Bu kararlar çıkarsa en doğrusu olacak

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan koronavirüs zirvesinde alınan kararların hepsi doğruydu...
Maçların seyircisiz oynanacağını...
Okulların kapatılacağını...
Uzaktan eğitime geçileceğini, toplantı öncesinde bu kararlar çıkabilir diye söylemiştim ekrandan...
Bir tek cuma namazını bilemedim, o da 5 gün sonra iptal edildi zaten...
Bugün de çok önemli bir toplantı var Erdoğan’ın başkanlığında...
Gündem elbette yine koronavirüs ve alınacak yeni tedbirler...
Ben bu toplantı sonrasında şu kararların çıkacağını tahmin ediyorum...
◊ AVM’lerin kapatılması...
◊ Süper Lig ve tüm spor karşılaşmalarının iptal edilmesi...
◊ Seyahat kısıtlaması getirilmesi...
◊ Ve elbette ekonomik destek ve önlem paketlerinin açıklanması...
Bakın İtalya’da bu işler nasıl yapılıyor, o da yan kutuda...
Elvan’ın İtalya günlüğü Faturalar erteleniyor...
Virüsün bizdeki en yıkıcı etkisi ölümcül değil, ekonomik olabilir...
Çünkü doğru bir kararla dükkanlar, kafeler, kahveler aklımıza insanların kalabalık buluşabileceği neresi varsa kapatılma kararı alındı...
Dün, Kelebek’te yaklaşık iki aydır pazartesi günleri zeytinyağı üzerine yazılar kaleme alan Elvan Uysal’la konuştum.
Kendisi yıllardır Roma’da eşi ve oğluyla yaşıyor. Nasıl geçiyor karantina günleri dedim, şunları anlattı...
◊ Allah’tan bizim oturduğumuz apartmanın terası var, çocukla oraya çıkıp hava alıyoruz, orada oynuyoruz...
◊ Akşam saatlerinde apartmanın önündeki küçük alana çıkıp biraz orada takılıyoruz.
◊ İşe gitmiyoruz, bütün işlerimizi evden halletmeye çalışıyoruz.
◊ Marketlere her aileden bir kişinin gidebilmesi kuralı var. Dönüşümlü giderek, birer metre arayla sıraya giriyoruz ve alışverişimizi yapıyoruz...
Elvan’a en can alıcı soruyu en sona bıraktım...
“İnsanlar faturasını, kirasını nasıl ödüyor” diye sordum...
1- İtalya’da çalışanların çok büyük hakları var, kimse virüsten dolayı burada işten atılamaz. Bunu yapan işverenin canına okurlar dedi...
2- Devlet ihtiyacı olanların elektrik, doğalgaz faturalarını erteleme kararı almayı ve ihtiyacı olanlara maddi yardım yapmayı planlıyor dedi...
3- Kredi borçları ertelenecek dedi...
Ve en son olarak da tüm İtalyanların kafasında olan rahatlığı açıkladı:
“Borcumuzu AB ödesin, o kadarını da biz düşünemeyiz” dedi...
Şimdi bizim bunu diyecek bir durumumuz da yok... Turizmde işten çıkarmalar olacak mı?
Mekanları kapatılan çalışanlar kredi borcunu, faturasını nasıl ödeyecek?
Mekan sahibi kirasını nasıl ödeyecek?
Bizde alınacak ekonomik önlemlerden en önemlisi insanların işini kaybetmemesi olmalı...
Korona notları
◊ Bankalarda çalışanlar mesaisini sürdürüyor ve her gün onlarca kişiyle, parayla alışveriş yapıyorlar...
◊ PTT’lerde çalışanlar da aynı şekilde...
◊ Kafeler kapatıldı ama AVM’lerdeki diğer dükkanlar açıksa neden AVM’lerdeki kafeler kapalı?
◊ Virüsle kafayı bozduk ya, oturdum Pandemic dizisini izledim, sadece ilk iki bölümü iyi olan bir dokü-drama... Tavsiye etmem...
◊ Telefonunu yıkadıktan sonra Ömür Gedik’e sen yakında özel koruma kıyafetiyle sahneye çıkarsın demiştim. Nilay Dorsa ciddiye alıp öyle bir sahne kıyafeti hazırlatmış kendine... Yahu şakaydı o Nilay, zaten çıkacak sahne de bulamazsın artık, her yer kapalı.
Yurtdışı geyiği
Geçen gün yurtdışına tatile, konsere gidip 14 gün kuralına uymayan ve kendilerini karantinaya almayan ünlülerin listesini yapmıştım ya...
“Bu ünlülerle görüşmeyin” diyerek...
Onedio bunun üzerine sosyal medyada dönen geyikleri listelemiş.
İşte sosyal medya kullanıcılarının konuyla ilgili çevirdiği geyikler, ben okurken güldüm, siz de gülün...
◊ Serenay aradı sabah görüşelim dedi işim var dedim kapattım. Kişisel algılamamıştır umarım...
◊ Kenan aradı 3 kez meşgule attım...
◊ Sezen Aksu gelme evime bir daha...
◊ Ebru Şallı’yla bir şeyler yiyecektik bu akşam, aradım iptal ettim, sağ ol Kelebek Magazin...
◊ Beren arama beni kızım ya...
◊ Akşam Kenanlarla mangal yapacaktık, arayayım da gelmesinler...
◊ Berrak Tüzünataç selam verdi almadım...
◊ Dün gece Teoman kapıma dayandı almadım içeri...
İşin geyiğini yapmak güzel de gerçekten yurtdışına çıkmayın arkadaşlar, çıkıyorsanız da kendinizi karantina altına alın, yurtdışına çıkanlarla 14 gün boyunca görüşmeyin...
Bu kararlar çıkarsa en doğrusu olacak
Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan koronavirüs zirvesinde alınan kararların hepsi doğruydu...
Maçların seyircisiz oynanacağını...
Okulların kapatılacağını...
Uzaktan eğitime geçileceğini, toplantı öncesinde bu kararlar çıkabilir diye söylemiştim ekrandan...
Bir tek cuma namazını bilemedim, o da 5 gün sonra iptal edildi zaten...
Bugün de çok önemli bir toplantı var Erdoğan’ın başkanlığında...
Gündem elbette yine koronavirüs ve alınacak yeni tedbirler...
Ben bu toplantı sonrasında şu kararların çıkacağını tahmin ediyorum...
◊ AVM’lerin kapatılması...
◊ Süper Lig ve tüm spor karşılaşmalarının iptal edilmesi...
◊ Seyahat kısıtlaması getirilmesi...
◊ Ve elbette ekonomik destek ve önlem paketlerinin açıklanması...
Bakın İtalya’da bu işler nasıl yapılıyor, o da yan kutuda...
Elvan’ın İtalya günlüğü Faturalar erteleniyor...
Virüsün bizdeki en yıkıcı etkisi ölümcül değil, ekonomik olabilir...
Çünkü doğru bir kararla dükkanlar, kafeler, kahveler aklımıza insanların kalabalık buluşabileceği neresi varsa kapatılma kararı alındı...
Dün, Kelebek’te yaklaşık iki aydır pazartesi günleri zeytinyağı üzerine yazılar kaleme alan Elvan Uysal’la konuştum.
Kendisi yıllardır Roma’da eşi ve oğluyla yaşıyor. Nasıl geçiyor karantina günleri dedim, şunları anlattı...
◊ Allah’tan bizim oturduğumuz apartmanın terası var, çocukla oraya çıkıp hava alıyoruz, orada oynuyoruz...
◊ Akşam saatlerinde apartmanın önündeki küçük alana çıkıp biraz orada takılıyoruz.
◊ İşe gitmiyoruz, bütün işlerimizi evden halletmeye çalışıyoruz.
◊ Marketlere her aileden bir kişinin gidebilmesi kuralı var. Dönüşümlü giderek, birer metre arayla sıraya giriyoruz ve alışverişimizi yapıyoruz...
Elvan’a en can alıcı soruyu en sona bıraktım...
“İnsanlar faturasını, kirasını nasıl ödüyor” diye sordum...
1- İtalya’da çalışanların çok büyük hakları var, kimse virüsten dolayı burada işten atılamaz. Bunu yapan işverenin canına okurlar dedi...
2- Devlet ihtiyacı olanların elektrik, doğalgaz faturalarını erteleme kararı almayı ve ihtiyacı olanlara maddi yardım yapmayı planlıyor dedi...
3- Kredi borçları ertelenecek dedi...
Ve en son olarak da tüm İtalyanların kafasında olan rahatlığı açıkladı:
“Borcumuzu AB ödesin, o kadarını da biz düşünemeyiz” dedi...
Şimdi bizim bunu diyecek bir durumumuz da yok... Turizmde işten çıkarmalar olacak mı?
Mekanları kapatılan çalışanlar kredi borcunu, faturasını nasıl ödeyecek?
Mekan sahibi kirasını nasıl ödeyecek?
Bizde alınacak ekonomik önlemlerden en önemlisi insanların işini kaybetmemesi olmalı...
Korona notları
◊ Bankalarda çalışanlar mesaisini sürdürüyor ve her gün onlarca kişiyle, parayla alışveriş yapıyorlar...
◊ PTT’lerde çalışanlar da aynı şekilde...
◊ Kafeler kapatıldı ama AVM’lerdeki diğer dükkanlar açıksa neden AVM’lerdeki kafeler kapalı?
◊ Virüsle kafayı bozduk ya, oturdum Pandemic dizisini izledim, sadece ilk iki bölümü iyi olan bir dokü-drama... Tavsiye etmem...
◊ Telefonunu yıkadıktan sonra Ömür Gedik’e sen yakında özel koruma kıyafetiyle sahneye çıkarsın demiştim. Nilay Dorsa ciddiye alıp öyle bir sahne kıyafeti hazırlatmış kendine... Yahu şakaydı o Nilay, zaten çıkacak sahne de bulamazsın artık, her yer kapalı.
Yurtdışı geyiği
Geçen gün yurtdışına tatile, konsere gidip 14 gün kuralına uymayan ve kendilerini karantinaya almayan ünlülerin listesini yapmıştım ya...
“Bu ünlülerle görüşmeyin” diyerek...
Onedio bunun üzerine sosyal medyada dönen geyikleri listelemiş.
İşte sosyal medya kullanıcılarının konuyla ilgili çevirdiği geyikler, ben okurken güldüm, siz de gülün...
◊ Serenay aradı sabah görüşelim dedi işim var dedim kapattım. Kişisel algılamamıştır umarım...
◊ Kenan aradı 3 kez meşgule attım...
◊ Sezen Aksu gelme evime bir daha...
◊ Ebru Şallı’yla bir şeyler yiyecektik bu akşam, aradım iptal ettim, sağ ol Kelebek Magazin...
◊ Beren arama beni kızım ya...
◊ Akşam Kenanlarla mangal yapacaktık, arayayım da gelmesinler...
◊ Berrak Tüzünataç selam verdi almadım...
◊ Dün gece Teoman kapıma dayandı almadım içeri...
İşin geyiğini yapmak güzel de gerçekten yurtdışına çıkmayın arkadaşlar, çıkıyorsanız da kendinizi karantina altına alın, yurtdışına çıkanlarla 14 gün boyunca görüşmeyin...