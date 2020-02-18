Burcu’nun çocukluk travması: Hiçbir şey göründüğü gibi değil

Dışarıdan baktığımız hayatların, kimi zaman düşünmeden eleştirdiğimiz ne büyük travmaları olduğunu görüyorsunuz değil mi...
O yaldızlı, pırıl pırıl hayatları kazıdığımızda büyük dramlar çıkıyor.
Bu sefer kazıyan uzman psikolog Gökhan Çınar oldu.
Youtube’taki Katarsis programında Burcu Esmersoy’u ‘yatırdığı’ kırmızı koltuğunda şaşırtıcı bilgiler öğrendi.
Açıkçası Burcu’yu yıllardır tanırım, birlikte yurtdışı maç seyahatlerimiz bile vardır...
Ailesiyle sorunları olduğunu bilirdim de böyle travmaya yol açabilecek olaylar yaşadığını bilmezdim.
3-4 yaşında küçücük bir çocukken evdeki küçük tuvalete kapatılıp babası tarafından hortumla dövüldüğünü...
Yersiz yere sürekli azarladığını...
Babasıyla ilgili sorunları çözemediğini...
18 yaşına kadar annesine teyze demek zorunda kaldığını...
Ben de pek çoğunuz gibi ilk kez duydum.
Babası çok hastayken sonra pişmanlık duymamak için helalleşmeye gidiyor.
Çok hasta ve zor durumda olduğunu görünce içini bir rahatlık ve huzur kaplıyor.
Sonunda da babasına, “Şu anda seni bu kadar kötü bir durumda görüyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diyor.
Allah hiçbir çocuğa bunları yaşatmasın...
Allah hiçbir evlada böyle babalar, anneler vermesin...
Ama hayatta bundan çok daha fazlası da oluyor işte...
Kendi çocuğunu bırakın dövmeyi, işkence edenler, öldürenler, istismar edenler, tecavüz edenler...
Bir küçük kız çocuğu olarak Burcu’nun da payına az şey düşmemiş.
Sonra o küçük kız çocuğu büyüyüp ünlü oluyor, bizde sosyal medyalarımızdaki köşelerimizden evliliği neden olmadı, sevgilisiyle neden koptu falan diye ileri geri konuşuyoruz...
Hiçbir şey göründüğü gibi değil aslında...
Alkan’la tanıştım
O Ses Türkiye birincisi Alkan Dalgakıran’la tanıştım.
Dün sabah canlı yayında TV8’de sohbet ettim Alkan’la...
Belki canlı yayının gerginliğidir, sahnede olduğundan daha sessiz, sakin bir gençle karşılaştım.
Cevabını bildiğim, “Seni en çok kime benzetiyorlar?” sorusunu sordum, “Barış Akarsu” dedi...
Gerçekten de tarzıyla andırıyor rahmetli Barış’ı, “Onun gibi birine benzetilmek benim için büyük gurur” dedi...
Çizgisini kendisine yakın bulduğu biri yokmuş...
“Üretmeye ve şarkılar yapmaya devam edeceğim” dedi...
Dün Onur Baştürk’ün yazdığı gibi pop’un rap peşinde koştuğu bir dönemde rock müziği hatırlattı bize Alkan...
Hem de Seda Sayan’ın takımından çıkarak...
Bana kalırsa da Alkan kalıcı olacak...
Erkek dili
CHP Ankara İl Kongresi’nde bir delegenin kürsüden söylediği, “Siyasetin işine, kadının işvesine aldanılmaz” sözü büyük tartışma yarattı.
Kongredeki kadın delegeler protesto etti, kürsüye yürüdüler... Çok haklılar...
Tevfik Koçak adlı delege, “Yüzyıllardır Anadolu’da kullanılan bir söz... Sizlerden yüz bin defa özür diliyorum. Kadınlar benim anamdır, bacımdır, her şeyimdir kızmayın bana” diyerek özür diledi...
Ne yazık ki bunun gibi binlerce sözcük, binlerce yanlış, kadını aşağılayan cinsiyet ayrımcılığı yapan deyişler, atasözleri var dilimizde...
Bunun kadını aşağıladığını kimi zaman delege de bilmiyor, canlı yayındaki yorumcular da...
Bu çirkin söylemleri dilimizden söküp atmadığımız, çocuklarımızın hayatından çıkarmadığımız sürece yüzyıllar boyunca devam eder gider bu ayrımcılık... Bugün CHP delegesi, yarın bir başkası...
Miami’de Ultrafestival
gece 24’te bitiyor
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın bu yaz yarımadada 23.59’da müzik yasağı başlatacağını cuma günü duyurmuştum.
Her ses yasağında olduğu gibi tepkiler, tartışmalar bitmiyor.
Eskiden İstanbul’da Boğaz’da da tartışıyorduk bu konuyu, mekanlar batacak, eğlence sektörü bitecek diyorduk. Ne oldu?
Boğaz’da eğlence devam ediyor, sabah kadar dans etmek isteyenler de açık havada değil kapalı mekanlara giriyor.
Olması gereken de buydu...
İşletmeciler kızıyor ama Bodrum’da da böyle olacak.
24’ten sonra müzik, ses yalıtımı yapılmış kapalı mekanlarda devam edecek.
“Bodrum’un 40 derece sıcağında kapalı mekana mı gireceğiz” demeyin, hemen Miami’den örnek veririm...
Sıcaksa Miami de fazlasıyla sıcak ve orada dünyanın en büyük elektronik müzik festivali yapılıyor...
Ultrafestival’de dünyanın en büyük DJ’leri çalıyor, çılgın partiler yapılıyor... Bilin bakalım saat kaça kadar, evet, 23.59...
24.00 dendiğinde açık havada binlerce insanı dans ettiren DJ’ler o saatten sonra çıkacakları kapalı mekanları duyuruyorlar ve isteyenler sabaha kadar kapalı mekanlarda dans etmeye devam ediyor.
Her DJ 24’e kadar açık havada, 24’ten sonra klimalarla püfür püfür olan kapalı mekanlarda...
Bodrum’da da Alaçatı’da da olması gereken bu...
Burcu’nun çocukluk travması: Hiçbir şey göründüğü gibi değil
Dışarıdan baktığımız hayatların, kimi zaman düşünmeden eleştirdiğimiz ne büyük travmaları olduğunu görüyorsunuz değil mi...
O yaldızlı, pırıl pırıl hayatları kazıdığımızda büyük dramlar çıkıyor.
Bu sefer kazıyan uzman psikolog Gökhan Çınar oldu.
Youtube’taki Katarsis programında Burcu Esmersoy’u ‘yatırdığı’ kırmızı koltuğunda şaşırtıcı bilgiler öğrendi.
Açıkçası Burcu’yu yıllardır tanırım, birlikte yurtdışı maç seyahatlerimiz bile vardır...
Ailesiyle sorunları olduğunu bilirdim de böyle travmaya yol açabilecek olaylar yaşadığını bilmezdim.
3-4 yaşında küçücük bir çocukken evdeki küçük tuvalete kapatılıp babası tarafından hortumla dövüldüğünü...
Yersiz yere sürekli azarladığını...
Babasıyla ilgili sorunları çözemediğini...
18 yaşına kadar annesine teyze demek zorunda kaldığını...
Ben de pek çoğunuz gibi ilk kez duydum.
Babası çok hastayken sonra pişmanlık duymamak için helalleşmeye gidiyor.
Çok hasta ve zor durumda olduğunu görünce içini bir rahatlık ve huzur kaplıyor.
Sonunda da babasına, “Şu anda seni bu kadar kötü bir durumda görüyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diyor.
Allah hiçbir çocuğa bunları yaşatmasın...
Allah hiçbir evlada böyle babalar, anneler vermesin...
Ama hayatta bundan çok daha fazlası da oluyor işte...
Kendi çocuğunu bırakın dövmeyi, işkence edenler, öldürenler, istismar edenler, tecavüz edenler...
Bir küçük kız çocuğu olarak Burcu’nun da payına az şey düşmemiş.
Sonra o küçük kız çocuğu büyüyüp ünlü oluyor, bizde sosyal medyalarımızdaki köşelerimizden evliliği neden olmadı, sevgilisiyle neden koptu falan diye ileri geri konuşuyoruz...
Hiçbir şey göründüğü gibi değil aslında...
Alkan’la tanıştım
O Ses Türkiye birincisi Alkan Dalgakıran’la tanıştım.
Dün sabah canlı yayında TV8’de sohbet ettim Alkan’la...
Belki canlı yayının gerginliğidir, sahnede olduğundan daha sessiz, sakin bir gençle karşılaştım.
Cevabını bildiğim, “Seni en çok kime benzetiyorlar?” sorusunu sordum, “Barış Akarsu” dedi...
Gerçekten de tarzıyla andırıyor rahmetli Barış’ı, “Onun gibi birine benzetilmek benim için büyük gurur” dedi...
Çizgisini kendisine yakın bulduğu biri yokmuş...
“Üretmeye ve şarkılar yapmaya devam edeceğim” dedi...
Dün Onur Baştürk’ün yazdığı gibi pop’un rap peşinde koştuğu bir dönemde rock müziği hatırlattı bize Alkan...
Hem de Seda Sayan’ın takımından çıkarak...
Bana kalırsa da Alkan kalıcı olacak...
Erkek dili
CHP Ankara İl Kongresi’nde bir delegenin kürsüden söylediği, “Siyasetin işine, kadının işvesine aldanılmaz” sözü büyük tartışma yarattı.
Kongredeki kadın delegeler protesto etti, kürsüye yürüdüler... Çok haklılar...
Tevfik Koçak adlı delege, “Yüzyıllardır Anadolu’da kullanılan bir söz... Sizlerden yüz bin defa özür diliyorum. Kadınlar benim anamdır, bacımdır, her şeyimdir kızmayın bana” diyerek özür diledi...
Ne yazık ki bunun gibi binlerce sözcük, binlerce yanlış, kadını aşağılayan cinsiyet ayrımcılığı yapan deyişler, atasözleri var dilimizde...
Bunun kadını aşağıladığını kimi zaman delege de bilmiyor, canlı yayındaki yorumcular da...
Bu çirkin söylemleri dilimizden söküp atmadığımız, çocuklarımızın hayatından çıkarmadığımız sürece yüzyıllar boyunca devam eder gider bu ayrımcılık... Bugün CHP delegesi, yarın bir başkası...
Miami’de Ultrafestival
gece 24’te bitiyor
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın bu yaz yarımadada 23.59’da müzik yasağı başlatacağını cuma günü duyurmuştum.
Her ses yasağında olduğu gibi tepkiler, tartışmalar bitmiyor.
Eskiden İstanbul’da Boğaz’da da tartışıyorduk bu konuyu, mekanlar batacak, eğlence sektörü bitecek diyorduk. Ne oldu?
Boğaz’da eğlence devam ediyor, sabah kadar dans etmek isteyenler de açık havada değil kapalı mekanlara giriyor.
Olması gereken de buydu...
İşletmeciler kızıyor ama Bodrum’da da böyle olacak.
24’ten sonra müzik, ses yalıtımı yapılmış kapalı mekanlarda devam edecek.
“Bodrum’un 40 derece sıcağında kapalı mekana mı gireceğiz” demeyin, hemen Miami’den örnek veririm...
Sıcaksa Miami de fazlasıyla sıcak ve orada dünyanın en büyük elektronik müzik festivali yapılıyor...
Ultrafestival’de dünyanın en büyük DJ’leri çalıyor, çılgın partiler yapılıyor... Bilin bakalım saat kaça kadar, evet, 23.59...
24.00 dendiğinde açık havada binlerce insanı dans ettiren DJ’ler o saatten sonra çıkacakları kapalı mekanları duyuruyorlar ve isteyenler sabaha kadar kapalı mekanlarda dans etmeye devam ediyor.
Her DJ 24’e kadar açık havada, 24’ten sonra klimalarla püfür püfür olan kapalı mekanlarda...
Bodrum’da da Alaçatı’da da olması gereken bu...