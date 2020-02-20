Yeni neslin komedyeni @varböyletipler / Kıvanç Talu

Canım okurlarım... Bir insanın hayatında 30 yılda bir yaşadığı Sadesati denilen en kötü dönemi geçen 25 Ocakta bitirmemin mutluluğundayım.
Bu dönemin içinde enerjimi yükseltmek ve kendimi pozitife çekmek için iyi gelecek kristaller, müzikler, aile diziminden, terapiye, enerji çalışmalarından olumlamalara kadar iyi hissetme adına her şeyi yaptım.
Lakin hepsinin ötesinde ‘Bıktım!’ diye haykırdığım anlarda bana sihirli dokunuş gibi çok iyi gelen bütün dizi ve film yapımcılarının peşinde koşması gereken @varboyletipler instagram hesabının hakkını ödeyemem.
Tam böyle içim şişmiş noktada elime telefonu alıp, varboyletipler hesabının tam 1 dakikalık videolarından birtanesini açıp sanki doping alırmış gibi izleyip kahkahayı basıp hayatıma devam ettiğim çok oldu.
Eskiden ‘Olacak Okadar’ gibi programlar ya da çeşitli skeçlerin olduğu programları seyreder ve gülerdik ama artık zaman öyle hızlı ki kimsenin uzun uzun oturup seyredecek hali yok.
Birde uzun bir zaman diliminde güldürüp karşındaki kişileri memnun etmektense 40, 50 saniye maksimum 1 dakika içinde güldürüp, gülme krizine sokmak büyük marifet.
Kişisel gelişim alanında 25 yıllık eğitim sürecinde öğrendiklerimin bana gösterdiği en kıymetli farkındalık yaşamımıza bizi iyi hissettiren şeyler ile donatmamız gerektiğidir.
İnsan mutluluk frekansına girdiği zaman yaşam kolaylaşır, iyileşir ve mucizeler ile dolarak mutlu bir hal alır.
O yüzden kendinize ve başkalarına zarar vermeden, kimseyi üzmeyerek, sorumluluklarınızdan kaçmayarak birlik ve sevgi içinde mutlu olmak için elinizden gelenin fazlasının kat ve kat fazlasını yapın. Yapamıyorsanız bilin ki yanılıyorsunuz! Çünkü insan istediği her şeye vazgeçmeden ulaşır!
Bu mucizeleri yaşatan mutluluk yolunda gözlerimizi iyice açıp mutluluğu hedef almalıyız...
Buyüzden varlığına şükrettiğim son dönem benim için bütün komedyenler bir tarafa bence ‘Yeni Neslin En Komedyeni @varboyletipler insantagram hesabının sahibi büyük yetenek ve zeka Kıvanç Talu ile yaptığım röportaj ile sizleri başbaşa bırakıyorum.
Öncesinde Var Böyle Tipler hesabındaki en çok sevdiğim Top 3 Videomu paylaşayım:
1. Zeynep Depresyona Girmişti. ( Buna gülmekten öldüm öldüm dirildim )
2. Beyin Departmanı / Nurcan’ın Beyni
3.Akasya Asıltürkmen / Akasya Ana
Kıvanç Merhabalar,
@varboyletipler hesabı fikri nereden çıktı? Kimsin?
Merhabalar ben Kıvanç Talu J 14 yıldır reklamcıyım. Yani sanılanın aksine, benim esas işim Var Böyle Tipler değil. Bu hesap tamamen kendi eğlencem için, kendi kendime takıldığım bir yer. Zaten ilk çıkışı da öyle oldu. Arkadaşlarımla dalga geçmek için yaptığım videolara daha kolay ulaşabilsinler diye açtığım bir sayfaydı. Bu gün 1.1 milyon takipçili bir komedi hayratına döndü. İnsanları güldürebiliyor olmak da oldukça hoşuma gidiyor.
Bütün ünlüler, celebrityler, beyaz yakalar ve toplumun her kesiminden insan senin hesabına bayılıyor. Bunu nasıl yaptın?
Sanırım Var Böyle Tipler’de bu saydığın toplumun her kesiminden insana ait, farklı farklı hikayeleri cımbızla çekip anlatmam sayesinde oldu bu. Çünkü öyle bir toplumuz ki, her birimizden malzeme fışkırıyor. Ortada böylesi zengin bir maden varken değerlendirmemek olmazdı. Bir yandan da bana göre, her zaman insanların izlemeyi en çok sevdiği şeyler aynalardır. Ben de aslında onlara bu aynaları tuttuğum için de hızla büyüdü ve sevildi.
İçerikleri sen mi yazıyorsun? Yazarken ilham aldığın yurtdışındaki instagram hesapları var mı?
Evet içerikleri tamamen kendim üretiyorum. Açıkcası bu konuda bir ilham kaynağım da yok. Çünkü zaten anlattığım hikayeler ya gün içerisinde sokakta ayağıma kadar geliyor, ya da zaten çevremde bir yerde yaşıyor oluyorlar. Benim tek yaptığım bunları insanlara “ay o ne biçim laf öyle be” dedirtecek bir dilde anlatmak. Ha ama bayıla bayıla takip ettiğim Instagram hesapları da var tabi. Özellikle Emrah Ablak ve Nisan Hakan Özkan’ın sayfalarına çıldırıyorum.
Standup seklinde sahne aldığın gösterilerin insanları gülme krizine sokuyor. Bu gösterilere devam edecek ve daha geliştirecek misin?
Stand-up gösterilerime yaklaşık 1 sene önce başladım. Son birkaç aydır da artık hem farklı şehirler hem de daha geniş izleyici kitlelerine ulaşmak konularında vites yükselttik. Anlatacak çok şeyim vardı ancak bunlar Instagram’da 1 dakikaya sığmıyordu. Ben de bari sahnede anlatayım dedim ve 2 saat süren 2 perdelik bir gösteriye dönüştü. İnsanlar da bu hikayeleri duymak istiyorlarmış sanırım ki, ilk günden beri tüm gösteriler kapalı gişe oldu. İzlememiş olan herkesi de beklerim bu arada. Gelin hep birlikte gülelim
Dizi yada filmlerden teklif gelirse oynarmısın? Yoksa kendi dizini yazmayı düşünüyor musun?
Valla emekli manken cevabı gibi olacak ama “güzel bir proje olsa neden olmasın” Oyunculuk zaten kariyer dümenimi kırmaya çalıştığım bir alan. Dolayısıyla güzel bir teklif gelse bayıla bayıla oynarım. Ancak hiç böyle bir teklif gelmediğini fark edince de bir süre önce “bari kendim oynayayım” dediğim bir film yazmaya başladım. Bakalım oradan neler çıkacak birlikte göreceğiz
Kıvaç çok teşekkürler.... İyi ki varsın... J
Sadece insanları ayrımcılığa götürmeden, hiçbir siyasi tarafa geçmeden güldüren nadir isimlerden biri Kıvanç Talu’yu en yakın zamanda sinemada seyretmeyi çok istiyorum.
Sevginin kaynağının gücü lütfen hayatımda beni mutlu eden daha fazla insanın olmasını sağla...
Sizi seven bir Can...
Yeni neslin komedyeni @varböyletipler / Kıvanç Talu
Canım okurlarım... Bir insanın hayatında 30 yılda bir yaşadığı Sadesati denilen en kötü dönemi geçen 25 Ocakta bitirmemin mutluluğundayım.
Bu dönemin içinde enerjimi yükseltmek ve kendimi pozitife çekmek için iyi gelecek kristaller, müzikler, aile diziminden, terapiye, enerji çalışmalarından olumlamalara kadar iyi hissetme adına her şeyi yaptım.
Lakin hepsinin ötesinde ‘Bıktım!’ diye haykırdığım anlarda bana sihirli dokunuş gibi çok iyi gelen bütün dizi ve film yapımcılarının peşinde koşması gereken @varboyletipler instagram hesabının hakkını ödeyemem.
Tam böyle içim şişmiş noktada elime telefonu alıp, varboyletipler hesabının tam 1 dakikalık videolarından birtanesini açıp sanki doping alırmış gibi izleyip kahkahayı basıp hayatıma devam ettiğim çok oldu.
Eskiden ‘Olacak Okadar’ gibi programlar ya da çeşitli skeçlerin olduğu programları seyreder ve gülerdik ama artık zaman öyle hızlı ki kimsenin uzun uzun oturup seyredecek hali yok.
Birde uzun bir zaman diliminde güldürüp karşındaki kişileri memnun etmektense 40, 50 saniye maksimum 1 dakika içinde güldürüp, gülme krizine sokmak büyük marifet.
Kişisel gelişim alanında 25 yıllık eğitim sürecinde öğrendiklerimin bana gösterdiği en kıymetli farkındalık yaşamımıza bizi iyi hissettiren şeyler ile donatmamız gerektiğidir.
İnsan mutluluk frekansına girdiği zaman yaşam kolaylaşır, iyileşir ve mucizeler ile dolarak mutlu bir hal alır.
O yüzden kendinize ve başkalarına zarar vermeden, kimseyi üzmeyerek, sorumluluklarınızdan kaçmayarak birlik ve sevgi içinde mutlu olmak için elinizden gelenin fazlasının kat ve kat fazlasını yapın. Yapamıyorsanız bilin ki yanılıyorsunuz! Çünkü insan istediği her şeye vazgeçmeden ulaşır!
Bu mucizeleri yaşatan mutluluk yolunda gözlerimizi iyice açıp mutluluğu hedef almalıyız...
Buyüzden varlığına şükrettiğim son dönem benim için bütün komedyenler bir tarafa bence ‘Yeni Neslin En Komedyeni @varboyletipler insantagram hesabının sahibi büyük yetenek ve zeka Kıvanç Talu ile yaptığım röportaj ile sizleri başbaşa bırakıyorum.
Öncesinde Var Böyle Tipler hesabındaki en çok sevdiğim Top 3 Videomu paylaşayım:
1. Zeynep Depresyona Girmişti. ( Buna gülmekten öldüm öldüm dirildim )
2. Beyin Departmanı / Nurcan’ın Beyni
3.Akasya Asıltürkmen / Akasya Ana
Kıvanç Merhabalar,
@varboyletipler hesabı fikri nereden çıktı? Kimsin?
Merhabalar ben Kıvanç Talu J 14 yıldır reklamcıyım. Yani sanılanın aksine, benim esas işim Var Böyle Tipler değil. Bu hesap tamamen kendi eğlencem için, kendi kendime takıldığım bir yer. Zaten ilk çıkışı da öyle oldu. Arkadaşlarımla dalga geçmek için yaptığım videolara daha kolay ulaşabilsinler diye açtığım bir sayfaydı. Bu gün 1.1 milyon takipçili bir komedi hayratına döndü. İnsanları güldürebiliyor olmak da oldukça hoşuma gidiyor.
Bütün ünlüler, celebrityler, beyaz yakalar ve toplumun her kesiminden insan senin hesabına bayılıyor. Bunu nasıl yaptın?
Sanırım Var Böyle Tipler’de bu saydığın toplumun her kesiminden insana ait, farklı farklı hikayeleri cımbızla çekip anlatmam sayesinde oldu bu. Çünkü öyle bir toplumuz ki, her birimizden malzeme fışkırıyor. Ortada böylesi zengin bir maden varken değerlendirmemek olmazdı. Bir yandan da bana göre, her zaman insanların izlemeyi en çok sevdiği şeyler aynalardır. Ben de aslında onlara bu aynaları tuttuğum için de hızla büyüdü ve sevildi.
İçerikleri sen mi yazıyorsun? Yazarken ilham aldığın yurtdışındaki instagram hesapları var mı?
Evet içerikleri tamamen kendim üretiyorum. Açıkcası bu konuda bir ilham kaynağım da yok. Çünkü zaten anlattığım hikayeler ya gün içerisinde sokakta ayağıma kadar geliyor, ya da zaten çevremde bir yerde yaşıyor oluyorlar. Benim tek yaptığım bunları insanlara “ay o ne biçim laf öyle be” dedirtecek bir dilde anlatmak. Ha ama bayıla bayıla takip ettiğim Instagram hesapları da var tabi. Özellikle Emrah Ablak ve Nisan Hakan Özkan’ın sayfalarına çıldırıyorum.
Standup seklinde sahne aldığın gösterilerin insanları gülme krizine sokuyor. Bu gösterilere devam edecek ve daha geliştirecek misin?
Stand-up gösterilerime yaklaşık 1 sene önce başladım. Son birkaç aydır da artık hem farklı şehirler hem de daha geniş izleyici kitlelerine ulaşmak konularında vites yükselttik. Anlatacak çok şeyim vardı ancak bunlar Instagram’da 1 dakikaya sığmıyordu. Ben de bari sahnede anlatayım dedim ve 2 saat süren 2 perdelik bir gösteriye dönüştü. İnsanlar da bu hikayeleri duymak istiyorlarmış sanırım ki, ilk günden beri tüm gösteriler kapalı gişe oldu. İzlememiş olan herkesi de beklerim bu arada. Gelin hep birlikte gülelim
Dizi yada filmlerden teklif gelirse oynarmısın? Yoksa kendi dizini yazmayı düşünüyor musun?
Valla emekli manken cevabı gibi olacak ama “güzel bir proje olsa neden olmasın” Oyunculuk zaten kariyer dümenimi kırmaya çalıştığım bir alan. Dolayısıyla güzel bir teklif gelse bayıla bayıla oynarım. Ancak hiç böyle bir teklif gelmediğini fark edince de bir süre önce “bari kendim oynayayım” dediğim bir film yazmaya başladım. Bakalım oradan neler çıkacak birlikte göreceğiz
Kıvaç çok teşekkürler.... İyi ki varsın... J
Sadece insanları ayrımcılığa götürmeden, hiçbir siyasi tarafa geçmeden güldüren nadir isimlerden biri Kıvanç Talu’yu en yakın zamanda sinemada seyretmeyi çok istiyorum.
Sevginin kaynağının gücü lütfen hayatımda beni mutlu eden daha fazla insanın olmasını sağla...
Sizi seven bir Can...