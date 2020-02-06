Tacize uğrayan kadın çalışanlar

15 günde gece hayatında birbirine benzer iki olay yaşadık.
İlkinde Lucca’nın işletmecisi, bir kadın çalışanı mekanın tuvaletinde taciz etmeye kalkıştı...
İkincisinde Boğaz’daki lüks otelde yapılan bir düğünde alkol servisi yapan kadın, şirketinin yöneticisi tarafından otel odasında cinsel saldırıya uğradı...
Alcoholoco, düğünlerde, partilerde alkol servisi yapan, kokteyller, shut’lar hazırlayan bir şirkettir.
11 yıl önce bizim düğün için de anlaşmıştık bu şirketle. Onların sayesinde çok eğlenmiştik...
Bunca zaman gece hayatında yer almalarına rağmen olumsuz bir haber duymamıştık şirketin çalışanlarıyla ilgili.
Tıpkı Lucca gibi...
Demek ki uzun süreli şirketlerde yöneticileri de iyi denetlemek gerekiyor.
Kadın çalışanlara tacize, tecavüze kalkışacak kadar nasıl bir yetki zehirlenmesi yaşıyor bu yöneticiler?
Erkek olarak kendilerini üstün gördükleri yetmiyormuş gibi, yönetici olarak da üstün görüyorlar demek ki...
Kimsenin altında çalışana mobbing yapma, hakaret etme hakkı yoktur.
Bırakın fizikseli, sözlü taciz hakkı bile yoktur.
Çocuklara partiler
Demet Akalın’ın kızı Hira’ya yaptığı doğum günüyle, Kylie Jenner’ın kızı Stormi’ye yaptığı doğum günü partisi aynı güne denk geldi...
Demet, kızına üzerinde adı yazan pembe bir minibüs aldı.
Oyuncak falan değil gerçek. 270 bin lira ödemiş.
Kylie ise Disneyland gibi bir oyun parkı yarattı kızına...
Demet’i mumla arattı bize; parti için 1.2 milyon dolar harcadı.
Herkes bütçesine göre çocuğuna istediği doğum günü partisini yapar elbette.
Ancak bırakın parti yapmayı, hayatı boyunca doğum günü pastası göremeyen çocuklarla dolu bu ülke...
Ama bu Demet’in, Kylie’nin değil, dünyanın sorunu...
Gupse’nin sırrı...
Sinemada filmler beklenen gişeyi bulamıyor diyerek bunun nedenlerini yazmıştım geçen hafta...
Bakın 2020’nin ilk istisnası çıktı; Gupse Özay’ın “Eltilerin Savaşı” filmi.
İlk üç gün gişesiyle son zamanların en iyi açılışlarından birini yaptı.
İlk üç günde 587 bin kişi tarafından izlendi film.
Demek ki
çok rahat
3 milyon barajını aşacak.
Bunun en büyük nedenlerinden biri Gupse’nin mahalle ve aile komedisini iyi yapması.
“Deliha” serisinden sonra “Görümce”yi yaptı Gupse Özay ve çok iyi bir damar yakaladı.
Şimdi peşine “Eltiler”i taktı...
Tüm bunları yaparken de bilerek ya da bilmeyerek çocukları yakaladı Gupse Özay...
8.5 yaşındaki kızımdan biliyorum, Gupse’nin kendisine de filmlerine de bayılıyor.
Filmlerini evde çevirip çevirip izliyoruz.
“Yeni filmi Apple TV’ye geldi mi?” diye sorup duruyor.
Bekleyemeyecek elbet, gidip sinemada izleyeceğiz bu hafta sonu.
İşte Gupse’nin en büyük sırrı bu; çocukları yakalaması...
Tacize uğrayan kadın çalışanlar
15 günde gece hayatında birbirine benzer iki olay yaşadık.
İlkinde Lucca’nın işletmecisi, bir kadın çalışanı mekanın tuvaletinde taciz etmeye kalkıştı...
İkincisinde Boğaz’daki lüks otelde yapılan bir düğünde alkol servisi yapan kadın, şirketinin yöneticisi tarafından otel odasında cinsel saldırıya uğradı...
Alcoholoco, düğünlerde, partilerde alkol servisi yapan, kokteyller, shut’lar hazırlayan bir şirkettir.
11 yıl önce bizim düğün için de anlaşmıştık bu şirketle. Onların sayesinde çok eğlenmiştik...
Bunca zaman gece hayatında yer almalarına rağmen olumsuz bir haber duymamıştık şirketin çalışanlarıyla ilgili.
Tıpkı Lucca gibi...
Demek ki uzun süreli şirketlerde yöneticileri de iyi denetlemek gerekiyor.
Kadın çalışanlara tacize, tecavüze kalkışacak kadar nasıl bir yetki zehirlenmesi yaşıyor bu yöneticiler?
Erkek olarak kendilerini üstün gördükleri yetmiyormuş gibi, yönetici olarak da üstün görüyorlar demek ki...
Kimsenin altında çalışana mobbing yapma, hakaret etme hakkı yoktur.
Bırakın fizikseli, sözlü taciz hakkı bile yoktur.
Çocuklara partiler
Demet Akalın’ın kızı Hira’ya yaptığı doğum günüyle, Kylie Jenner’ın kızı Stormi’ye yaptığı doğum günü partisi aynı güne denk geldi...
Demet, kızına üzerinde adı yazan pembe bir minibüs aldı.
Oyuncak falan değil gerçek. 270 bin lira ödemiş.
Kylie ise Disneyland gibi bir oyun parkı yarattı kızına...
Demet’i mumla arattı bize; parti için 1.2 milyon dolar harcadı.
Herkes bütçesine göre çocuğuna istediği doğum günü partisini yapar elbette.
Ancak bırakın parti yapmayı, hayatı boyunca doğum günü pastası göremeyen çocuklarla dolu bu ülke...
Ama bu Demet’in, Kylie’nin değil, dünyanın sorunu...
Gupse’nin sırrı...
Sinemada filmler beklenen gişeyi bulamıyor diyerek bunun nedenlerini yazmıştım geçen hafta...
Bakın 2020’nin ilk istisnası çıktı; Gupse Özay’ın “Eltilerin Savaşı” filmi.
İlk üç gün gişesiyle son zamanların en iyi açılışlarından birini yaptı.
İlk üç günde 587 bin kişi tarafından izlendi film.
Demek ki
çok rahat
3 milyon barajını aşacak.
Bunun en büyük nedenlerinden biri Gupse’nin mahalle ve aile komedisini iyi yapması.
“Deliha” serisinden sonra “Görümce”yi yaptı Gupse Özay ve çok iyi bir damar yakaladı.
Şimdi peşine “Eltiler”i taktı...
Tüm bunları yaparken de bilerek ya da bilmeyerek çocukları yakaladı Gupse Özay...
8.5 yaşındaki kızımdan biliyorum, Gupse’nin kendisine de filmlerine de bayılıyor.
Filmlerini evde çevirip çevirip izliyoruz.
“Yeni filmi Apple TV’ye geldi mi?” diye sorup duruyor.
Bekleyemeyecek elbet, gidip sinemada izleyeceğiz bu hafta sonu.
İşte Gupse’nin en büyük sırrı bu; çocukları yakalaması...