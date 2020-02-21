Taksim’da Kavuşma Durağı

İstanbul Meydanlarına Kavuşuyor projesi kapsamında İBB, Taksim meydanına geçici sanat platformu kurdu.
Her akşam 18.30’da metrodan çıktığım yer burası.
Ve şu küçücük hareketin bile meydanları nasıl güzelleştirdiğine günlerdir tanık oluyorum.
Karşılıklı basamaklarla çıkılan ortada küçük bir sahnenin olduğu bir platform burası.
Altında da 10 günde bir değişen sergiler var...
İlk sergi, Taksim’in eski fotoğraflarından oluşuyor.
Bu küçük sergi alanında meydanın hiç görmediğimiz fotoğrafları var.
Çarşamba akşamı metrodan çıkınca Kavuşma Durağı adlı bu sanat platformuna gittim ve merdivenlerini çıkıp en tepeye oturdum.
Yarı yarıya doluydu merdivenler.
Aşağıda fotoğraf çeken, sergi alanını gezen de çok sayıda insan vardı.
Ve platformun ortasındaki küçük sahnede keman virtüözü bir kadın sanatçı çok güzel bir klasik müzik konseri veriyordu küçük orkestrasıyla birlikte..
Oturdum dinledim ve izledim biraz...
Bir yanımda yükselen Taksim Cami, karşımda Gezi Parkı, diğer yanımda kendini göstermeye başlayan Atatürk Kültür Merkezi...
Gözlerimi kapadım Taksim’i yaşadım...
Dedim ya şu küçücük etkinlik bile meydana güzel bir hareket getirdi, devamı gelmeli...
Not 1: Sanat platformunun tasarımını ve üretimini Armağan Akdoğan’ın yaptı...
Not 2: 652 bin liraya mal oldu, sökülerek daha sonra şehrin çeşitli meydanlarına yerleştirilecek...
Bunun adı aşk!
Bir erkek sevdiği kadına, “Ben bu yaştan sonra çocuk sorumluluğu alamam sen istersen sperm bankasından hamile kal” der mi?
Hadi dedi diyelim, kadın hamile kalır mı?
Bence son dönemin en tartışılacak haberlerinden birini dün Günaydın’da, Bülent Cankurt imzasıyla okuduk.
İş insanı Mehmet Dereli’nin Brezilyalı sevgilisi Elaine hamileymiş ama yukarıda söylediğim yöntemle.
Mehmet Bey bebeğin fizyolojik babası olmayı kabul etmemiş, çocuğun tüm bakımını üstlenecek ancak nüfusuna
almayacakmış...
Bu konuyla ilgili aklıma takılan iki soru var:
1- İnsan sevdiği kadının bankadan da olsa başka bir erkeğin spermiyle hamile kalmasını ister mi?
2- Bir kadın bunu isteyen bir erkekle beraber olmaya devam eder mi?
Bence bunun iki yanıtı olabilir...
1- Adam ve çocukları mirasa ortak istemiyor...
2- Kadın konforunu bozmak istemiyor...
Sonuçta bu işin temelinde her iki taraf için de aşktan önce maddiyat geliyor...
Bu arada Kelebek’in yeni transferi Mehmet Üstündağ’ın aldığı bilgiyi de aktarayım.
Dereli’nin yaşının ilerlemesi ve doğal yoldan hamileliğin zor olması nedeniyle, çift tüp bebek tekniğini seçmiş...
Dereli, daha önce verdiği sperm örnekleriyle dışarıdan döllenme sayesinde üçüncü kez baba olacakmış.
Bakalım, bu ilginç vakada daha ne gibi gelişmeler olacak.
Aşkın kimyası
Farah Zeynep Abdullah’ı hep ağırbaşlı, oturaklı, az konuşan, ciddiyetten ödün vermeyen bir oyuncu olarak tanıdık. Belki filmlerin etkisi, belki önceki ilişkilerinde duruşu bize hep bu imajı verdi...
“Baba Parası”nın galasında bir süre önce ilişki yaşamaya başladığı Doğu Demirkol’la birlikte röportajını izledim...
Eğlenceli, komik, güler yüzlü, samimi, pozitif...
O eski Farah Zeynep Abdullah gitmiş bambaşka bir Farah Zeynep gelmiş...
Elbette bunda en büyük etken sevgilisi Doğu Demirkol’un çizgisi...
Doğu son yıllarda genç kuşaktan stand up gösterileri en iyi olan isimlerin başında geliyor.
Çok yetenekli bir komedyen...
Zaten röportaj sırasında “Çok tatlı bir kızımız, çok tatlı insan” diyerek Farah Zeynep Abdullah’a da kameralar önünde takıldı... Farah da sempatik bir şekilde yanıt verdi...
Bu çifti göründe, “Aşkın kimyası budur işte” dedim...
Çiftlerin birbirlerini nasıl etkilediğinin çok güzel bir örneği bu çift...
Farah, Doğu’nun TRT’deki dizisi “Tutunamayanlar”ın ilk gösterimine de gitmişti...
Doğu’nun oynadığı “Baba Parası”nın galasında da sevgilisini yalnız bırakmadı...
Demek ki bu aşk olmuş...
Ben bu çifti çok sevdim...
Hep böyle mutlu olsunlar.
Selçuk Yöntem’le derbi sohbeti...
Hürriyet Spor’da derbi öncesi ünlülerle röportaj serisi devam ediyor, dün Uğur Meleke’yle Ertuğrul Özkök’ün röportajı vardı...
Yarın Mehmet Arslan’la Mustafa Denizli sohbeti var.
Bugün de benim Selçuk Yöntem’le röportajımız yer alıyor sayfalarda...
FB’li Selçuk Yöntem’le GS’li Cengiz buluşunca ne olur merak ediyorsanız Hürriyet Spor’da bugün okuyun...
Taksim’da Kavuşma Durağı
İstanbul Meydanlarına Kavuşuyor projesi kapsamında İBB, Taksim meydanına geçici sanat platformu kurdu.
Her akşam 18.30’da metrodan çıktığım yer burası.
Ve şu küçücük hareketin bile meydanları nasıl güzelleştirdiğine günlerdir tanık oluyorum.
Karşılıklı basamaklarla çıkılan ortada küçük bir sahnenin olduğu bir platform burası.
Altında da 10 günde bir değişen sergiler var...
İlk sergi, Taksim’in eski fotoğraflarından oluşuyor.
Bu küçük sergi alanında meydanın hiç görmediğimiz fotoğrafları var.
Çarşamba akşamı metrodan çıkınca Kavuşma Durağı adlı bu sanat platformuna gittim ve merdivenlerini çıkıp en tepeye oturdum.
Yarı yarıya doluydu merdivenler.
Aşağıda fotoğraf çeken, sergi alanını gezen de çok sayıda insan vardı.
Ve platformun ortasındaki küçük sahnede keman virtüözü bir kadın sanatçı çok güzel bir klasik müzik konseri veriyordu küçük orkestrasıyla birlikte..
Oturdum dinledim ve izledim biraz...
Bir yanımda yükselen Taksim Cami, karşımda Gezi Parkı, diğer yanımda kendini göstermeye başlayan Atatürk Kültür Merkezi...
Gözlerimi kapadım Taksim’i yaşadım...
Dedim ya şu küçücük etkinlik bile meydana güzel bir hareket getirdi, devamı gelmeli...
Not 1: Sanat platformunun tasarımını ve üretimini Armağan Akdoğan’ın yaptı...
Not 2: 652 bin liraya mal oldu, sökülerek daha sonra şehrin çeşitli meydanlarına yerleştirilecek...
Bunun adı aşk!
Bir erkek sevdiği kadına, “Ben bu yaştan sonra çocuk sorumluluğu alamam sen istersen sperm bankasından hamile kal” der mi?
Hadi dedi diyelim, kadın hamile kalır mı?
Bence son dönemin en tartışılacak haberlerinden birini dün Günaydın’da, Bülent Cankurt imzasıyla okuduk.
İş insanı Mehmet Dereli’nin Brezilyalı sevgilisi Elaine hamileymiş ama yukarıda söylediğim yöntemle.
Mehmet Bey bebeğin fizyolojik babası olmayı kabul etmemiş, çocuğun tüm bakımını üstlenecek ancak nüfusuna
almayacakmış...
Bu konuyla ilgili aklıma takılan iki soru var:
1- İnsan sevdiği kadının bankadan da olsa başka bir erkeğin spermiyle hamile kalmasını ister mi?
2- Bir kadın bunu isteyen bir erkekle beraber olmaya devam eder mi?
Bence bunun iki yanıtı olabilir...
1- Adam ve çocukları mirasa ortak istemiyor...
2- Kadın konforunu bozmak istemiyor...
Sonuçta bu işin temelinde her iki taraf için de aşktan önce maddiyat geliyor...
Bu arada Kelebek’in yeni transferi Mehmet Üstündağ’ın aldığı bilgiyi de aktarayım.
Dereli’nin yaşının ilerlemesi ve doğal yoldan hamileliğin zor olması nedeniyle, çift tüp bebek tekniğini seçmiş...
Dereli, daha önce verdiği sperm örnekleriyle dışarıdan döllenme sayesinde üçüncü kez baba olacakmış.
Bakalım, bu ilginç vakada daha ne gibi gelişmeler olacak.
Aşkın kimyası
Farah Zeynep Abdullah’ı hep ağırbaşlı, oturaklı, az konuşan, ciddiyetten ödün vermeyen bir oyuncu olarak tanıdık. Belki filmlerin etkisi, belki önceki ilişkilerinde duruşu bize hep bu imajı verdi...
“Baba Parası”nın galasında bir süre önce ilişki yaşamaya başladığı Doğu Demirkol’la birlikte röportajını izledim...
Eğlenceli, komik, güler yüzlü, samimi, pozitif...
O eski Farah Zeynep Abdullah gitmiş bambaşka bir Farah Zeynep gelmiş...
Elbette bunda en büyük etken sevgilisi Doğu Demirkol’un çizgisi...
Doğu son yıllarda genç kuşaktan stand up gösterileri en iyi olan isimlerin başında geliyor.
Çok yetenekli bir komedyen...
Zaten röportaj sırasında “Çok tatlı bir kızımız, çok tatlı insan” diyerek Farah Zeynep Abdullah’a da kameralar önünde takıldı... Farah da sempatik bir şekilde yanıt verdi...
Bu çifti göründe, “Aşkın kimyası budur işte” dedim...
Çiftlerin birbirlerini nasıl etkilediğinin çok güzel bir örneği bu çift...
Farah, Doğu’nun TRT’deki dizisi “Tutunamayanlar”ın ilk gösterimine de gitmişti...
Doğu’nun oynadığı “Baba Parası”nın galasında da sevgilisini yalnız bırakmadı...
Demek ki bu aşk olmuş...
Ben bu çifti çok sevdim...
Hep böyle mutlu olsunlar.
Selçuk Yöntem’le derbi sohbeti...
Hürriyet Spor’da derbi öncesi ünlülerle röportaj serisi devam ediyor, dün Uğur Meleke’yle Ertuğrul Özkök’ün röportajı vardı...
Yarın Mehmet Arslan’la Mustafa Denizli sohbeti var.
Bugün de benim Selçuk Yöntem’le röportajımız yer alıyor sayfalarda...
FB’li Selçuk Yöntem’le GS’li Cengiz buluşunca ne olur merak ediyorsanız Hürriyet Spor’da bugün okuyun...