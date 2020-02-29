Başımız sağ olsun

Perşembe gecesi televizyon izlerken ilk olarak telefonuma gelen mesajlarla İdlib’deki şehit haberlerini öğrendim.
Sonra rakamlar teyit edilip resmi olarak açıklandıkça, televizyonlar canlı yayına geçtikçe...
Gözyaşlarımı tutamadım. Uzun süre gözyaşı dökerek izledim haberleri.
Acımız büyük...
Yasımız büyük...
Milletimizin başı sağ olsun.
Acımız varken...
Perşembe gecesi İdlib’den yüreğimize ateş düşüren ilk haberlerin gelmeye başladığı an, Pantene Altın Kelebek’in iptal edilmesi kararını aldık.
Şehit sayımız 9 olarak henüz açıklanmıştı daha. Dün yayın yönetmenimiz Ahmet Hakan da köşesinde duyurdu, “Böyle bir günde tabii ki Altın Kelebek falan olmaz, olamaz. Tören iptal edilmiştir” diye...
Benzer bir olayı 2013 Gezi Parkı olayları sırasında yaşamıştık ve ödül törenini iptal etmiştik.
Evlatlarımızı toprağa verirken, analar kan ağlarken, Türkiye şehitlerinin yasını tutarken kimsenin ödül töreni düşünecek hali olamazdı zaten...
RTÜK
Belki de en doğru kararları bu tür durumlarda veriyor RTÜK.
Şehit haberlerinin gelmeye başladığı an RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin;
“Bu durum milli bir meseledir. Medya kuruluşlarının resmi açıklamalar dışındaki bilgilere itibar etmemesini ve milli meselelerde sorumlu yayıncılık yapması konusunu önemle hatırlatıyoruz” dedi.
Gerçekten de yapılan resmi açıklamalar dışında bilgi kirliliğine yol açacak hiçbir bilgi ve yorumu aktarmadı televizyon kanalları.
Bu kesin tavır olmasa belki de sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin benzeri ekranlarda da yaşanacaktı.
RTÜK’ün açıklaması bunu engelledi.
Avcıları savunacak Ufuk Güldemir de yok
Amerikalı çiftin Türkiye’ye gelip 11 yaşında kocaman bir dağ keçisini vurması, sonrasında başına geçip sırıtarak poz vermeleri büyük tepki çekti.
Ben hiçbir zaman avcılığı spor olarak görmedim.
Tam aksine katliamdır bu...
Bir Türk’ün gidip Afrika’da avlanması da öyledir, Amerikalının gelip Türkiye’de aynı şeyi yapması da...
Ellerinde son model silahlarla hayvanları doğal ortamlarında yakalayıp yok etmeye, soylarını tüketmeye katliam demeyeceğiz de ne diyeceğiz?
Bu tür avcılık yasaklanmalı Türkiye’de.
Onların verecekleri para da yerin dibine batsın.
Bu tür av tartışmaları olduğu zaman aklıma hep rahmetli Ufuk Güldemir gelir...
Türkiye’nin gördüğü en iyi habercilerden değil, aynı zamanda en iyi avcılardan biriydi rahmetli Ufuk Abi.
Kurduğu Habertürk gibi Yaban kanalı da yayınını sürdürüyor.
Ufuk Güldemir bu tür avcılık tartışmalarında ortaya çıkar, avı ve avcılığı savunan bir analiz döktürür ve bütün tartışmaların seyrini değiştirirdi.
Hiçbir zaman av sevdasını sevmedim Ufuk Güldemir’in ama böyle tartışmalarda insan zekasını ve aklını özlüyor.
Tebrikler Okan Buruk
Şehitlerimizin acısı varken Başakşehir’in başarısını yaşayamadık. Okan Buruk da tarihi zafer sonrası yaptığı basın toplantısında “Şehitlerimizin ruhu şad olsun” dedi... 3-1 kaybedilen ilk maçtan sonra burada 4-1’le tur atlamak her takımın yapabileceği bir şey değil. Bunu Başakşehir başardı ve Avrupa’daki tek temsilcimiz olarak Avrupa Ligi’nde son 16 turuna kaldı. Tebrikler Okan Buruk... Bu başarı Başakşehir’in şu an neden ligin zirvesinde olduğunu ve neden şampiyonluğun güçlü adayı olduğunu gösteriyor bize... Başakşehir iyi takım ve iyi futbol oynuyor...
Başımız sağ olsun
Perşembe gecesi televizyon izlerken ilk olarak telefonuma gelen mesajlarla İdlib’deki şehit haberlerini öğrendim.
Sonra rakamlar teyit edilip resmi olarak açıklandıkça, televizyonlar canlı yayına geçtikçe...
Gözyaşlarımı tutamadım. Uzun süre gözyaşı dökerek izledim haberleri.
Acımız büyük...
Yasımız büyük...
Milletimizin başı sağ olsun.
Acımız varken...
Perşembe gecesi İdlib’den yüreğimize ateş düşüren ilk haberlerin gelmeye başladığı an, Pantene Altın Kelebek’in iptal edilmesi kararını aldık.
Şehit sayımız 9 olarak henüz açıklanmıştı daha. Dün yayın yönetmenimiz Ahmet Hakan da köşesinde duyurdu, “Böyle bir günde tabii ki Altın Kelebek falan olmaz, olamaz. Tören iptal edilmiştir” diye...
Benzer bir olayı 2013 Gezi Parkı olayları sırasında yaşamıştık ve ödül törenini iptal etmiştik.
Evlatlarımızı toprağa verirken, analar kan ağlarken, Türkiye şehitlerinin yasını tutarken kimsenin ödül töreni düşünecek hali olamazdı zaten...
RTÜK
Belki de en doğru kararları bu tür durumlarda veriyor RTÜK.
Şehit haberlerinin gelmeye başladığı an RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin;
“Bu durum milli bir meseledir. Medya kuruluşlarının resmi açıklamalar dışındaki bilgilere itibar etmemesini ve milli meselelerde sorumlu yayıncılık yapması konusunu önemle hatırlatıyoruz” dedi.
Gerçekten de yapılan resmi açıklamalar dışında bilgi kirliliğine yol açacak hiçbir bilgi ve yorumu aktarmadı televizyon kanalları.
Bu kesin tavır olmasa belki de sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin benzeri ekranlarda da yaşanacaktı.
RTÜK’ün açıklaması bunu engelledi.
Avcıları savunacak Ufuk Güldemir de yok
Amerikalı çiftin Türkiye’ye gelip 11 yaşında kocaman bir dağ keçisini vurması, sonrasında başına geçip sırıtarak poz vermeleri büyük tepki çekti.
Ben hiçbir zaman avcılığı spor olarak görmedim.
Tam aksine katliamdır bu...
Bir Türk’ün gidip Afrika’da avlanması da öyledir, Amerikalının gelip Türkiye’de aynı şeyi yapması da...
Ellerinde son model silahlarla hayvanları doğal ortamlarında yakalayıp yok etmeye, soylarını tüketmeye katliam demeyeceğiz de ne diyeceğiz?
Bu tür avcılık yasaklanmalı Türkiye’de.
Onların verecekleri para da yerin dibine batsın.
Bu tür av tartışmaları olduğu zaman aklıma hep rahmetli Ufuk Güldemir gelir...
Türkiye’nin gördüğü en iyi habercilerden değil, aynı zamanda en iyi avcılardan biriydi rahmetli Ufuk Abi.
Kurduğu Habertürk gibi Yaban kanalı da yayınını sürdürüyor.
Ufuk Güldemir bu tür avcılık tartışmalarında ortaya çıkar, avı ve avcılığı savunan bir analiz döktürür ve bütün tartışmaların seyrini değiştirirdi.
Hiçbir zaman av sevdasını sevmedim Ufuk Güldemir’in ama böyle tartışmalarda insan zekasını ve aklını özlüyor.
Tebrikler Okan Buruk
Şehitlerimizin acısı varken Başakşehir’in başarısını yaşayamadık. Okan Buruk da tarihi zafer sonrası yaptığı basın toplantısında “Şehitlerimizin ruhu şad olsun” dedi... 3-1 kaybedilen ilk maçtan sonra burada 4-1’le tur atlamak her takımın yapabileceği bir şey değil. Bunu Başakşehir başardı ve Avrupa’daki tek temsilcimiz olarak Avrupa Ligi’nde son 16 turuna kaldı. Tebrikler Okan Buruk... Bu başarı Başakşehir’in şu an neden ligin zirvesinde olduğunu ve neden şampiyonluğun güçlü adayı olduğunu gösteriyor bize... Başakşehir iyi takım ve iyi futbol oynuyor...