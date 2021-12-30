2FA Nedir? Neden Önemlidir? Nasıl Kullanılır?

Instagram, bildiğiniz gibi arkadaşlarınızla, ailenizle ve isterseniz diğer insanlarla fotoğraf paylaşmanın çok sık kullanılan bir yolu, ancak unutmayın gizlilik ve güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Kendinizi ve gizliliğinizi olabildiğince koruyarak Instagram’dan faydalanabilirsiniz.

Olabildiğince diyoruz çünkü sosyal medya uygulamaları amaçları gereği kullanıcıları izlemek üzere tasarlanmışlardır. Kişisel veri ve bilgileriniz ile ilgili kesin gizlilik istiyorsanız bu uygulamaları ve platformları hiç kullanmamanız gerektiğini aklınızdan çıkartmayın.



Instagram güvenlik ayarları

Daha önceki Facebook güvenliği ile ilgili yazımda da bahsettiğim gibi, sosyal medya uygulama geliştiricileri gizlilik ve güvenlik ayarlarını zaman zaman değiştirerek ve güncelleyerek bulunmasını oldukça zorlaştırıyorlar. Aşağıda şu anki güncel hali ile Instagram’da yapılması gereken bazı önemli ayarları sıralıyorum.

Parola güvenliği

Profilinizin altından Ayarlar ve Güvenlik bölümüne ulaşın. Her online hesabınızda olduğu gibi Instagram’da da parola/şifre güvenliği en önemli adımlardan biri. Benzersiz ve zor tahmin edilebilecek bir parola belirleyin. Diğer online hesaplarınızda kullandığınız bir parola olmamasına özellikle dikkat edin.



