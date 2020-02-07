Üç kaza sonrası

Bir havayolu şirketi için en kötü durumlardan biri şirketin adının peş peşe kazalarla anılmasıdır.
Ülkenin en başarılı özel havayolu şirketlerinden Pegasus ne yazık ki bu talihsizliği yaşadı.
Şirketin adı iki yılda üç kaza haberiyle gündeme geldi.
Üçü de pistten çıkma vakası.
Ne yazık ki sonuncusunda üç kişi hayatını kaybetti.
Dün hisseleri de yüzde 6’ya varan oranlarda düştü.
Ben borsadan anlamam...
Bundan 1.5 yıl kadar önce bu işlerden anlayan bir arkadaşım “Paran varsa Pegasus al” demişti bana. “Olması gerekenden çok düşük. 1 yıl içinde 70’leri görür” diye de eklemişti.
Bunu söylediğinde Pegasus hissesi 25 liraydı. Almadım tabii.
1 yılda yüzde 240 arttı hisseleri. Ama bu süre içinde de ilk ölümlü kazası gerçekleşti.
Bu tür felaketleri Allah bir daha yaşatmasın bize...
Son söz: Kazalardan herkes ders çıkaracak ama ülkenin markalarını da yok etmeye çalışmadan...
Pistin sonu böyle
mi olur?
Pegasus uçağı inişten sonra duramadı ve pist dışına sürüklendi. Ardından da 30 metrelik yükseklikten düşerek üç parçaya bölündü.
Peki Sabiha Gökçen’deki bu tür bir pist mimarisi doğru mu?
Pistin sonunda 30 metrelik bir yükseklik olmasa, pist çok daha yumuşak bir eğimle bitse bu kadar büyük hasar meydana gelir miydi?
Elbette hayır...
Üstelik pistin sonunda otoyola gelene kadar böyle eğimle bitecek bir mesafe var.
Kuleyi, pilot hatalarını tartışıyoruz ama Sabiha Gökçen’de pistin sonunun böyle olmaması gerektiğini de tartışmalıyız.
Kışın
dondurma
Bade İşçil oğluyla dondurma yerken görüntülenmiş. “Kış vakti dondurma yenir mi” diye haberler çıktı. “Çocuk hasta olacak” diye yorumlar yapıldı.
Yenir arkadaşlar yenir.
Dondurma dediğin dört mevsim yenir.
Bizim çocukluğumuzdan kalan eski bir alışkanlıktır kışın dondurma yenmeyeceği.
Oysa soğukta dondurma yediği için çocuklar ne hasta olur ne de boğazları şişer.
Nereden mi biliyorum...
Çocukları 2 yaşından beri kışın dondurma yiyen bir babayım da ondan biliyorum...
Belediye otobüsünde çekik gözlü yolcu
Radyoda birlikte çalıştığımız arkadaşım anlattı.
Göktürk’ten Levent’e belediye otobüsüne binmiş kalabalık saatte.
Bütün koltuklar dolu.
Yolcular ayakta yolculuk ederken, oturanlardan tek bir kişinin yanındaki koltuk boşmuş.
Bilin bakalım neden?
Çekik gözlü olduğu için...
Ve yol boyu o yolcunun yanına kimse oturmamış, herkes ayakta durmaya devam etmiş.
Koronavirüs modern zaman vebası olmuş durumda.
Üç kaza sonrası
Bir havayolu şirketi için en kötü durumlardan biri şirketin adının peş peşe kazalarla anılmasıdır.
Ülkenin en başarılı özel havayolu şirketlerinden Pegasus ne yazık ki bu talihsizliği yaşadı.
Şirketin adı iki yılda üç kaza haberiyle gündeme geldi.
Üçü de pistten çıkma vakası.
Ne yazık ki sonuncusunda üç kişi hayatını kaybetti.
Dün hisseleri de yüzde 6’ya varan oranlarda düştü.
Ben borsadan anlamam...
Bundan 1.5 yıl kadar önce bu işlerden anlayan bir arkadaşım “Paran varsa Pegasus al” demişti bana. “Olması gerekenden çok düşük. 1 yıl içinde 70’leri görür” diye de eklemişti.
Bunu söylediğinde Pegasus hissesi 25 liraydı. Almadım tabii.
1 yılda yüzde 240 arttı hisseleri. Ama bu süre içinde de ilk ölümlü kazası gerçekleşti.
Bu tür felaketleri Allah bir daha yaşatmasın bize...
Son söz: Kazalardan herkes ders çıkaracak ama ülkenin markalarını da yok etmeye çalışmadan...
Pistin sonu böyle
mi olur?
Pegasus uçağı inişten sonra duramadı ve pist dışına sürüklendi. Ardından da 30 metrelik yükseklikten düşerek üç parçaya bölündü.
Peki Sabiha Gökçen’deki bu tür bir pist mimarisi doğru mu?
Pistin sonunda 30 metrelik bir yükseklik olmasa, pist çok daha yumuşak bir eğimle bitse bu kadar büyük hasar meydana gelir miydi?
Elbette hayır...
Üstelik pistin sonunda otoyola gelene kadar böyle eğimle bitecek bir mesafe var.
Kuleyi, pilot hatalarını tartışıyoruz ama Sabiha Gökçen’de pistin sonunun böyle olmaması gerektiğini de tartışmalıyız.
Kışın
dondurma
Bade İşçil oğluyla dondurma yerken görüntülenmiş. “Kış vakti dondurma yenir mi” diye haberler çıktı. “Çocuk hasta olacak” diye yorumlar yapıldı.
Yenir arkadaşlar yenir.
Dondurma dediğin dört mevsim yenir.
Bizim çocukluğumuzdan kalan eski bir alışkanlıktır kışın dondurma yenmeyeceği.
Oysa soğukta dondurma yediği için çocuklar ne hasta olur ne de boğazları şişer.
Nereden mi biliyorum...
Çocukları 2 yaşından beri kışın dondurma yiyen bir babayım da ondan biliyorum...
Belediye otobüsünde çekik gözlü yolcu
Radyoda birlikte çalıştığımız arkadaşım anlattı.
Göktürk’ten Levent’e belediye otobüsüne binmiş kalabalık saatte.
Bütün koltuklar dolu.
Yolcular ayakta yolculuk ederken, oturanlardan tek bir kişinin yanındaki koltuk boşmuş.
Bilin bakalım neden?
Çekik gözlü olduğu için...
Ve yol boyu o yolcunun yanına kimse oturmamış, herkes ayakta durmaya devam etmiş.
Koronavirüs modern zaman vebası olmuş durumda.