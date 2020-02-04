Shakira mı JLo mu?

Super Bowl’un devre arasında sahneye çıkan Shakira kırmızı elbisesi, “She Wolf”, “Empire” şarkılarındaki performansı, Porto Rikolu Bad Bunny ile yaptığı düetlerle harikaydı.
Ama Shakira en çok “Waka Waka”yı ve “Whenever, Wherever”ı söylediğinde Shakira...
“Whenever, Wherever”la yine seyirciyi coşturdu.
Jennifer Lopez siyah deri kostümü, “Jenny From the Block”, “Get Right” şarkılarıyla, Kolombiyalı
J Balvin’le düetiyle çok iyiydi.
Beyazlar içindeki kızlara ve 11 yaşındaki kızı Emme’ye vokal yapması gecenin en güzel yanlarından biriydi.
Üstelik bu şarkıda sahnede bateriyi çalan Shakira’ydı...
Bunlar müthiş bir görsel zenginlik ve şölen.
Hele Shakira ve JLo’nun kalça yarışına girdiği “Waka Waka” dansları inanılmazdı...
Finali de kalça sallayarak yapmaları... Şov, görsellik, dans, müzik budur işte dedirtti hepimize.
Hangisi daha iyiydi diye düşündüm, düşündüm...
Ben Shakira’cıyım.
Onun sahne performansı bende daha ağır bastı ama JLo’nun 50 yaşında sergilediği performansa da şapka çıkardım.
Bu kadınlar orta yaş olamaz
Bu yılki Super Bowl finaline 40 yaş üstü iki kadın damga vurdu.
Jennifer Lopez 50, Shakira 43 yaşında...
50’sindeki JLo, geçen yıl rol aldığı “Hustlers” filminde sergilediği direk dansı şovunu bile yaptı sahnede...
Shakira’yı geçen yıl Londra’da izlemiştim. Sahnede her zaman müthiş bir çekiciliği var.
Ertuğrul Özkök ve Osman Müftüoğlu erkeğin orta yaşını yükseltmeye çalışıyordu ama bu iki şarkıcıyı izledikten sonra kadının orta yaşı yeniden tartışılmalı bence...
Latin damgası
Super Bowl finaline damga vuran Jennifer Lopez, Porto Riko kökenli... Shakira, Lübnan asıllı Kolombiyalı...
İkisi de son yıllarda ırkçı göçmen politikalarıyla belli bir kesim tarafından şeytanlaştırılan Amerikan Latinlerinin yıldız isimleri.
Hatta JLo, bir tarafı Porto Riko diğer tarafı Amerikan bayrağı olan peleriniyle çıktı sahneye.
Sadece Kansas City Chiefs değil, Super Bowl’u kazananlar arasında Amerika’nın göçmenleri ve Latinleri de var.
Shakira’nın doğum günüydü
Super Bowl gecesinde Jennifer Lopez’le sahneye çıktığı gece, Shakira’nın doğum günüydü.
Sahne şovundan sonra pasta keserek 43 yaşına girdi Shakira.
Sahnede yarattıkları Latin gecesi için de Jennifer Lopez’e teşekkür etti.
Onlar el üstünde tutar biz yerden yere vururuz
Bugüne kadar hiç Super Bowl finalini yerinde izlemedim. Ama Grammy’den, Emmy’lere, MTV Müzik Ödülleri’ne pek çok görkemli geceyi canlı izledim.
Ve hepsinde şunu gördüm, Amerikan popüler kültürünün çok iyi yaptığı iki şey var:
1) Adamlar sanatçısını yüceltiyor.
2) Sahnedeki şovu ve illüzyonu çok iyi yaratıyorlar.
İkincisi parayla ilgili, bastırsan parayı aynı sahneden çok daha iyisini bizimkiler de kurar.
Ama asıl önemli olan ilki ve bu bir kültür meselesi.
Biz sanatçımızı yerden yere vurmak, bitirmek, bu ülkede yaşadığına pişman etmek için elimizden geleni yaparız...
Boykot edelim ki gişede batsın isteriz...
Bir sözünden linç ederiz...
Fikrini beğenmeyiz, beter olsun deriz...
Ama şunu bilmeyiz; bizim popüler kültürümüzü var eden bu insanlardır.
Ve bu insanların dizileriyle, filmleriyle, şarkılarıyla yarattıkları o popüler kültür bizim dünyadaki yüzümüzdür.
Biz onu yüceltmeye çalışacağımıza yere çalıyoruz.
Amerikan popüler kültürünün en iyi
yaptığı iş budur...
Super Bowl finalinde Shakira ve JLo ile bunu bir kere daha gördük.
Shakira mı JLo mu?
Super Bowl’un devre arasında sahneye çıkan Shakira kırmızı elbisesi, “She Wolf”, “Empire” şarkılarındaki performansı, Porto Rikolu Bad Bunny ile yaptığı düetlerle harikaydı.
Ama Shakira en çok “Waka Waka”yı ve “Whenever, Wherever”ı söylediğinde Shakira...
“Whenever, Wherever”la yine seyirciyi coşturdu.
Jennifer Lopez siyah deri kostümü, “Jenny From the Block”, “Get Right” şarkılarıyla, Kolombiyalı
J Balvin’le düetiyle çok iyiydi.
Beyazlar içindeki kızlara ve 11 yaşındaki kızı Emme’ye vokal yapması gecenin en güzel yanlarından biriydi.
Üstelik bu şarkıda sahnede bateriyi çalan Shakira’ydı...
Bunlar müthiş bir görsel zenginlik ve şölen.
Hele Shakira ve JLo’nun kalça yarışına girdiği “Waka Waka” dansları inanılmazdı...
Finali de kalça sallayarak yapmaları... Şov, görsellik, dans, müzik budur işte dedirtti hepimize.
Hangisi daha iyiydi diye düşündüm, düşündüm...
Ben Shakira’cıyım.
Onun sahne performansı bende daha ağır bastı ama JLo’nun 50 yaşında sergilediği performansa da şapka çıkardım.
Bu kadınlar orta yaş olamaz
Bu yılki Super Bowl finaline 40 yaş üstü iki kadın damga vurdu.
Jennifer Lopez 50, Shakira 43 yaşında...
50’sindeki JLo, geçen yıl rol aldığı “Hustlers” filminde sergilediği direk dansı şovunu bile yaptı sahnede...
Shakira’yı geçen yıl Londra’da izlemiştim. Sahnede her zaman müthiş bir çekiciliği var.
Ertuğrul Özkök ve Osman Müftüoğlu erkeğin orta yaşını yükseltmeye çalışıyordu ama bu iki şarkıcıyı izledikten sonra kadının orta yaşı yeniden tartışılmalı bence...
Latin damgası
Super Bowl finaline damga vuran Jennifer Lopez, Porto Riko kökenli... Shakira, Lübnan asıllı Kolombiyalı...
İkisi de son yıllarda ırkçı göçmen politikalarıyla belli bir kesim tarafından şeytanlaştırılan Amerikan Latinlerinin yıldız isimleri.
Hatta JLo, bir tarafı Porto Riko diğer tarafı Amerikan bayrağı olan peleriniyle çıktı sahneye.
Sadece Kansas City Chiefs değil, Super Bowl’u kazananlar arasında Amerika’nın göçmenleri ve Latinleri de var.
Shakira’nın doğum günüydü
Super Bowl gecesinde Jennifer Lopez’le sahneye çıktığı gece, Shakira’nın doğum günüydü.
Sahne şovundan sonra pasta keserek 43 yaşına girdi Shakira.
Sahnede yarattıkları Latin gecesi için de Jennifer Lopez’e teşekkür etti.
Onlar el üstünde tutar biz yerden yere vururuz
Bugüne kadar hiç Super Bowl finalini yerinde izlemedim. Ama Grammy’den, Emmy’lere, MTV Müzik Ödülleri’ne pek çok görkemli geceyi canlı izledim.
Ve hepsinde şunu gördüm, Amerikan popüler kültürünün çok iyi yaptığı iki şey var:
1) Adamlar sanatçısını yüceltiyor.
2) Sahnedeki şovu ve illüzyonu çok iyi yaratıyorlar.
İkincisi parayla ilgili, bastırsan parayı aynı sahneden çok daha iyisini bizimkiler de kurar.
Ama asıl önemli olan ilki ve bu bir kültür meselesi.
Biz sanatçımızı yerden yere vurmak, bitirmek, bu ülkede yaşadığına pişman etmek için elimizden geleni yaparız...
Boykot edelim ki gişede batsın isteriz...
Bir sözünden linç ederiz...
Fikrini beğenmeyiz, beter olsun deriz...
Ama şunu bilmeyiz; bizim popüler kültürümüzü var eden bu insanlardır.
Ve bu insanların dizileriyle, filmleriyle, şarkılarıyla yarattıkları o popüler kültür bizim dünyadaki yüzümüzdür.
Biz onu yüceltmeye çalışacağımıza yere çalıyoruz.
Amerikan popüler kültürünün en iyi
yaptığı iş budur...
Super Bowl finalinde Shakira ve JLo ile bunu bir kere daha gördük.