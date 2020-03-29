Oğlum Corona Virüsünden öldü!

Öldü mü?
Evet öldü...
Oğlum mu?
Evet benim oğlum...
İlk başta hiçbir şey anlamadık. Başta nefes daralmaları ve halsizliği vardı.
Daha sonra bir gece aniden abdominal nefes almaya ve nefesinde çok ciddi sorun yaşamaya başladı.
Gece yarısı acil bir şekilde kendimizi veteriner hekimin masasında bulduk.
Ciğerleri su toplamış ve bütün bedeni zayıf düşmüştü.
O saatte kendi doktoruna gidemediğimiz için son derece güvenerek gittiğimiz bu yerin hekimi suyu boşaltıp ciğerlerini rahatlatmak için iğne yapacağnı söyledi.
İğneyi yapacağı zaman içimden bir his, o daha ufacık bir can onun için fazla değil mi? sanki çok yapıyorsunuz. İçimdeki his çok olduğunu söylüyor ... dedim..
Hekim bana: ben hekimim işimi biliyorum... dedi... ve iğneleri yaptıktan bir süre sonra oğlumun ağzından kanlar fışkırmaya başladı. Gözümün önünde ağzından kanlar fışkırarak ölüyordu.
O an benim hayatımın en büyük travmalarından bir tanesini yaşadığım... ölen çocuğumu bana vermek için üstüne para isteyip aldıkları... neyse yani iğrenç yer...
Sonuç olarak hayatımda çok nadir bir şekilde LANET ettiğim o hekimin kovulduğunu ve yerin kapatılarak başka bir yönetime devredildiğini duydum.
Bazı şeylerin kanunda bence tam karşılığı olmasa da ilahi adalette her zaman var!
Arkasından oğlumun oğlu aynı şekilde aniden kalp durması sonucu vefat etti ve sonrasında anladık ki bunu yapan namı diyar: Corona Virüsü
Oğlum Amon ve onun oğlu Bıdık vefat edip ışığa olan yolculuklarının arkasından ablam vefat ettiği zaman kadar ağladım. Her şeyimi iptal edip, 10 gün ağlayarak yaslarını tuttum...
Hala Amon’un adı anıldığı an gözlerim dolar... Amon’un vefatı ile ilgili terapi gördüm, psikoanaliz görüşmeleri yaptım, aile dizimine gittim, homeopathy kullandım v.s... Özetle benim için herkesin anlayamacağı kadar özel ve derin bir olay...
Bunu ancak empatisi ve gerçek insani değerleri olan, kalbinde sevgi ve içinde vicdan olan anlar...
O veteriner kliniği ve veterineri Allah’a teslim ettim o da gereğini yaptı zaten...
Lakin bugün görüyorum ki pekçok insan kedi ve köpeklerde olan corona virüsü ile şu an Çin’den dünya’ya yayılan ve bence kesinlikle Çin ‘in bununla ilgili özür dilemesi hatta bütün dünya ülkelerine maddi yardımda bulunması gerektiği Corona Virüsü ile alakası yok.
Zaten adı aslında sadece Corona değil : Covid – 19...
Benim şu an evimde 5 kedim var ve bütün kedilerimde Corona Virüsü var...
Benim bildiğim 7 yıl ama belki daha uzun bir süredir corona virüsü ile yaşıyorum.
Corona virüsü ile beraber uyuyorum, beni yalıyor, ben onu öpüyorum, yemeklerime bazen tüyleri geliyor yiyorum ama bana bulaşmıyor!!!
Benim ilk kedim Matu'nun da corona virüsü var ve hatta aynı zamanda kalp yetmezliği de mevcut. Fakat önceki kedilerim Amon ve Bıdık'ın vefatına neden olduğu gibi Matu'da ölümcül semptomların ortaya çıkmasına sebep olmadı. Neyse ki Amon ve Bıdık'ta değişim gösteren corona virüsü Matu'da sadece corona virüsü olarak kaldı.
Zaten test yapılan kedilerin birçoğu corona pozitif ama son derece normal bir şekilde hayatlarına devam ederler.
Benim canım birtanecik veteriner hekimim ve tüm dostlarımın da kedi ve köpeklerinin hekimi Tülin Özkara, kardiyoloji uzmanı veteriner hekim olan Hadi Alihossein ile bizi tanıştırdı ve yıllarıdır Matu’nun düzenli tedavi, ilacı ve beslenmesi ile uzun vadede iyileşmesini ve şu an çok daha iyi olmasını sağladık.
Tülin’e özellikle bu covid-19 ve corona virüsü konusunu sorduğum da:
‘Kedilerde ve köpeklerde görülen coronavirüs orta derece de ishale neden olan yaygın bir viral enfeksiyondur. Kedilerdeki corona virüsün kendisi ölümcül sonuçlar doğurmaz iken kedilerin bazılarında corona virüsün mutant hali olan FIP ( Feline İnfeksiyöz Peritonitis) e dönüştüğünde thorax ya da abdomende sıvı toplanmasına neden olacak çeşitli organ yetmezliklerine sebebiyet verir. Her corona virüs taşıyıcısı olan kedi FİP demek degildir. Kedi ve köpeklerdeki corona virüs ile tüm dünya da pandemik bir salgına neden olan covid 19 virüsü aynı değildir. Bu sebeple onlardan bize Corona geçmediği gibi bizlerden de onlara corona geçmez. Global bir diagnostik şirketi olan IDEXX çok sayıda kedi ve köpeğe COVİD-19 için PCR testi yaptı ve yaptığı test çalışmalarının sonuçlarını 13 Mart'ta tümü negatif olarak açıkladı. ’
Tülin Özkara
Cevabını dilerim herkes okur...
Bazı insanlar bu süreçte kedi ve köpeklerini sokağa atarak belki de yapabilecekleri en büyük günahlardan birini işliyor! O hayvanın yaşadığı üzüntü ve acı sizi bulacaktır!
Yuvasından atılmış çocuk olarak korku ile titremesi ailesinin onu sokağa attığını elbette farklı bir şekilde siz de yaşayacaksınız. İlahi adalet budur.
Biz kedi ve köpekleri ailemizden bir varlık olarak görmüyor muyuz? Çocuklarımız gibi sevip üstlerine titremiyor muyuz?
Peygamber Hz. Muhammet (s.a.v.) bile doğum yapan bir kedi için orduyu geri döndürüp savaşı kaybediyor.
Kedinin içtiği tastan abdest alıyor. Kedisi uyanmasın diye kaftanını kesip kalkıyor ama Peygamberlerinin her yaptığını sünnet diye yapan milyarlarca insan Peygamberin uğruna savaşı kaybettiği, uyanmasın diye kaftanını kesip kalktığı canlıyı bir ülkenin yemesine hatta onları yemenin festivalini yapmasına sessiz kalıyor!
Bunu gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum!
Hz. Mevlana’nın, Hz. İbni Arabi’nin bile kedisi var.
Zaten Çin den çıkan ilk virüs değil bu...
Daha önce dünyanın üçte ikisini yok eden Kara Veba’da Çin’in eseri... ve belki bildiğimiz ya da bilmediğimiz neler!
Sonuç olarak herkesi farkındalığa davet ediyorum!
Önemli not ve karşıt görüşte olanlara cevabım:
Bazı kişiler Çin’e karşı kedi ve köpekleri öldürmelerine karşı verilen tepkilere karşı Çin’i savunan insanlara inanamıyorum. Bütün dünya'ya kuzu, inek, tavuk , balık yemeyi bu olay ile bıraktıramazsın ama Çin 'e kedi ve köpeklere zarar verip öldürmelerini bıraktırabilirsiniz. Ben kedi ve köpekler kurtulsun istiyorum devamlı birileri çıkıp şöyle böyle diyor. Gerçekten şaşırıyorum!
Çin' i savunmak neden? Irkçılık değil farkındalık!
Bütün dünyadaki insanlar kedi ve köpekler ile dost!
Peygamberlerin hatta evliyaların bile kedisi köpeği ile dostluğu var !
Neden bu konuda farkındalık yaşanması için çalışmak yerine hemen köstek oluyorsunuz?
Gerçekten şaşırıyorum! Gören zannedecek hepiniz vegansınız!
Ananız babanız ve çocuklarınız da vegan sanki... Sırf yazmak için yazmayın lütfen....
Daha önce dünya’da milyonlarca insanın ölmesine neden olan virüsler de Çin’den çıkmıştır. Hata aynı bölgeden çıkıyor. Zaten bu olaylar bittikten sonra Çin’de virüsün çıktığı hayvan pazarının açılmaması için elimizden geleni yapmalıyız.
Canlı bir şekilde hayvanları yiyorlar. Fareleri pişmeden yediklerine dair videolar var.
Biliyorsunuz geçen gün farelerden insanlara geçen Hanta virüsü yine Çin’de ortaya çıktı, bir kişi öldü ve bir sürü insanlar karantinaya alındı. Sonuç olarak burada bir problem olduğu ve yaşamın bunun düzeltilmesi gerektine dair işaret ettiği net bir şekilde ortada...
Herkesin bildiği gibi yılanları ve birçok canlıyı canlı canlı pişiriyorlar.
Zaten şuan astrolojik yaşadığımız bu durum, yılan laneti olarakta adlandırılıyor!
Sevginin kaynağının gücü lütfen Çin’in kedi ve köpeklere verdiği zarara dünya’nın dur demesini ve Çin’in kedi ve köpeklere zarar verilmesini yasaklamasını sağla...
Sizi seven bir Can...
Oğlum Corona Virüsünden öldü!
Canım Okurlarım,
Öldü mü?
Evet öldü...
Oğlum mu?
Evet benim oğlum...
İlk başta hiçbir şey anlamadık. Başta nefes daralmaları ve halsizliği vardı.
Daha sonra bir gece aniden abdominal nefes almaya ve nefesinde çok ciddi sorun yaşamaya başladı.
Gece yarısı acil bir şekilde kendimizi veteriner hekimin masasında bulduk.
Ciğerleri su toplamış ve bütün bedeni zayıf düşmüştü.
O saatte kendi doktoruna gidemediğimiz için son derece güvenerek gittiğimiz bu yerin hekimi suyu boşaltıp ciğerlerini rahatlatmak için iğne yapacağnı söyledi.
İğneyi yapacağı zaman içimden bir his, o daha ufacık bir can onun için fazla değil mi? sanki çok yapıyorsunuz. İçimdeki his çok olduğunu söylüyor ... dedim..
Hekim bana: ben hekimim işimi biliyorum... dedi... ve iğneleri yaptıktan bir süre sonra oğlumun ağzından kanlar fışkırmaya başladı. Gözümün önünde ağzından kanlar fışkırarak ölüyordu.
O an benim hayatımın en büyük travmalarından bir tanesini yaşadığım... ölen çocuğumu bana vermek için üstüne para isteyip aldıkları... neyse yani iğrenç yer...
Sonuç olarak hayatımda çok nadir bir şekilde LANET ettiğim o hekimin kovulduğunu ve yerin kapatılarak başka bir yönetime devredildiğini duydum.
Bazı şeylerin kanunda bence tam karşılığı olmasa da ilahi adalette her zaman var!
Arkasından oğlumun oğlu aynı şekilde aniden kalp durması sonucu vefat etti ve sonrasında anladık ki bunu yapan namı diyar: Corona Virüsü
Oğlum Amon ve onun oğlu Bıdık vefat edip ışığa olan yolculuklarının arkasından ablam vefat ettiği zaman kadar ağladım. Her şeyimi iptal edip, 10 gün ağlayarak yaslarını tuttum...
Hala Amon’un adı anıldığı an gözlerim dolar... Amon’un vefatı ile ilgili terapi gördüm, psikoanaliz görüşmeleri yaptım, aile dizimine gittim, homeopathy kullandım v.s... Özetle benim için herkesin anlayamacağı kadar özel ve derin bir olay...
Bunu ancak empatisi ve gerçek insani değerleri olan, kalbinde sevgi ve içinde vicdan olan anlar...
O veteriner kliniği ve veterineri Allah’a teslim ettim o da gereğini yaptı zaten...
Lakin bugün görüyorum ki pekçok insan kedi ve köpeklerde olan corona virüsü ile şu an Çin’den dünya’ya yayılan ve bence kesinlikle Çin ‘in bununla ilgili özür dilemesi hatta bütün dünya ülkelerine maddi yardımda bulunması gerektiği Corona Virüsü ile alakası yok.
Zaten adı aslında sadece Corona değil : Covid – 19...
Benim şu an evimde 5 kedim var ve bütün kedilerimde Corona Virüsü var...
Benim bildiğim 7 yıl ama belki daha uzun bir süredir corona virüsü ile yaşıyorum.
Corona virüsü ile beraber uyuyorum, beni yalıyor, ben onu öpüyorum, yemeklerime bazen tüyleri geliyor yiyorum ama bana bulaşmıyor!!!
Benim ilk kedim Matu'nun da corona virüsü var ve hatta aynı zamanda kalp yetmezliği de mevcut. Fakat önceki kedilerim Amon ve Bıdık'ın vefatına neden olduğu gibi Matu'da ölümcül semptomların ortaya çıkmasına sebep olmadı. Neyse ki Amon ve Bıdık'ta değişim gösteren corona virüsü Matu'da sadece corona virüsü olarak kaldı.
Zaten test yapılan kedilerin birçoğu corona pozitif ama son derece normal bir şekilde hayatlarına devam ederler.
Benim canım birtanecik veteriner hekimim ve tüm dostlarımın da kedi ve köpeklerinin hekimi Tülin Özkara, kardiyoloji uzmanı veteriner hekim olan Hadi Alihossein ile bizi tanıştırdı ve yıllarıdır Matu’nun düzenli tedavi, ilacı ve beslenmesi ile uzun vadede iyileşmesini ve şu an çok daha iyi olmasını sağladık.
Tülin’e özellikle bu covid-19 ve corona virüsü konusunu sorduğum da:
‘Kedilerde ve köpeklerde görülen coronavirüs orta derece de ishale neden olan yaygın bir viral enfeksiyondur. Kedilerdeki corona virüsün kendisi ölümcül sonuçlar doğurmaz iken kedilerin bazılarında corona virüsün mutant hali olan FIP ( Feline İnfeksiyöz Peritonitis) e dönüştüğünde thorax ya da abdomende sıvı toplanmasına neden olacak çeşitli organ yetmezliklerine sebebiyet verir. Her corona virüs taşıyıcısı olan kedi FİP demek degildir. Kedi ve köpeklerdeki corona virüs ile tüm dünya da pandemik bir salgına neden olan covid 19 virüsü aynı değildir. Bu sebeple onlardan bize Corona geçmediği gibi bizlerden de onlara corona geçmez. Global bir diagnostik şirketi olan IDEXX çok sayıda kedi ve köpeğe COVİD-19 için PCR testi yaptı ve yaptığı test çalışmalarının sonuçlarını 13 Mart'ta tümü negatif olarak açıkladı. ’
Tülin Özkara
Cevabını dilerim herkes okur...
Bazı insanlar bu süreçte kedi ve köpeklerini sokağa atarak belki de yapabilecekleri en büyük günahlardan birini işliyor! O hayvanın yaşadığı üzüntü ve acı sizi bulacaktır!
Yuvasından atılmış çocuk olarak korku ile titremesi ailesinin onu sokağa attığını elbette farklı bir şekilde siz de yaşayacaksınız. İlahi adalet budur.
Biz kedi ve köpekleri ailemizden bir varlık olarak görmüyor muyuz? Çocuklarımız gibi sevip üstlerine titremiyor muyuz?
Peygamber Hz. Muhammet (s.a.v.) bile doğum yapan bir kedi için orduyu geri döndürüp savaşı kaybediyor.
Kedinin içtiği tastan abdest alıyor. Kedisi uyanmasın diye kaftanını kesip kalkıyor ama Peygamberlerinin her yaptığını sünnet diye yapan milyarlarca insan Peygamberin uğruna savaşı kaybettiği, uyanmasın diye kaftanını kesip kalktığı canlıyı bir ülkenin yemesine hatta onları yemenin festivalini yapmasına sessiz kalıyor!
Bunu gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum!
Hz. Mevlana’nın, Hz. İbni Arabi’nin bile kedisi var.
Zaten Çin den çıkan ilk virüs değil bu...
Daha önce dünyanın üçte ikisini yok eden Kara Veba’da Çin’in eseri... ve belki bildiğimiz ya da bilmediğimiz neler!
Sonuç olarak herkesi farkındalığa davet ediyorum!
Önemli not ve karşıt görüşte olanlara cevabım:
Bazı kişiler Çin’e karşı kedi ve köpekleri öldürmelerine karşı verilen tepkilere karşı Çin’i savunan insanlara inanamıyorum. Bütün dünya'ya kuzu, inek, tavuk , balık yemeyi bu olay ile bıraktıramazsın ama Çin 'e kedi ve köpeklere zarar verip öldürmelerini bıraktırabilirsiniz. Ben kedi ve köpekler kurtulsun istiyorum devamlı birileri çıkıp şöyle böyle diyor. Gerçekten şaşırıyorum!
Çin' i savunmak neden? Irkçılık değil farkındalık!
Bütün dünyadaki insanlar kedi ve köpekler ile dost!
Peygamberlerin hatta evliyaların bile kedisi köpeği ile dostluğu var !
Neden bu konuda farkındalık yaşanması için çalışmak yerine hemen köstek oluyorsunuz?
Gerçekten şaşırıyorum! Gören zannedecek hepiniz vegansınız!
Ananız babanız ve çocuklarınız da vegan sanki... Sırf yazmak için yazmayın lütfen....
Daha önce dünya’da milyonlarca insanın ölmesine neden olan virüsler de Çin’den çıkmıştır. Hata aynı bölgeden çıkıyor. Zaten bu olaylar bittikten sonra Çin’de virüsün çıktığı hayvan pazarının açılmaması için elimizden geleni yapmalıyız.
Canlı bir şekilde hayvanları yiyorlar. Fareleri pişmeden yediklerine dair videolar var.
Biliyorsunuz geçen gün farelerden insanlara geçen Hanta virüsü yine Çin’de ortaya çıktı, bir kişi öldü ve bir sürü insanlar karantinaya alındı. Sonuç olarak burada bir problem olduğu ve yaşamın bunun düzeltilmesi gerektine dair işaret ettiği net bir şekilde ortada...
Herkesin bildiği gibi yılanları ve birçok canlıyı canlı canlı pişiriyorlar.
Zaten şuan astrolojik yaşadığımız bu durum, yılan laneti olarakta adlandırılıyor!
Sevginin kaynağının gücü lütfen Çin’in kedi ve köpeklere verdiği zarara dünya’nın dur demesini ve Çin’in kedi ve köpeklere zarar verilmesini yasaklamasını sağla...
Sizi seven bir Can...