Gülten Kaya’nın rızası olmadan bir Ahmet Kaya filmi olamaz

Ailesi, “Bizden izin alınmadan Ahmet Kaya’nın herhangi bir hikayesi film yapılamaz” demekte haklı mıdır?Yerden göğe kadar haklıdır...
Eşi Gülten Kaya’nın Ahmet Kaya’nın vefatından sonra sanatçının hatırası üzerine nasıl titrediğini hepimiz çok iyi biliyoruz...
Bir film çekilecekse başta Gülten Kaya’nın onayı olmalı.
“Biz Ahmet Kaya’dan yola çıkarak bir dönemi, başka bir hikayeyi anlatıyoruz” falan demek de çözüm değil...
Bir defa filmin adı İki Gözüm Ahmet...
“Ağlama İki Gözüm” şarkısından hareket ederek konmuş bir isim.
Başından beri yapım tarafında bunun bir Ahmet Kaya filmi olduğuna kimse itiraz etmemiş...
Dolayısıyla ailenin hassasiyetine saygı göstermek gerekmiyor mu?
“Naim” filmiyle ilgili kızlarının itirazı bile günlerce tartışılmıştı, Ahmet Kaya mı tartışılmayacak...
Benim vicdanım, kalbim, aklım eşi Gülten Kaya’nın gönlü olmadan bir Ahmet Kaya filminin çekilemeyeceğini söylüyor...
Gülten Kaya’nın bu hassasiyetine de saygı göstermek gerekiyor.
Her yerde Sezen
Şu sıralar her yerde “Yetinmeyi Bilir misin” çalıyor Sezen Aksu’dan...
Sezen’in 2000’li yılların başında stüdyosunun Kanlıca’da olduğu yıllarda bestelediği bir şarkı.
Aysel Gürel, o zamanın genç yeteneklerinden Serkan İzzet Özdoğan’ın çok güzel besteleri olduğunu söylüyor ve buna söz yazmasını istiyor.
Emir büyük yerden olunca can havliyle oturuyor ve yarım saat içinde Yetinmeyi Bilir misin sözlerini yazıyor Sezen...
Sonra bu dinlediğimiz demoyu okuyup okumadığını bile unutuyor, şarkıyı Işın Karaca’ya veriyor...
Demo projelerinin gerçek prodüktörü Sezen’in asistanı Canan Çelikçi bulup çıkarınca albüme koyup koymama konusunda tereddütte kalıyor Sezen...
Stüdyo ahalisi
“yok sanki odamızın içinde”, “kulağımızın dibinde” gibi tezahüratlar yapınca hemencecik ikna oluyor.
İyi ki de ikna olmuş...
Müthiş bir Sezen yorumundan mahrum bırakacaktı bizi çünkü...
Çok da güzel bir klip çekmişler bu şarkıya...
Kimsenin görünmediği, şarkının sözlerinin duvarlara, sokaklara yazıldığı bir klip...
Kapalı kepenklerde, billboardlarda, merdivenlerde her yerde Sezen...
Kulağımızda, kalbimizde zaten hep Sezen...
Not: Şarkıyla ilgili bilgileri Sezen Aksu’nun YouTube kanalında kendi kaleminden şarkının hikayesini anlattığı yazıdan aldım...
30 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda kim sahneye çıkacak
Super Bowl’da Shakira ve JLo’nun çıktığı devre arası şovları Pepsi sponsorluğunda organize ediliyor.
Marka son yıllarda Şampiyonlar Ligi finalinde de aynı etkiyi yaratmaya çalışıyor...
Birbirinden iddialı sanatçıları maçın devre arasında sahneye çıkarıyorlar.
Super Bowl’da daha önce markanın reklamlarında çalıştığı ünlüler tercih edilirken, Şampiyonlar Ligi’nde ise Avrupalı sanatçı ve gruplar tercih ediliyor.
Bu yıl 30 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finali...
Devre arası şovunda bakalım hangi sanatçı ya da grubun performansını izleyeceğiz.
O isimler henüz açıklanmış değil.
Heyecan yok
Jack Ryan’ın 8 bölümlük 2. sezonunu tamamladım Amazon Prime Video’da...
Şu kadarını söyleyip çekiliyorum:
İlk sezonun tadı asla yok...
Bu macerayı uzatmanın anlamı yok...
Bu ikinci sezonun heyecanı meyacanı yok...
Gülten Kaya’nın rızası olmadan bir Ahmet Kaya filmi olamaz
Ailesi, “Bizden izin alınmadan Ahmet Kaya’nın herhangi bir hikayesi film yapılamaz” demekte haklı mıdır?Yerden göğe kadar haklıdır...
Eşi Gülten Kaya’nın Ahmet Kaya’nın vefatından sonra sanatçının hatırası üzerine nasıl titrediğini hepimiz çok iyi biliyoruz...
Bir film çekilecekse başta Gülten Kaya’nın onayı olmalı.
“Biz Ahmet Kaya’dan yola çıkarak bir dönemi, başka bir hikayeyi anlatıyoruz” falan demek de çözüm değil...
Bir defa filmin adı İki Gözüm Ahmet...
“Ağlama İki Gözüm” şarkısından hareket ederek konmuş bir isim.
Başından beri yapım tarafında bunun bir Ahmet Kaya filmi olduğuna kimse itiraz etmemiş...
Dolayısıyla ailenin hassasiyetine saygı göstermek gerekmiyor mu?
“Naim” filmiyle ilgili kızlarının itirazı bile günlerce tartışılmıştı, Ahmet Kaya mı tartışılmayacak...
Benim vicdanım, kalbim, aklım eşi Gülten Kaya’nın gönlü olmadan bir Ahmet Kaya filminin çekilemeyeceğini söylüyor...
Gülten Kaya’nın bu hassasiyetine de saygı göstermek gerekiyor.
Her yerde Sezen
Şu sıralar her yerde “Yetinmeyi Bilir misin” çalıyor Sezen Aksu’dan...
Sezen’in 2000’li yılların başında stüdyosunun Kanlıca’da olduğu yıllarda bestelediği bir şarkı.
Aysel Gürel, o zamanın genç yeteneklerinden Serkan İzzet Özdoğan’ın çok güzel besteleri olduğunu söylüyor ve buna söz yazmasını istiyor.
Emir büyük yerden olunca can havliyle oturuyor ve yarım saat içinde Yetinmeyi Bilir misin sözlerini yazıyor Sezen...
Sonra bu dinlediğimiz demoyu okuyup okumadığını bile unutuyor, şarkıyı Işın Karaca’ya veriyor...
Demo projelerinin gerçek prodüktörü Sezen’in asistanı Canan Çelikçi bulup çıkarınca albüme koyup koymama konusunda tereddütte kalıyor Sezen...
Stüdyo ahalisi
“yok sanki odamızın içinde”, “kulağımızın dibinde” gibi tezahüratlar yapınca hemencecik ikna oluyor.
İyi ki de ikna olmuş...
Müthiş bir Sezen yorumundan mahrum bırakacaktı bizi çünkü...
Çok da güzel bir klip çekmişler bu şarkıya...
Kimsenin görünmediği, şarkının sözlerinin duvarlara, sokaklara yazıldığı bir klip...
Kapalı kepenklerde, billboardlarda, merdivenlerde her yerde Sezen...
Kulağımızda, kalbimizde zaten hep Sezen...
Not: Şarkıyla ilgili bilgileri Sezen Aksu’nun YouTube kanalında kendi kaleminden şarkının hikayesini anlattığı yazıdan aldım...
30 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda kim sahneye çıkacak
Super Bowl’da Shakira ve JLo’nun çıktığı devre arası şovları Pepsi sponsorluğunda organize ediliyor.
Marka son yıllarda Şampiyonlar Ligi finalinde de aynı etkiyi yaratmaya çalışıyor...
Birbirinden iddialı sanatçıları maçın devre arasında sahneye çıkarıyorlar.
Super Bowl’da daha önce markanın reklamlarında çalıştığı ünlüler tercih edilirken, Şampiyonlar Ligi’nde ise Avrupalı sanatçı ve gruplar tercih ediliyor.
Bu yıl 30 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finali...
Devre arası şovunda bakalım hangi sanatçı ya da grubun performansını izleyeceğiz.
O isimler henüz açıklanmış değil.
Heyecan yok
Jack Ryan’ın 8 bölümlük 2. sezonunu tamamladım Amazon Prime Video’da...
Şu kadarını söyleyip çekiliyorum:
İlk sezonun tadı asla yok...
Bu macerayı uzatmanın anlamı yok...
Bu ikinci sezonun heyecanı meyacanı yok...