Tiyatrocular, komedyenler, şarkıcılara çağrım var

Lady Gaga bu cumartesi akşamı (18 Nisan) sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla "One World: Together at Home” adında YouTube üzerinden bir konser düzenliyor. Konseri Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel ve Stephen Colbert sunacak.
Paul McCartney’den
Stevie Wonder’a birçok ismin şarkılarını seslendireceği
konsere David Beckham, John Legend, Kerry
Washington, Priyanka Chopra Jonas gibi ünlü isimler de katılacak.
Ve burada amaç bir bağış toplamak değil. Sadece eğlenmek, sağlık çalışanlarına moral vermek. Bizde de sağlık çalışanlarımız için bir YouTube konseri neden olmasın?
İlk akla gelen tiyatrocular, komedyenler, şarkıcılar moral gecesi düzenlemeliler.
Moral olmaz mı bütün Türkiye’ye?
Semt pazarları...
Bu hafta sonu yeniden sokağa çıkma yasağı var, doğru yerinde bir adım.
Buyurun bakalım bu sefer son dakikada değil, pazartesi gününden açıklandı, ne değişecek?
Marketlerde sosyal mesafe korunacak mı, insanlar bakkala fırına hücum etmeyecekler mi?
Ve hepsinden daha önemlisi hafta sonu sokağa çıkma yasağından sonra, pazartesi insanlar sokaklara dökülmeyecek mi?
İşte bu hafta başında gördük, herkes yasak bitince kendini sokağa, çarşıya attı.
En büyük sorunlardan birinin de semt pazarları olduğu bir kez daha ortaya çıktı.
Ne sosyal mesafe var semt pazarlarında, ne hijyen kuralı...
Büyükşehirlerde semt pazarları acilen kaldırılmalı, büyükşehir ve ilçe belediyeleri vatandaşın ucuza sebze meyveye ulaşacağı seyyar sistemleri hayata geçirmeli.
Dijital detoksa WhatsApp dahil mi?
Dijital detoks yapılacak bir dönem mi? Eve kapandığımız bir dönemde Instagram’dan Twitter’dan uzaklaşmak, sosyal medyayı bir kenara bırakmak mümkün mü?
Bir sosyal medya bağımlısı olmadığım için bana zor gelmiyor. “Yasak Elma”nın sevilen oyuncusu Eda Ece de öyle olmalı ki, böyle bir dönemde “görüşmek üzere” diyerek Instagram hesabını askıya aldı...
Ama benim merak ettiğim bir şey var Ece...
Bu dijital detoksa WhatsApp da dahil mi, değil mi? WhatsApp gruplarını da askıyla alıp, sadece SMS kullanıyorsan vallahi tebrik ediyorum seni.
Son bir haftada en çok kullandığım uygulamalar
Eda Ece’ye “dijital detoksa WhatsApp dahil mi” diyor sormamın bir nedeni var. Benim en çok kullandığım uygulama WhatsApp çünkü.
İşte cep telefonumda son bir haftada hangi uygulamaya ne kadar zaman ayırdığımın listesi:
1- WhatsApp:
7 saat 31 dakika...
Demek ki her gün 1 saatten fazla bir süre WhatsApp gruplarında yazışıp mesajlaşıyorum...
2- Dergilik:
7 saat 23 dakika...
Neredeyse her gün 1 saatten fazla zamanımı gazete ve dergileri okumak için ayırıyorum.
3- Chrome:
2 saat 30 dakika...
Girdiğim haber siteleri, yaptığım sörfler için bir haftada 2.5 saatimi vermişim...
4- Ses kaydedici:
2 saat 20 dakika... “Delirdin mi, bu neyi nesi?” demeyin. Hafta içi her gün Show Radyo programım için evden yaptığım kayıtlar.
5- Instagram:
2 saat 12 dakika... Dedim ya ben bir sosyal medya bağımlısı değilim. Geçen hafta Instagram’a ayırdığım süre 20 dakika bile olmamış.
6- Twitter:
1 saat 45 dakika...
7 günde sadece 105 dakika... Günde 15 dakikam Twitter’da geçmiş.
7- YouTube:
34 dakika... Günlük 5 dakikaya yakın bir YouTube izlemesi var listede...
8- Gerisi çocukların oynadığı oyunlar...
Not: Elbette bu sadece cep telefonum. Bir de diğer ekranda geçirdiğim zaman var. Laptop’ta yazı yazmak için World ve Chrome... TV’de kanallar ve dijital platformlar... iPad’de müzik, eğlence ve çocukların dersi...
Yani sosyal medya çok olmasa da günün çoğu saati ekran karşısında geçiyor benim için...
Liderler ve virüs
◊ Donald Trump, “virüsü abartmayın, nisanda havalar ısınınca geçer, ben maske takmayacağım” dedi Amerika’da 24 bin kişi öldü, vaka sayısı 600 bine dayandı.
◊ Boris Johnson “sürü psikolojisi, okulları kapatmayacağız” dedi. İngiltere’de 12 bin kişi öldü, kendisi yoğun bakımdan canını zor kurtardı.
◊ Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, “votka içen, traktör süren virüse yakalanmaz” dedi, dükkanları kapatmadı, lig maçlarını devam ettiriyor. 9.5 milyonluk Belarus’ta şimdilik 33 ölüm, 3281 vaka var.
Umarım Balerus ve Lukaşenko da acı bir deneyimle kabul etmek zorunda kalmaz virüs gerçeğini...
Maç yok, ücreti var
beIN Sports, Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderdiği bir yazıyla kulüplere yaptığı ödemeleri durduğunu bildirdi.
Gerekçe? Elbette virüs nedeniyle oynanmayan maçlar, Süper Lig’deki maçların ertelenmesi... Üstelik üç hafta maçının oynandığı mart ayı için bile ödeme yapmıyor. Nisanı zaten yapmayacak. Bu durumda beIN Sports’a tek bir sorum var; Siz oynanmayan maçlar için futbol kulüplerine para ödemezken, biz oynanmayan maçlar için size neden ücret ödemeye devam ediyoruz? Kalan 8 hafta ne zaman oynanacaksa biz de o zaman ödeseydik size ücretimizi.
Tiyatrocular, komedyenler, şarkıcılara çağrım var
Lady Gaga bu cumartesi akşamı (18 Nisan) sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla "One World: Together at Home” adında YouTube üzerinden bir konser düzenliyor. Konseri Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel ve Stephen Colbert sunacak.
Paul McCartney’den
Stevie Wonder’a birçok ismin şarkılarını seslendireceği
konsere David Beckham, John Legend, Kerry
Washington, Priyanka Chopra Jonas gibi ünlü isimler de katılacak.
Ve burada amaç bir bağış toplamak değil. Sadece eğlenmek, sağlık çalışanlarına moral vermek. Bizde de sağlık çalışanlarımız için bir YouTube konseri neden olmasın?
İlk akla gelen tiyatrocular, komedyenler, şarkıcılar moral gecesi düzenlemeliler.
Moral olmaz mı bütün Türkiye’ye?
Semt pazarları...
Bu hafta sonu yeniden sokağa çıkma yasağı var, doğru yerinde bir adım.
Buyurun bakalım bu sefer son dakikada değil, pazartesi gününden açıklandı, ne değişecek?
Marketlerde sosyal mesafe korunacak mı, insanlar bakkala fırına hücum etmeyecekler mi?
Ve hepsinden daha önemlisi hafta sonu sokağa çıkma yasağından sonra, pazartesi insanlar sokaklara dökülmeyecek mi?
İşte bu hafta başında gördük, herkes yasak bitince kendini sokağa, çarşıya attı.
En büyük sorunlardan birinin de semt pazarları olduğu bir kez daha ortaya çıktı.
Ne sosyal mesafe var semt pazarlarında, ne hijyen kuralı...
Büyükşehirlerde semt pazarları acilen kaldırılmalı, büyükşehir ve ilçe belediyeleri vatandaşın ucuza sebze meyveye ulaşacağı seyyar sistemleri hayata geçirmeli.
Dijital detoksa WhatsApp dahil mi?
Dijital detoks yapılacak bir dönem mi? Eve kapandığımız bir dönemde Instagram’dan Twitter’dan uzaklaşmak, sosyal medyayı bir kenara bırakmak mümkün mü?
Bir sosyal medya bağımlısı olmadığım için bana zor gelmiyor. “Yasak Elma”nın sevilen oyuncusu Eda Ece de öyle olmalı ki, böyle bir dönemde “görüşmek üzere” diyerek Instagram hesabını askıya aldı...
Ama benim merak ettiğim bir şey var Ece...
Bu dijital detoksa WhatsApp da dahil mi, değil mi? WhatsApp gruplarını da askıyla alıp, sadece SMS kullanıyorsan vallahi tebrik ediyorum seni.
Son bir haftada en çok kullandığım uygulamalar
Eda Ece’ye “dijital detoksa WhatsApp dahil mi” diyor sormamın bir nedeni var. Benim en çok kullandığım uygulama WhatsApp çünkü.
İşte cep telefonumda son bir haftada hangi uygulamaya ne kadar zaman ayırdığımın listesi:
1- WhatsApp:
7 saat 31 dakika...
Demek ki her gün 1 saatten fazla bir süre WhatsApp gruplarında yazışıp mesajlaşıyorum...
2- Dergilik:
7 saat 23 dakika...
Neredeyse her gün 1 saatten fazla zamanımı gazete ve dergileri okumak için ayırıyorum.
3- Chrome:
2 saat 30 dakika...
Girdiğim haber siteleri, yaptığım sörfler için bir haftada 2.5 saatimi vermişim...
4- Ses kaydedici:
2 saat 20 dakika... “Delirdin mi, bu neyi nesi?” demeyin. Hafta içi her gün Show Radyo programım için evden yaptığım kayıtlar.
5- Instagram:
2 saat 12 dakika... Dedim ya ben bir sosyal medya bağımlısı değilim. Geçen hafta Instagram’a ayırdığım süre 20 dakika bile olmamış.
6- Twitter:
1 saat 45 dakika...
7 günde sadece 105 dakika... Günde 15 dakikam Twitter’da geçmiş.
7- YouTube:
34 dakika... Günlük 5 dakikaya yakın bir YouTube izlemesi var listede...
8- Gerisi çocukların oynadığı oyunlar...
Not: Elbette bu sadece cep telefonum. Bir de diğer ekranda geçirdiğim zaman var. Laptop’ta yazı yazmak için World ve Chrome... TV’de kanallar ve dijital platformlar... iPad’de müzik, eğlence ve çocukların dersi...
Yani sosyal medya çok olmasa da günün çoğu saati ekran karşısında geçiyor benim için...
Liderler ve virüs
◊ Donald Trump, “virüsü abartmayın, nisanda havalar ısınınca geçer, ben maske takmayacağım” dedi Amerika’da 24 bin kişi öldü, vaka sayısı 600 bine dayandı.
◊ Boris Johnson “sürü psikolojisi, okulları kapatmayacağız” dedi. İngiltere’de 12 bin kişi öldü, kendisi yoğun bakımdan canını zor kurtardı.
◊ Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, “votka içen, traktör süren virüse yakalanmaz” dedi, dükkanları kapatmadı, lig maçlarını devam ettiriyor. 9.5 milyonluk Belarus’ta şimdilik 33 ölüm, 3281 vaka var.
Umarım Balerus ve Lukaşenko da acı bir deneyimle kabul etmek zorunda kalmaz virüs gerçeğini...
Maç yok, ücreti var
beIN Sports, Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderdiği bir yazıyla kulüplere yaptığı ödemeleri durduğunu bildirdi.
Gerekçe? Elbette virüs nedeniyle oynanmayan maçlar, Süper Lig’deki maçların ertelenmesi... Üstelik üç hafta maçının oynandığı mart ayı için bile ödeme yapmıyor. Nisanı zaten yapmayacak. Bu durumda beIN Sports’a tek bir sorum var; Siz oynanmayan maçlar için futbol kulüplerine para ödemezken, biz oynanmayan maçlar için size neden ücret ödemeye devam ediyoruz? Kalan 8 hafta ne zaman oynanacaksa biz de o zaman ödeseydik size ücretimizi.