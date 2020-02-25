Bakan’la Doğu Ekspresi’nde

Hafta sonu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la Erzurum’dan Kars’a 3.5 saatlik bir tren yolculuğu yaptık, cumartesi gecesi Sarıkamış’ta konakladık, daha sonra Kars’tan İstanbul’a döndük.
Bakan Ersoy’un basın gezileri hızlandırılmış tur gibidir, geçen yıl Kapadokya’ya gittiğimiz için biliyorum. Bu sefer de Bakan’ın hızına yetişebilmek için epey koşturduk.
Bakan Ersoy son yıllarda Kars’a olan ilginin artması üzerine varolan klasik Doğu Ekspresi’nin yanı sıra fiyatı biraz daha yüksek olan Turistik Doğu Ekspresi seferleri de başlattıklarını açıkladı.
Ancak her ikisine de yer bulabilmek çok zor, biletler satışa çıktığı anda tükeniyor. Biz klasik Doğu Ekspresi’ne eklenen bir vagonla seyahat ettik Erzurum’dan Kars’a...
Bakan’la trende yaptığımız sohbette şu başlıklar öne çıktı.
İstiklal’de
1 Eylül’de ilk
kırmızı halılı gala
Geçtiğimiz hafta Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, buluştuğumuz akşam yemeğinde Beyoğlu Kültür Yolu projesinden bahsetmişti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bunun altını çizdi. Yıl sonunda bitecek Atatürk Kültür Merkezi’nden başlayıp Galataport’a kadar uzanacak bölgede tiyatrolar, etkinlikler, kültür-sanat faaliyetleri olacak.
Atlas Sineması’nda bir büyük sinema müzesi yapılacak ve sinema galaları burada organize edilecek. Bakan Ersoy, İstiklal’de ilk kırmızı halılı sinema galasının tarihini de verdi: 1 Eylül...
Galataport’a ilk gemi 5 Nisan’da yanaşacak
Bakan Ersoy dünyadaki 5 büyük cruise operatörüyle görüşmeler yaptığını söyledi. 5 Nisan’da ilk gemi yanaşacak Galataport’a, eylül sonu itibarıyla da liman dışı yatırımlar açılacak. Bakan’ın görüştüğü cruise operatörleri, “Sadece Galataport için bile İstanbul’a cruise gemisi yanaşır” demişler.
Burada arındırılmış bölge, yükselen otomatik duvarlarla sağlanacak. Gemi yanaştığında duvarlar yükselecek, gemi gittiğinde duvarlar inerek arındırılmış bölgeye vatandaşlar da girebilecek.
2022’de de Yenikapı’da ikinci bir port ihalesi yapılacak.
Lahmacunun 70 liraya
satılmasına karşı değilim
“Turizmi 81 ile yaymamız gerek” diyen Bakan Ersoy, her yaz tartışılan lahmacun-ayran fiyatlarıyla ilgili de şunu söyledi:
“Ben lahmacunun Çeşme’de Bodrum’da 70 liraya satılmasına karşı değilim.
Bayramda 70, sonra 20 lira olursa ona itirazım var.”
Çeşme, Bodrum’da açtıkları halk plajlarının bir benzerini Antalya’da iki noktada açacaklarını söyledi.
3 bin ve 1500 kişilik kapasitede olacak ve bu yaz sezonuna yetişecek olan bu halk plajlarına giriş ücretsiz olacak.
Cannes gibi olacak
Çeşme’deki Ege Turizm Merkezi’nin en büyük özelliklerinden biri turizm tesislerinin denize sıfır planlanmaması...
“10 yıl sonra denize sıfır oteller yapılırsa” diye sordum. “Yapılamaz çünkü yapılmaması için Cannes’da olduğu gibi denizle tesisler arasından yol geçireceğiz. Böylece sahil alanında boydan boya geniş bir alan genel kullanıma açık olacak” yanıtını verdi Bakan Ersoy.
Minimum 100, maksimum 1500 metre denizden uzak olacak bölgeye kurulacak tesisler...
2021’in son çeyreğinde proje ihaleye çıkacak, her tesis için ayrı ayrı ihaleler yapılacak.
Ege Turizm Merkezi 100 bin
yatak kapasiteli olacak
İzmir’den Çeşme’ye giderken yarım adada otobanın solunda kalan kısım Ege Turizm Merkezi ilan edildi...
Geçmişte rahmetli Turgut Özal’ın Belek’te yaptığı gibi, Çeşme’de toplam 9 bin 574 hektarlık bu alan da 100 bin yataklık bir turizm merkezi kurulacak.
İçinde 20 adet golf sahası, olimpik sporları içeren nitelikli spor tesisleri, kongre, fuar, konser ve festival alanları, Ege’nin en büyük arkeoloji müzesi, tema parklar, motor sporları pisti, bisiklet-trekking ve doğa sporları için uygun alanlar, aklınıza turizm adına ne gelirse olacak bu bölgede...
Amaç: Sezonun çok kısa olduğu Çeşme’de turizmi 12 aya yaymak...
Bu bölgede elektrikli araçlar zorunlu olacak, dışarıdan gelen elektrikli araçlar otopark ödemezken, yakıtlı araçlar ücret ödemek zorunda kalacak.
Göreve geldiği günden bu yana, yaklaşık 1.5 yıldır üzerinde çalıştığı bir projeymiş bu Bakan’ın...
“Neden o bölge?” diye sorunca; “Kamu arazisinin en fazla olduğu yer” yanıtını verdi...
Projenin yüzde 93.4’lük bölümü kamu arazisi...
Buradan sonra da Didim Projesi hayata geçirilecek.
Atiye’nin ikinci sezonu
Kapadokya’da geçecek
“Atiye”nin Göbeklitepe’ye katkı sağlayıp sağlamadığını da sorduk Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a...
Çarpıcı rakamlar verdi:
“Atiye”nin 20 milyon yabancı izleyiciye ulaştığını...
“Ottoman Rising”in ise 15 milyona yaklaştığını söyledi.
Her iki diziye de Kültür Bakanlığı çekim izinleri konusunda büyük kolaylıklar sağlamış.
Göbeklitepe’de ziyaretçilere açık olmayan yerler için bile çekim izni verilmiş.
Sonuçta 70 binden 490 bine çıkmış geçen yılki ziyaretçi sayısı...
“Bunda ‘tarihin sıfır noktası’ sloganı üzerinden yaptığımız tanıtım çalışmalarının büyük etkisi var” dedi Sayın Bakan...
Bir de dizi haberi verdi bize; “Atiye”nin ikinci sezonunun Kapadokya’da çekildiğini söyledi. İkinci sezon Kapadokya’da geçecek.
Michael Douglas teşekkür mektubu gönderdi...
Sadece yabancı platformlarda yayınlanan Türk dizilerine değil yurtdışından gelen yabancılara da büyük kolaylıklar sağladıklarını söyledi Bakan Ersoy...
Son olarak İranlı general Kasım Süleymani’nin öldürüldüğü gün Türkiye’ye gelen Michael Douglas-Catherine Zeta Jones ailesini örnek gösterdi.
“Tedirginlerdi. Biz onlarla kontağa geçtik. Uzaktan koruma, her türlü rehberlik, tanıtım hizmeti verdik. Bilgilendirme ve kolaylıklar sağlama konusunda yardım ettik. Hemen dönecekleri Türkiye tatillerini 4-5 güne çıkardılar” diyerek anlattı Bakan...
Aile çok memnun kalıp dönüşte teşekkür mektubu yazmış.
Her gelen dünyaca ünlü star’a bu hizmeti vereceklerini belirtti.
Johnny Depp, Alice Cooper ve Joe Perry’den oluşan Hollywood Vampires konseri 13 Eylül’de İstanbul’da...
Bu ekip için de özel bir ilgi-bilgi birimi kuracaklarını söyledi.
Turizm Geliştirme Ajansı
Kurulduğu ilk günden beri Türk turizmi için atılmış en büyük adım olarak görüyorum Turizm Geliştirme Ajansı’nı... Bakan Ersoy’un hayata geçirdiği en önemli işlerden biri bu.
Özerk olarak çalışan bir kurum ve çok önemli işlere imza atmaya başladılar.
Geçen yıl 3 ülkede Türkiye reklamları dönerken bu yıl 18’e çıkmış. 56 ülkede dijital tanıtım yapılmaya başlanmış.
Bu yıl 3 bin influencer ve gazeteci getirilecekmiş Türkiye’ye.
Dergiler için özel çekim kolaylıkları sağlıyorlarmış.
Ajansın tanıtım bütçesi 18 milyon dolardan geçen yıl 75 milyon dolara çıkmış.
2020’de 180 milyon dolar olacak, 2021’de 220 milyon dolara çıkacak.
Bakan Ersoy, bu rakamların dünyada turizm devi ülkelerin ayırdıkları bütçeyle yarışacak büyüklükte bir bütçe olduğunu söyledi.
Bakan’la Doğu Ekspresi’nde
Hafta sonu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la Erzurum’dan Kars’a 3.5 saatlik bir tren yolculuğu yaptık, cumartesi gecesi Sarıkamış’ta konakladık, daha sonra Kars’tan İstanbul’a döndük.
Bakan Ersoy’un basın gezileri hızlandırılmış tur gibidir, geçen yıl Kapadokya’ya gittiğimiz için biliyorum. Bu sefer de Bakan’ın hızına yetişebilmek için epey koşturduk.
Bakan Ersoy son yıllarda Kars’a olan ilginin artması üzerine varolan klasik Doğu Ekspresi’nin yanı sıra fiyatı biraz daha yüksek olan Turistik Doğu Ekspresi seferleri de başlattıklarını açıkladı.
Ancak her ikisine de yer bulabilmek çok zor, biletler satışa çıktığı anda tükeniyor. Biz klasik Doğu Ekspresi’ne eklenen bir vagonla seyahat ettik Erzurum’dan Kars’a...
Bakan’la trende yaptığımız sohbette şu başlıklar öne çıktı.
İstiklal’de
1 Eylül’de ilk
kırmızı halılı gala
Geçtiğimiz hafta Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, buluştuğumuz akşam yemeğinde Beyoğlu Kültür Yolu projesinden bahsetmişti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bunun altını çizdi. Yıl sonunda bitecek Atatürk Kültür Merkezi’nden başlayıp Galataport’a kadar uzanacak bölgede tiyatrolar, etkinlikler, kültür-sanat faaliyetleri olacak.
Atlas Sineması’nda bir büyük sinema müzesi yapılacak ve sinema galaları burada organize edilecek. Bakan Ersoy, İstiklal’de ilk kırmızı halılı sinema galasının tarihini de verdi: 1 Eylül...
Galataport’a ilk gemi 5 Nisan’da yanaşacak
Bakan Ersoy dünyadaki 5 büyük cruise operatörüyle görüşmeler yaptığını söyledi. 5 Nisan’da ilk gemi yanaşacak Galataport’a, eylül sonu itibarıyla da liman dışı yatırımlar açılacak. Bakan’ın görüştüğü cruise operatörleri, “Sadece Galataport için bile İstanbul’a cruise gemisi yanaşır” demişler.
Burada arındırılmış bölge, yükselen otomatik duvarlarla sağlanacak. Gemi yanaştığında duvarlar yükselecek, gemi gittiğinde duvarlar inerek arındırılmış bölgeye vatandaşlar da girebilecek.
2022’de de Yenikapı’da ikinci bir port ihalesi yapılacak.
Lahmacunun 70 liraya
satılmasına karşı değilim
“Turizmi 81 ile yaymamız gerek” diyen Bakan Ersoy, her yaz tartışılan lahmacun-ayran fiyatlarıyla ilgili de şunu söyledi:
“Ben lahmacunun Çeşme’de Bodrum’da 70 liraya satılmasına karşı değilim.
Bayramda 70, sonra 20 lira olursa ona itirazım var.”
Çeşme, Bodrum’da açtıkları halk plajlarının bir benzerini Antalya’da iki noktada açacaklarını söyledi.
3 bin ve 1500 kişilik kapasitede olacak ve bu yaz sezonuna yetişecek olan bu halk plajlarına giriş ücretsiz olacak.
Cannes gibi olacak
Çeşme’deki Ege Turizm Merkezi’nin en büyük özelliklerinden biri turizm tesislerinin denize sıfır planlanmaması...
“10 yıl sonra denize sıfır oteller yapılırsa” diye sordum. “Yapılamaz çünkü yapılmaması için Cannes’da olduğu gibi denizle tesisler arasından yol geçireceğiz. Böylece sahil alanında boydan boya geniş bir alan genel kullanıma açık olacak” yanıtını verdi Bakan Ersoy.
Minimum 100, maksimum 1500 metre denizden uzak olacak bölgeye kurulacak tesisler...
2021’in son çeyreğinde proje ihaleye çıkacak, her tesis için ayrı ayrı ihaleler yapılacak.
Ege Turizm Merkezi 100 bin
yatak kapasiteli olacak
İzmir’den Çeşme’ye giderken yarım adada otobanın solunda kalan kısım Ege Turizm Merkezi ilan edildi...
Geçmişte rahmetli Turgut Özal’ın Belek’te yaptığı gibi, Çeşme’de toplam 9 bin 574 hektarlık bu alan da 100 bin yataklık bir turizm merkezi kurulacak.
İçinde 20 adet golf sahası, olimpik sporları içeren nitelikli spor tesisleri, kongre, fuar, konser ve festival alanları, Ege’nin en büyük arkeoloji müzesi, tema parklar, motor sporları pisti, bisiklet-trekking ve doğa sporları için uygun alanlar, aklınıza turizm adına ne gelirse olacak bu bölgede...
Amaç: Sezonun çok kısa olduğu Çeşme’de turizmi 12 aya yaymak...
Bu bölgede elektrikli araçlar zorunlu olacak, dışarıdan gelen elektrikli araçlar otopark ödemezken, yakıtlı araçlar ücret ödemek zorunda kalacak.
Göreve geldiği günden bu yana, yaklaşık 1.5 yıldır üzerinde çalıştığı bir projeymiş bu Bakan’ın...
“Neden o bölge?” diye sorunca; “Kamu arazisinin en fazla olduğu yer” yanıtını verdi...
Projenin yüzde 93.4’lük bölümü kamu arazisi...
Buradan sonra da Didim Projesi hayata geçirilecek.
Atiye’nin ikinci sezonu
Kapadokya’da geçecek
“Atiye”nin Göbeklitepe’ye katkı sağlayıp sağlamadığını da sorduk Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a...
Çarpıcı rakamlar verdi:
“Atiye”nin 20 milyon yabancı izleyiciye ulaştığını...
“Ottoman Rising”in ise 15 milyona yaklaştığını söyledi.
Her iki diziye de Kültür Bakanlığı çekim izinleri konusunda büyük kolaylıklar sağlamış.
Göbeklitepe’de ziyaretçilere açık olmayan yerler için bile çekim izni verilmiş.
Sonuçta 70 binden 490 bine çıkmış geçen yılki ziyaretçi sayısı...
“Bunda ‘tarihin sıfır noktası’ sloganı üzerinden yaptığımız tanıtım çalışmalarının büyük etkisi var” dedi Sayın Bakan...
Bir de dizi haberi verdi bize; “Atiye”nin ikinci sezonunun Kapadokya’da çekildiğini söyledi. İkinci sezon Kapadokya’da geçecek.
Michael Douglas teşekkür mektubu gönderdi...
Sadece yabancı platformlarda yayınlanan Türk dizilerine değil yurtdışından gelen yabancılara da büyük kolaylıklar sağladıklarını söyledi Bakan Ersoy...
Son olarak İranlı general Kasım Süleymani’nin öldürüldüğü gün Türkiye’ye gelen Michael Douglas-Catherine Zeta Jones ailesini örnek gösterdi.
“Tedirginlerdi. Biz onlarla kontağa geçtik. Uzaktan koruma, her türlü rehberlik, tanıtım hizmeti verdik. Bilgilendirme ve kolaylıklar sağlama konusunda yardım ettik. Hemen dönecekleri Türkiye tatillerini 4-5 güne çıkardılar” diyerek anlattı Bakan...
Aile çok memnun kalıp dönüşte teşekkür mektubu yazmış.
Her gelen dünyaca ünlü star’a bu hizmeti vereceklerini belirtti.
Johnny Depp, Alice Cooper ve Joe Perry’den oluşan Hollywood Vampires konseri 13 Eylül’de İstanbul’da...
Bu ekip için de özel bir ilgi-bilgi birimi kuracaklarını söyledi.
Turizm Geliştirme Ajansı
Kurulduğu ilk günden beri Türk turizmi için atılmış en büyük adım olarak görüyorum Turizm Geliştirme Ajansı’nı... Bakan Ersoy’un hayata geçirdiği en önemli işlerden biri bu.
Özerk olarak çalışan bir kurum ve çok önemli işlere imza atmaya başladılar.
Geçen yıl 3 ülkede Türkiye reklamları dönerken bu yıl 18’e çıkmış. 56 ülkede dijital tanıtım yapılmaya başlanmış.
Bu yıl 3 bin influencer ve gazeteci getirilecekmiş Türkiye’ye.
Dergiler için özel çekim kolaylıkları sağlıyorlarmış.
Ajansın tanıtım bütçesi 18 milyon dolardan geçen yıl 75 milyon dolara çıkmış.
2020’de 180 milyon dolar olacak, 2021’de 220 milyon dolara çıkacak.
Bakan Ersoy, bu rakamların dünyada turizm devi ülkelerin ayırdıkları bütçeyle yarışacak büyüklükte bir bütçe olduğunu söyledi.