İyi örnek: Japonya Kötü örnek: İtalya

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasıyla bizde de resmen koronovirüs’lü hayat başlamış oldu...
Başından beri söylüyorum, Sağlık Bakanlığı’nın bu aşamaya kadar çok iyi bir performans çıkardığını...
Ama asıl önemlisi bundan sonrası...
Tabii bu noktadan sonra asıl iş biz vatandaşlara da düşüyor...
Üstelik bu konuyla ilgili önümüzde çok çarpıcı bir iyi bir de kötü örnek var...
İyi örnek: Japonya...
Virüsün ortaya çıktığı ilk dönemde Çin’den sonra en çok vakanın görüldüğü ülkeydi Japonya...
Ancak kurallara uyan, özverili, talimatları harfiyen yerine getiren disiplinli bir toplum oldukları için virüsün artış hızını yavaşlattılar...
Şu an Almanya, İspanya, Fransa ve Amerika’dan daha az vaka var Japonya’da...
Ülkede 587 vaka görülürken, virüsten ölen kişi sayısı 12...
Japonya’da durum böyleyken gelelim kötü örnek İtalya’ya...
Sağlık Bakanı Koca’nın dediği gibi en başta önlemleri almakta geç kaldılar...
Bir de İtalyan toplumu, disiplin konusunda Japonların tam tersi.
Akdeniz vurdum duymazlığı, sosyalleşmeye olan merakları İtalya’yı ülke olarak karantina durumuna getirdi. Çin’den sonra en fazla vakanın görüldüğü yer İtalya...
Çin’de 80.785, İtalya’da 10.149...
Ölen kişi sayısı da 631 İtalya’da...
Bu rakamların ortaya çıkmasında zamanında alınmayan önlemler kadar İtalyanların rahat bir toplum olmasının da etkisi var.
Bizim Japonlardan çok İtalyanlara benzediğimiz herkesin malumu...
Ama bu işin hafife alınacak yanı yok...
Şimdi önümüzdeki soru şu...
İyiyi mi örnek alacağız, kötüyü mü?
Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircisiz oynanmalı
Koronovirüs sonunda bizde de görüldü, dünyada böyle bir salgına dönüşmüşken görülmemesi imkansızdı zaten...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’la okulların kapanıp kapanmaması konusunda konuşacaklarını söyledi...
Bakan Selçuk da, “Değerlendirmelerimiz devam etmektedir” açıklamasını yaptı.
Pek çok özel okul pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime geçmek için hazırlıklarını yaptı bile...
Okullar kapanırsa uzaktan eğitim olarak devam edecek okullar...
Peki ya maçlar?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, “Liglerin ertelenmesi ve seyircisiz oynanması gündemimizde değil” dedi.
Ya pazar günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisine kadar ülkedeki vaka sayısı 20-25’e çıkarsa...
Ya buna rağmen seyircili oynanıp virüsün yayılması hızlanırsa?
Başından beri konuyla ilgili çok titiz ve başarılı çalışan Koca’nın bu riski alacağını tahmin etmiyorum...
Bakın Şampiyonlar Ligi’nde seyircisiz maçlar başladı.
PSG-Borussia Dortmund maçının seyircisiz oynaması kararı alındı...
Haftaya çarşamba Barcelona-Napoli maçı seyircisiz oynanacak. Haftaya salı Juventus-Lyon maçıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ama karantina altındaki İtalya’da bırakın seyircisiz olmasını belki de bu maç oynanmayacak bile...
İtalya Serie A’da tüm maçlar 3 Nisan’a kadar ertelendi, belki de şampiyon play-off maçlarıyla belirlenecek.
Biz de vaka sayısı henüz az...
Ama unutmayalım ki İtaya’da da azdı ve tedbirler zamanında alınmayınca bu kadar arttı...
Ya konserler?
Maçların seyircisiz oynanmasını konuşuyoruz ama ya konserler, müzik etkinlikleri ne olacak?
Koronovirüs nedeniyle Madonna 10 Mart’ta ve dün akşam vereceği Paris konserlerini iptal etti...
Bizde ise hafta sonu konser etkinliklerinden geçilmiyor...
◊ Cuma akşamı Bostancı Gösteri Merkezi’nde Funda Arar var...
◊ John Malkovich Music Show, Lütfi Kırdar’da.
◊ Haluk Levent Bahçeşehir’de sahneye çıkıyor...
◊ Kıraç konseri MOİ’de...
◊ Zeynep Bastık, Vadi İstanbul Jolly Joker...
◊ Cumartesi Demet Akalın, Sahne İstanbul’da...
◊ Pazar Ajda Pekkan, Bostancı Gösteri Merkezi’nde
◊ Killa Hakan, Aqua Florya’da...
Bizde toplu etkinlikler hız kesemeden devam ediyor. Bu konserlere bilet satılabilir mi onu da merak ediyorum...
Tam da bugüne dair bir festival
Yunan sınırında, Meriç Nehri boyunca insanlık dramı yaşanmaya devam ederken tam da bu meseleye parmak basan bir festival geliyor...
Uluslararası Göç Filmleri Festivali...
18-22 Nisan’da Gaziantep’te yapılacak ve dünyanın en geniş kapsamlı tematik film festivali olacak.
50’den fazla filmin gösterilecek, yerli ve yabancı 500’ün üzerinde sinemacı, basın mensubu, akademisyen katılacak...
Etkinlik sırasında göç ve medeniyet temalı filmler üzerinden iki kategoride yarışma düzenlenecek.
Uluslararası Uzun Metraj ve Uluslararası Kısa Metraj yarışmaları sonucunda üç ayrı ödül verilecek.
Hedef; insanlığın ortak kaderi göç ve göçmen meselesi hakkında farkındalık yaratmak...
Bir festival gündeme ancak bu kadar denk düşebilirdi...
İyi örnek: Japonya Kötü örnek: İtalya
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasıyla bizde de resmen koronovirüs’lü hayat başlamış oldu...
Başından beri söylüyorum, Sağlık Bakanlığı’nın bu aşamaya kadar çok iyi bir performans çıkardığını...
Ama asıl önemlisi bundan sonrası...
Tabii bu noktadan sonra asıl iş biz vatandaşlara da düşüyor...
Üstelik bu konuyla ilgili önümüzde çok çarpıcı bir iyi bir de kötü örnek var...
İyi örnek: Japonya...
Virüsün ortaya çıktığı ilk dönemde Çin’den sonra en çok vakanın görüldüğü ülkeydi Japonya...
Ancak kurallara uyan, özverili, talimatları harfiyen yerine getiren disiplinli bir toplum oldukları için virüsün artış hızını yavaşlattılar...
Şu an Almanya, İspanya, Fransa ve Amerika’dan daha az vaka var Japonya’da...
Ülkede 587 vaka görülürken, virüsten ölen kişi sayısı 12...
Japonya’da durum böyleyken gelelim kötü örnek İtalya’ya...
Sağlık Bakanı Koca’nın dediği gibi en başta önlemleri almakta geç kaldılar...
Bir de İtalyan toplumu, disiplin konusunda Japonların tam tersi.
Akdeniz vurdum duymazlığı, sosyalleşmeye olan merakları İtalya’yı ülke olarak karantina durumuna getirdi. Çin’den sonra en fazla vakanın görüldüğü yer İtalya...
Çin’de 80.785, İtalya’da 10.149...
Ölen kişi sayısı da 631 İtalya’da...
Bu rakamların ortaya çıkmasında zamanında alınmayan önlemler kadar İtalyanların rahat bir toplum olmasının da etkisi var.
Bizim Japonlardan çok İtalyanlara benzediğimiz herkesin malumu...
Ama bu işin hafife alınacak yanı yok...
Şimdi önümüzdeki soru şu...
İyiyi mi örnek alacağız, kötüyü mü?
Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircisiz oynanmalı
Koronovirüs sonunda bizde de görüldü, dünyada böyle bir salgına dönüşmüşken görülmemesi imkansızdı zaten...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’la okulların kapanıp kapanmaması konusunda konuşacaklarını söyledi...
Bakan Selçuk da, “Değerlendirmelerimiz devam etmektedir” açıklamasını yaptı.
Pek çok özel okul pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime geçmek için hazırlıklarını yaptı bile...
Okullar kapanırsa uzaktan eğitim olarak devam edecek okullar...
Peki ya maçlar?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, “Liglerin ertelenmesi ve seyircisiz oynanması gündemimizde değil” dedi.
Ya pazar günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisine kadar ülkedeki vaka sayısı 20-25’e çıkarsa...
Ya buna rağmen seyircili oynanıp virüsün yayılması hızlanırsa?
Başından beri konuyla ilgili çok titiz ve başarılı çalışan Koca’nın bu riski alacağını tahmin etmiyorum...
Bakın Şampiyonlar Ligi’nde seyircisiz maçlar başladı.
PSG-Borussia Dortmund maçının seyircisiz oynaması kararı alındı...
Haftaya çarşamba Barcelona-Napoli maçı seyircisiz oynanacak. Haftaya salı Juventus-Lyon maçıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ama karantina altındaki İtalya’da bırakın seyircisiz olmasını belki de bu maç oynanmayacak bile...
İtalya Serie A’da tüm maçlar 3 Nisan’a kadar ertelendi, belki de şampiyon play-off maçlarıyla belirlenecek.
Biz de vaka sayısı henüz az...
Ama unutmayalım ki İtaya’da da azdı ve tedbirler zamanında alınmayınca bu kadar arttı...
Ya konserler?
Maçların seyircisiz oynanmasını konuşuyoruz ama ya konserler, müzik etkinlikleri ne olacak?
Koronovirüs nedeniyle Madonna 10 Mart’ta ve dün akşam vereceği Paris konserlerini iptal etti...
Bizde ise hafta sonu konser etkinliklerinden geçilmiyor...
◊ Cuma akşamı Bostancı Gösteri Merkezi’nde Funda Arar var...
◊ John Malkovich Music Show, Lütfi Kırdar’da.
◊ Haluk Levent Bahçeşehir’de sahneye çıkıyor...
◊ Kıraç konseri MOİ’de...
◊ Zeynep Bastık, Vadi İstanbul Jolly Joker...
◊ Cumartesi Demet Akalın, Sahne İstanbul’da...
◊ Pazar Ajda Pekkan, Bostancı Gösteri Merkezi’nde
◊ Killa Hakan, Aqua Florya’da...
Bizde toplu etkinlikler hız kesemeden devam ediyor. Bu konserlere bilet satılabilir mi onu da merak ediyorum...
Tam da bugüne dair bir festival
Yunan sınırında, Meriç Nehri boyunca insanlık dramı yaşanmaya devam ederken tam da bu meseleye parmak basan bir festival geliyor...
Uluslararası Göç Filmleri Festivali...
18-22 Nisan’da Gaziantep’te yapılacak ve dünyanın en geniş kapsamlı tematik film festivali olacak.
50’den fazla filmin gösterilecek, yerli ve yabancı 500’ün üzerinde sinemacı, basın mensubu, akademisyen katılacak...
Etkinlik sırasında göç ve medeniyet temalı filmler üzerinden iki kategoride yarışma düzenlenecek.
Uluslararası Uzun Metraj ve Uluslararası Kısa Metraj yarışmaları sonucunda üç ayrı ödül verilecek.
Hedef; insanlığın ortak kaderi göç ve göçmen meselesi hakkında farkındalık yaratmak...
Bir festival gündeme ancak bu kadar denk düşebilirdi...