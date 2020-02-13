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Cengiz Semercioğlu

Cengiz Semercioğlu

csemercioglu@hurriyet.com.tr

Bir gün herkes magazinin hakkını teslim edecek

13 Şubat 2020

Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkının resmiyet kazanmasıyla Defne Samyeli çarpıcı bir açıklama yaptı...

Magazincilerden özür diledi... Magazinin hakkını teslim etti.
Serenay-Cem aşkının ilk dedikoduları ağustos ayında çıkmıştı. Magazin basını bunu yazınca Defne aynen şöyle bir tweet attı:
“Hiç anlam veremiyorum.
İşinde gücünde, emeğiyle var olan sanatçı arkadaşlarımla derdim olmaz, sadece saygım var.
Bazı magazinci arkadaşlar sanırım muhatap alınma derdinde, malzeme yaratma dertlerini anlıyorum tabii...”
“Serenay’la derdim olmaz... O işinde gücünde, emeğiyle var olan bir sanatçı” dedi...
Hatta devam etti:
“Eskimiş bir oyun bu. Kim itibar eder bilemem.
Televizyon ve gazete sayfalarında insanlar arasında husumet yaratıp, fitne fücur üretmenin adı gazetecilikse söyleyecek
söz yok.
İlgi ve sevgiyle takip edenlerime şu kadar diyeyim: Ciddiye almayın, sevgiyle kalın...”
Yani Serenay’la kendisi arasında olmayan bir husumeti magazin basının ürettiğini ve fitne fücur yarattığını söylemişti...
Instagram’da da şunları yazdı:
“Benim özelim bana aittir. Kimsenin benim özel hayatımla ilgili merakını tatmin etmek gibi bir zorunluluğum, kimseye açıklama borcum yok.
İnsanları kışkırtıp konuşturma ya da ‘maksat haber olsun’ mantığıyla dedikodu programlarına içerik sağlamak amacıyla devamlı yalan üreten anlayışı bu yaşımda hâlâ hayretle izliyorum.
İşini sağduyuyla yapan basın mensubu arkadaşlarımı yine tenzih ediyorum.
Üstüne alınması gereken sözde magazin gazetecileri neyse en kısa zamanda ekmeklerini kazanacakları hayırlı, faydalı başka işler diliyorum...”
İşte tüm bu sözler için “haksızlık etmişim size” dedi, magazin basınında bir nevi özür diledi.
Demek ki neymiş...
Bir gün herkes magazinin hakkını teslim edecekmiş...
Bunu Defne acı bir tecrübeyle yaptı, keşke medyadan eski bir meslektaşımız olarak gazetecilere daha fazla kulak verseydi.
Bugün bu kadar üzülmezdi...
Bir gün herkes magazinin hakkını teslim edecek

Bu ilişkiye yüzde 88
‘hayır’ dedi
Atina’dan ilk aşk fotoğrafları geldikten sonra TV8’deki “Gel Konuşalım”da bir anket yaptık geçen sabah...
“Cem Yılmaz ve Serenay’ı birbirine yakıştırıyor musunuz?” diye sorduk seyirciye.
Instagram’dan gelen oy oranı neydi dersiniz?
Yüzde 88 “yakışmıyorlar”, yüzde 12 “yakışıyorlar” oldu...
Ezici bir çoğunluk bu çifti birbirine yakıştırmadı. Daha doğrusu Serenay’a Cem’i yakıştıramadı.
Yaş farkı, fiziksel görünüm gibi şeylerin etkisi yok bunda.
En büyük etken ne biliyor musunuz?
Serenay’ın bu kadar başarılı, bu kadar zirvedeyken Cem Yılmaz’ın sevgililerinden biri olması...
Çünkü o listede Defne’den geriye gittiğimizde Ayşe Hatun da var, Cansu da, Deniz de, Ahu da, Lal de, Ebru da var...
Galiba Serenay’ın bu listeye dahil olması insanları mutsuz eden...
Sezen’in diktiği şarkı
Gülben Ergen’in yeni şarkısı “Bu Benim Hayatım”ı ilk çıktığı gün radyoda çaldım. Radyoda ilk çaldığım şarkılara 10 üzerinden puan veriyorum. Bu şarkıya da ilk çaldıktan sonra 10 üzerinden 5 dedim... Ama sonra çaldıkça anladım ki güzel bir şarkı bu.
Sezen Aksu, Gülben’in üzerine dikmiş şarkıyı...
Gülben’in kavgaysa kavga, sevdaysa sevda diye söylediği kendi hayatını anlatır gibi...
Hayatını sadece kendi iradesi ile kendi ayakları üzerinde durarak yaşayan bir kadının yol hikayesi bu şarkı.
Bir gün herkes magazinin hakkını teslim edecek

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