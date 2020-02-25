Merkür Ters, Atakan ve Dolar’a ne oluyor?

Canım Okurlarım, Corona virüsü ile ilgili müthiş bir röportajı şu an sizler için hazırlıyorum.
Cevaplanmamış soru kalmayacak. Ancak ondan önce geçtiğimiz hafta Filozof Atakan haberlerini seyrederken bunun neden şu an gündem olduğunu, sizinle paylaşmak istedim. Çünkü Jüpiter felsefe, birlik, bütünlük ve özgürlük demek. Geçtiğimiz 25 Ocakta Jüpiter kendi evinde tek başına kalıp en güçlü konumuna geçti. O yüzden Atakan, Jüpiterin biz sözcüsü olarak hepimize Jüpiter’i yansıttı. Dilerim istediğinden çok daha iyi bir eğitim alsın…
Ekonomik Yükselişimiz Pek Yakın!
Dolar’ın yükselişiyle ilgili 2017 yılında yayınlanan bir Hürriyet bir köşe yazımda, 2018 Yılı Temmuz sonuna dikkat çekmiş ve daha o zamanlar, Dolar 2018 Temmuz sonu 6.10’u geçmeden aylar önce 23 Mayıs 2018’de Twitter hesabımda 6.10 ‘u geçeceğini yazmıştım. Bunu Türkiye’nin astroloji haritasında finans evlerine bakarak söylemiştim.
Türkiye’nin astroloji haritasında, finans evinde Satürn var ve Satürn de zorlayıcı bir gezegen. Dolayısıyla astrolojik göstergelerden anlıyoruz ki, ülkemiz bu konuda zor zamanlardan geçmeye devam ediyor. “Peki sonra?” diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Görünen o ki Satürn Türkiye’nin ekonomi ve finans evinden 2023’ün Ocak sonu çıkıyor. Bu tarihten itibaren Türkiye’nin, finans ve ekonomi alanında hiç ummadığımız kadar pozitif süreçlerin içine gireceği ve oldukça iyi yükselişler yaşayacağı astroloji haritasında görünüyor.
Ajandanızı Düzenlemeden Önce Önemli Astrolojik Olaylara Dikkat Edin
Yaşamımızdaki olayların başlangıcını ve nedenlerini astrolojik olarak açıklamak, insanı oldukça rahatlatan ve aynı zamanda farkındalık kazandıran bir bilgilenme gerçekleştirir. Bu bilgiler ve aydınlanma da bizleri sonraki süreçlerde güçlendiriyor ve yaşamımızın iniş çıkışlarına bilinçli bir şekilde yaklaşmamızı sağlıyor. Bu tip bir farkındalıktan sonra yapmamız gereken tek şey yaşamı severek, isyan etmeden, bol iyilik yaparak ve farkındalık elde etmeye odaklanarak ilerlemek!
Merkür’ün Hareketlerini Mutlaka Not Edin!
“Merkür ters dönüyor” diye herkesten duyuyorsunuzdur. Aslında ters dönmek diye bir şey yok ama gezegenin Güneşin etrafındaki hareketi Dünya’ya ters dönüyormuş etkisi verdiğinden dolayı ters dönüyor deniliyor.
Merkür iletişim, teknoloji ve tüm kağıt, evrak yani dijital veya normal yazım işlemlerini de yönettiğinden dolayı herkesi çok ciddi anlamda etkiliyor. Dolayısıyla Merkür’ün hareketlerinden haberdar olmak mevcut ve gelecek yaşam kurgularımızda bizlere yardımcı olabilecek bir bilgi.
Özet geçelim:
1. Merkür ters dönerken yeni başlangıç yapmamak lazım evet ama aynı dönemi eskiden gelen ve yarım bıraktığınız tüm işleri tamamlamak üzere değerlendirmek de lazım.
2. Önemli evrakları imzalamamalı, anlaşmaya son noktayı koymamalı, onun yerine araştırma ve sorgulama sürecinde Merkür’ün ters dönüşü bitene kadar devam etmelisiniz.
3. Merkür ters dönerken insanlar ile birbirinizi yanlış anlayabilir, kendinizi hem sözlü hem de yazılı olarak yanlış ifade edebilirsiniz. Tabii aynı şekilde karşınızdaki insanlar da aynen bu durumlarda kalabilir o yüzden bunun farkında olursanız bu süreci daha rahat yönetebilirsiniz.
Merkür ters dönerken neler yapmak iyidir?
1. Terapiste, psikoloğa gitmek ve geçmişe yönelik kendini şifalandırmak için çok iyi bir dönemdir. Bu sebeple ben, Merkür ters dönüşünün ilk günü hemen Prof. Dr. Mehmet Sungur’a gittim.
2. Geçmişe yönelik belgeseller, film ve diziler seyretmek ve tarihi kitaplar okumak ve yazmak için müthiş iyi bir dönemdir. Tabii yazıya başlangıç Merkür ters dönmeden önce olsun.
3. Bütün yarım bıraktığınız ve ertelediğiniz işleri yapmak için müthiş iyi bir dönemdir.
Nelere dikkat etmeli?
1. Telefon, bilgisayar ve tüm elektronik eşyalarınızın bozulabilme ihtimallerine dikkat edin. Bu dönem iletişim cihazları veya elektronik bir şeyler almak için hiç iyi bir dönem değildir.
2. Yeni bir işe asla başlamayın. Çünkü her şeyin başlangıç tarihi onun geleceğini belirlediği için Merkür ters dönerken bir işe başladığınız zaman mutlaka terslikler olur.
3. Seyahate çıkmak için hiç iyi bir dönem değildir. Çünkü iletişim ve teknoloji aksaklıkları yüzünden zorlanabilirsiniz. İnsanların birbirini en yanlış anladığı bu gerileme zamanlarında kendi güven alanınızda olmanız daha iyi olur.
Merkür ters dönüşü 3 evrelidir ve her sene tam 3 defa bu döngü gerçekleşiyor. Ters dönmeye başlamadan önce yavaşladığı zamana önceki gölgesi deniliyor. Sonra duruyor ve ters dönmeye başlıyor. Sonra tekrar duruyor ve düz dönmeye başlıyor ama normal hızında değil de gölge dönemi denilen zamandan geçiliyor. Bu aşamaların hemen akabinde Merkür artık normal hızına geçiyor ve rahatlıyoruz.
2020 Yılının Merkür Ters Dönüş Tarihleri
Şu anda da içinden geçmekte olduğumuz dönem bir Merkür gerileme dönemi… Gölgesi 2 Şubat’ta başladı, 16 Şubat’ta durdu ve 18 Şubat’ta ters dönmeye başladı. Merkür bu ilk gerilemesinde, 9 Mart’ta duracak, 11 Mart’ta gölgeli olarak düz dönmeye başlayacak yani çok yavaş olacak ve sonra 31 Mart tarihinde gölgesi biterek, normal hızında düz dönmeye başlayacak.
O halde istediğiniz zaman açıp bakabilmeniz ya da bir yere not alabilmeniz için bu yılın gerileme ve gölge tarihlerine bakalım. Doğrusu ben her sene özellikle Merkür’ün ters dönüş zamanlarına bakarım ve bütün seneye dair programımı ona göre yaparım.
2 Haziran -> Merkür Gölge
17 Haziran -> Merkür Duruyor
19 Haziran -> Merkür Ters Dönmeye Başlıyor
12 Temmuz -> Merkür Duruyor
13 Temmuz -> Merkür Gölgeli Olarak Düz Dönmeye Başlıyor
13 Ağustos -> Merkür Gölgesi Bitiyor ve Normal Hızında Düz Dönüyor
Kurtulduk
Gelelim 3. ve Son Raunda
23 Eylül -> Merkür Gölgesi Başlıyor
13 Ekim -> Merkür Duruyor
15 Ekim -> Merkür Ters Dönmeye Başlıyor
3 Kasım -> Merkür Duruyor
4 Kasım -> Merkür Gölgeli Olarak Düz Dönmeye Başlıyor
20 Kasım -> Merkür Gölgesi Bitiyor ve Normal Hızında Düz Dönmeye Başlıyor.
*
Böylece 2020 yılını Merkür açısından bitirmiş olduk.
Dilerim bütün bu Merkür ters dönüşleri hepimize şifa olsun.
“Sevginin kaynağının gücü, lütfen Merkür’ün ters döndüğü dönemlerden en yüksek mutluluk adına fayda elde etmem için gerekli her şeyi sağla...”
Sizi seven bir Can...
Merkür Ters, Atakan ve Dolar’a ne oluyor?
Canım Okurlarım, Corona virüsü ile ilgili müthiş bir röportajı şu an sizler için hazırlıyorum.
Cevaplanmamış soru kalmayacak. Ancak ondan önce geçtiğimiz hafta Filozof Atakan haberlerini seyrederken bunun neden şu an gündem olduğunu, sizinle paylaşmak istedim. Çünkü Jüpiter felsefe, birlik, bütünlük ve özgürlük demek. Geçtiğimiz 25 Ocakta Jüpiter kendi evinde tek başına kalıp en güçlü konumuna geçti. O yüzden Atakan, Jüpiterin biz sözcüsü olarak hepimize Jüpiter’i yansıttı. Dilerim istediğinden çok daha iyi bir eğitim alsın…
Ekonomik Yükselişimiz Pek Yakın!
Dolar’ın yükselişiyle ilgili 2017 yılında yayınlanan bir Hürriyet bir köşe yazımda, 2018 Yılı Temmuz sonuna dikkat çekmiş ve daha o zamanlar, Dolar 2018 Temmuz sonu 6.10’u geçmeden aylar önce 23 Mayıs 2018’de Twitter hesabımda 6.10 ‘u geçeceğini yazmıştım. Bunu Türkiye’nin astroloji haritasında finans evlerine bakarak söylemiştim.
Türkiye’nin astroloji haritasında, finans evinde Satürn var ve Satürn de zorlayıcı bir gezegen. Dolayısıyla astrolojik göstergelerden anlıyoruz ki, ülkemiz bu konuda zor zamanlardan geçmeye devam ediyor. “Peki sonra?” diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Görünen o ki Satürn Türkiye’nin ekonomi ve finans evinden 2023’ün Ocak sonu çıkıyor. Bu tarihten itibaren Türkiye’nin, finans ve ekonomi alanında hiç ummadığımız kadar pozitif süreçlerin içine gireceği ve oldukça iyi yükselişler yaşayacağı astroloji haritasında görünüyor.
Ajandanızı Düzenlemeden Önce Önemli Astrolojik Olaylara Dikkat Edin
Yaşamımızdaki olayların başlangıcını ve nedenlerini astrolojik olarak açıklamak, insanı oldukça rahatlatan ve aynı zamanda farkındalık kazandıran bir bilgilenme gerçekleştirir. Bu bilgiler ve aydınlanma da bizleri sonraki süreçlerde güçlendiriyor ve yaşamımızın iniş çıkışlarına bilinçli bir şekilde yaklaşmamızı sağlıyor. Bu tip bir farkındalıktan sonra yapmamız gereken tek şey yaşamı severek, isyan etmeden, bol iyilik yaparak ve farkındalık elde etmeye odaklanarak ilerlemek!
Merkür’ün Hareketlerini Mutlaka Not Edin!
“Merkür ters dönüyor” diye herkesten duyuyorsunuzdur. Aslında ters dönmek diye bir şey yok ama gezegenin Güneşin etrafındaki hareketi Dünya’ya ters dönüyormuş etkisi verdiğinden dolayı ters dönüyor deniliyor.
Merkür iletişim, teknoloji ve tüm kağıt, evrak yani dijital veya normal yazım işlemlerini de yönettiğinden dolayı herkesi çok ciddi anlamda etkiliyor. Dolayısıyla Merkür’ün hareketlerinden haberdar olmak mevcut ve gelecek yaşam kurgularımızda bizlere yardımcı olabilecek bir bilgi.
Özet geçelim:
1. Merkür ters dönerken yeni başlangıç yapmamak lazım evet ama aynı dönemi eskiden gelen ve yarım bıraktığınız tüm işleri tamamlamak üzere değerlendirmek de lazım.
2. Önemli evrakları imzalamamalı, anlaşmaya son noktayı koymamalı, onun yerine araştırma ve sorgulama sürecinde Merkür’ün ters dönüşü bitene kadar devam etmelisiniz.
3. Merkür ters dönerken insanlar ile birbirinizi yanlış anlayabilir, kendinizi hem sözlü hem de yazılı olarak yanlış ifade edebilirsiniz. Tabii aynı şekilde karşınızdaki insanlar da aynen bu durumlarda kalabilir o yüzden bunun farkında olursanız bu süreci daha rahat yönetebilirsiniz.
Merkür ters dönerken neler yapmak iyidir?
1. Terapiste, psikoloğa gitmek ve geçmişe yönelik kendini şifalandırmak için çok iyi bir dönemdir. Bu sebeple ben, Merkür ters dönüşünün ilk günü hemen Prof. Dr. Mehmet Sungur’a gittim.
2. Geçmişe yönelik belgeseller, film ve diziler seyretmek ve tarihi kitaplar okumak ve yazmak için müthiş iyi bir dönemdir. Tabii yazıya başlangıç Merkür ters dönmeden önce olsun.
3. Bütün yarım bıraktığınız ve ertelediğiniz işleri yapmak için müthiş iyi bir dönemdir.
Nelere dikkat etmeli?
1. Telefon, bilgisayar ve tüm elektronik eşyalarınızın bozulabilme ihtimallerine dikkat edin. Bu dönem iletişim cihazları veya elektronik bir şeyler almak için hiç iyi bir dönem değildir.
2. Yeni bir işe asla başlamayın. Çünkü her şeyin başlangıç tarihi onun geleceğini belirlediği için Merkür ters dönerken bir işe başladığınız zaman mutlaka terslikler olur.
3. Seyahate çıkmak için hiç iyi bir dönem değildir. Çünkü iletişim ve teknoloji aksaklıkları yüzünden zorlanabilirsiniz. İnsanların birbirini en yanlış anladığı bu gerileme zamanlarında kendi güven alanınızda olmanız daha iyi olur.
Merkür ters dönüşü 3 evrelidir ve her sene tam 3 defa bu döngü gerçekleşiyor. Ters dönmeye başlamadan önce yavaşladığı zamana önceki gölgesi deniliyor. Sonra duruyor ve ters dönmeye başlıyor. Sonra tekrar duruyor ve düz dönmeye başlıyor ama normal hızında değil de gölge dönemi denilen zamandan geçiliyor. Bu aşamaların hemen akabinde Merkür artık normal hızına geçiyor ve rahatlıyoruz.
2020 Yılının Merkür Ters Dönüş Tarihleri
Şu anda da içinden geçmekte olduğumuz dönem bir Merkür gerileme dönemi… Gölgesi 2 Şubat’ta başladı, 16 Şubat’ta durdu ve 18 Şubat’ta ters dönmeye başladı. Merkür bu ilk gerilemesinde, 9 Mart’ta duracak, 11 Mart’ta gölgeli olarak düz dönmeye başlayacak yani çok yavaş olacak ve sonra 31 Mart tarihinde gölgesi biterek, normal hızında düz dönmeye başlayacak.
O halde istediğiniz zaman açıp bakabilmeniz ya da bir yere not alabilmeniz için bu yılın gerileme ve gölge tarihlerine bakalım. Doğrusu ben her sene özellikle Merkür’ün ters dönüş zamanlarına bakarım ve bütün seneye dair programımı ona göre yaparım.
2 Haziran -> Merkür Gölge
17 Haziran -> Merkür Duruyor
19 Haziran -> Merkür Ters Dönmeye Başlıyor
12 Temmuz -> Merkür Duruyor
13 Temmuz -> Merkür Gölgeli Olarak Düz Dönmeye Başlıyor
13 Ağustos -> Merkür Gölgesi Bitiyor ve Normal Hızında Düz Dönüyor
Kurtulduk
Gelelim 3. ve Son Raunda
23 Eylül -> Merkür Gölgesi Başlıyor
13 Ekim -> Merkür Duruyor
15 Ekim -> Merkür Ters Dönmeye Başlıyor
3 Kasım -> Merkür Duruyor
4 Kasım -> Merkür Gölgeli Olarak Düz Dönmeye Başlıyor
20 Kasım -> Merkür Gölgesi Bitiyor ve Normal Hızında Düz Dönmeye Başlıyor.
*
Böylece 2020 yılını Merkür açısından bitirmiş olduk.
Dilerim bütün bu Merkür ters dönüşleri hepimize şifa olsun.
“Sevginin kaynağının gücü, lütfen Merkür’ün ters döndüğü dönemlerden en yüksek mutluluk adına fayda elde etmem için gerekli her şeyi sağla...”
Sizi seven bir Can...