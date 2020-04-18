Belki de maçları böyle izleyeceğiz

Bu haber tam 6 yıl önce çıkmıştı...
Güney Koreli The Hanwha Eagles adlı bir beyzbol takımı seyirci sayısını artırmak için stadyuma robot taraftarlar yerleştirmişti.
Taraftar stadyuma gitmeden akıllı telefonları sayesinde bu robotlardan birini kontrol ediyor ve stattaymış gibi karşılaşmayı robotun gözünden izliyor.
Evinde oturan seyirci robotlara tezahürat yaptırıyor, hatta elindeki dijital pankartları kaldırtıp, şarkılar bile söyletebiliyor.
Her robotun yüzündeki dijital ekrana da evinde oturan seyircinin görüntüsü yansıtılıyor.
Güney Kore beyzbol takımı bu formülü seyirci ve gelir sayısını artırmak için 6 yıl önce bulduğunda ortada virüs falan yoktu.
İnsanlar kalabalıklardan kaçmıyordu, izolasyon gibi bir derdimiz yoktu.
Seyirci sayısını artırmak için bulunan bu formül belki de mecburiyet olacak önümüzdeki yıllarda...
Düşünsenize maçları böyle izlediğimizi... Yeterince keyifsiz, yeterince renksiz, yeterince ruhsuz değil mi? Gol olduğunda kime sarılacağız?
Digiturk: İsteyen üyeliğini dondurabilir...
Digiturk’ün oynanmayan maçlar için TFF’ye para ödemezken, biz üyelerinden para almaya devam etmesini yazmıştım...
Konuyla ilgili detaylı bir açıklama gönderdiler.
Digiturk şunları söylüyor:
◊ TFF’ye bir mektup göndererek yayın lisansı için yaptığımız ödemeleri, ligler yeniden başlayana kadar donduracağımızı bildirdik. Bu kapsamda abonelerimize de spor paketi üyeliklerini 2 ay boyunca dondurma ya da daha fazla eğlence içeriğine erişim hakkı gibi farklı seçeneklerden faydalanabilme imkanı tanıdık.
◊ Halihazırda kapalı olan kafe, restoran ve kıraathane gibi ticari üyelerimize de taksit ödemelerinde erteleme gibi çeşitli kolaylıklar sağlanıyor.
◊ Bazı kulüp başkanları tarafından iddia edildiği üzere sözleşme çerçevesinde ödemelerin eksik yapılması söz konusu değildir.
◊ Digiturk’ün sezon başından beri yaptığı ödemeler oynanmış olan tüm karşılaşmaları kapsamaktadır.
Türk futboluna olan bağlılığımız her şekilde devam edecek ve 2019/20 sezonunun nasıl tamamlanacağına ilişkin koşullar netleşir netleşmez, yeni ödeme takvimi de belli olacaktır.
◊ Dünya genelinde bazı resmi yayıncıların yaptığından farklı olarak biz, naklen yayın lisans sözleşmesini iptal etmiyoruz. Liglerin akıbetine ilişkin belirsizliğe rağmen lisans sözleşmesine bağlıyız.
Sadece ödemeleri geçici bir süre için askıya alıyoruz.
◊ Dünya genelinde resmi yayıncılar da aynı şeyi yapıyor. Örneğin Canal+ (Fransa), DAZN (Kuzey Amerika dahil tüm pazarlar), NENT/İskandinavya, RTBF (Belçika) spor karşılaşmalarının naklen yayın hakları için yaptığı ödemeleri durdurduğunu açıkladı.
◊ Türk futbolunun resmi yayıncısı olarak, TFF ile 20 yılı aşkın bir geçmişe dayanan işbirliğimizin daha uzun yıllar devam etmesini istiyoruz.
4 gün yasak hiç fena fikir değil
Önümüzdeki perşembe 23 Nisan, resmi tatil... Sosyal medyada 24 Nisan Cuma’nın da tatil edilip önümüzdeki hafta sokağa çıkma yasağının 4 güne çıkacağı haberleri ortaya atıldı. Hatta bir sonraki hafta da 1 Mayıs Cuma resmi tatil olduğu için, sokağa çıkma yasağının 3 gün olacağı söylendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada kesin bir dille yalanladı bunu, “Bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.
Peki önümüze böyle bir fırsat gelmişken neden değerlendirmeliyim?
Havaların giderek ısındığı bu dönemde insanları evde tutmakta zorlanıyoruz. Sokağa yasağa çıkma olduğu günlerde ise izolasyon yüzde 100 çalışıyor. Uzmanlar önümüzdeki iki haftanın çok kritik olduğunu söylüyorlar...
Hazır böyle bir şans varken önümüzdeki hafta 4, bir sonraki hafta 3 gün sokağa çıkma yasağı virüsün kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu bu olayı mutlaka masaya yatırmalı...
Survivor ilaç gibi geldi
Eve kapandığımız şu günlerde “Survivor” herkese ilaç gibi geldi... Acun ve yarışmacılar izole bir ortamda çekimleri yapıyorlar, yeni bölümler ekrana getiriyorlar. Haftalardır kapının önüne bile çıkamayan seyirci, Dominik’in denizi, yeşili, müthiş manzarasıyla özgürlüğü soluyor hiç değilse...
Karantina günlerinde “Survivor”ın reytinglerinin sürekli artması da bunu gösteriyor...
Bir nevi terapi gibi izliyoruz...
Nihat Hoca geleneği
Haftaya cuma ramazan başlıyor...
Sultanahmet Meydanı’nı dolduran izleyicilerin Nihat Hatipoğlu’na sorduğu birbirinden şaşırtıcı sorular bir ramazan geleneğidir bizde.
Nihat Hatipoğlu’nun tüm sabrıyla her soruya yanıt vermeye çalışması bir televizyon değişmezidir.
İzolasyan kuralları gereği Sultanahmet Meydanı’ndan bu görüntüleri izlemek de mümkün olmayacak bu sene... Ama bir formül bulunup Nihat Hoca’ya gelecek sorulardan mahrum kalmayacağımızı düşünüyorum.
Karantina oyunu
Bugün ve yarın evdeyiz, sokağa çıkma yasağı var... O zaman buyurun size bir karantina oyunu... 5 adımda, aşağıdaki 18 yerden hangisinin sizin favori tatil yeriniz olduğunu bulacağım.
· 1 ila 9 arasında bir sayı seçin...
· 3 ile çarpın...
· 3 ekleyin...
· Tekrar 3 ile çarpın...
· Ortaya çıkan sayının iki hanesini toplayın, elde ettiğiniz rakam en sevdiğiniz tatil yerini gösterecek...
1- Maldivler
2- Paris
3- Phuket
4- Los Angeles
5- Hawaii
6- Güney Afrika
7- Karayipler
8- Kanarya Adaları
9- Evde Kal
10- Bahamalar
11- New York
12- Avustralya
13- Ibiza
14- Londra
15- Rio de Janeiro
16- Seyşeller
17- Bali
18- Roma
Belki de maçları böyle izleyeceğiz
Bu haber tam 6 yıl önce çıkmıştı...
Güney Koreli The Hanwha Eagles adlı bir beyzbol takımı seyirci sayısını artırmak için stadyuma robot taraftarlar yerleştirmişti.
Taraftar stadyuma gitmeden akıllı telefonları sayesinde bu robotlardan birini kontrol ediyor ve stattaymış gibi karşılaşmayı robotun gözünden izliyor.
Evinde oturan seyirci robotlara tezahürat yaptırıyor, hatta elindeki dijital pankartları kaldırtıp, şarkılar bile söyletebiliyor.
Her robotun yüzündeki dijital ekrana da evinde oturan seyircinin görüntüsü yansıtılıyor.
Güney Kore beyzbol takımı bu formülü seyirci ve gelir sayısını artırmak için 6 yıl önce bulduğunda ortada virüs falan yoktu.
İnsanlar kalabalıklardan kaçmıyordu, izolasyon gibi bir derdimiz yoktu.
Seyirci sayısını artırmak için bulunan bu formül belki de mecburiyet olacak önümüzdeki yıllarda...
Düşünsenize maçları böyle izlediğimizi... Yeterince keyifsiz, yeterince renksiz, yeterince ruhsuz değil mi? Gol olduğunda kime sarılacağız?
Digiturk: İsteyen üyeliğini dondurabilir...
Digiturk’ün oynanmayan maçlar için TFF’ye para ödemezken, biz üyelerinden para almaya devam etmesini yazmıştım...
Konuyla ilgili detaylı bir açıklama gönderdiler.
Digiturk şunları söylüyor:
◊ TFF’ye bir mektup göndererek yayın lisansı için yaptığımız ödemeleri, ligler yeniden başlayana kadar donduracağımızı bildirdik. Bu kapsamda abonelerimize de spor paketi üyeliklerini 2 ay boyunca dondurma ya da daha fazla eğlence içeriğine erişim hakkı gibi farklı seçeneklerden faydalanabilme imkanı tanıdık.
◊ Halihazırda kapalı olan kafe, restoran ve kıraathane gibi ticari üyelerimize de taksit ödemelerinde erteleme gibi çeşitli kolaylıklar sağlanıyor.
◊ Bazı kulüp başkanları tarafından iddia edildiği üzere sözleşme çerçevesinde ödemelerin eksik yapılması söz konusu değildir.
◊ Digiturk’ün sezon başından beri yaptığı ödemeler oynanmış olan tüm karşılaşmaları kapsamaktadır.
Türk futboluna olan bağlılığımız her şekilde devam edecek ve 2019/20 sezonunun nasıl tamamlanacağına ilişkin koşullar netleşir netleşmez, yeni ödeme takvimi de belli olacaktır.
◊ Dünya genelinde bazı resmi yayıncıların yaptığından farklı olarak biz, naklen yayın lisans sözleşmesini iptal etmiyoruz. Liglerin akıbetine ilişkin belirsizliğe rağmen lisans sözleşmesine bağlıyız.
Sadece ödemeleri geçici bir süre için askıya alıyoruz.
◊ Dünya genelinde resmi yayıncılar da aynı şeyi yapıyor. Örneğin Canal+ (Fransa), DAZN (Kuzey Amerika dahil tüm pazarlar), NENT/İskandinavya, RTBF (Belçika) spor karşılaşmalarının naklen yayın hakları için yaptığı ödemeleri durdurduğunu açıkladı.
◊ Türk futbolunun resmi yayıncısı olarak, TFF ile 20 yılı aşkın bir geçmişe dayanan işbirliğimizin daha uzun yıllar devam etmesini istiyoruz.
4 gün yasak hiç fena fikir değil
Önümüzdeki perşembe 23 Nisan, resmi tatil... Sosyal medyada 24 Nisan Cuma’nın da tatil edilip önümüzdeki hafta sokağa çıkma yasağının 4 güne çıkacağı haberleri ortaya atıldı. Hatta bir sonraki hafta da 1 Mayıs Cuma resmi tatil olduğu için, sokağa çıkma yasağının 3 gün olacağı söylendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada kesin bir dille yalanladı bunu, “Bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.
Peki önümüze böyle bir fırsat gelmişken neden değerlendirmeliyim?
Havaların giderek ısındığı bu dönemde insanları evde tutmakta zorlanıyoruz. Sokağa yasağa çıkma olduğu günlerde ise izolasyon yüzde 100 çalışıyor. Uzmanlar önümüzdeki iki haftanın çok kritik olduğunu söylüyorlar...
Hazır böyle bir şans varken önümüzdeki hafta 4, bir sonraki hafta 3 gün sokağa çıkma yasağı virüsün kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu bu olayı mutlaka masaya yatırmalı...
Survivor ilaç gibi geldi
Eve kapandığımız şu günlerde “Survivor” herkese ilaç gibi geldi... Acun ve yarışmacılar izole bir ortamda çekimleri yapıyorlar, yeni bölümler ekrana getiriyorlar. Haftalardır kapının önüne bile çıkamayan seyirci, Dominik’in denizi, yeşili, müthiş manzarasıyla özgürlüğü soluyor hiç değilse...
Karantina günlerinde “Survivor”ın reytinglerinin sürekli artması da bunu gösteriyor...
Bir nevi terapi gibi izliyoruz...
Nihat Hoca geleneği
Haftaya cuma ramazan başlıyor...
Sultanahmet Meydanı’nı dolduran izleyicilerin Nihat Hatipoğlu’na sorduğu birbirinden şaşırtıcı sorular bir ramazan geleneğidir bizde.
Nihat Hatipoğlu’nun tüm sabrıyla her soruya yanıt vermeye çalışması bir televizyon değişmezidir.
İzolasyan kuralları gereği Sultanahmet Meydanı’ndan bu görüntüleri izlemek de mümkün olmayacak bu sene... Ama bir formül bulunup Nihat Hoca’ya gelecek sorulardan mahrum kalmayacağımızı düşünüyorum.
Karantina oyunu
Bugün ve yarın evdeyiz, sokağa çıkma yasağı var... O zaman buyurun size bir karantina oyunu... 5 adımda, aşağıdaki 18 yerden hangisinin sizin favori tatil yeriniz olduğunu bulacağım.
· 1 ila 9 arasında bir sayı seçin...
· 3 ile çarpın...
· 3 ekleyin...
· Tekrar 3 ile çarpın...
· Ortaya çıkan sayının iki hanesini toplayın, elde ettiğiniz rakam en sevdiğiniz tatil yerini gösterecek...
1- Maldivler
2- Paris
3- Phuket
4- Los Angeles
5- Hawaii
6- Güney Afrika
7- Karayipler
8- Kanarya Adaları
9- Evde Kal
10- Bahamalar
11- New York
12- Avustralya
13- Ibiza
14- Londra
15- Rio de Janeiro
16- Seyşeller
17- Bali
18- Roma