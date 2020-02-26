Çıldır’ın atları

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la yaptığımız Kars gezisinde elbette Kars turizminin olmazsa olmazı Çıldır Gölü’ne de uğradık...
Kahvaltının ardından donmuş göl üzerinde balık tuttuk, atlı kızaklara bindik. Atlı kızaktaki bu fotoğrafı Instagram’a koyunca başladı eleştiriler.
“Televizyon programında Adalar’daki atları konuş, faytonların kaldırılması için haberler yap ama git Çıldır’da zavallı atların çektiği kızağa bin” diyerek yerden yere vurdular beni...
Oysa ben aynı şey olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden bindim zaten.
Adalar’daki faytonlara neden itiraz ettik?
Yokuşları olduğu, zavallı hayvanlar o yokuşları çıkarken telef olduğu için.
Çıldır’da dümdüz donmuş göl üzerinde gidiyor bu atlar.
Üstelik buz üzerinde olduğu için taşıdıkları yük kayıyor ve çok zorlanmıyorlar.
Adalar’da olduğu gibi Çıldır’da her sezon telef olan onlarca atı, işkence gören hayvanları, sezon sonunda hastalığa, ölüme terk edilenleri, toplu halde gömülen atları konuşmuyoruz.
Adalar’daki gibi binin üzerinde at yok burada. Ben gittiğimde üç-dört kızak vardı, ikişer attan en fazla 8 attan bahsediyoruz.
Evet, Çıldır’ın en büyük zorluğu soğuğu...
Atların dondurucu soğukta kızak çekiyor olması, beklemesi tartışılabilir bir tek...
Buna da önlem olarak müşteri beklerken atların üzerlerine kalın battaniyeler ve örtüler örtmeyi bulmuşlar.
Üzeri kapalı bir kulübeleri olsa çok daha iyi olur elbette.
Bu yüzden Çıldır’ın atlarını, Adalar’ın atlarıyla karşılaştırmak haksızlık olur.
Ayakkabı için
virüsü hiçe saymak
Venedik Karnavalı iptal edildi...
Formula 1’in Çin ayağı iptal oldu...
İran’da bütün spor ve kültür sanat etkinlikleri ertelendi...
İtalya’nın kuzeyinde okullar 1 Mart’a kadar tatil, hafta sonu bazı maçlar oynanmadı...
Milano Moda Haftası’ndaki Armani defilesi seyircisiz yapıldı.
Avusturya, İtalya’dan gelen trenleri ülkesine almıyor.
Bu hafta Serie A’daki maçlar seyircisiz oynanacak...
Virüsten ölenlerin sayısı 7’ye yükseldi, vaka sayısı neredeyse 300’e ulaştı...
Lombardiya bölgesi denilen yer Milano... Veneto bölgesi denilen yer Venedik, Verona kentlerinin olduğu bölge.
Yani İtalya’nın kuzeyinde tüm bunlar olurken...
Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe ile yeni sevgilisi...
Ve Aleyna Tilki, 30 bin liralık bot almaya Milano’ya gitmiş!
Ya bunlar dünyadan bihaberler ya da virüs korkuları yok!
Çıldır’ın atları
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la yaptığımız Kars gezisinde elbette Kars turizminin olmazsa olmazı Çıldır Gölü’ne de uğradık...
Kahvaltının ardından donmuş göl üzerinde balık tuttuk, atlı kızaklara bindik. Atlı kızaktaki bu fotoğrafı Instagram’a koyunca başladı eleştiriler.
“Televizyon programında Adalar’daki atları konuş, faytonların kaldırılması için haberler yap ama git Çıldır’da zavallı atların çektiği kızağa bin” diyerek yerden yere vurdular beni...
Oysa ben aynı şey olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden bindim zaten.
Adalar’daki faytonlara neden itiraz ettik?
Yokuşları olduğu, zavallı hayvanlar o yokuşları çıkarken telef olduğu için.
Çıldır’da dümdüz donmuş göl üzerinde gidiyor bu atlar.
Üstelik buz üzerinde olduğu için taşıdıkları yük kayıyor ve çok zorlanmıyorlar.
Adalar’da olduğu gibi Çıldır’da her sezon telef olan onlarca atı, işkence gören hayvanları, sezon sonunda hastalığa, ölüme terk edilenleri, toplu halde gömülen atları konuşmuyoruz.
Adalar’daki gibi binin üzerinde at yok burada. Ben gittiğimde üç-dört kızak vardı, ikişer attan en fazla 8 attan bahsediyoruz.
Evet, Çıldır’ın en büyük zorluğu soğuğu...
Atların dondurucu soğukta kızak çekiyor olması, beklemesi tartışılabilir bir tek...
Buna da önlem olarak müşteri beklerken atların üzerlerine kalın battaniyeler ve örtüler örtmeyi bulmuşlar.
Üzeri kapalı bir kulübeleri olsa çok daha iyi olur elbette.
Bu yüzden Çıldır’ın atlarını, Adalar’ın atlarıyla karşılaştırmak haksızlık olur.
Ayakkabı için
virüsü hiçe saymak
Venedik Karnavalı iptal edildi...
Formula 1’in Çin ayağı iptal oldu...
İran’da bütün spor ve kültür sanat etkinlikleri ertelendi...
İtalya’nın kuzeyinde okullar 1 Mart’a kadar tatil, hafta sonu bazı maçlar oynanmadı...
Milano Moda Haftası’ndaki Armani defilesi seyircisiz yapıldı.
Avusturya, İtalya’dan gelen trenleri ülkesine almıyor.
Bu hafta Serie A’daki maçlar seyircisiz oynanacak...
Virüsten ölenlerin sayısı 7’ye yükseldi, vaka sayısı neredeyse 300’e ulaştı...
Lombardiya bölgesi denilen yer Milano... Veneto bölgesi denilen yer Venedik, Verona kentlerinin olduğu bölge.
Yani İtalya’nın kuzeyinde tüm bunlar olurken...
Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe ile yeni sevgilisi...
Ve Aleyna Tilki, 30 bin liralık bot almaya Milano’ya gitmiş!
Ya bunlar dünyadan bihaberler ya da virüs korkuları yok!