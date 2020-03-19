Marketler neden önlem almıyor?

Cuma namazı için karar alındı, cemaatin bir araya gelmemesi istendi, kafeler, spor salonları, barlar, gece kulüpleri kapandı...
Tüm bunların üzerine dün açıklanan yeni kararlar da var.
Ülkede tüm bunlar olurken, vaka sayısı 100’lü rakamlara geçmiş, ölümleri konuşmaya başlamışken marketlerin hiçbir şey yokmuş gibi davranması çok ilginç...
Cihangir’de zincir bir marketten alışveriş yapıyorum genelde...
Özellikle akşam iş dönüşü saatlerinde durum felaket...
İnsanlar üst üste...
Marketin için kalabalık...
Kasalarda iç içe uzamış kuyruklar...
Salı akşamı eve bir iki şey alacaktım, içerideki kalabalığı görünce girmekten vazgeçtim.
Semtteki daha ufak olan bir başka markete gittim, daha az kalabalıktı ama orada da raflarda ürün kalmamıştı.
Carrefour, Macro, Migros, Şok, A101 ya da BİM fark etmiyor virüs önlemi almak için illa talimat mı beklemek gerekiyor?
Neden hiçbir market zinciri Avrupa’da her yerde uygulanmaya başlayan 1.5 metre kuralını kendiliğinden uygulamaya başlamaz mesela...
Kapının dışında 1.5 metre aralarla insanlar kuyruk olacak, tek tek dükkanın büyüklüğüne göre içeri girecekler...
Kasalarda üst üste yığılmadan ücretlerini ödeyecekler.
Çıkan insan kadar dışarıda bekleyenler içeri girecek.
Bunu yapmak bu kadar mı zor?
Bunu uygulamak için illa Bilim Kurulu’nun, Sağlık Bakanlığı’nın ya da İçişleri Bakanlığı’nın talimatı mı gerekiyor...
Şu an en tehlikeli ve virüsün en hızlı yayılacağı yerlerin başında marketler geliyor.
Sorumluluk sahibi bir market zinciri arıyoruz...
Ya da hiç boş yere aramayalım tüm marketler için çok acil bir talimat yayınlansın, marketlerdeki bu tehlike göz ardı edilemez.
Bugünlere en uygun kitap: Kolera Günlerinde Aşk
Nobel’li yazar Gabriel Garcia Marquez’in 1985 yılında yazdığı “Kolera Günlerinde Aşk”, tutkulu bir aşkı bir salgın hastalık gibi yaşayan bir gencin hikayesini anlatır...
O aşkı unutmak için de değişik aşk serüvenlerine savrulur...
Bugünlere en çok denk düşen kitap budur... Korona Günlerinde Aşk olarak da okuyabilirsiniz...
Bravo Işın
Işın Karaca’yla dövüşürüz sevişiriz ama 32 yıllık gazetecilik hayatımda hiçbir şey öğrenmediysem Sezar’ın hakkını Sezar’a teslim etmeyi öğrendim...
Yurtdışından dönen ve bu ünlülerle görüşmeyin diye yaptığım listede Işın Karaca’nın da adı vardı.
Arkadaşlarıyla Amsterdam’a gitmişti...
Mesaj attı dün...
“Konser için gitmiştim... Amsterdam’dan döndükten sonra kendi arabamla İzmir’deki evime geldim. O gün bugün evden çıkmadım” dedi...
10 gün olmuş döneli...
Samimiyetle bravo dedim kendisine...
İşte buradan da diyorum. Ancak kuralları böyle katı uygularsak bu virüs illetini en az hasarla atlatabiliriz.
Yabancı futbolcular ya oynamazsa?
Euro 2020 iptal oluyor ama bizde Süper Lig iptal olmuyor...
Vatandaş spor salonlarına gidemiyor ama basketbol karşılaşmaları, voleybol maçları devam ediyor...
Galatasaray’ın milli voleybolcusu Gizem Karadayı, “Bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Tehlikenin farkında değilsiniz sanırım. Önlem almak için sporculardan birine virüs bulaşmasını mı bekliyorsunuz” dedi...
Yerden göğe kadar haklı...
Merak ediyorum yabancı futbolcular biz sahaya çıkmak istemiyoruz, oynamayacağız derse kim ne diyebilir?
Sarılmak zorunda kaldığı, kan ter içinde mücadele ettiği futbolcu virüslü çıkarsa ne olacak?
Ya da oynamak istemeyen futbolcu maçın başlarında bilerek kırmızı kart görse kim ne diyebilir? Ahlaksızlıkla suçlayabilir miyiz o oyuncuyu?
Ben spor müsabakalarında iptal kararı alınarak tüm bu soruların ortadan kaldırılacağına inanıyorum.
İki doktor diyor ki
Hekimoğlu ve Mucize Doktor’un sosyal sorumluluk projesi olarak koronavirüse dikkat çekmesi çok doğru karar...
İkisi de doktor dizisi...
İkisi de çok izlenen yapımlar...
İkisi de sevilen karakterler...
Timuçin Esen de, Taner Ölmez de güzel anlatmışlar meseleyi.
Sağlık Bakanlığı’nın iletişim kanallarını doğru kullandığının son örneği oldular bu videolar...
Elvan’ın İtalya günlüğü
Roma’da yaşayan yazarımız Elvan Uysal’a sordum, “Günün nasıl geçti” diye... “Dünden farklı değil” dedi.
Köpekleri olanların sokağa çıkma izni var ama kedileri olanların yok bilgisini paylaştı benimle.
Hatta geçen gün ıssız Roma sokaklarını arşınlayan Papa’nın eline fotoşopla tasma ve köpek monte etmişler sosyal medyada...
“Köpeğini gezdirmeye çıkardığı için izinli” notunu yazarak...
Dün itibarıyla vaka sayısı 31.506, hayatını kaybedenlerin sayısı 2.503’tü İtalya’da...
Marketler neden önlem almıyor?
Cuma namazı için karar alındı, cemaatin bir araya gelmemesi istendi, kafeler, spor salonları, barlar, gece kulüpleri kapandı...
Tüm bunların üzerine dün açıklanan yeni kararlar da var.
Ülkede tüm bunlar olurken, vaka sayısı 100’lü rakamlara geçmiş, ölümleri konuşmaya başlamışken marketlerin hiçbir şey yokmuş gibi davranması çok ilginç...
Cihangir’de zincir bir marketten alışveriş yapıyorum genelde...
Özellikle akşam iş dönüşü saatlerinde durum felaket...
İnsanlar üst üste...
Marketin için kalabalık...
Kasalarda iç içe uzamış kuyruklar...
Salı akşamı eve bir iki şey alacaktım, içerideki kalabalığı görünce girmekten vazgeçtim.
Semtteki daha ufak olan bir başka markete gittim, daha az kalabalıktı ama orada da raflarda ürün kalmamıştı.
Carrefour, Macro, Migros, Şok, A101 ya da BİM fark etmiyor virüs önlemi almak için illa talimat mı beklemek gerekiyor?
Neden hiçbir market zinciri Avrupa’da her yerde uygulanmaya başlayan 1.5 metre kuralını kendiliğinden uygulamaya başlamaz mesela...
Kapının dışında 1.5 metre aralarla insanlar kuyruk olacak, tek tek dükkanın büyüklüğüne göre içeri girecekler...
Kasalarda üst üste yığılmadan ücretlerini ödeyecekler.
Çıkan insan kadar dışarıda bekleyenler içeri girecek.
Bunu yapmak bu kadar mı zor?
Bunu uygulamak için illa Bilim Kurulu’nun, Sağlık Bakanlığı’nın ya da İçişleri Bakanlığı’nın talimatı mı gerekiyor...
Şu an en tehlikeli ve virüsün en hızlı yayılacağı yerlerin başında marketler geliyor.
Sorumluluk sahibi bir market zinciri arıyoruz...
Ya da hiç boş yere aramayalım tüm marketler için çok acil bir talimat yayınlansın, marketlerdeki bu tehlike göz ardı edilemez.
Bugünlere en uygun kitap: Kolera Günlerinde Aşk
Nobel’li yazar Gabriel Garcia Marquez’in 1985 yılında yazdığı “Kolera Günlerinde Aşk”, tutkulu bir aşkı bir salgın hastalık gibi yaşayan bir gencin hikayesini anlatır...
O aşkı unutmak için de değişik aşk serüvenlerine savrulur...
Bugünlere en çok denk düşen kitap budur... Korona Günlerinde Aşk olarak da okuyabilirsiniz...
Bravo Işın
Işın Karaca’yla dövüşürüz sevişiriz ama 32 yıllık gazetecilik hayatımda hiçbir şey öğrenmediysem Sezar’ın hakkını Sezar’a teslim etmeyi öğrendim...
Yurtdışından dönen ve bu ünlülerle görüşmeyin diye yaptığım listede Işın Karaca’nın da adı vardı.
Arkadaşlarıyla Amsterdam’a gitmişti...
Mesaj attı dün...
“Konser için gitmiştim... Amsterdam’dan döndükten sonra kendi arabamla İzmir’deki evime geldim. O gün bugün evden çıkmadım” dedi...
10 gün olmuş döneli...
Samimiyetle bravo dedim kendisine...
İşte buradan da diyorum. Ancak kuralları böyle katı uygularsak bu virüs illetini en az hasarla atlatabiliriz.
Yabancı futbolcular ya oynamazsa?
Euro 2020 iptal oluyor ama bizde Süper Lig iptal olmuyor...
Vatandaş spor salonlarına gidemiyor ama basketbol karşılaşmaları, voleybol maçları devam ediyor...
Galatasaray’ın milli voleybolcusu Gizem Karadayı, “Bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Tehlikenin farkında değilsiniz sanırım. Önlem almak için sporculardan birine virüs bulaşmasını mı bekliyorsunuz” dedi...
Yerden göğe kadar haklı...
Merak ediyorum yabancı futbolcular biz sahaya çıkmak istemiyoruz, oynamayacağız derse kim ne diyebilir?
Sarılmak zorunda kaldığı, kan ter içinde mücadele ettiği futbolcu virüslü çıkarsa ne olacak?
Ya da oynamak istemeyen futbolcu maçın başlarında bilerek kırmızı kart görse kim ne diyebilir? Ahlaksızlıkla suçlayabilir miyiz o oyuncuyu?
Ben spor müsabakalarında iptal kararı alınarak tüm bu soruların ortadan kaldırılacağına inanıyorum.
İki doktor diyor ki
Hekimoğlu ve Mucize Doktor’un sosyal sorumluluk projesi olarak koronavirüse dikkat çekmesi çok doğru karar...
İkisi de doktor dizisi...
İkisi de çok izlenen yapımlar...
İkisi de sevilen karakterler...
Timuçin Esen de, Taner Ölmez de güzel anlatmışlar meseleyi.
Sağlık Bakanlığı’nın iletişim kanallarını doğru kullandığının son örneği oldular bu videolar...
Elvan’ın İtalya günlüğü
Roma’da yaşayan yazarımız Elvan Uysal’a sordum, “Günün nasıl geçti” diye... “Dünden farklı değil” dedi.
Köpekleri olanların sokağa çıkma izni var ama kedileri olanların yok bilgisini paylaştı benimle.
Hatta geçen gün ıssız Roma sokaklarını arşınlayan Papa’nın eline fotoşopla tasma ve köpek monte etmişler sosyal medyada...
“Köpeğini gezdirmeye çıkardığı için izinli” notunu yazarak...
Dün itibarıyla vaka sayısı 31.506, hayatını kaybedenlerin sayısı 2.503’tü İtalya’da...