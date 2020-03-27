Köpek sahipleri biraz daha özen

Dün sabah markete gideyim diye evden çıktım, saat 10.00’da açıldığını öğrendim marketlerin...
Oysa ben çalışma saatlerini 09.00-20.00 olarak biliyordum, “Açıklanan öyle ama biz mesaiyi 10.00’da başlatıyoruz” dedi uğradığım iki market...
Ve Cihangir sokaklarında yürürken şunu gördüm...
Her taraf hiç olmadığı kadar köpek kakasıyla dolu...
Belli ki köpek sahipleri nasıl olsa sokaklarda kimse yok diye ya da virüs kaparız endişesiyle köpeklerinin kakasını sokaklardan toplamayı bırakmış...
Oysa daha bir ay önce Beyoğlu Belediyesi yollara uyarı çizimleri koydu, “Lütfen köpeğinize sahip çıkın” diye...
Sizin o bıraktığınız ‘çöpler’ bütün yollarda büyük bir kirliliğe yol açıyor... Bu dönemde daha az çalışması gereken temizlik işçilerine yardımcı olmanız gerekirken neden daha fazla iş çıkarıyorsunuz...
Bu nasıl bir bencilliktir...
Bu nasıl bir hayvan severliktir...
Evimizde, sokakta hijyene her zamankinden daha fazla dikkat etmemiz gerekirken kopek sahipleri yüzünden her tarafı pislik götürüyor. Elbette bu özeni gösteren hayvan sahipleri var ama görünen o ki göstermeyenlerin sayısı hızla çoğalıyor...
Lütfen biraz daha dikkat...
Sakin, babacan
Bilim kurulu üyesi Prof. Ateş Kara şu virüs sürecinde ekranın en güven verici isimlerinin başında geliyor...
◊ Panik yaratan açıklamaları yok...
◊ Son derece sakin konuşuyor...
◊ Hakim olmadığı yerden soru gelince sallamıyor...
◊ Konuşması akıcı ve bilgilendirici...
Daha ne olsun?
Geçen hafta ilk olarak CNN Türk’te izlemiştim Ateş Kara’yı...
Sakin, babacan tavrı acayip güven verdi...
Sonra hangi kanala çıktıysa takipçisi oldum.
Allah hepinizin yardımcısı olsun...
İşte budur
Fotoğrafı önceki gün ben çektim, Cihangir’deki CarrefourSa’nın önü burası...
Geçtiğimiz haftadan beri söylediğim kuyruklar marketlerin dışında olsun çağrısı, önceki gün İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla hayata geçti...
Bizim mahallenin marketinde hemen uygulanmaya başlandı.
Marketin metrekaresinin 10’da 1’i kadar müşteri alınıyor içeri...
200 metrekareyse 20 müşteri...
Çıkan müşteri kadar yenisi giriyor içeri.
Bizim mahallenin sakinleri de sosyal mesafeyi çok iyi ayarlayıp dışarıda kuyruğa girmişler. İşte bu işin doğrusu bu...
Sadece marketlerde değil, PTT, bankalar, hastaneler, kuyruğun olduğu her yerde böyle olmalı...
Kendimizin sağlığı kadar içeride çalışanın
personelin sağlığı için de
önemli bu.
Evde Kal Müzikle Kal
Evde Kal Türkiye çağrılarına sanatçılar ‘home made’ konserlerle çok güzel destek veriyor...
Demirören Medya da “Evde Kal Müzikle Kal” diye bir konser dizisi başlattı...
Ferhat Göçer ve Nükhet Duru’dan sonra dün akşam sıra Cem Belevi’deydi...
Sanatçıların canlı yayınına Demirören Medya’nın bütün sosyal medya hesapları destek veriyor ve izlenmeler 1 milyonlara yaklaşıyor...
Canlı konser dinlemek isteyenlere duyurulur...
İyi ki havalar soğudu
Geçen hafta sonu güzel havada insanların dışarıya çıkmasıyla başlayan eleştiriler pazartesiden bu yana yerini olumlu haberlere bırakmaya başladı. Toplu taşıma kullanımı pazartesi gününden itibaren daha da azaldı... İnsanların daha az dışarıya çıktığı görüldü... 65 yaş üstüne sokaklarda daha az rastlandı...
Tabii bunda en büyük etken hafta başından bu yana havaların soğuk, kapalı ve yağışlı olması...
Neyse ki bu hafta sonu da hava kapalı ve yağışlı İstanbul’da...
Virüsle mücadelede havaların böyle gitmesi şans oldu...
Köpek sahipleri biraz daha özen
Dün sabah markete gideyim diye evden çıktım, saat 10.00’da açıldığını öğrendim marketlerin...
Oysa ben çalışma saatlerini 09.00-20.00 olarak biliyordum, “Açıklanan öyle ama biz mesaiyi 10.00’da başlatıyoruz” dedi uğradığım iki market...
Ve Cihangir sokaklarında yürürken şunu gördüm...
Her taraf hiç olmadığı kadar köpek kakasıyla dolu...
Belli ki köpek sahipleri nasıl olsa sokaklarda kimse yok diye ya da virüs kaparız endişesiyle köpeklerinin kakasını sokaklardan toplamayı bırakmış...
Oysa daha bir ay önce Beyoğlu Belediyesi yollara uyarı çizimleri koydu, “Lütfen köpeğinize sahip çıkın” diye...
Sizin o bıraktığınız ‘çöpler’ bütün yollarda büyük bir kirliliğe yol açıyor... Bu dönemde daha az çalışması gereken temizlik işçilerine yardımcı olmanız gerekirken neden daha fazla iş çıkarıyorsunuz...
Bu nasıl bir bencilliktir...
Bu nasıl bir hayvan severliktir...
Evimizde, sokakta hijyene her zamankinden daha fazla dikkat etmemiz gerekirken kopek sahipleri yüzünden her tarafı pislik götürüyor. Elbette bu özeni gösteren hayvan sahipleri var ama görünen o ki göstermeyenlerin sayısı hızla çoğalıyor...
Lütfen biraz daha dikkat...
Sakin, babacan
Bilim kurulu üyesi Prof. Ateş Kara şu virüs sürecinde ekranın en güven verici isimlerinin başında geliyor...
◊ Panik yaratan açıklamaları yok...
◊ Son derece sakin konuşuyor...
◊ Hakim olmadığı yerden soru gelince sallamıyor...
◊ Konuşması akıcı ve bilgilendirici...
Daha ne olsun?
Geçen hafta ilk olarak CNN Türk’te izlemiştim Ateş Kara’yı...
Sakin, babacan tavrı acayip güven verdi...
Sonra hangi kanala çıktıysa takipçisi oldum.
Allah hepinizin yardımcısı olsun...
İşte budur
Fotoğrafı önceki gün ben çektim, Cihangir’deki CarrefourSa’nın önü burası...
Geçtiğimiz haftadan beri söylediğim kuyruklar marketlerin dışında olsun çağrısı, önceki gün İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla hayata geçti...
Bizim mahallenin marketinde hemen uygulanmaya başlandı.
Marketin metrekaresinin 10’da 1’i kadar müşteri alınıyor içeri...
200 metrekareyse 20 müşteri...
Çıkan müşteri kadar yenisi giriyor içeri.
Bizim mahallenin sakinleri de sosyal mesafeyi çok iyi ayarlayıp dışarıda kuyruğa girmişler. İşte bu işin doğrusu bu...
Sadece marketlerde değil, PTT, bankalar, hastaneler, kuyruğun olduğu her yerde böyle olmalı...
Kendimizin sağlığı kadar içeride çalışanın
personelin sağlığı için de
önemli bu.
Evde Kal Müzikle Kal
Evde Kal Türkiye çağrılarına sanatçılar ‘home made’ konserlerle çok güzel destek veriyor...
Demirören Medya da “Evde Kal Müzikle Kal” diye bir konser dizisi başlattı...
Ferhat Göçer ve Nükhet Duru’dan sonra dün akşam sıra Cem Belevi’deydi...
Sanatçıların canlı yayınına Demirören Medya’nın bütün sosyal medya hesapları destek veriyor ve izlenmeler 1 milyonlara yaklaşıyor...
Canlı konser dinlemek isteyenlere duyurulur...
İyi ki havalar soğudu
Geçen hafta sonu güzel havada insanların dışarıya çıkmasıyla başlayan eleştiriler pazartesiden bu yana yerini olumlu haberlere bırakmaya başladı. Toplu taşıma kullanımı pazartesi gününden itibaren daha da azaldı... İnsanların daha az dışarıya çıktığı görüldü... 65 yaş üstüne sokaklarda daha az rastlandı...
Tabii bunda en büyük etken hafta başından bu yana havaların soğuk, kapalı ve yağışlı olması...
Neyse ki bu hafta sonu da hava kapalı ve yağışlı İstanbul’da...
Virüsle mücadelede havaların böyle gitmesi şans oldu...