Dizi setleri tatil oluyor

Hafta sonu bir-iki dizi yapımcısı arkadaşımla konuştum, bu hafta içinde setlere ara verilebilir dediler...
Her sette 100-150 kişi çalışıyor...
Oyuncusu, yönetmeni dışında, ışıkçısı, teknik ekibi, sesçisi, asistanı, kostümcüsü onlarca set emekçisi var çalışan...
Saatlerce aynı ortamda, aynı mekanlarda birlikteler.
Oyunlar iptal ediliyor da, setler neden iptal edilmesin...
Zaten sektörün önde gelen STK’ları dün ortak bir açıklama yayınlayarak üç bakanlığı (Kültür, Aile ve Sağlık) göreve davet ederek, setlerin durdurulması ve en az iki hafta ertelenmesi çağrısında bulundu...
Bu çağrıya imza atan dernekler ve meslek birlikleri arasında, ÇASOD, SESAM, Oyuncular Sendikası, Film Yön gibi 12 dernek ve meslek birliği bulunuyor...
Tabii bu çağrı hayata geçer ve setlere ara verilirse bunun en büyük olumsuz yanı seyirciye ve çalışanlarına olacak...
1- Zaten eve kapanmış seyircinin elindeki tek eğlence televizyon kaldı.
Bir de dizilerin tekrar bölümleri yayınlanmaya başlarsa sıkıntıdan patlarız artık...
2- Kira ödemesi, taksidi, kredi borcu olan dizi çalışanları ne yapacak? Haftada 120 bin lira alan başrol oyuncusu için sıkıntı yok ama 3-5 bin liraya çalışan set işçisi için ekonomik sıkıntı çok zor olacak...
Taksitler, kiralar
nasıl ödenecek?
Dizi setlerine iki hafta ara verilmesi set çalışanlarını zorlayacak dedik ama sıkıntı sadece dizi çalışanlarında değil ki...
Barlar, gece kulüpleri de kapatıldı...
Oralarda çalışanlar, maaş alan, bahşişle geçinen binlerce insan ne yapacak?
İş yapmayan mekan sahibi, ay sonunda kirasını nasıl ödeyecek?
AVM’lerin 12’de açılıp 20.00’de kapatılması gündemde...
Dükkanlar hiç mi personel çıkarmayacak zannediyorsunuz...
Dizilerin TV’de yayınlanmaması demek reklamların kesilmesi, koca bir sektörün ödeme sıkıntısı yaşaması demek...
Tamam evlere kapanalım, virüsten korunalım ama bunun ekonomik faturasının nasıl çıkacağını henüz kestiremiyoruz...
Binlerce insanın virüs nedeniyle işsiz kalmasının önlemleri alınmalı, teşvikler sağlanmalı...
Normal yaşamak
Koronovirüsle ilgili başından beri çok abartmayın diyen...
Günlük hayatımızı eskisi gibi devam ettirelim...
Dün nasıl yaşıyorsak bugün de öyle yaşayalım tavsiyesinde bulunan dostlarım, abilerim vardı medyada...
Savaş Özbey, Onur Baştürk, Hıncal Uluç, Ertuğrul Özkök gibi...
Baktım hafta sonu Hıncal Abi kendini eve kapatmış, kitap okuyor... Ertuğrul Abi şehirden kaçtı kapağı Akbük’e attı...
Savaş’la Onur desen dün akşamdan itibaren gece dışarı bara bile çıkamıyorlar...
Ne konser var, ne sinema, ne tiyatro...
Ee, hani hayatımızı aynen devam ettirecektik...
Allah’tan Sağlık Bakanımız işi başından beri sıkı tutuyor, bizimkilere kalsa yanmıştık...
Düğünler ne olacak?
Maçların seyircisiz oynanması, konserlerin, gösterilerin iptal edilmesi gerektiğini ilk yazanlardan biriyim...
Daha bilim kurulu toplanmadan söyledim bunları çünkü ben bazıları gibi bu virüsü hafife almıyorum, iş hiç olmadığı kadar ciddi...
Bunların hepsi yapıldı, keşke Diyanet geçen hafta cuma namazıyla ilgili de karar alsaydı...
Bu arada hafta sonu yapılan bir-iki konserin haberine denk geldim...
Düğünlere denk geldim...
Valilikler kesin bir talimatla düğün-nişan organizasyonlarını yasaklamalı.
Dünden itibaren gece kulüpleri, barlar da doğru bir kararla yasaklandı...
Kalabalıkların bir arada olmasını engelleyecek her karar alınmalı.
Maçlar da iptal edilmeli...
Ligler ertelenmeli
Derbinin seyircisiz oynanması gerektiğini ilk yazanlardanım...
Ancak ben bunu önerdiğimde ne Premier Lig iptal olmuş ne de Türkiye’de vaka sayısı bu kadar artmıştı.
Bir Galatasaraylı olarak bunu yazdığım için de eleştirilmiştim.
Ancak bu derbi pazar sabahı ertelenmeliydi ve hiçbir maç oynanmalıydı Süper Lig’de...
Çünkü Fatih Terim’in maç sonrası söylediği çok doğru, futbolculardan biri virüslü çıksa ne olacak?
Zaten o zaman iptal edeceğiz Süper Lig’i...
Bu konudaki görüşlerimi bugün Hürriyet Spor’da Futbol Konsey’inde
yazdım.
Dizi setleri tatil oluyor
Hafta sonu bir-iki dizi yapımcısı arkadaşımla konuştum, bu hafta içinde setlere ara verilebilir dediler...
Her sette 100-150 kişi çalışıyor...
Oyuncusu, yönetmeni dışında, ışıkçısı, teknik ekibi, sesçisi, asistanı, kostümcüsü onlarca set emekçisi var çalışan...
Saatlerce aynı ortamda, aynı mekanlarda birlikteler.
Oyunlar iptal ediliyor da, setler neden iptal edilmesin...
Zaten sektörün önde gelen STK’ları dün ortak bir açıklama yayınlayarak üç bakanlığı (Kültür, Aile ve Sağlık) göreve davet ederek, setlerin durdurulması ve en az iki hafta ertelenmesi çağrısında bulundu...
Bu çağrıya imza atan dernekler ve meslek birlikleri arasında, ÇASOD, SESAM, Oyuncular Sendikası, Film Yön gibi 12 dernek ve meslek birliği bulunuyor...
Tabii bu çağrı hayata geçer ve setlere ara verilirse bunun en büyük olumsuz yanı seyirciye ve çalışanlarına olacak...
1- Zaten eve kapanmış seyircinin elindeki tek eğlence televizyon kaldı.
Bir de dizilerin tekrar bölümleri yayınlanmaya başlarsa sıkıntıdan patlarız artık...
2- Kira ödemesi, taksidi, kredi borcu olan dizi çalışanları ne yapacak? Haftada 120 bin lira alan başrol oyuncusu için sıkıntı yok ama 3-5 bin liraya çalışan set işçisi için ekonomik sıkıntı çok zor olacak...
Taksitler, kiralar
nasıl ödenecek?
Dizi setlerine iki hafta ara verilmesi set çalışanlarını zorlayacak dedik ama sıkıntı sadece dizi çalışanlarında değil ki...
Barlar, gece kulüpleri de kapatıldı...
Oralarda çalışanlar, maaş alan, bahşişle geçinen binlerce insan ne yapacak?
İş yapmayan mekan sahibi, ay sonunda kirasını nasıl ödeyecek?
AVM’lerin 12’de açılıp 20.00’de kapatılması gündemde...
Dükkanlar hiç mi personel çıkarmayacak zannediyorsunuz...
Dizilerin TV’de yayınlanmaması demek reklamların kesilmesi, koca bir sektörün ödeme sıkıntısı yaşaması demek...
Tamam evlere kapanalım, virüsten korunalım ama bunun ekonomik faturasının nasıl çıkacağını henüz kestiremiyoruz...
Binlerce insanın virüs nedeniyle işsiz kalmasının önlemleri alınmalı, teşvikler sağlanmalı...
Normal yaşamak
Koronovirüsle ilgili başından beri çok abartmayın diyen...
Günlük hayatımızı eskisi gibi devam ettirelim...
Dün nasıl yaşıyorsak bugün de öyle yaşayalım tavsiyesinde bulunan dostlarım, abilerim vardı medyada...
Savaş Özbey, Onur Baştürk, Hıncal Uluç, Ertuğrul Özkök gibi...
Baktım hafta sonu Hıncal Abi kendini eve kapatmış, kitap okuyor... Ertuğrul Abi şehirden kaçtı kapağı Akbük’e attı...
Savaş’la Onur desen dün akşamdan itibaren gece dışarı bara bile çıkamıyorlar...
Ne konser var, ne sinema, ne tiyatro...
Ee, hani hayatımızı aynen devam ettirecektik...
Allah’tan Sağlık Bakanımız işi başından beri sıkı tutuyor, bizimkilere kalsa yanmıştık...
Düğünler ne olacak?
Maçların seyircisiz oynanması, konserlerin, gösterilerin iptal edilmesi gerektiğini ilk yazanlardan biriyim...
Daha bilim kurulu toplanmadan söyledim bunları çünkü ben bazıları gibi bu virüsü hafife almıyorum, iş hiç olmadığı kadar ciddi...
Bunların hepsi yapıldı, keşke Diyanet geçen hafta cuma namazıyla ilgili de karar alsaydı...
Bu arada hafta sonu yapılan bir-iki konserin haberine denk geldim...
Düğünlere denk geldim...
Valilikler kesin bir talimatla düğün-nişan organizasyonlarını yasaklamalı.
Dünden itibaren gece kulüpleri, barlar da doğru bir kararla yasaklandı...
Kalabalıkların bir arada olmasını engelleyecek her karar alınmalı.
Maçlar da iptal edilmeli...
Ligler ertelenmeli
Derbinin seyircisiz oynanması gerektiğini ilk yazanlardanım...
Ancak ben bunu önerdiğimde ne Premier Lig iptal olmuş ne de Türkiye’de vaka sayısı bu kadar artmıştı.
Bir Galatasaraylı olarak bunu yazdığım için de eleştirilmiştim.
Ancak bu derbi pazar sabahı ertelenmeliydi ve hiçbir maç oynanmalıydı Süper Lig’de...
Çünkü Fatih Terim’in maç sonrası söylediği çok doğru, futbolculardan biri virüslü çıksa ne olacak?
Zaten o zaman iptal edeceğiz Süper Lig’i...
Bu konudaki görüşlerimi bugün Hürriyet Spor’da Futbol Konsey’inde
yazdım.