Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmalı

Hafta sonu ülke genelinde hava güzel olacak...
Bugün ve yarın hiçbir ilde yağış yok, güneş yüzünü bolca gösterecek...
İstanbul’da 16 dereceye kadar çıkıyor sıcaklık, İzmir, Antalya, Edirne gibi illerimizde 20 derece...
Gece ve gündüzün eşit olduğu dün itibariyle kış resmen bitti.
Bizim bulunduğumuz kuzey yarımkürede gündüzler uzamaya başladı.
Üstelik bugün Nevruz, baharın başlangıcı...
Tüm bu uzun girizgahı ne için yaptım biliyor musunuz?
Tek bir soru sormak için...
Bundan sonra insanları nasıl evde tutacağız?
Hafta sonu için piknik planları yapan, sahile inelim diyenler, parklara gidelim diyenler, buluşalım yemek yiyelim diye düşünen yüzbinlerce insan var. Nasıl evde tutacağız onları...
Koşup oynamak isteyen
çocukları...
Kameralar bugün turlayacaktır İstanbul’u, akşam haberlerde izleriz, sahilleri, parkları dolduran binlerce insanı...
O zaman nasıl önleriz bu salgını?
Seyahat özgürlüğünü kısıtlayarak...
OHAL ilan edilsin çağrılarına tepkiyle yaklaşıyor hükümet ama seyahat özgürlüğünü kısıtlamak OHAL değildir...
Virüsle boğuşan pek çok ülke bu kararı aldı, biz neden almayalım.
Kötü bir şey değil ki bu...
Bakın Denizli belediyesi ne yaptı, tüm uyarılara rağmen özellikle yaşlılar parklarda ve meydanlarda oturmaya, buluşmaya devam edince bankları söktü...
Şimdi kimse oturamıyor meydanlarda, parklarda...
Ne yazık ki tüm uyarılara rağmen dinlemeyen, normal hayatını sürdüren pek çok insan var...
Madem güzellikle olmuyor, zorla evde tutmak en iyi çözüm olabilir.
Ben olsam özellikle bu hafta sonu başta İstanbul olmak üzere pek çok şehirde sokağa çıkma yasağı ilan ederdim...
Aklın yolu bir
Önce tüm ligler ertelendi...
Dün cuma namazında ve bugün kandilde camilerin kapalı olacağı açıklandı...
AVM’ler resmi olarak kapanmasa da fiili olarak kapanmış durumda...
Türkiye’nin önde gelen markaları mağazalarını kapattığını açıkladı, AVM’lerde tek tük mağaza açık kaldı.
Dün yayın çıkışı Vadi İstanbul’un içinden geçtim araçla, her gün cıvıl cıvıl olan tüm mekanlar kapalıydı...
Bunların hepsi doğru kararlar...
Geriye kalan tek şey seyahat kısıtlaması, o kararın da önümüzdeki hafta alınacağını tahmin ediyorum.
Martı ve insanlar
Kabataş’ta Martı olarak bilinen iskele ve çevre düzenlemesi iptal edildi...
Kaç yıldır süren inşaat, insanlara çektirdiği eziyetle kaldı...
Bir de elde denize doğru metrelerce girmiş beton iskeleler var şimdi...
Geçen hafta ilk kez kullandım burayı...
Motorla Kabataş’tan Üsküdar’a geçtim...
Martı diye yapılan beton iskelenin üzerinde 100 metreye yakın ilerleyip, öyle biniliyor artık yolcu teknelerine...
O beton iskelenin üzerinde tek bir koruma, tek bir tente yok...
Kışın, yağmur ve soğuğun, yazın da güneşin altında vatandaş...
35 derece sıcakta insanlar nasıl o iskelede yürüyüp motora binmek için bekleyecekler...
Martı’dan geriye kala kala bu eziyet kaldı...
Diğer belediyeler de aynısını yapmalı
Sağlık personeline duyulan minnetin, saygının her akşam alkışlarla gösterilmesi ne kadar güzel oldu...
Sürekli şiddet gören sağlık personeline toplum olarak iade-i itibar yapıyoruz.
Bundan sonraki süreçte mesaileri çok daha ağır olacak, o yüzden hepsine binlerce kez teşekkür etsek azdır...
Bu arada İmamoğlu’nun bu süreçte tüm sağlık personeline toplu taşımayı ve İspark’ı ücretsiz yapması alkışlanacak hareket...
Diğer belediyelere de bu örnek olmalı...
Marketlerde sabah saati 60 yaş üstü için
Marketlerle ilgili hem köşeden, hem televizyondan ısrarla yaptığımız çağrılar karşılığını buldu...
Virüse karşı çok hızlı adımlar atmaya başladılar.
Dün Migros ve Metro’dan 1,5 metre kuralını fotoğraflarla aktarmıştım.
Bugün de CarrefourSa’dan bilgi geldi, hem de güzel bir uygulama bilgisi...
AVM içinde kalmayan tüm CarrefourSa’lar bu sabahtan
itibaren 60 yaş üstü müşteriler için erken açılacak.
Her sabah 08.00-09.00 arası marketlerin en steril zamanında sadece 60 yaş üstü kişiler alışveriş yapabilecek...
Böylece hem kalabalık olmayacak hem de diğer insanlarla bir araya gelmeyecekler.
İsteyen 60 yaş üstü diğer saatlerde de alışveriş yapabilecek tabii...
Ayrıca 1,5 metre sosyal mesafe kuralı da hızla uygulamaya alınıyor.
Kasaları da cam paravanla ayıracaklar...
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmalı
Hafta sonu ülke genelinde hava güzel olacak...
Bugün ve yarın hiçbir ilde yağış yok, güneş yüzünü bolca gösterecek...
İstanbul’da 16 dereceye kadar çıkıyor sıcaklık, İzmir, Antalya, Edirne gibi illerimizde 20 derece...
Gece ve gündüzün eşit olduğu dün itibariyle kış resmen bitti.
Bizim bulunduğumuz kuzey yarımkürede gündüzler uzamaya başladı.
Üstelik bugün Nevruz, baharın başlangıcı...
Tüm bu uzun girizgahı ne için yaptım biliyor musunuz?
Tek bir soru sormak için...
Bundan sonra insanları nasıl evde tutacağız?
Hafta sonu için piknik planları yapan, sahile inelim diyenler, parklara gidelim diyenler, buluşalım yemek yiyelim diye düşünen yüzbinlerce insan var. Nasıl evde tutacağız onları...
Koşup oynamak isteyen
çocukları...
Kameralar bugün turlayacaktır İstanbul’u, akşam haberlerde izleriz, sahilleri, parkları dolduran binlerce insanı...
O zaman nasıl önleriz bu salgını?
Seyahat özgürlüğünü kısıtlayarak...
OHAL ilan edilsin çağrılarına tepkiyle yaklaşıyor hükümet ama seyahat özgürlüğünü kısıtlamak OHAL değildir...
Virüsle boğuşan pek çok ülke bu kararı aldı, biz neden almayalım.
Kötü bir şey değil ki bu...
Bakın Denizli belediyesi ne yaptı, tüm uyarılara rağmen özellikle yaşlılar parklarda ve meydanlarda oturmaya, buluşmaya devam edince bankları söktü...
Şimdi kimse oturamıyor meydanlarda, parklarda...
Ne yazık ki tüm uyarılara rağmen dinlemeyen, normal hayatını sürdüren pek çok insan var...
Madem güzellikle olmuyor, zorla evde tutmak en iyi çözüm olabilir.
Ben olsam özellikle bu hafta sonu başta İstanbul olmak üzere pek çok şehirde sokağa çıkma yasağı ilan ederdim...
Aklın yolu bir
Önce tüm ligler ertelendi...
Dün cuma namazında ve bugün kandilde camilerin kapalı olacağı açıklandı...
AVM’ler resmi olarak kapanmasa da fiili olarak kapanmış durumda...
Türkiye’nin önde gelen markaları mağazalarını kapattığını açıkladı, AVM’lerde tek tük mağaza açık kaldı.
Dün yayın çıkışı Vadi İstanbul’un içinden geçtim araçla, her gün cıvıl cıvıl olan tüm mekanlar kapalıydı...
Bunların hepsi doğru kararlar...
Geriye kalan tek şey seyahat kısıtlaması, o kararın da önümüzdeki hafta alınacağını tahmin ediyorum.
Martı ve insanlar
Kabataş’ta Martı olarak bilinen iskele ve çevre düzenlemesi iptal edildi...
Kaç yıldır süren inşaat, insanlara çektirdiği eziyetle kaldı...
Bir de elde denize doğru metrelerce girmiş beton iskeleler var şimdi...
Geçen hafta ilk kez kullandım burayı...
Motorla Kabataş’tan Üsküdar’a geçtim...
Martı diye yapılan beton iskelenin üzerinde 100 metreye yakın ilerleyip, öyle biniliyor artık yolcu teknelerine...
O beton iskelenin üzerinde tek bir koruma, tek bir tente yok...
Kışın, yağmur ve soğuğun, yazın da güneşin altında vatandaş...
35 derece sıcakta insanlar nasıl o iskelede yürüyüp motora binmek için bekleyecekler...
Martı’dan geriye kala kala bu eziyet kaldı...
Diğer belediyeler de aynısını yapmalı
Sağlık personeline duyulan minnetin, saygının her akşam alkışlarla gösterilmesi ne kadar güzel oldu...
Sürekli şiddet gören sağlık personeline toplum olarak iade-i itibar yapıyoruz.
Bundan sonraki süreçte mesaileri çok daha ağır olacak, o yüzden hepsine binlerce kez teşekkür etsek azdır...
Bu arada İmamoğlu’nun bu süreçte tüm sağlık personeline toplu taşımayı ve İspark’ı ücretsiz yapması alkışlanacak hareket...
Diğer belediyelere de bu örnek olmalı...
Marketlerde sabah saati 60 yaş üstü için
Marketlerle ilgili hem köşeden, hem televizyondan ısrarla yaptığımız çağrılar karşılığını buldu...
Virüse karşı çok hızlı adımlar atmaya başladılar.
Dün Migros ve Metro’dan 1,5 metre kuralını fotoğraflarla aktarmıştım.
Bugün de CarrefourSa’dan bilgi geldi, hem de güzel bir uygulama bilgisi...
AVM içinde kalmayan tüm CarrefourSa’lar bu sabahtan
itibaren 60 yaş üstü müşteriler için erken açılacak.
Her sabah 08.00-09.00 arası marketlerin en steril zamanında sadece 60 yaş üstü kişiler alışveriş yapabilecek...
Böylece hem kalabalık olmayacak hem de diğer insanlarla bir araya gelmeyecekler.
İsteyen 60 yaş üstü diğer saatlerde de alışveriş yapabilecek tabii...
Ayrıca 1,5 metre sosyal mesafe kuralı da hızla uygulamaya alınıyor.
Kasaları da cam paravanla ayıracaklar...