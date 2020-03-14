Beinsports indirimli kampanya yapsın...

Okulların kapatılması, maçların seyircisiz oynanması çok doğru bir karar...
Hızlıca alınan bu kararlar virüsün bizdeki etkisini kesinlikle azaltacaktır.
Peki maçların seyircisiz oynanması çözüm mü?
Mesela pazar günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde stada gitmeyen izleyici maçı izlemek için kahvelere, birahanelere doluşacak...
Yine kalabalık, yine virüsün artmasına yol açacak ortamlar...
Öyleyse ne anladım ben bu işten...
İskoçya buna çok güzel bir formül buldu.
İnsanlar maç izlemek için kalabalık yerlerde buluşmasın diye futbol federasyonu yayıncı kuruluştan maçları şifresiz ve ücretsiz yayınlamasını istedi.
Herkes evinde oturup maçı kendi televizyonunda izleyecek ve virüs riski en aza indirilecek...
Bizde de Beinsports aynısını yapmalı...
Nisan sonuna kadar seyircisiz olacağı açıklandı ama belli ki kalan son 9 haftanın tamamı böyle gidecek...
Beinsports da ücretsiz yapsın diyeceğim ama olmayacak duaya amin demek olduğu için kampanya yapmasını öneriyorum...
Federasyon devreye girsin ve Lig TV’ye kalan 9 hafta için herkesin ulaşabileceği 30-40 lira gibi bir özel fiyat belirlensin. Böylece insanlar kalabalıklara girmeden evlerinde maçları izler.
Bu ünlülerle görüşmeyin!
Koronavirüs salgını dünyada hızla yayılırken, bu isimlerin hepsi yurtdışında tatil yaptı.
∆ Kenan Doğulu-Beren Saat: Beren’in doğum gününü ve Sevgililer Günü’nü birleştirerek bir hafta Londra’da kaldılar...
∆ Ebru Şallı: Bir iş seyahati için Barselona’ya giden Uğur Akkuş’a eşlik etti...
∆ Işın Karaca: Doğum
günü için sevgilisi Can Yapıcıoğlu ve arkadaşlarıyla Amsterdam’a gitti...
∆ Hacı
Sabancı: Sevgilisi Nazlı Kayı’yla birlikte Slovenya’daydı...
∆ Guido Senia: İki gün önce Tel Aviv’den İstanbul’a geldi.
Ve dün akşam da Harbiye’deki bir partiye Şeyma Subaşı’yla katıldı.
Her şey bu haberle başladı
Aramıza yeni katılan arkadaşımız Mehmet Üstündağ’ın Kelebek’in ikinci sayfasını nasıl uçurduğunun farkındasınızdır.
Özel haberleriyle kısa sürede bize çok iyi uyum sağladı.
Ne zamandır Mehmet’e bir hoş geldin yazısı yazacaktım Ece Erken olayı vesile oldu...
Her yerde Ece Erken haberi yayınlanıyor, herkes kendi haberiymiş gibi satıyor ama aslında o işin ortaya çıkmasında Mehmet’in payı büyük.
24 Şubat tarihinde yaptığı haberde Ece Erken’le avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun aşkını belgelemiş, Şafak Bey’in boşanma davasını da tarihiyle ortaya koymuştu.
Ece’nin “dava süreci devam eden boşanmak üzere olan biriyle beraberim” yalanını ortaya çıkarmıştı Mehmet...
Herkes kendi haberi gibi satıyor meseleyi ama Mehmet’in hakkını Mehmet’e teslim edelim...
Kendisine de Kelebek’e hoş geldin diyelim...
Nisan ara tatili öne çekilsin
Bu yıl ilk kez kasım ve nisan aylarında iki ara tatil planlandı okullarda...
İkinci ara tatil 4-12 Nisan arasında.
Araya virüs tatili girince işler karıştı elbette...
Pazartesi günü başlayacak olan ilk hafta tatili, nisanda yapılacak ara tatil olabilir pekala...
Ardından da bir hafta daha uzaktan eğitimin olacağı tatil gelecek. Sonrasını bilmiyoruz...
Tatilin uzama durumu bile var...
Bu durumda nisan ara tatilinin öne çekildiği ve nisanda ara tatil yapılmayacağı açıklanmalı...
İlaç fiyatı
Son dönemde üç ayrı eczaneden Sambucol aldım, biri Levent’te, diğeri Akmerkez’de, bir diğeri de Vadi İstanbul’da bir eczaneden...
Her üç kutunun üzerinde yazan fiyat 57 liraydı...
Ama her üç kutu da etiketle kapatılmış ve yeni fiyat yazılmıştı...
İki eczane yeni etikette fiyatı 64 lira olarak belirlemiş, bir diğeri ise rakamı 72 liraya çıkarmıştı...
Görünen o ki yıllar öncesinde kalan bir alışkanlık yeniden hortladı.
Eskiden eczaneler ilaçların üzerine etiket üzerine etiket koyarlar, fiyatı sürekli artırırlardı...
Şimdi de koronavirüs bahanesiyle vurgun yapılmaya devam ediliyor.
Kolonya!
Şu koranavirüsün en güzel yanı harikulade kolonya markalarımızı hatırlamak oldu...
◊ PeReJa
◊ Eyüp Sabri Tuncer
◊ Rebul
◊ Selin
Ne güzel markalarmış meğer...
Beinsports indirimli kampanya yapsın...
Okulların kapatılması, maçların seyircisiz oynanması çok doğru bir karar...
Hızlıca alınan bu kararlar virüsün bizdeki etkisini kesinlikle azaltacaktır.
Peki maçların seyircisiz oynanması çözüm mü?
Mesela pazar günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde stada gitmeyen izleyici maçı izlemek için kahvelere, birahanelere doluşacak...
Yine kalabalık, yine virüsün artmasına yol açacak ortamlar...
Öyleyse ne anladım ben bu işten...
İskoçya buna çok güzel bir formül buldu.
İnsanlar maç izlemek için kalabalık yerlerde buluşmasın diye futbol federasyonu yayıncı kuruluştan maçları şifresiz ve ücretsiz yayınlamasını istedi.
Herkes evinde oturup maçı kendi televizyonunda izleyecek ve virüs riski en aza indirilecek...
Bizde de Beinsports aynısını yapmalı...
Nisan sonuna kadar seyircisiz olacağı açıklandı ama belli ki kalan son 9 haftanın tamamı böyle gidecek...
Beinsports da ücretsiz yapsın diyeceğim ama olmayacak duaya amin demek olduğu için kampanya yapmasını öneriyorum...
Federasyon devreye girsin ve Lig TV’ye kalan 9 hafta için herkesin ulaşabileceği 30-40 lira gibi bir özel fiyat belirlensin. Böylece insanlar kalabalıklara girmeden evlerinde maçları izler.
Bu ünlülerle görüşmeyin!
Koronavirüs salgını dünyada hızla yayılırken, bu isimlerin hepsi yurtdışında tatil yaptı.
∆ Kenan Doğulu-Beren Saat: Beren’in doğum gününü ve Sevgililer Günü’nü birleştirerek bir hafta Londra’da kaldılar...
∆ Ebru Şallı: Bir iş seyahati için Barselona’ya giden Uğur Akkuş’a eşlik etti...
∆ Işın Karaca: Doğum
günü için sevgilisi Can Yapıcıoğlu ve arkadaşlarıyla Amsterdam’a gitti...
∆ Hacı
Sabancı: Sevgilisi Nazlı Kayı’yla birlikte Slovenya’daydı...
∆ Guido Senia: İki gün önce Tel Aviv’den İstanbul’a geldi.
Ve dün akşam da Harbiye’deki bir partiye Şeyma Subaşı’yla katıldı.
Her şey bu haberle başladı
Aramıza yeni katılan arkadaşımız Mehmet Üstündağ’ın Kelebek’in ikinci sayfasını nasıl uçurduğunun farkındasınızdır.
Özel haberleriyle kısa sürede bize çok iyi uyum sağladı.
Ne zamandır Mehmet’e bir hoş geldin yazısı yazacaktım Ece Erken olayı vesile oldu...
Her yerde Ece Erken haberi yayınlanıyor, herkes kendi haberiymiş gibi satıyor ama aslında o işin ortaya çıkmasında Mehmet’in payı büyük.
24 Şubat tarihinde yaptığı haberde Ece Erken’le avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun aşkını belgelemiş, Şafak Bey’in boşanma davasını da tarihiyle ortaya koymuştu.
Ece’nin “dava süreci devam eden boşanmak üzere olan biriyle beraberim” yalanını ortaya çıkarmıştı Mehmet...
Herkes kendi haberi gibi satıyor meseleyi ama Mehmet’in hakkını Mehmet’e teslim edelim...
Kendisine de Kelebek’e hoş geldin diyelim...
Nisan ara tatili öne çekilsin
Bu yıl ilk kez kasım ve nisan aylarında iki ara tatil planlandı okullarda...
İkinci ara tatil 4-12 Nisan arasında.
Araya virüs tatili girince işler karıştı elbette...
Pazartesi günü başlayacak olan ilk hafta tatili, nisanda yapılacak ara tatil olabilir pekala...
Ardından da bir hafta daha uzaktan eğitimin olacağı tatil gelecek. Sonrasını bilmiyoruz...
Tatilin uzama durumu bile var...
Bu durumda nisan ara tatilinin öne çekildiği ve nisanda ara tatil yapılmayacağı açıklanmalı...
İlaç fiyatı
Son dönemde üç ayrı eczaneden Sambucol aldım, biri Levent’te, diğeri Akmerkez’de, bir diğeri de Vadi İstanbul’da bir eczaneden...
Her üç kutunun üzerinde yazan fiyat 57 liraydı...
Ama her üç kutu da etiketle kapatılmış ve yeni fiyat yazılmıştı...
İki eczane yeni etikette fiyatı 64 lira olarak belirlemiş, bir diğeri ise rakamı 72 liraya çıkarmıştı...
Görünen o ki yıllar öncesinde kalan bir alışkanlık yeniden hortladı.
Eskiden eczaneler ilaçların üzerine etiket üzerine etiket koyarlar, fiyatı sürekli artırırlardı...
Şimdi de koronavirüs bahanesiyle vurgun yapılmaya devam ediliyor.
Kolonya!
Şu koranavirüsün en güzel yanı harikulade kolonya markalarımızı hatırlamak oldu...
◊ PeReJa
◊ Eyüp Sabri Tuncer
◊ Rebul
◊ Selin
Ne güzel markalarmış meğer...