Hastayım, ünlülere böyle çemkiren seyirciye...
En son Can Yaman’a bir kadın hayranı böyle seslenmiş; “Sizi biz ünlü ettik. Şimdi bizi mekandan mı attırıyorsunuz” demiş.
Bu tartışma üzerine Can Yaman’ın mekanda genç kadının elini tutup kıvırdığı iddia ediliyor.
Geçen kasım ayında yaşanan bu olay nedeni ne peki?
Genç kadının fotoğraf çektirirken Can Yaman’a aşırı samimi sarılması yüzünden...
Can da kadının elini ensesinden çekerek kendisinden uzaklaştırmış.
Geçmişte Can’ı eleştirdik falan ama her konuda da yerden yere vurmamıza gerek yok. Can Yaman’ı dövmek, mili sporumuz haline geldi.
Bu konuda ben Can’ı haklı görüyorum...
Hanımefendi boyuna sarılma olayını nasıl abarttıysa “elimi tutup kıvırdı” olayını da abartmış olabilir.
Bıktık artık...
Üç büyükler ya da milli takımın başına hoca arandığında Mircea Lucescu ve Christoph Daum adı gündeme gelmediği gün bilin ki Türk futbolu çağ atlamıştır.
Ama böyle bir şey olması zor gözüküyor...
Çünkü uzun ömürleri olsun bu dünyadan göç edene kadar Lucescu ve Daum isimleri gündemimizden çıkmayacak...
Karaoğlan’a veda
Çocukluğumda bir çizgi roman hastasıydım. Teksas, Tomiks, Zagor ve Kızıl Maske’ler elimizden düşmezdi...
Ve bu çizgilerle kalite olarak mücadele eden çok sevdiğim Bir Türk çizgi romanı vardı; Karaoğlan...
Hatta Tarkan’dan bile çok severdim Karaoğlan’ın çizgi roman hikayelerini...
Dün Karaoğlan’ın yaratıcısı usta çizer Suat Yalaz’ın vefatını duyunca eski bir dostu kaybetmiş gibi oldum. Hayatımda tanımadım Suat Yalaz’ı ama imzasını o kadar iyi biliyorum ki...
1 Nisan 1963’te çizmeye başlamış Suat Yalaz, Karaoğlan’ı...
1960’lı yıllarda Suat Yalaz, Tarkan’ı yaratan Sezgin Burak gibi müthiş çizerlerimiz varken Türk çizgi romanların devamı gelmemesi, yeni karakterler çıkmaması çok üzücü...
Ha bu arada Marvel evreninde onlarca yeni karakter çıkıp beyazperdede gişe rekorları kırdılar. Suat Yalaz’a Allah’tan rahmet diliyorum.
Sizi biz ünlü yaptık
Hastayım, ünlülere böyle çemkiren seyirciye...
En son Can Yaman’a bir kadın hayranı böyle seslenmiş; “Sizi biz ünlü ettik. Şimdi bizi mekandan mı attırıyorsunuz” demiş.
Bu tartışma üzerine Can Yaman’ın mekanda genç kadının elini tutup kıvırdığı iddia ediliyor.
Geçen kasım ayında yaşanan bu olay nedeni ne peki?
Genç kadının fotoğraf çektirirken Can Yaman’a aşırı samimi sarılması yüzünden...
Can da kadının elini ensesinden çekerek kendisinden uzaklaştırmış.
Geçmişte Can’ı eleştirdik falan ama her konuda da yerden yere vurmamıza gerek yok. Can Yaman’ı dövmek, mili sporumuz haline geldi.
Bu konuda ben Can’ı haklı görüyorum...
Hanımefendi boyuna sarılma olayını nasıl abarttıysa “elimi tutup kıvırdı” olayını da abartmış olabilir.
Bıktık artık...
Üç büyükler ya da milli takımın başına hoca arandığında Mircea Lucescu ve Christoph Daum adı gündeme gelmediği gün bilin ki Türk futbolu çağ atlamıştır.
Ama böyle bir şey olması zor gözüküyor...
Çünkü uzun ömürleri olsun bu dünyadan göç edene kadar Lucescu ve Daum isimleri gündemimizden çıkmayacak...
Karaoğlan’a veda
Çocukluğumda bir çizgi roman hastasıydım. Teksas, Tomiks, Zagor ve Kızıl Maske’ler elimizden düşmezdi...
Ve bu çizgilerle kalite olarak mücadele eden çok sevdiğim Bir Türk çizgi romanı vardı; Karaoğlan...
Hatta Tarkan’dan bile çok severdim Karaoğlan’ın çizgi roman hikayelerini...
Dün Karaoğlan’ın yaratıcısı usta çizer Suat Yalaz’ın vefatını duyunca eski bir dostu kaybetmiş gibi oldum. Hayatımda tanımadım Suat Yalaz’ı ama imzasını o kadar iyi biliyorum ki...
1 Nisan 1963’te çizmeye başlamış Suat Yalaz, Karaoğlan’ı...
1960’lı yıllarda Suat Yalaz, Tarkan’ı yaratan Sezgin Burak gibi müthiş çizerlerimiz varken Türk çizgi romanların devamı gelmemesi, yeni karakterler çıkmaması çok üzücü...
Ha bu arada Marvel evreninde onlarca yeni karakter çıkıp beyazperdede gişe rekorları kırdılar. Suat Yalaz’a Allah’tan rahmet diliyorum.