüme düşünce, “Cannes yılları nostaljisi yaparım” diyerek satın aldım filmi...
Film aman aman bir şey değil, yaşayan ölüler, zombiler hikayesi...
Güney Kore’de ortaya çıkan bir virüs insanları yaşayan ölüler haline getiriyor.
Her zombi filminde olduğu gibi burada da yaşayan ölüler, yeni hücrelere ihtiyaç duyduğu için kontrolsüzce sağlıklı insanlara saldırıyorlar.
Filmi izlerken düşündüm; bu Hollywood yapımlarındaki her şey gerçek oluyor ya, bu zombiler de günün birinde gerçek olacak mı? Belki de bu korona belası insanlığın ilk büyük sınavı...
Belki bundan sonra çok daha korkunçları gelecek.
Neden bir virüs de çıkıp insanları, kontrolsüz yaratıklara dönüştürmesin? Sağlıklı insanlara saldıran zombiler haline getirmesin.
Şu gözler iki ay içinde tüm dünyanın eve kapandığını gördü ya zombiler bile şaşırtmaz artık beni...
AKM ortaya çıkıyor
Bu fotoğrafı 15 gün önce Anadolu yakasından ben çektim. (O zamanlar vapura atlayıp karşıya geçiyoruz ey sevgili okur, balıkçılarda, kafelerde, Boğaz kıyısında keyif yaptığımız günler...)
Üsküdar sahilinden Avrupa tarafına bakınca şaşırdım, Atatürk Kültür Merkezi’nin o kadar heybetli görüneceğini tahmin etmiyordum.
Ortaya çıkmaya başlamış AKM... Hemen solunda görünen Taksim The Marmara Oteli...
Anlaşılan o ki, AKM bittiğinde Anadolu yakasından da çok net şekilde görülen bir yapı olacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy son Kars seyahatimizde AKM’nin yıl sonuna yetişeceğini açıklamıştı.
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da son buluşmamızda 29 Ekim Cumhuriyet kutlamalarına kısmen de olsa yetişeceğini söylemişti...
Bunu da gördük!
Haberi New York Post’ta okudum; Fetiş kıyafetler ve erotik kostümler satan bir firma elindeki sağlık personeli kıyafetlerinin tamamını İngiltere’de bir hastaneye bağışlamış. Yalan değil gerçek, firma yetkililerinin açıklamaları var, “Elimizde fazla ürün yoktu ama bunlara bile sağlık personelinin ihtiyacı var” diyorlar. Dur bakalım daha ne gariplikler göreceğiz şu virüsle ilgili.
Bahşişi bol tutun
Bu zor günlerde sokakta olan, görevinin başında olan çalışanlardan hizmet alıyorsanız lütfen bahşiş konusunda cömert davranmaya özen gösterin...
◊ Kapınıza gelen kuryeye...
◊ Sanal marketten poşetler getiren görevliye...
◊ Bindiğiniz taksinin şoförüne... Daha fazla bahşiş konusunda eliniz açık olsun lütfen.
Keşke market çalışanlarına, sokaktaki temizlik görevlilerine de bahşiş bırakabileceğimiz formüller olsa...
1 milyon kişiye düşen vefat sayısı
Dün akşamki rakamlar açıklanmadan önce Türkiye vaka sayısında dünyada 11, ölüm sayısında ise 12’nci sıradaydı. Rakamlar bizde de diğer ülkelerde de artacak gözüküyor.
Ancak virüsle savaşımda bakmamız gereken bir kriter daha var, vefat sayısının nüfusa oranı. Böyle bakınca dünyada en başarısız ülke San Marino...
Ülkede 1 milyon kişiye düşen ölüm sayısı 766...
(Bu arada San Marino’nun nüfusu 33 bin 500 kişi, ölüm sayısı 26.) Ardından İtalya, İspanya, Andorra, Belçika, Hollanda, Fransa, İsviçre geliyor.
Türkiye ise bu listede 40’ncı sırada...
1 milyon kişiye
düşen vefat sayısı Türkiye’de 3...
Zombiler de gerçek olacak mı?
2013’te Cannes Film Festivali’nde Brad Pitt’in “World War Z” filminin tanıtımındaydım... (O zamanlar uçağa biniyoruz ey sevgili okur, yurtdışına festivallere, maçlara, tatillere gittiğimiz yıllar, ne günlerdi be!)
O yıl Cannes’ın ağır topu Brad Pitt’ti, her yer “World War Z” afişleriyle doluydu.
Şu sıralar sürekli virüs, pandemi yapımları izliyoruz ya, geçen akşam “World War Z” önüme düşünce, “Cannes yılları nostaljisi yaparım” diyerek satın aldım filmi...
Film aman aman bir şey değil, yaşayan ölüler, zombiler hikayesi...
Güney Kore’de ortaya çıkan bir virüs insanları yaşayan ölüler haline getiriyor.
Her zombi filminde olduğu gibi burada da yaşayan ölüler, yeni hücrelere ihtiyaç duyduğu için kontrolsüzce sağlıklı insanlara saldırıyorlar.
Filmi izlerken düşündüm; bu Hollywood yapımlarındaki her şey gerçek oluyor ya, bu zombiler de günün birinde gerçek olacak mı? Belki de bu korona belası insanlığın ilk büyük sınavı...
Belki bundan sonra çok daha korkunçları gelecek.
Neden bir virüs de çıkıp insanları, kontrolsüz yaratıklara dönüştürmesin? Sağlıklı insanlara saldıran zombiler haline getirmesin.
Şu gözler iki ay içinde tüm dünyanın eve kapandığını gördü ya zombiler bile şaşırtmaz artık beni...
AKM ortaya çıkıyor
Bu fotoğrafı 15 gün önce Anadolu yakasından ben çektim. (O zamanlar vapura atlayıp karşıya geçiyoruz ey sevgili okur, balıkçılarda, kafelerde, Boğaz kıyısında keyif yaptığımız günler...)
Üsküdar sahilinden Avrupa tarafına bakınca şaşırdım, Atatürk Kültür Merkezi’nin o kadar heybetli görüneceğini tahmin etmiyordum.
Ortaya çıkmaya başlamış AKM... Hemen solunda görünen Taksim The Marmara Oteli...
Anlaşılan o ki, AKM bittiğinde Anadolu yakasından da çok net şekilde görülen bir yapı olacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy son Kars seyahatimizde AKM’nin yıl sonuna yetişeceğini açıklamıştı.
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da son buluşmamızda 29 Ekim Cumhuriyet kutlamalarına kısmen de olsa yetişeceğini söylemişti...
Bunu da gördük!
Haberi New York Post’ta okudum; Fetiş kıyafetler ve erotik kostümler satan bir firma elindeki sağlık personeli kıyafetlerinin tamamını İngiltere’de bir hastaneye bağışlamış. Yalan değil gerçek, firma yetkililerinin açıklamaları var, “Elimizde fazla ürün yoktu ama bunlara bile sağlık personelinin ihtiyacı var” diyorlar. Dur bakalım daha ne gariplikler göreceğiz şu virüsle ilgili.
Bahşişi bol tutun
Bu zor günlerde sokakta olan, görevinin başında olan çalışanlardan hizmet alıyorsanız lütfen bahşiş konusunda cömert davranmaya özen gösterin...
◊ Kapınıza gelen kuryeye...
◊ Sanal marketten poşetler getiren görevliye...
◊ Bindiğiniz taksinin şoförüne... Daha fazla bahşiş konusunda eliniz açık olsun lütfen.
Keşke market çalışanlarına, sokaktaki temizlik görevlilerine de bahşiş bırakabileceğimiz formüller olsa...
1 milyon kişiye düşen vefat sayısı
Dün akşamki rakamlar açıklanmadan önce Türkiye vaka sayısında dünyada 11, ölüm sayısında ise 12’nci sıradaydı. Rakamlar bizde de diğer ülkelerde de artacak gözüküyor.
Ancak virüsle savaşımda bakmamız gereken bir kriter daha var, vefat sayısının nüfusa oranı. Böyle bakınca dünyada en başarısız ülke San Marino...
Ülkede 1 milyon kişiye düşen ölüm sayısı 766...
(Bu arada San Marino’nun nüfusu 33 bin 500 kişi, ölüm sayısı 26.) Ardından İtalya, İspanya, Andorra, Belçika, Hollanda, Fransa, İsviçre geliyor.
Türkiye ise bu listede 40’ncı sırada...
1 milyon kişiye
düşen vefat sayısı Türkiye’de 3...