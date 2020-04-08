Evde yemek yapanlara: Emma Teyze’nin Kitabı

Emma Teyze kim? Bizim Kelebek’in zeytinyağı yazarı olan Elvan Uysal Bottoni’nin eşi sevgili Paolo’nun büyük teyzesi...
Emma Mancini, 1907’lerde kuzey ve orta İtalya’da yaşamış ve o dönem yaptığı yemeklerin tariflerini defterine not almış.
Mancini ailesinin ikinci kuşağı olan Emma Teyze’nin bu not defteri, Elvan’ın eşi Paolo’nun kız kardeşine kadar ulaşmış.
20 yıldır İtalya’da yaşayan Elvan da kucağına kadar gelen bu hazineyi değerlendirme kararı vermiş.
Ve ortaya “Emma Teyze’nin Kitabı” adlı geleneksel İtalyan yemekleri tarifinin olduğu bu kitap çıkmış...
Elvan’la neredeyse 30 yıla yakın dostluğumuz var; kendisi çok iyi zeytinyağı, şarap, peynir ve bal tadımcısıdır.
Bu İtalyan mutfağı ve yemekleri üzerine yazdığı 6’ncı kitabı...
“Mamma Mia-İtalyan Mutfağı Hakkında Çok Şey” kitabı, güneyden kuzeye İtalyan annelerinin müthiş tarifleriyle doludur mesela. Emma Teyze’nin tariflerinin en önemli özelliği şu; 1900’lerin başında yokluk yıllarından kaldığı için çok kolay uygulanabilen tarifler... 120’den fazla yemek, 40’tan fazla tatlının tarifi var.
Elvan zor tariflerde devreye girip okurlar için önemli ipuçlarından oluşan notlar da yazmış.
Derya Turgut’un fotoğrafladığı yemeklerin hepsini tek tek kendi hazırlamış, Emma Teyze’nin yarım kalan yatak örtüsünü bile kullanmışlar fotoğraflarda.
Üstelik yaptıkları yemeklerin, fotoğrafta kullandıkları şarapların hiçbiri dekor değilmiş, hepsini afiyetle yiyip içmişler sonra.
Şu karantina günlerinde hepimiz masterchef olduk ya evde kolay yapılacak İtalyan yemekleri için Emma Teyze’nin Kitabı’nı alın...
Hem fotoğraflar, hem ailenin hikayesi, hem de tarifler güzel...
Elvan’a not: Bu harika çalışmayı çok kıskandım, kesinlikle bir sonraki kitabının ekibinde yer almalıyım.
(Emma Teyze’nin Kitabı, Elvan Uysal Bottoni, Yapı Kredi Yayınları, büyük boy renkli 200 sayfa,
52 lira)
“Parazit”i kaçırmayın
Digiturk’un sinema kanalında ilk gösterimi yapılan “Parazit”i izledim geçen akşam. Bu yılın Oscar’larına damga vuran film “Parazit”. 6 dalda aday gösterilmişti ve “Film”, “Yönetmen” (Bong Joon Ho), “Uluslararası Film”, “Orijinal Senaryo” olmak üzere 4 Oscar kazanmıştı.
En büyük özelliği de; Oscar tarihinde ilk kez İngilizce olmayan bir yabancı yapımın “En İyi Film” ödülünü kazanmış olması...
Açtığımda filmin ilk 15 dakikasını kaçırmıştım ama öyle bir içine çekti ki “Parazit” beni, soluksuz izlemeye başladım.
Bittikten sonra da döndüm diğer kanalda ilk 15 dakikasını izledim filmin. Zeki bir senaryo, harika görüntüler, seyirciyi koltuğunda huzursuz eden bir gerilim...
Son yıllarda izlediğim en çarpıcı filmlerden biri oldu bu.
İzledikten sonra Oscar’ı fazlasıyla hak etmiş dedim...
Digiturk Premier kanalında gösteriliyor “Parazit”, mutlaka bulup izleyin, uzun süre etkisinden kurtulamayacaksınız...
Fiyatlar ne olacak?
Şu karantina günleri bittiğinde çok merak ediyorum;
◊ Atlayıp gideceğimiz uçağın bilet fiyatı...
◊ Dostlarla oturduğumuz balıkçıdaki hesap...
◊ Kafede iki kahveye vereceğimiz ücret...
◊ Restoranda bir akşam yemeği için ödeyeceğimiz rakam...
◊ Alacağımız simidin, çay bahçesindeki çayın fiyatı...
Ne olacak acaba? “Aman bir dışarı çıkalım hepsine razıyız”
diyorum ama bir
yandan da gözüm korkmuyor değil.
Tiyatro ve sanat sohbetleri
Karantina günleri internet üzerinden pek çok canlı yayın, sanat etkinlikleri, sohbetlerle de tanıştırdı bizi. Bunlardan biri de Gazete Müstehak’ın her akşam yaptığı canlı yayınlar...
Geçen hafta Baba Sahne’nin ve Savaş Dinçel’in doğum günlerini kutladıkları canlı yayını izledim ilk...
Yayına bağlanan herkesin smokinler giydiği, çok şık göründüğü bir yayındı.
2007’de kaybettiğimiz Savaş Dinçel’in 78, Şevket Çoruh’un kurduğu Baba Sahne’nin 3’üncü doğum günüydü 1 Nisan...
Iraz Yöntem ve Güney Zeki Göker, her akşam evlerinden sanat dünyasının ünlülerini ağırlıyorlar böyle.
Pazartesi akşamı; Ece Dizdar, Özgür Emre Yıldırım, Gizem Erdem vardı. Bu akşam Mert Fırat, Berkay Ateş ve Mehmet Turgut, Cuma Tülay Günal, Melis Birkan ve Erhan Tuncer var canlı yayında.
Sanat dünyasından haberler için Gazete Müstehak’ın YouTube kanalını takipte kalın.
23 Nisan coşkusu
Milli Eğitim Bakanlığı’nı tebrik ediyorum, 23 Nisan için harika bir proje gündeme getirdiler. 23 Nisan gibi çok önemli bir günün 100’üncü yılını evde sessiz sedasız oturup geçiremezdik.
Çocuklar pencereye çıkacak, bayraklar sallanacak, evler süslenecek ve tüm ülke hep birlikte İstiklal Marşı’nı söyleyeceğiz.
23 Nisan şarkıları söyleyeceğiz.
Not: Bazı CHP belediyeleri 20.00, MEB 21.00 olarak açıkladı kutlama saatini. Lütfen bari 23 Nisan’ın kutlaması konusunda bölünmeyelim, hep birlikte coşkuyla kutlayalım 23 Nisan’ı... Biz çocuklarla büyük bir neşeyle pencerede olacağız o gün.
Evde yemek yapanlara: Emma Teyze’nin Kitabı
Emma Teyze kim? Bizim Kelebek’in zeytinyağı yazarı olan Elvan Uysal Bottoni’nin eşi sevgili Paolo’nun büyük teyzesi...
Emma Mancini, 1907’lerde kuzey ve orta İtalya’da yaşamış ve o dönem yaptığı yemeklerin tariflerini defterine not almış.
Mancini ailesinin ikinci kuşağı olan Emma Teyze’nin bu not defteri, Elvan’ın eşi Paolo’nun kız kardeşine kadar ulaşmış.
20 yıldır İtalya’da yaşayan Elvan da kucağına kadar gelen bu hazineyi değerlendirme kararı vermiş.
Ve ortaya “Emma Teyze’nin Kitabı” adlı geleneksel İtalyan yemekleri tarifinin olduğu bu kitap çıkmış...
Elvan’la neredeyse 30 yıla yakın dostluğumuz var; kendisi çok iyi zeytinyağı, şarap, peynir ve bal tadımcısıdır.
Bu İtalyan mutfağı ve yemekleri üzerine yazdığı 6’ncı kitabı...
“Mamma Mia-İtalyan Mutfağı Hakkında Çok Şey” kitabı, güneyden kuzeye İtalyan annelerinin müthiş tarifleriyle doludur mesela. Emma Teyze’nin tariflerinin en önemli özelliği şu; 1900’lerin başında yokluk yıllarından kaldığı için çok kolay uygulanabilen tarifler... 120’den fazla yemek, 40’tan fazla tatlının tarifi var.
Elvan zor tariflerde devreye girip okurlar için önemli ipuçlarından oluşan notlar da yazmış.
Derya Turgut’un fotoğrafladığı yemeklerin hepsini tek tek kendi hazırlamış, Emma Teyze’nin yarım kalan yatak örtüsünü bile kullanmışlar fotoğraflarda.
Üstelik yaptıkları yemeklerin, fotoğrafta kullandıkları şarapların hiçbiri dekor değilmiş, hepsini afiyetle yiyip içmişler sonra.
Şu karantina günlerinde hepimiz masterchef olduk ya evde kolay yapılacak İtalyan yemekleri için Emma Teyze’nin Kitabı’nı alın...
Hem fotoğraflar, hem ailenin hikayesi, hem de tarifler güzel...
Elvan’a not: Bu harika çalışmayı çok kıskandım, kesinlikle bir sonraki kitabının ekibinde yer almalıyım.
(Emma Teyze’nin Kitabı, Elvan Uysal Bottoni, Yapı Kredi Yayınları, büyük boy renkli 200 sayfa,
52 lira)
“Parazit”i kaçırmayın
Digiturk’un sinema kanalında ilk gösterimi yapılan “Parazit”i izledim geçen akşam. Bu yılın Oscar’larına damga vuran film “Parazit”. 6 dalda aday gösterilmişti ve “Film”, “Yönetmen” (Bong Joon Ho), “Uluslararası Film”, “Orijinal Senaryo” olmak üzere 4 Oscar kazanmıştı.
En büyük özelliği de; Oscar tarihinde ilk kez İngilizce olmayan bir yabancı yapımın “En İyi Film” ödülünü kazanmış olması...
Açtığımda filmin ilk 15 dakikasını kaçırmıştım ama öyle bir içine çekti ki “Parazit” beni, soluksuz izlemeye başladım.
Bittikten sonra da döndüm diğer kanalda ilk 15 dakikasını izledim filmin. Zeki bir senaryo, harika görüntüler, seyirciyi koltuğunda huzursuz eden bir gerilim...
Son yıllarda izlediğim en çarpıcı filmlerden biri oldu bu.
İzledikten sonra Oscar’ı fazlasıyla hak etmiş dedim...
Digiturk Premier kanalında gösteriliyor “Parazit”, mutlaka bulup izleyin, uzun süre etkisinden kurtulamayacaksınız...
Fiyatlar ne olacak?
Şu karantina günleri bittiğinde çok merak ediyorum;
◊ Atlayıp gideceğimiz uçağın bilet fiyatı...
◊ Dostlarla oturduğumuz balıkçıdaki hesap...
◊ Kafede iki kahveye vereceğimiz ücret...
◊ Restoranda bir akşam yemeği için ödeyeceğimiz rakam...
◊ Alacağımız simidin, çay bahçesindeki çayın fiyatı...
Ne olacak acaba? “Aman bir dışarı çıkalım hepsine razıyız”
diyorum ama bir
yandan da gözüm korkmuyor değil.
Tiyatro ve sanat sohbetleri
Karantina günleri internet üzerinden pek çok canlı yayın, sanat etkinlikleri, sohbetlerle de tanıştırdı bizi. Bunlardan biri de Gazete Müstehak’ın her akşam yaptığı canlı yayınlar...
Geçen hafta Baba Sahne’nin ve Savaş Dinçel’in doğum günlerini kutladıkları canlı yayını izledim ilk...
Yayına bağlanan herkesin smokinler giydiği, çok şık göründüğü bir yayındı.
2007’de kaybettiğimiz Savaş Dinçel’in 78, Şevket Çoruh’un kurduğu Baba Sahne’nin 3’üncü doğum günüydü 1 Nisan...
Iraz Yöntem ve Güney Zeki Göker, her akşam evlerinden sanat dünyasının ünlülerini ağırlıyorlar böyle.
Pazartesi akşamı; Ece Dizdar, Özgür Emre Yıldırım, Gizem Erdem vardı. Bu akşam Mert Fırat, Berkay Ateş ve Mehmet Turgut, Cuma Tülay Günal, Melis Birkan ve Erhan Tuncer var canlı yayında.
Sanat dünyasından haberler için Gazete Müstehak’ın YouTube kanalını takipte kalın.
23 Nisan coşkusu
Milli Eğitim Bakanlığı’nı tebrik ediyorum, 23 Nisan için harika bir proje gündeme getirdiler. 23 Nisan gibi çok önemli bir günün 100’üncü yılını evde sessiz sedasız oturup geçiremezdik.
Çocuklar pencereye çıkacak, bayraklar sallanacak, evler süslenecek ve tüm ülke hep birlikte İstiklal Marşı’nı söyleyeceğiz.
23 Nisan şarkıları söyleyeceğiz.
Not: Bazı CHP belediyeleri 20.00, MEB 21.00 olarak açıkladı kutlama saatini. Lütfen bari 23 Nisan’ın kutlaması konusunda bölünmeyelim, hep birlikte coşkuyla kutlayalım 23 Nisan’ı... Biz çocuklarla büyük bir neşeyle pencerede olacağız o gün.