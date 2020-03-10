Kış turizmi iyi yaz turizmi sıkıntılı

3-4 yıldır Kartalkaya’ya yolum düşmüyordu. Çocuklar İstanbul’da kar görmeyince cuma günü arabaya atladık, dağın yolunu tuttuk.
Yıllar önce eski Bolu valisi döneminde dağ yolunun yapılmasına katkımız olmuştu.
Ama değişmeyen bazı şeyler hâlâ var Kartalkaya’da...
Mesela kayak pistlerinin birleşmemesi gibi.
Dağda yıllardır anlaşamayan Dorukkaya ve Kartal otellerinin pistleri hâlâ ayrı.
2008 yılında “Haydi Mazhar Amca, pistleri birleştir” diye yazdığım yazı duruyor arşivde.
12 yıl geçmiş bu yazının üzerinden ama değişen bir şey yok.
‘Mazhar Amca’ dediğim, dağda ilk yatırımı Kartal Otel’le yapan Mazhar Murtezaoğlu. Allah rahmet eylesin, geçen yıl aramızdan ayrıldı.
Bildiğim kadarıyla Kartal Otel’i oğluna, Grand Kartal Otel’i de kızına bıraktı.
Diğer tarafta da Dorukkaya’nın yanına 4 yıl önce çok konforlu Kaya Palazzo’yu yapan Doruk ve Burak Kaya kardeşler var.
Burak geçmişte Mazhar Amca’nın kapısını çok çalmıştı ama iki otelin ayrı olan pistlerini birleştirememişti.
Mazhar Amca’nın yapmadığını belki kızı ve oğlu yapar da Kartalkaya dünyaca ünlü bir kayak merkezine dönüşür artık.
Hafta sonu dağda olan Burak Kaya’yla lafladık biraz.
Kartalkaya dışında Belek’ten Kıbrıs’a kadar 10’un üzerinde otel yatırımları var.
“Kış sezonu iyi geçti, çok memnunuz ama virüsle birlikte Antalya’da rezervasyonlar bıçak gibi kesildi, böyle devam ederse bu yaz zor geçer” dedi Burak.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da dün Hürriyet’ten Elif Ergu’ya verdiği röportajda bunu doğruladı.
“Virüsün etkisinin hissedildiğini” söyleyerek “Temmuzda toparlarız” dedi.
Umarım bu virüs illeti bir an önce biter, turizm sektörü de hayatımız da normale döner...
Kartalkaya’ya
iki kat ziyaretçi geldi
Kartalkaya’nın bu kış sezonunu çok iyi geçirdiğini söylüyor dağdaki otel yöneticileri ve çalışanlar.
Oteller full üzeri full.
Biz pazar öğlen ayrılırken Kartalkaya’nın otellerine müşteri yağıyordu.
Dorukkaya’da pazar günü 220 oda boşalıp 220 oda doldu.
Okulların açık olduğu dönemde hafta içi bu doluluk sevindirici.
Kayak hocaları “Sömestr yoğunluğu yaşıyoruz” diyorlar.
Geçtiğimiz sezona göre bu yıl iki kat fazla misafir gelmiş Kartalkaya’ya.
Halen kar kalınlığı 2.5 metreye yakın pistlerde, 15’i gibi yine kar bekleniyor. Sezon da 22 Mart’ta kapanacak Kartalkaya’da...
Otopark sorunu
Kartalkaya’nın en büyük sıkıntılarından biri de trafik ve otopark sorunu. Özellikle hafta sonları günübirlikçilerin gelmesiyle resmen arapsaçına dönüyor dağın trafik sorunu.
Dağın efsane genel müdürü Yusuf Avcı’ya sordum, “Neden çözemiyorsunuz bu sorunu?” diye...
Drone’la çektirdiği fotoğrafları gösterdi bana.
Dağdaki tek çözümün, trafiğin tek yönlü planlanması olduğunu söyledi.
Bunun için de çok kısa bir ara yol yapılıp ring sistemine dönülmesi gerekiyor.
1.5 yıl önce göreve gelen Bolu Valisi Ahmet Ümit bu meseleye el atsa... Başkan Tanju Özcan konunun üzerine eğilse...
Kartalkaya’da bu sorunun çözülmesi işten bile değil.
Yapay karlar
Hava cumartesi 9, pazar 11 dereceydi Kartalkaya’da.
2.5 metreye yakın kar var ama erimeye başlıyordu artık.
Cemreler düşmesine, mart sıcak geçmesine rağmen neden karlar hâlâ duruyor kayak merkezlerinde biliyor musunuz?
Sezon başında kar yağışı başlamadan yapay karlar yağdırılıyor pistlere.
Bu yapay karın üzerine doğal kar geldiğinde, altta kalan yapay kar toprakla arada bir yalıtım görevi görüyor.
Toprağa cemre düşmesine rağmen üstteki doğal karın hızla erimesi böylece engelleniyor.
Kuzey Marmara Otoyolu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pazar günü Odayeri-Kınalı bölümünü açtığı saatlerden hemen sonra Kuzey Marmara Otoyolu’ndaydım.
Bolu’dan çıktım, Gebze’ye yakın Sevindikli’den Kuzey Marmara Otoyolu’na bağlandım.
Daha sonra bu kısım Sakarya’ya kadar uzayacak.
Bir yerde 18, bir yerde 13 lira ücret ödedim.
4 şerit kesintisiz, trafiksiz bir yol...
15.30’da Kartalkaya’dan çıktım, 19.15’de evdeydim.
Yol Sakarya’ya uzadığında Bolu’ya ulaşmak çok daha hızlı olacak. Hayatımızı kolaylaştıran bu tür hizmetleri alkışlamalıyız...
Yalan olmadı
Aleyna Tilki yeni şarkısı “Yalan” için “Ben o şarkıyı çok kaliteli bir tabaka için yaptım. Zevklerini beğendiğim insanların şarkıya onay vermesi benim için yeterli” demiş.
Anlaşılan ben de kalitesiz tabakaya giriyorum, çünkü ben de “Yalan”ı beğenmedim.
Hele Aleyna’nın ağdalı ağdalı “yalaaan” demesini hiç beğenmedim.
Hangi şarkı için bu kadar acımasız konuşuyoruz peki?
Belki de hiç...
Ama Aleyna gibi çok iddialı konuşursan, şarkına yapılan yorumlar da o kadar acımasız olur.
Kış turizmi iyi yaz turizmi sıkıntılı
3-4 yıldır Kartalkaya’ya yolum düşmüyordu. Çocuklar İstanbul’da kar görmeyince cuma günü arabaya atladık, dağın yolunu tuttuk.
Yıllar önce eski Bolu valisi döneminde dağ yolunun yapılmasına katkımız olmuştu.
Ama değişmeyen bazı şeyler hâlâ var Kartalkaya’da...
Mesela kayak pistlerinin birleşmemesi gibi.
Dağda yıllardır anlaşamayan Dorukkaya ve Kartal otellerinin pistleri hâlâ ayrı.
2008 yılında “Haydi Mazhar Amca, pistleri birleştir” diye yazdığım yazı duruyor arşivde.
12 yıl geçmiş bu yazının üzerinden ama değişen bir şey yok.
‘Mazhar Amca’ dediğim, dağda ilk yatırımı Kartal Otel’le yapan Mazhar Murtezaoğlu. Allah rahmet eylesin, geçen yıl aramızdan ayrıldı.
Bildiğim kadarıyla Kartal Otel’i oğluna, Grand Kartal Otel’i de kızına bıraktı.
Diğer tarafta da Dorukkaya’nın yanına 4 yıl önce çok konforlu Kaya Palazzo’yu yapan Doruk ve Burak Kaya kardeşler var.
Burak geçmişte Mazhar Amca’nın kapısını çok çalmıştı ama iki otelin ayrı olan pistlerini birleştirememişti.
Mazhar Amca’nın yapmadığını belki kızı ve oğlu yapar da Kartalkaya dünyaca ünlü bir kayak merkezine dönüşür artık.
Hafta sonu dağda olan Burak Kaya’yla lafladık biraz.
Kartalkaya dışında Belek’ten Kıbrıs’a kadar 10’un üzerinde otel yatırımları var.
“Kış sezonu iyi geçti, çok memnunuz ama virüsle birlikte Antalya’da rezervasyonlar bıçak gibi kesildi, böyle devam ederse bu yaz zor geçer” dedi Burak.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da dün Hürriyet’ten Elif Ergu’ya verdiği röportajda bunu doğruladı.
“Virüsün etkisinin hissedildiğini” söyleyerek “Temmuzda toparlarız” dedi.
Umarım bu virüs illeti bir an önce biter, turizm sektörü de hayatımız da normale döner...
Kartalkaya’ya
iki kat ziyaretçi geldi
Kartalkaya’nın bu kış sezonunu çok iyi geçirdiğini söylüyor dağdaki otel yöneticileri ve çalışanlar.
Oteller full üzeri full.
Biz pazar öğlen ayrılırken Kartalkaya’nın otellerine müşteri yağıyordu.
Dorukkaya’da pazar günü 220 oda boşalıp 220 oda doldu.
Okulların açık olduğu dönemde hafta içi bu doluluk sevindirici.
Kayak hocaları “Sömestr yoğunluğu yaşıyoruz” diyorlar.
Geçtiğimiz sezona göre bu yıl iki kat fazla misafir gelmiş Kartalkaya’ya.
Halen kar kalınlığı 2.5 metreye yakın pistlerde, 15’i gibi yine kar bekleniyor. Sezon da 22 Mart’ta kapanacak Kartalkaya’da...
Otopark sorunu
Kartalkaya’nın en büyük sıkıntılarından biri de trafik ve otopark sorunu. Özellikle hafta sonları günübirlikçilerin gelmesiyle resmen arapsaçına dönüyor dağın trafik sorunu.
Dağın efsane genel müdürü Yusuf Avcı’ya sordum, “Neden çözemiyorsunuz bu sorunu?” diye...
Drone’la çektirdiği fotoğrafları gösterdi bana.
Dağdaki tek çözümün, trafiğin tek yönlü planlanması olduğunu söyledi.
Bunun için de çok kısa bir ara yol yapılıp ring sistemine dönülmesi gerekiyor.
1.5 yıl önce göreve gelen Bolu Valisi Ahmet Ümit bu meseleye el atsa... Başkan Tanju Özcan konunun üzerine eğilse...
Kartalkaya’da bu sorunun çözülmesi işten bile değil.
Yapay karlar
Hava cumartesi 9, pazar 11 dereceydi Kartalkaya’da.
2.5 metreye yakın kar var ama erimeye başlıyordu artık.
Cemreler düşmesine, mart sıcak geçmesine rağmen neden karlar hâlâ duruyor kayak merkezlerinde biliyor musunuz?
Sezon başında kar yağışı başlamadan yapay karlar yağdırılıyor pistlere.
Bu yapay karın üzerine doğal kar geldiğinde, altta kalan yapay kar toprakla arada bir yalıtım görevi görüyor.
Toprağa cemre düşmesine rağmen üstteki doğal karın hızla erimesi böylece engelleniyor.
Kuzey Marmara Otoyolu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pazar günü Odayeri-Kınalı bölümünü açtığı saatlerden hemen sonra Kuzey Marmara Otoyolu’ndaydım.
Bolu’dan çıktım, Gebze’ye yakın Sevindikli’den Kuzey Marmara Otoyolu’na bağlandım.
Daha sonra bu kısım Sakarya’ya kadar uzayacak.
Bir yerde 18, bir yerde 13 lira ücret ödedim.
4 şerit kesintisiz, trafiksiz bir yol...
15.30’da Kartalkaya’dan çıktım, 19.15’de evdeydim.
Yol Sakarya’ya uzadığında Bolu’ya ulaşmak çok daha hızlı olacak. Hayatımızı kolaylaştıran bu tür hizmetleri alkışlamalıyız...
Yalan olmadı
Aleyna Tilki yeni şarkısı “Yalan” için “Ben o şarkıyı çok kaliteli bir tabaka için yaptım. Zevklerini beğendiğim insanların şarkıya onay vermesi benim için yeterli” demiş.
Anlaşılan ben de kalitesiz tabakaya giriyorum, çünkü ben de “Yalan”ı beğenmedim.
Hele Aleyna’nın ağdalı ağdalı “yalaaan” demesini hiç beğenmedim.
Hangi şarkı için bu kadar acımasız konuşuyoruz peki?
Belki de hiç...
Ama Aleyna gibi çok iddialı konuşursan, şarkına yapılan yorumlar da o kadar acımasız olur.