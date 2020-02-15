Bodrum'da şok karar: Bu yaz 24.00’ten sonra açık havada müzik yasak...

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras çok tartışılacak bir karara imza attı ve önceki gün encümen kararıyla gece 23.59’dan sonra Bodrum’da açık havada müzik yayınını yasakladı.
Gece müzik yayını yapan mekanların ruhsatlarını iptal etti.
Önceki günden itibaren Bodrum yarımadasında, açık havada müzik yapan mekanlara belediyeden bir yazı gitmeye başladı ve önlemlerinizi alın uyarısı yapıldı.
Gönderilen yazıda gece 23.59’dan sonra açık havada canlı ya da değil müzik yayınının biteceği bildirildi...
Uygunsa mekanların sesi dışarıya vermeyecek şekilde kapatılması, uygun değilse duruma göre önlem alınması istendi.
Alaçatı’da da, geçmişte İstanbul’da, diğer tatil beldelerinde de yıllardır bitmeyen bir tartışmadır bu.
Şimdi Bodrum’la birlikte yeniden başlayacağız bu tartışmaya. Bir tarafta, “Yaz sıcağında Bodrum’da kapalı mekanlara mı gireceğiz? Bodrum sadece kafa dinleme değil, eğlenme yeridir” diyenler var...
Diğer tarafta, Yarımadada yıllardır gece yüksek müzik sesinden rahatsız olan Bodrum sakinleri var...
Buyurun size yaz gelmedi yeni bir yaz tartışması.
1 milyar liralık zarara uğrar
Bodrum’da işletmesi olan gece müzik yapan mekan sahipleriyle konuştum.
Bu kararın Bodrum’un eğlence hayatını bitireceğini, yarımadayı emekli cennetine çevireceğine inanıyorlar.
Müşterinin Çeşme’ye ve diğer bölgelere kaçacağını söylüyorlar.
Mekanların binlerce insana iş yarattığını ve Bodrum ekonomisine
büyük katkı sağladığını belirtiyorlar.
Bu müzik
yasağından sonra
2020 yazında Bodrum’un ekonomik kaybının 1 milyar liraya ulaşacağını tahmin ediyorlar.
People, Hazine, 5 Oda, X Beach olmak üzere Bodrum’da 4 mekanı olan Tayfun Topal’ı aradım, “Ne yapacaksın” diye...
“Böyle bir durum gerçek olursa Bodrum’daki mekanların hiçbirini bu yaz açmam” dedi.
Genelde gece müzik yapan işletmecilerin çoğu da bu görüşte...
Bodrum’da bakalım bu yaz bizi neler bekliyor?
Bu yaz olimpiyat zor
İtiraf edeyim şu covid virüsü çıktığından bu yana bırakın yurtdışına çıkmayı, uçağa binmeyi, havalimanına gitmeye bile korkuyorum.
15 Ocak gibi çocuklarla Marsilya’ya gitmiştik ama covid virüsü böyle ölümcül bir hal almamış ve dünyaya yayılmamıştı.
Ölümler başladığından ve Avrupa’da vakalar göründüğünden bu yana çocuklarla yurtiçi seyahatine bile çıkmaya çekiniyorum.
Henüz Avrupa’da ölüm yok ama Almanya’da 16, Avustralya’da 15, Fransa’da 11, İngiltere’de 9 vaka görüldü...
19 Nisan’da Shangay’da yapılacak Formula 1’in Çin Grand Prix’si covid virüsi nedeniyle iptal oldu.
Çin’den sonra en çok vakanın görüldüğü ülke Japonya...
Virüsten kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti önceki gün Japonya’da, ben temmuzda Tokyo’da başlayacak yaz olimpiyatlarının bile yapılamayacağını düşünüyorum.
Çünkü bütün veriler bunu gösteriyor.
Caz festivali
PSM Caz Festivali’nin bu yıl 4’üncüsü düzenleniyor.
Önceki akşam Zorlu PSM’de yapılan lansmanında bu yıl festivalin 66 gün süreceğini öğrendik.
Geçen yıl 38 gündü, bu yıl mayıs ve haziranın tamamını kapsayacak şekilde neredeyse iki katına çıktı.
30 Nisan Uluslararası Caz Günü’nde başlayacak festival ve 5 Temmuz’a kadar sürecek.
Genel Müdür Murat Abbas;
◊ Caz festivali kapsamında sadece PSM içinde 84 etkinliğin olacağını...
◊ PSM dışında şehrin çeşitli park ve meydanlarında ücretsiz konserler olacağını...
◊ 20’den fazla ülkeden sanatçının geleceğini, bunların 13’ünün ilk kez Türkiye’de konser verecek isimler olduğunu...
◊ Caz Festivali’nde 34 yerli, 51 yabancı sanatçının sahneye çıkacağını açıkladı...
Adına bakıp sadece caz konserleri var sanmayın... Blues, elektronik, pop, rock, etnik müzikler de yer alıyor festivalde...
Kimler yok ki:
Salif Keita’dan Pet Shop Boys’a, Angel Olsen’dan Yellowjackets’a, Jethro Tull’dan Billy Cobham’a, Hiromi, Suede ve Metronomy’e kadar pek çok sanatçı, grup...
Türk sanatçılar içinde de çok kıymetli isimler var ama dünya müzisyenlerinin gelip İstanbul’un müzik hayatına renk vermesi çok güzel.
Cem’den Kerem’e gönderme
Muhabirler Kerem Bürsin’e eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz arasındaki ilişkiyi sordular. Kerem o kadar düzgün yanıt verdi ki -TV’de izleyin- demek ki eski sevgililer hakkında böyle mantıklı konuşulabiliyormuş dedirtti bana...
“Açıkçası konuya dahil olmak istemiyorum. Benimle alakalı bir konu yok. Herkes mutlu olsun, her şey güzel olsun” dedi... Daha ne desin.
Olabilecek en makul cümleleri kullandı. Peki Cem Yılmaz ne yaptı? Altında “Bizim için sorun yok yeter ki mutlu olsunlar” yazan bir Birleşmiş Milletler bayrağını koydu sayfasına... Altına da, “Bi bu kalmıştı, iyi oldu” dedi...
Elbette Kerem Bürsin’e bir gönderme olarak algılandı bu. Ne gereksiz, ne zorlama bir gönderme... Oysa Kerem hiçbir şekilde Cem’le ilgili bir şey söylemedi, bu göndermeye ne gerek vardı...
Filmlerin gişesi, Defne’ye haksızlık yapıldığının düşünülmesi, Serenay’la ilgili gelen eleştiriler Cem’in kimyasını bozmuşa benziyor.
Eski Cem olsa Kerem’in bu sözlerine dönüp bakmazdı bile...
Bodrum'da şok karar: Bu yaz 24.00’ten sonra açık havada müzik yasak...
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras çok tartışılacak bir karara imza attı ve önceki gün encümen kararıyla gece 23.59’dan sonra Bodrum’da açık havada müzik yayınını yasakladı.
Gece müzik yayını yapan mekanların ruhsatlarını iptal etti.
Önceki günden itibaren Bodrum yarımadasında, açık havada müzik yapan mekanlara belediyeden bir yazı gitmeye başladı ve önlemlerinizi alın uyarısı yapıldı.
Gönderilen yazıda gece 23.59’dan sonra açık havada canlı ya da değil müzik yayınının biteceği bildirildi...
Uygunsa mekanların sesi dışarıya vermeyecek şekilde kapatılması, uygun değilse duruma göre önlem alınması istendi.
Alaçatı’da da, geçmişte İstanbul’da, diğer tatil beldelerinde de yıllardır bitmeyen bir tartışmadır bu.
Şimdi Bodrum’la birlikte yeniden başlayacağız bu tartışmaya. Bir tarafta, “Yaz sıcağında Bodrum’da kapalı mekanlara mı gireceğiz? Bodrum sadece kafa dinleme değil, eğlenme yeridir” diyenler var...
Diğer tarafta, Yarımadada yıllardır gece yüksek müzik sesinden rahatsız olan Bodrum sakinleri var...
Buyurun size yaz gelmedi yeni bir yaz tartışması.
1 milyar liralık zarara uğrar
Bodrum’da işletmesi olan gece müzik yapan mekan sahipleriyle konuştum.
Bu kararın Bodrum’un eğlence hayatını bitireceğini, yarımadayı emekli cennetine çevireceğine inanıyorlar.
Müşterinin Çeşme’ye ve diğer bölgelere kaçacağını söylüyorlar.
Mekanların binlerce insana iş yarattığını ve Bodrum ekonomisine
büyük katkı sağladığını belirtiyorlar.
Bu müzik
yasağından sonra
2020 yazında Bodrum’un ekonomik kaybının 1 milyar liraya ulaşacağını tahmin ediyorlar.
People, Hazine, 5 Oda, X Beach olmak üzere Bodrum’da 4 mekanı olan Tayfun Topal’ı aradım, “Ne yapacaksın” diye...
“Böyle bir durum gerçek olursa Bodrum’daki mekanların hiçbirini bu yaz açmam” dedi.
Genelde gece müzik yapan işletmecilerin çoğu da bu görüşte...
Bodrum’da bakalım bu yaz bizi neler bekliyor?
Bu yaz olimpiyat zor
İtiraf edeyim şu covid virüsü çıktığından bu yana bırakın yurtdışına çıkmayı, uçağa binmeyi, havalimanına gitmeye bile korkuyorum.
15 Ocak gibi çocuklarla Marsilya’ya gitmiştik ama covid virüsü böyle ölümcül bir hal almamış ve dünyaya yayılmamıştı.
Ölümler başladığından ve Avrupa’da vakalar göründüğünden bu yana çocuklarla yurtiçi seyahatine bile çıkmaya çekiniyorum.
Henüz Avrupa’da ölüm yok ama Almanya’da 16, Avustralya’da 15, Fransa’da 11, İngiltere’de 9 vaka görüldü...
19 Nisan’da Shangay’da yapılacak Formula 1’in Çin Grand Prix’si covid virüsi nedeniyle iptal oldu.
Çin’den sonra en çok vakanın görüldüğü ülke Japonya...
Virüsten kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti önceki gün Japonya’da, ben temmuzda Tokyo’da başlayacak yaz olimpiyatlarının bile yapılamayacağını düşünüyorum.
Çünkü bütün veriler bunu gösteriyor.
Caz festivali
PSM Caz Festivali’nin bu yıl 4’üncüsü düzenleniyor.
Önceki akşam Zorlu PSM’de yapılan lansmanında bu yıl festivalin 66 gün süreceğini öğrendik.
Geçen yıl 38 gündü, bu yıl mayıs ve haziranın tamamını kapsayacak şekilde neredeyse iki katına çıktı.
30 Nisan Uluslararası Caz Günü’nde başlayacak festival ve 5 Temmuz’a kadar sürecek.
Genel Müdür Murat Abbas;
◊ Caz festivali kapsamında sadece PSM içinde 84 etkinliğin olacağını...
◊ PSM dışında şehrin çeşitli park ve meydanlarında ücretsiz konserler olacağını...
◊ 20’den fazla ülkeden sanatçının geleceğini, bunların 13’ünün ilk kez Türkiye’de konser verecek isimler olduğunu...
◊ Caz Festivali’nde 34 yerli, 51 yabancı sanatçının sahneye çıkacağını açıkladı...
Adına bakıp sadece caz konserleri var sanmayın... Blues, elektronik, pop, rock, etnik müzikler de yer alıyor festivalde...
Kimler yok ki:
Salif Keita’dan Pet Shop Boys’a, Angel Olsen’dan Yellowjackets’a, Jethro Tull’dan Billy Cobham’a, Hiromi, Suede ve Metronomy’e kadar pek çok sanatçı, grup...
Türk sanatçılar içinde de çok kıymetli isimler var ama dünya müzisyenlerinin gelip İstanbul’un müzik hayatına renk vermesi çok güzel.
Cem’den Kerem’e gönderme
Muhabirler Kerem Bürsin’e eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz arasındaki ilişkiyi sordular. Kerem o kadar düzgün yanıt verdi ki -TV’de izleyin- demek ki eski sevgililer hakkında böyle mantıklı konuşulabiliyormuş dedirtti bana...
“Açıkçası konuya dahil olmak istemiyorum. Benimle alakalı bir konu yok. Herkes mutlu olsun, her şey güzel olsun” dedi... Daha ne desin.
Olabilecek en makul cümleleri kullandı. Peki Cem Yılmaz ne yaptı? Altında “Bizim için sorun yok yeter ki mutlu olsunlar” yazan bir Birleşmiş Milletler bayrağını koydu sayfasına... Altına da, “Bi bu kalmıştı, iyi oldu” dedi...
Elbette Kerem Bürsin’e bir gönderme olarak algılandı bu. Ne gereksiz, ne zorlama bir gönderme... Oysa Kerem hiçbir şekilde Cem’le ilgili bir şey söylemedi, bu göndermeye ne gerek vardı...
Filmlerin gişesi, Defne’ye haksızlık yapıldığının düşünülmesi, Serenay’la ilgili gelen eleştiriler Cem’in kimyasını bozmuşa benziyor.
Eski Cem olsa Kerem’in bu sözlerine dönüp bakmazdı bile...