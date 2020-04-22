Çocuklar da çıkmalı...

Dün 65 yaş üstü insanımıza hafta sonu birkaç saat de olsa dışarıya çıkma izni verilmesi gerektiğini yazdım, “eve kapanmaktan hastalanacaklar” diyerek...Pek çok okur destek verdi bu öneriye...
Cumartesi- pazar 08.00-12.00 arası sadece 65 yaş üstü sokağa çıksa inanın hepsine büyük moral olur.
Sadece yaşlılar değil düşünmemiz gereken bir de çocuklar var... Geçen gün 5 yaşındaki oğlum uzaktan eğitim sırasında sınıf arkadaşıyla konuşuyordu; “Delireceğiz oğlum evde oturmaktan” diyorlardı birbirlerine...
Şaka yapmıyorum 5 yaşındaki çocuklar bunu konuşuyordu.
Avrupa’nın en ağır faturasını ödeyen ülkelerinden İspanya, çocuklara “temiz hava izni” verme kararı aldı. 18 Mart’tan bu yana karantina altında olan 8 milyon çocuğa konan yasak 27 Nisan’dan itibaren temiz hava alabilmeleri için gevşetilecek.
Birçok çocuğun 40-50 metrekare evlerden haftalardır çıkmadığını söyledi İspanya Başbakanı...
Bizde de durum farklı değil...
23 Nisan’da bizde de çocuklara 1-2 saatliğine dışarı çıkma izni verilse güzel olmaz mı?
Özel okul fiyatları
Özel okulların ücretleri genellikle nisan başı gibi açıklanırdı, nisan ayının son haftasına girdik hâlâ ses seda yok...Özel okulların ücretleri genellikle nisan başı gibi açıklanırdı, nisan ayının son haftasına girdik hâlâ ses seda yok...2019’da yıllık ücretleri 50-60 bin lira civarıydı...Bu yıl 70-80 mi olacak, daha mı yükselecek veliler merak içinde bekliyor.Açıklanmamasının bir nedeni de bu zor günlerde velilerin tepkisinden çekinildiği için olabilir. 19 Haziran’a kadar öğrenciler bu eğitim öğretim döneminin üçte birini evlerinde geçirmiş olacaklar.Veliler “öyleyse neden bu kadar para verdik diyorlar, okulların indirim yapması gerekmiyor mu” diye soruyorlar?Tam da bunların üzerine 80 bin lira yıllık ücret deseler kıyamet kopar herhalde.O yüzden bekliyor olabilirler...
Bir öneri...
Bu dijital platformlar seyirciye film ya da dizi önerisi sunuyor.
Daha önce izlediğin yapımlara, platforma yeni eklenen işlere, ilgi gösterdiğin konulara göre yapıyor bunu... İyi de ben hiç Türk filmi izlemiyorum ki bu dijital platformlarda... İzleyecek olsam zaten onu bir yerde bulur izlerim.
Türk seyircisine sürekli Türk yapımlarını önermekten vazgeçmeleri lazım.
Yazı tura bile daha adaletli
Süper Lig’in kaderi ne olacak diye tartışılırken önerilen en kötü formül ligin bu haliyle tescil edilmesidir.
Beşiktaş ve Fenerbahçe ligin tabii ki bu haliyle tescil edilmesini isteyebilir çünkü şampiyonluğu kaybettiler.
Galatasaray şampiyon olacağına Trabzonspor olsun diyebilirler.
İyi de Başakşehir’in, Galatasaray’ın hatta Sivasspor’un günahı ne?
8 hafta sonunda bu dört takımdan biri şampiyon olacak.
Durum böyleyken bu haliyle tescil istemek tam bir haksızlık.
Şampiyonu yazı tura atarak belirlemek bile daha adaletli olur.
Hiç değilse “şansımız yoktu, şampiyonluk gitti” dersin!
Kapalı kafenin önünde!
Geçenlerde Onur Baştürk yazdı, oturduğu yerde 8 kişilik bir grup kamp sandalyelerine oturmuş sokakta bir şeyler içiyormuş.
“Biz evlerde kalanlar salak mıyız” diye soruyor.
Vallahi haklı ama insanın aklı da gitmiyor değil be Onur.
Bazen alayım diyorum kamp sandalyesini bizim sokağın başındaki, haftalardır kapalı olan 21’in önüne atayım...
Bir de bira götüreyim yanımda, oturayım tek başıma keyif yapayım, eski günlerdeki gibi...
Kulüpler bitmiş!
Yöneticilerin çıkıp yönettikleri meseleyle ilgili sanki hiç sorumlulukları yokmuş gibi konuşmalarına hastayım.
Abdurrahim Albayrak, CNN Türk’te Hakan Çelik’in programında, “Futbolcuların paralarını indirmeye mecburuz. Yoksa kapıya kilit vururuz. Kulüpler bitmiş” dedi.
Sanki ben bitirdim.
Abdurrahim Albayrak neredeyse 10 yıla yakın bir zamandır Galatasaray’ın yönetiminde...
Kulüpler bittiyse kusura bakmayın da bitiren seyirci değil, sizsiniz. Kulüpler bitmiş!
Aynaya bakın ve keşke iyi yönetseydik de bitirmeseydik deyin.
Maske Matik...
İzmir Büyükşehir’in bir uygulaması olarak gördüm.
Başkan Tunç Soyer, metro istasyonları girişine yerleştirmiş, her yolcu kartını okutarak haftada bir kez ücretsiz maske ve dezenfektan alabiliyor.
Toplu taşımaya binerken en çok ihtiyaç duyulan şey.
İzmir’in Maske Matik’leri tüm illere yayılmalı.
Çocuklar da çıkmalı...
Dün 65 yaş üstü insanımıza hafta sonu birkaç saat de olsa dışarıya çıkma izni verilmesi gerektiğini yazdım, “eve kapanmaktan hastalanacaklar” diyerek...Pek çok okur destek verdi bu öneriye...
Cumartesi- pazar 08.00-12.00 arası sadece 65 yaş üstü sokağa çıksa inanın hepsine büyük moral olur.
Sadece yaşlılar değil düşünmemiz gereken bir de çocuklar var... Geçen gün 5 yaşındaki oğlum uzaktan eğitim sırasında sınıf arkadaşıyla konuşuyordu; “Delireceğiz oğlum evde oturmaktan” diyorlardı birbirlerine...
Şaka yapmıyorum 5 yaşındaki çocuklar bunu konuşuyordu.
Avrupa’nın en ağır faturasını ödeyen ülkelerinden İspanya, çocuklara “temiz hava izni” verme kararı aldı. 18 Mart’tan bu yana karantina altında olan 8 milyon çocuğa konan yasak 27 Nisan’dan itibaren temiz hava alabilmeleri için gevşetilecek.
Birçok çocuğun 40-50 metrekare evlerden haftalardır çıkmadığını söyledi İspanya Başbakanı...
Bizde de durum farklı değil...
23 Nisan’da bizde de çocuklara 1-2 saatliğine dışarı çıkma izni verilse güzel olmaz mı?
Özel okul fiyatları
Özel okulların ücretleri genellikle nisan başı gibi açıklanırdı, nisan ayının son haftasına girdik hâlâ ses seda yok...Özel okulların ücretleri genellikle nisan başı gibi açıklanırdı, nisan ayının son haftasına girdik hâlâ ses seda yok...2019’da yıllık ücretleri 50-60 bin lira civarıydı...Bu yıl 70-80 mi olacak, daha mı yükselecek veliler merak içinde bekliyor.Açıklanmamasının bir nedeni de bu zor günlerde velilerin tepkisinden çekinildiği için olabilir. 19 Haziran’a kadar öğrenciler bu eğitim öğretim döneminin üçte birini evlerinde geçirmiş olacaklar.Veliler “öyleyse neden bu kadar para verdik diyorlar, okulların indirim yapması gerekmiyor mu” diye soruyorlar?Tam da bunların üzerine 80 bin lira yıllık ücret deseler kıyamet kopar herhalde.O yüzden bekliyor olabilirler...
Bir öneri...
Bu dijital platformlar seyirciye film ya da dizi önerisi sunuyor.
Daha önce izlediğin yapımlara, platforma yeni eklenen işlere, ilgi gösterdiğin konulara göre yapıyor bunu... İyi de ben hiç Türk filmi izlemiyorum ki bu dijital platformlarda... İzleyecek olsam zaten onu bir yerde bulur izlerim.
Türk seyircisine sürekli Türk yapımlarını önermekten vazgeçmeleri lazım.
Yazı tura bile daha adaletli
Süper Lig’in kaderi ne olacak diye tartışılırken önerilen en kötü formül ligin bu haliyle tescil edilmesidir.
Beşiktaş ve Fenerbahçe ligin tabii ki bu haliyle tescil edilmesini isteyebilir çünkü şampiyonluğu kaybettiler.
Galatasaray şampiyon olacağına Trabzonspor olsun diyebilirler.
İyi de Başakşehir’in, Galatasaray’ın hatta Sivasspor’un günahı ne?
8 hafta sonunda bu dört takımdan biri şampiyon olacak.
Durum böyleyken bu haliyle tescil istemek tam bir haksızlık.
Şampiyonu yazı tura atarak belirlemek bile daha adaletli olur.
Hiç değilse “şansımız yoktu, şampiyonluk gitti” dersin!
Kapalı kafenin önünde!
Geçenlerde Onur Baştürk yazdı, oturduğu yerde 8 kişilik bir grup kamp sandalyelerine oturmuş sokakta bir şeyler içiyormuş.
“Biz evlerde kalanlar salak mıyız” diye soruyor.
Vallahi haklı ama insanın aklı da gitmiyor değil be Onur.
Bazen alayım diyorum kamp sandalyesini bizim sokağın başındaki, haftalardır kapalı olan 21’in önüne atayım...
Bir de bira götüreyim yanımda, oturayım tek başıma keyif yapayım, eski günlerdeki gibi...
Kulüpler bitmiş!
Yöneticilerin çıkıp yönettikleri meseleyle ilgili sanki hiç sorumlulukları yokmuş gibi konuşmalarına hastayım.
Abdurrahim Albayrak, CNN Türk’te Hakan Çelik’in programında, “Futbolcuların paralarını indirmeye mecburuz. Yoksa kapıya kilit vururuz. Kulüpler bitmiş” dedi.
Sanki ben bitirdim.
Abdurrahim Albayrak neredeyse 10 yıla yakın bir zamandır Galatasaray’ın yönetiminde...
Kulüpler bittiyse kusura bakmayın da bitiren seyirci değil, sizsiniz. Kulüpler bitmiş!
Aynaya bakın ve keşke iyi yönetseydik de bitirmeseydik deyin.
Maske Matik...
İzmir Büyükşehir’in bir uygulaması olarak gördüm.
Başkan Tunç Soyer, metro istasyonları girişine yerleştirmiş, her yolcu kartını okutarak haftada bir kez ücretsiz maske ve dezenfektan alabiliyor.
Toplu taşımaya binerken en çok ihtiyaç duyulan şey.
İzmir’in Maske Matik’leri tüm illere yayılmalı.