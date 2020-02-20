Virüs nedeniyle Uzak Doğu turunu iptal mümkün mü?

Tüketici haklarına sormak lazım bu soruyu, diyelim ki Phuket’e tur satın aldınız ancak sonrasında Covid Virüsü’nden ölümler başladı.
Turu iptal ettirmek mümkün mü?
Arkadaşlarımın başına geldi...
Önemli bir tur şirketinden 1638 euro ödeyerek 17-23 Şubat’a THY uçuşu ile iki kişilik İstanbul-Phuket turu satın aldılar.
2 Şubat’ta şirkete mail atıyorlar, “virüs nedeniyle turu açığa alabiliriz” diye ama herhangi bir dönüş alamıyorlar.
Turdan 10 gün önce de iptal etmek istediklerini söylüyorlar ama şirket “hayır uçmak zorundasınız” diyor.
Turu açığa alamayacaklarını, ücret iadesi de yapama-yacaklarını söylüyorlar.
Oysa bütün sözleşmelerde mücbir sebep diye bir madde vardır... Savaş, salgın hastalık, deprem gibi maddelerde sözleşme koşullarının iptal olabileceği yazar.
2 bin kişinin öldüğü, vaka sayısının 75 bine çıktığı bir olay mücbir sebep değil midir?
Üstelik bunların neredeyse tamamı Uzak Doğu’da olmuşken...
Tur şirketlerini de anlıyorum, bütün turlar iptal oluyor, insanlar virüs nedeniyle özellikle Uzak Doğu’ya gitmek istemiyorlar.
Ama parasını aldığın için ‘zorla gideceksin’ demek de doğru değil.
Tura Turizm gibi tur şirketleri müşterilerini bilgilendirerek, “İsterseniz turunuzu açığa alabilir ya da erteleyebilirsiniz” dediler.
Doğrusu da bu olmalı.
Levent’te cami inşaatına başlandı
Hepimiz Taksim’deki caminin ne zaman biteceğine dikkat kesildik ama bu sırada yeni dev bir cami için kazı çalışmalarına başlandı.
Hem de Levent’in göbeğinde...
Her akşam radyo çıkışı önünden geçtiğim yer olduğu için, 10 gün önce başlayan kazı dikkatimi çekti.
“Ne yapılıyor buraya” diye sorunca, “Otopark işletmeli cami” yanıtını verdi yetkililer.
Sözünü ettiğim yer Kanyon AVM’nin tam karşısında yıllardır boş duran arazi. 18 bin 500 metrekarelik bir arazi burası, tam Levent Metro durağının Plazalar çıkışında sağdaki arazi... Merkez Bankası’na aitti burası...
Nisan 2015’te Beşiktaş Müftülüğü’nün İBB’ye başvurarak bu arazinin dini alan kapsamına alınmasını istemesiyle başladı bütün süreç.
Merkez Bankası ilk başta kabul etmedi bunu, ancak bir yıl sonra 2016’da İBB Meclis’inde arazi dini alan olarak kabul edildi.
Kanyon, Özdilek, Metrocity, karşı caddede İş Kuleleri’nin olduğu gökdelenlerin tam ortası bu arazi... Bu kadar yüksek yapılaşma içinde gökyüzünü tek görebildiğimiz alan aslında...
Trafiğin 24 saat yoğun olduğu bir yer. Hele sabah-akşam iş saatleri giriş çıkışında trafik hep kilit...
Keşke gökdelenlerde çalışan insanların nefes alabileceği bir Millet Bahçesi olsaydı diyeceğiz ama Mecidiyeköy’deki Ali Sami Yen arazisi için demiştik de ne oldu... Koca koca üç gökdelen yükseliyor şimdi Ali Sami Yen Stadı’nın yerinde...
Şimdi Levent’te, Büyükdere Caddesi üzerinde de dev bir camimiz olacak...
9 doğuracak
Galatasaray sezonun ikinci yarısında beklendiği gibi fikstür avantajını iyi kullandı ve 5’te 5 yaptı.
Topladığı 15 puanla 3’üncü sıraya yükseldi, şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri haline geldi. Amaaa...
Bu hafta Kadıköy derbisiyle başlayacak 9 haftalık zorlu bir maratona başlıyor Galatasaray.
Önümüzdeki 9 maçın 6’sını şampiyonluk mücadelesi yaptığı takımlarla oynayacak.
Fenerbahçe, Sivasspor, Başakşehir, Alanyaspor’la deplasmanda, Beşiktaş ve Trabzonspor’la evinde karşılaşacak Galatasaray...
Bu 9 hafta sonunda 27 Nisan’ı en az kayıpla görürse, Mayıs’lar bizimdir yine...
Silahsızlanma şart
Türkiye’de silahların yüzde 89’u ruhsatsız. Ülkede kayıt dışı 18 milyon silah var.
Umut Vakfı Başkanı Ayhan Akçan verdi bu rakamları.
Sonra biz neden bu kadar kolay leblebi çekirdek gibi insanların öldürüldüğünü... Kadın cinayetlerinin neden bitmediğini... Sokakta tepesi atanın birbirini neden vurduğunu...
Neden bu kadar cinayet işlendiğini... Ateşli silahlar nedeniyle neden bu kadar insanın hayatını kaybettiğini tartışıyoruz...
Oysa şu iki rakam bile olayı özetlemeye yetiyor.
Virüs nedeniyle Uzak Doğu turunu iptal mümkün mü?
Tüketici haklarına sormak lazım bu soruyu, diyelim ki Phuket’e tur satın aldınız ancak sonrasında Covid Virüsü’nden ölümler başladı.
Turu iptal ettirmek mümkün mü?
Arkadaşlarımın başına geldi...
Önemli bir tur şirketinden 1638 euro ödeyerek 17-23 Şubat’a THY uçuşu ile iki kişilik İstanbul-Phuket turu satın aldılar.
2 Şubat’ta şirkete mail atıyorlar, “virüs nedeniyle turu açığa alabiliriz” diye ama herhangi bir dönüş alamıyorlar.
Turdan 10 gün önce de iptal etmek istediklerini söylüyorlar ama şirket “hayır uçmak zorundasınız” diyor.
Turu açığa alamayacaklarını, ücret iadesi de yapama-yacaklarını söylüyorlar.
Oysa bütün sözleşmelerde mücbir sebep diye bir madde vardır... Savaş, salgın hastalık, deprem gibi maddelerde sözleşme koşullarının iptal olabileceği yazar.
2 bin kişinin öldüğü, vaka sayısının 75 bine çıktığı bir olay mücbir sebep değil midir?
Üstelik bunların neredeyse tamamı Uzak Doğu’da olmuşken...
Tur şirketlerini de anlıyorum, bütün turlar iptal oluyor, insanlar virüs nedeniyle özellikle Uzak Doğu’ya gitmek istemiyorlar.
Ama parasını aldığın için ‘zorla gideceksin’ demek de doğru değil.
Tura Turizm gibi tur şirketleri müşterilerini bilgilendirerek, “İsterseniz turunuzu açığa alabilir ya da erteleyebilirsiniz” dediler.
Doğrusu da bu olmalı.
Levent’te cami inşaatına başlandı
Hepimiz Taksim’deki caminin ne zaman biteceğine dikkat kesildik ama bu sırada yeni dev bir cami için kazı çalışmalarına başlandı.
Hem de Levent’in göbeğinde...
Her akşam radyo çıkışı önünden geçtiğim yer olduğu için, 10 gün önce başlayan kazı dikkatimi çekti.
“Ne yapılıyor buraya” diye sorunca, “Otopark işletmeli cami” yanıtını verdi yetkililer.
Sözünü ettiğim yer Kanyon AVM’nin tam karşısında yıllardır boş duran arazi. 18 bin 500 metrekarelik bir arazi burası, tam Levent Metro durağının Plazalar çıkışında sağdaki arazi... Merkez Bankası’na aitti burası...
Nisan 2015’te Beşiktaş Müftülüğü’nün İBB’ye başvurarak bu arazinin dini alan kapsamına alınmasını istemesiyle başladı bütün süreç.
Merkez Bankası ilk başta kabul etmedi bunu, ancak bir yıl sonra 2016’da İBB Meclis’inde arazi dini alan olarak kabul edildi.
Kanyon, Özdilek, Metrocity, karşı caddede İş Kuleleri’nin olduğu gökdelenlerin tam ortası bu arazi... Bu kadar yüksek yapılaşma içinde gökyüzünü tek görebildiğimiz alan aslında...
Trafiğin 24 saat yoğun olduğu bir yer. Hele sabah-akşam iş saatleri giriş çıkışında trafik hep kilit...
Keşke gökdelenlerde çalışan insanların nefes alabileceği bir Millet Bahçesi olsaydı diyeceğiz ama Mecidiyeköy’deki Ali Sami Yen arazisi için demiştik de ne oldu... Koca koca üç gökdelen yükseliyor şimdi Ali Sami Yen Stadı’nın yerinde...
Şimdi Levent’te, Büyükdere Caddesi üzerinde de dev bir camimiz olacak...
9 doğuracak
Galatasaray sezonun ikinci yarısında beklendiği gibi fikstür avantajını iyi kullandı ve 5’te 5 yaptı.
Topladığı 15 puanla 3’üncü sıraya yükseldi, şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri haline geldi. Amaaa...
Bu hafta Kadıköy derbisiyle başlayacak 9 haftalık zorlu bir maratona başlıyor Galatasaray.
Önümüzdeki 9 maçın 6’sını şampiyonluk mücadelesi yaptığı takımlarla oynayacak.
Fenerbahçe, Sivasspor, Başakşehir, Alanyaspor’la deplasmanda, Beşiktaş ve Trabzonspor’la evinde karşılaşacak Galatasaray...
Bu 9 hafta sonunda 27 Nisan’ı en az kayıpla görürse, Mayıs’lar bizimdir yine...
Silahsızlanma şart
Türkiye’de silahların yüzde 89’u ruhsatsız. Ülkede kayıt dışı 18 milyon silah var.
Umut Vakfı Başkanı Ayhan Akçan verdi bu rakamları.
Sonra biz neden bu kadar kolay leblebi çekirdek gibi insanların öldürüldüğünü... Kadın cinayetlerinin neden bitmediğini... Sokakta tepesi atanın birbirini neden vurduğunu...
Neden bu kadar cinayet işlendiğini... Ateşli silahlar nedeniyle neden bu kadar insanın hayatını kaybettiğini tartışıyoruz...
Oysa şu iki rakam bile olayı özetlemeye yetiyor.