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Cengiz Semercioğlu

Cengiz Semercioğlu

csemercioglu@hurriyet.com.tr

Yaptığın yanlış Hıncal Abi

20 Mart 2020

Hıncal Uluç’la kimi zaman tartışırız ama çoğunlukla anlaşırız...


Koronavirüs konusunda yazdığı “panik yapmayın” yazısını eleştirmiştim.
Ben başından beri, üstelik daha İtalya’da ölümler başlamadan “Bu işin şakası yok, çok ciddiye almamız lazım” diyenlerdenim.
Hıncal Abi ise normal hayatımıza devam edelim diyenlerden.
Hıncal Abi eleştirdiğim yazısındaki rakamları vermediğim için “Benden özür dilemelisin” dedi.
Doktor arkadaşı geçen yıl sadece Almanya’da gripten ölenlerin sayısının 25 bin olduğunu söylemiş, yazmadığım o...
Dün özür talebini köşesinde tekrar ederken son günlerde yaptıklarını da sıralamış Hıncal Abi.
Yapmayın denilen ne varsa hepsini yapmış.
Yaptığın her şey yanlış Hıncal Abi.
◊ Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün yetkililer ve uzmanlar “Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın” derken, Hıncal Abi hâlâ yazı yazmak için gazeteye gittiğini söylüyor. Yanlış...
◊ Daha da kötüsü gazeteden çıkıp AVM’ye de gitmiş. AVM’lerin kapatılması bile tartışılırken, Türkiye’nin en önemli mağazaları Boyner, Mudo, Beymen mağazalarını kapatırken mağazaları gezmiş Hıncal Abi. Yanlış...
◊ Uzmanlar “Kuaförler hijyen açısından tehlikeli” derken manikür-pedikür yaptırmış. Yanlış...
◊ Daha da bitmedi; yeğenini ve eşini aynı akşam evine davet etmiş, gece 23.00’e kadar yiyip, içmişler. Külliyen yanlış hareket...
Nerede kaldı sosyal mesafe, nerede kaldı izolasyon, nerede kaldı “evlerinize kapanın” çağrıları Hıncal Abi?
Ben sana yemeğe, sen bana partiye geleceksen neden kapattık biz bu kafeleri, barları, kıraathaneleri o zaman?
İnsanlar bir araya gelmesin, buluşmasın, virüs yayılmasın diye değil mi?
Allah korusun AVM’den aldığın virüsü ya da yeğeninin taşıdığı virüsü birbirinize bulaştırmamak için buluşmamanız lazım en başta.
Normal hayatımıza devam etme şansımız yok Hıncal Abi...
Kendimiz, yakınlarımız ve diğer insanların sağlığı için böyle bir şansımız yok.
Lütfen arkadaşlarını eve maça davet etme, salı toplantılarını da iptal et.
Akrabalarınla yemekleri ötele...
Bizim yemeği de yaza doğru yaparız artık.
Mümkün olduğu kadar az insanla bir araya gel.
Biliyorum senin gibi sosyal biri için çok zor ama bu zorluğu hepimiz yaşamak durumundayız.
Üstelik kendi dediğin gibi en büyük risk grubunda bulunurken.
Lütfen biraz eve kapan. “Evde kal Türkiye” çağrılarına uy...
Sen bizim için önemlisin... Sen bizim için kıymetlisin...

Benim hayatımda bunlar değişti

Hıncal Uluç, virüsten sonraki yaşantısının değişmediğini, neler yaptığını yazdı ya köşesinde...
“Sen neler yapıyorsun birader, senin hayatında ne değişti?” diyebilirsiniz.
Hemen özetliyorum...
◊ Sabah TV8’e yarım saat geç gitmeye başladım. Program bittikten sonra da çıkıyorum. Binanın içinde neredeyse sadece canlı yayın için kalıyorum.
◊ Kanalın ulaştırma aracı alıp bırakıyordu beni. Kendi aracımla gidip gelmeye başladım.
◊ Show Radyo’da her gün canlı yayınlanan programımı birkaç günlüğüne askıya aldım.
◊ Radyodan sonra her akşam metroyla dönerdim eve, geçen hafta toplu taşıma kullanmayı bıraktım. Radyoya da kendi aracımla gidip geldim.
◊ Gazeteye yazımı yazmaya gitmiyorum, yazılarımı evden gönderiyorum.
◊ Gündüz 12.00 gibi evdeyim, çocuklarla ders çalışıp oyun oynuyoruz.
◊ Arkadaşlarımla mekanlarda buluşmuyorum, kimseyi eve davet etmiyorum, kimsenin partisine, yemeğine gitmiyorum.
Hepimizin mümkün olduğu kadar hayatımızı değiştirmemiz şart. Bu virüsün ölümcül etkisini ancak böyle azaltabiliriz. Hayatımda yapabildiklerim bunlar.

1.5 metre kuralı hayatımıza giriyor

M arketlerde neden 1.5 metre kuralı olmadığını yazmıştım dün.
“Kasalarda insanların üst üste yığılması, marketlere kalabalıkların doluşması en büyük tehlike” demiştim.
Migros hemen harekete geçti. Cumartesi gününe kadar bütün Migros’larda 1.5 metre kuralını uygulayan şeritlerin yerleştirilmiş olacağı bilgisini verdiler.

Yaptığın yanlış Hıncal Abi

Bazı mağazalarda dün itibarıyla uygulama başladı.
“Sağlığınız için mesafenizi koruyun” yazıyor şeritlerde.
Ödemelerde kredi kartı ve debit kart kullanılması da hatırlatılıyor.
Metro’dan da arayıp bilgi verdiler. Dün itibarıyla orada da 1.5 metre kuralını hatırlatan şeritler çekilmiş.Migros ve Metro’yu hızları ve hassasiyetinden dolayı tebrik ediyorum.

Yaptığın yanlış Hıncal Abi

Şimdi sıra Macro, CarrefourSA, BİM, A101, Şok ve diğer büyük marketlerde.
Ve bu şeritler kadar önemli olan bir şey daha var:
Mağazalara insanların kalabalık girmemesi...
Kuyrukların marketlerin dışında oluşturulması...
İçeriden çıkan müşteri sayısı kadar içeriye müşteri alınması.
Not: Migros çok güzel bir uygulamaya daha başlamış.
Kasada ve markette çalışanlara istedikleri an mola hakkı kullanabilme hakkı tanınmış. Çalışanlar istedikleri zaman dışarı çıkıp hava alabilecek, elini yüzünü yıkamaya gidebilecek artık. Bu da çalışanın sağlığını düşünen çok önemli bir adım, tebrikler.

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