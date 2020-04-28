Marvel’in müzikleri

Ben atlamışım, bir Türk kadın müzisyenin Captain Marvel’ın müziklerini yaptığını bilmiyordum. Geçen akşam filmi izlerken sonunda, “Müzik: Pınar Toprak” imzasını görünce şaşırdım. Hemen kimdir diye baktım...
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı bitirdikten sonra çok az İngilizce bilmesine rağmen 17 yaşında Amerika’ya gitmiş. Önce Chicago’da caz, ardından Boston’da dünyaca ünlü Berklee Müzik Okulu’nda okumuş.
Orada film müzikleri yapmayı öğrenmiş. Geçen yıl 8 Mart’ta Captain Marvel vizyona girdiğinde, Türk basınında da haberleri çıkmış Pınar Toprak’ın... O dönem Variety dergisine de röportaj vermiş.
Dedim ya ben kaçırmışım, Captain Marvel’ın sonunda imzasını görünce keşfettim ve bir Türk kadınının başarısı filmin kendisinden daha mutlu etti beni...
Tüp... Yallah... Yemek vs...
◊ Hastaları vefat ettiği için yoğun bakıma dalan, sağlık personeline tüple saldıran kendini bilmez hasta yakınları bakalım ne ceza alacak?
12 gün önce Meclis’ten geçen ve cezaları yarı oranında artıran sağlıkta şiddet düzenlemesinin ilk sonucunu göreceğiz...
Her gün sağlık personeline teşekkür ettiğimiz şu günlerde tüplü saldırganlara örnek bir ceza verilecek mi?
◊ Hiç yemek yapmayı sevmedim, öyle bir merakım da olmadı...
Bu dönemde bile yemek pişirmeye, ekmek yapmaya mutfağa girmedim ya, bundan sonra benim mutfakla işim olmaz...
◊ İnsanlar birbirini daha iyi anlayacak, eve kapanmak hepimize iyi gelecek falan diyoruz...
Bu dönemde bile her konuda kutuplaşmayı, baltalar elimizde karşı tarafa girişmeyi başarıyoruz ya bravo...
Bu kutuplaşma meselesinin altından kalkamayacağız biz...
◊ Dört gün sokağa çıkma yasağını yaşadık ya bu hafta muhtemelen yaşayacağımız üç gün yasak bize kısa film gibi gelecek...
◊ Yallah Hollanda’ya diyene de Yallah Arabistan’a diyene de aynı şeyi söylemek lazım: Kimi kimin ülkesinden kovuyorsunuz kardeşim...
Lucescu aşkı!
Bunu kim bilir kaç kere yazdım, “Allah uzun ömürler versin Türk basınının Lucescu aşkı bitmeyecek” dedim...
Ama size kötü bir haberim var.
Çünkü baba Mircea Lucescu’dan sonra şimdi de oğlu çıktı.
Fenebahçe, Razvan Lucescu’yu takımın başına getirmeyi düşünüyormuş.
Hatta Razvan için bizim basın, “Başarılarıyla kendini kanıtlayan” ifadesini kullanıyor...
Vallahi bu Lucescu aşkı çıldırtacak beni...
Ne başarıları varmış Razvan’ın?
2009-2011 arasında
Romanya Milli Takımı’nın başında tek bir başarı elde edemedi.
2012’den beri Katar’da El Jaish takımını çalıştırıyor.
Tek başarısı 16 yıl önce Rapid Bükreş’i UEFA Kupası’nda çeyrek final oynatmak...
Nerede başarılar?
Katar’dan Fenerbahçe’nin başına elbette uçarak gelir...
Çünkü kapağı
bir Türkiye’ye atarsa biliyor ki babası gibi, kulüp kulüp gezip, Milli Takım’ı bile çalıştırma ihtimali var...
Çünkü biliyor ki Türkiye’de bitmeyen bir Lucescu aşkı var.
Kuş sesleri
Hiç bu kadar çok kuş sesi duymamıştım Cihangir’de...
Kapıyı pencereyi açtığımda evin içi birbirinden farklı kuş sesleriyle doluyor. Hele sabahları insana nasıl bir mutluluk veriyor...
Bu kadar kuş
vardı da biz mi duymuyorduk...
İnsanlar eve
kapanınca mı sayıları, türleri çoğaldı duyar olduk bilmiyorum...
Ama bu aralar dilimde bir çocuk şarkısı söyleyip duruyorum...
“Kuş sesleri İstanbul’a yayılır, insan buna hayran olur bayılır...”
Ne maç ama...
Son anda bir aksilik olmazsa Alman Bundesliga 9 Mayıs’ta başlayacak...
Üstelik şampiyonluk mücadelesi veren Leipzig-Borussia Dortmund maçıyla...
Leipzig’in 50, Dortmund’un 51 puanı var.
Lider Bayern Munich 55 puanda...
Sadece Almanya
değil futbola susamış
bütün dünya bu maça kilitlenecek.
Hem hasret dindirmek hem de yeni uygulamaları görmek için...
Dünyada kaç
milyon kişi bu maçı
canlı olarak izleyecek çok merak ediyorum...
Dünya kupası maçı gibi ilgi görecek herhalde...
Marvel’in müzikleri
Ben atlamışım, bir Türk kadın müzisyenin Captain Marvel’ın müziklerini yaptığını bilmiyordum. Geçen akşam filmi izlerken sonunda, “Müzik: Pınar Toprak” imzasını görünce şaşırdım. Hemen kimdir diye baktım...
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı bitirdikten sonra çok az İngilizce bilmesine rağmen 17 yaşında Amerika’ya gitmiş. Önce Chicago’da caz, ardından Boston’da dünyaca ünlü Berklee Müzik Okulu’nda okumuş.
Orada film müzikleri yapmayı öğrenmiş. Geçen yıl 8 Mart’ta Captain Marvel vizyona girdiğinde, Türk basınında da haberleri çıkmış Pınar Toprak’ın... O dönem Variety dergisine de röportaj vermiş.
Dedim ya ben kaçırmışım, Captain Marvel’ın sonunda imzasını görünce keşfettim ve bir Türk kadınının başarısı filmin kendisinden daha mutlu etti beni...
Tüp... Yallah... Yemek vs...
◊ Hastaları vefat ettiği için yoğun bakıma dalan, sağlık personeline tüple saldıran kendini bilmez hasta yakınları bakalım ne ceza alacak?
12 gün önce Meclis’ten geçen ve cezaları yarı oranında artıran sağlıkta şiddet düzenlemesinin ilk sonucunu göreceğiz...
Her gün sağlık personeline teşekkür ettiğimiz şu günlerde tüplü saldırganlara örnek bir ceza verilecek mi?
◊ Hiç yemek yapmayı sevmedim, öyle bir merakım da olmadı...
Bu dönemde bile yemek pişirmeye, ekmek yapmaya mutfağa girmedim ya, bundan sonra benim mutfakla işim olmaz...
◊ İnsanlar birbirini daha iyi anlayacak, eve kapanmak hepimize iyi gelecek falan diyoruz...
Bu dönemde bile her konuda kutuplaşmayı, baltalar elimizde karşı tarafa girişmeyi başarıyoruz ya bravo...
Bu kutuplaşma meselesinin altından kalkamayacağız biz...
◊ Dört gün sokağa çıkma yasağını yaşadık ya bu hafta muhtemelen yaşayacağımız üç gün yasak bize kısa film gibi gelecek...
◊ Yallah Hollanda’ya diyene de Yallah Arabistan’a diyene de aynı şeyi söylemek lazım: Kimi kimin ülkesinden kovuyorsunuz kardeşim...
Lucescu aşkı!
Bunu kim bilir kaç kere yazdım, “Allah uzun ömürler versin Türk basınının Lucescu aşkı bitmeyecek” dedim...
Ama size kötü bir haberim var.
Çünkü baba Mircea Lucescu’dan sonra şimdi de oğlu çıktı.
Fenebahçe, Razvan Lucescu’yu takımın başına getirmeyi düşünüyormuş.
Hatta Razvan için bizim basın, “Başarılarıyla kendini kanıtlayan” ifadesini kullanıyor...
Vallahi bu Lucescu aşkı çıldırtacak beni...
Ne başarıları varmış Razvan’ın?
2009-2011 arasında
Romanya Milli Takımı’nın başında tek bir başarı elde edemedi.
2012’den beri Katar’da El Jaish takımını çalıştırıyor.
Tek başarısı 16 yıl önce Rapid Bükreş’i UEFA Kupası’nda çeyrek final oynatmak...
Nerede başarılar?
Katar’dan Fenerbahçe’nin başına elbette uçarak gelir...
Çünkü kapağı
bir Türkiye’ye atarsa biliyor ki babası gibi, kulüp kulüp gezip, Milli Takım’ı bile çalıştırma ihtimali var...
Çünkü biliyor ki Türkiye’de bitmeyen bir Lucescu aşkı var.
Kuş sesleri
Hiç bu kadar çok kuş sesi duymamıştım Cihangir’de...
Kapıyı pencereyi açtığımda evin içi birbirinden farklı kuş sesleriyle doluyor. Hele sabahları insana nasıl bir mutluluk veriyor...
Bu kadar kuş
vardı da biz mi duymuyorduk...
İnsanlar eve
kapanınca mı sayıları, türleri çoğaldı duyar olduk bilmiyorum...
Ama bu aralar dilimde bir çocuk şarkısı söyleyip duruyorum...
“Kuş sesleri İstanbul’a yayılır, insan buna hayran olur bayılır...”
Ne maç ama...
Son anda bir aksilik olmazsa Alman Bundesliga 9 Mayıs’ta başlayacak...
Üstelik şampiyonluk mücadelesi veren Leipzig-Borussia Dortmund maçıyla...
Leipzig’in 50, Dortmund’un 51 puanı var.
Lider Bayern Munich 55 puanda...
Sadece Almanya
değil futbola susamış
bütün dünya bu maça kilitlenecek.
Hem hasret dindirmek hem de yeni uygulamaları görmek için...
Dünyada kaç
milyon kişi bu maçı
canlı olarak izleyecek çok merak ediyorum...
Dünya kupası maçı gibi ilgi görecek herhalde...