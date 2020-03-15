Corona virüsü ne zaman bitecek?

Canım Okurlarım, Corona Virüsünü incelediğim sırada 14. Yüzyıllarda yaşanan Kara Veba ve Aids hastalıklarının aynı astrolojik etki ile ortaya çıktığını keşfettim.
Bunun yanında özellikle kimlerin daha çok virüslerden etkilendiğine dair astroloji de bir bilgi var.
Tabi bunun nedenini de sizinle paylaşacağım.
Kendi sosyal medya hesabımda bunun ilgili uzun bir video çekip paylaşmıştım ama şimdi yenilerini de paylaşacağım.
Astroloji haritada kuzey ve güney düğümünü 18 ayda bir yer değiştirir ve oldukları yerde Ay ve Güneş tutulmaları o 18 ay boyunca olur. Lakin özellikle sizi isimler ile kafanızı karıştırmadan bazı yıldızlarda tutulma olunca hastalık, salgın, savaş, acı, yıkım v.s. gibi etkileri ortaya çıkartıyor. Sonuç olarakta 26 Aralık 2019 ve 10 Ocak 2020 tarihlerinde bu yıldızlarda tutulmalar oldu.
Satürn’de astroloji haritada hangi eve gelirse onunla ilgili sınavlar verir.
Astroloji haritada Satürn özellikle doğum haritasındaki Ay burcunun olduğu burca yani Ay’ın haritada olduğu eve gelince Sadesati denilen bir insanın, ülkenin, şirketin, ailenin veya doğum haritası olan herhangi biri her şeyin 30 yılda bir yaşadığı en zor süreci yaşar.
Çin şu an Sadesati yaşıyor. Benim Sadesati sürecim 25 Ocak 2020 de bitti ve bir sürü başka insanlar ve Çin Sadesatiye girdi. O yüzden 25 Ocak 2020 tarihinden hemen sonra bir sürü insan ve kuruluş çok zor korkunç şeyler yaşadılar.
Hayat böyle birşey bazı insanların zor dönemleri biterken başka insanların zorlayıcı dönemleri başlıyor. Bu da haritanızda transit halinde yani günümüzdeki Satürn gezegeninin hangi burçta olduğuna göre değişiyor. Sizin astroloji haritanızdaki Ay burcunuzun üstüne gelince Sadesati’ye girmiş oluyorsunuz.
Çin’in Ay burcu 6. Evine yani sağlık evine denk geliyor. O yüzden Çin hep en büyük sınavları bunların üstünden veriyor.
Astroloji harita da 6. Ev aynı zamanda yatırımlarından elde edeceğin kazançları da gösterir. Bu süreç yani Satürn’ün Çin’in 6. Evinden çıkması 2023 Ocak sonu olacak.
Türkiye’nin hangi evinde olduğunu merak etmişsinizdir. Satürn Türkiye’nin 8 evi yani finans ve ekonomi evinde ve oradan çıkışı yine aynı 2023 Ocak sonu. Ondan sonra çok rahatlayacağız ama o zamana kadar özellikle bu yazın Ay ve Güneş tutulmaları var.
Geçen en son tutulmalar 26 Aralık 2019 ve 10 Ocak 2020 de olması ile Türkiye’de deprem ve sınırlarımızda problemler oldu.
Çin de Corona virüsü çıktı. Bütün dünyayı etkiledi. Bu tutulmaların devamı 5 ve 21 Haziran, 5 Temmuz, 30 Kasım, 14 Aralık 2020 tarihlerinin 7 gün öncesi ve 15 gün sonrasını çok yoğun birşekilde etkiliyor. Tabii sonrasında etkisi devam ediyor.
Tutulmaların olmasına neden olan Kuzey ve Güney düğümlerinin ev değiştirmesi 2020 sonu olacak, bence 2020 sonundan sonra Dünya Corona virüsü konusu ile ilgili rahatlar. Lakin asıl dünyanın bu gergin süreçte bütün dünya liderlerinin rahatlaması ve savaş, ekonomi , hastalıklar ile ilgili 100% bitişi 2023 Ocak sonu Satürn’ün ev değiştirmesi ile olur.
14. yüzyılda Çin aynı şekilde Sadesati de ve aynı şekilde kuzey ve güney düğümlerin tutulma etkileri ile başlamış.
Ve ilginç olan aids’in başlangıcı yine aynı. Bence aids’in başlama yerinin Çin olması çok büyük olasılık...
Kuzey ve Güney düğümler ve Satürn özellikle sürüngenler ve hayvanları da temsil ediyor.
Diğer bir taraftan Satürn temizliği ve kuzey düğüm virüsleri temsil ediyor.
Çin ‘in astroloji haritasında Satürn kötü durumda ve ölü, kuzey ve güney düğümü iyi durumda değil.
Türkiye’nin astroloji haritasında Satürn en iyi konumda o yüzden biz Türk milleti olarak çok temiz insanlarız.
Kedileri ve köpekleri çok severiz. Belki dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar çok sokaklarda kedi ve köpeklerimiz var.
Kedi Jüpiteri temsil eder ve Jüpiter en büyük korumayı veren gezegendir. O yüzden kedilerinize çok iyi bakın ve sokak hayvanlarımıza çok iyi bakın. Ben her evde bir kedinin olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü sayısız öğretiye ve vedik astrolojiye göre evde kedi olunca o eve görünmeyen insanları olumsuz yönde etkileyen varlık ve enerjiler giremiyor. Aynı zamanda onlardan temizliyor ve koruyor.
Biliyorsunuz Peygamber efendimiz (s.a.v.) ‘in kedisi var ve kedileri çok seviyor. Doğum yapmış bir kedi için ordusunu geri döndürdüğü söylenir. Aynı şekilde Hz. Mevlana’nın , Hz. İbni Arabi ‘nin ve pek çok değerli üstadın kedisi vardır.
Biliyorsunuz Çin kedi ve köpekleri öldürerek yiyorlar hatta koala ve birçok türü az hayvanı öldürerek yiyorlar.
Bu hastalıkta bunların yapıldığı bir cani pazar yerinden doğdu.. Demek ki evren bunu yapmayın ve buna karşı tepki gösterin, bu katliamı durdurun, o hayvanları kurtarın diyor!
Geçmiş yüzyıllar da Türkiye’de Veba’nın çok ilerlememesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi Türkiye’de bizi koruyan Jüpiter’in temsilcisi kedilerdir. Avrupa vebadan kırılırken Türkiye okadar etkilenmemiştir.
Aynı şekilde Corona virüsü ile ilgili Türk insanı avrupalılar gibi ayakkabı ile eve giren, uzak doğuda hayvanlara zulm ederek beslenen yada İran gibi kendi insanına, kadın’a eziyet eden bir millet olmadı için ben ciddi birşekilde etkilenmeyeceğine inanmak istiyorum.
Lakin rahat olun diyerek kimsenin vebalini üzerime almak istemem. Lütfen maksimum seviyede temiz olun, bol hijyen, maske, temizlik temizlik temizlik... Bu süreç sonuç olarak bitecek ve bu sürecin yaşanması şu ana kadar dünyada olan her şey gibi hepimizin iyiliğine olacak!
Sonraki köşe yazımda bu konuya ve kimlerin neden virüslerden etkilendiğine dair astrolojik yorumlarımı yazacağım.
Sevginin kaynağının gücü lütfen sağlıklı bir şekilde uzun bir ömür yaşamamız için yaşamı yeteri kadar sevmemizi ve desteklememizi sağla...
Sizi seven bir Can...
Corona virüsü ne zaman bitecek?
Canım Okurlarım, Corona Virüsünü incelediğim sırada 14. Yüzyıllarda yaşanan Kara Veba ve Aids hastalıklarının aynı astrolojik etki ile ortaya çıktığını keşfettim.
Bunun yanında özellikle kimlerin daha çok virüslerden etkilendiğine dair astroloji de bir bilgi var.
Tabi bunun nedenini de sizinle paylaşacağım.
Kendi sosyal medya hesabımda bunun ilgili uzun bir video çekip paylaşmıştım ama şimdi yenilerini de paylaşacağım.
Astroloji haritada kuzey ve güney düğümünü 18 ayda bir yer değiştirir ve oldukları yerde Ay ve Güneş tutulmaları o 18 ay boyunca olur. Lakin özellikle sizi isimler ile kafanızı karıştırmadan bazı yıldızlarda tutulma olunca hastalık, salgın, savaş, acı, yıkım v.s. gibi etkileri ortaya çıkartıyor. Sonuç olarakta 26 Aralık 2019 ve 10 Ocak 2020 tarihlerinde bu yıldızlarda tutulmalar oldu.
Satürn’de astroloji haritada hangi eve gelirse onunla ilgili sınavlar verir.
Astroloji haritada Satürn özellikle doğum haritasındaki Ay burcunun olduğu burca yani Ay’ın haritada olduğu eve gelince Sadesati denilen bir insanın, ülkenin, şirketin, ailenin veya doğum haritası olan herhangi biri her şeyin 30 yılda bir yaşadığı en zor süreci yaşar.
Çin şu an Sadesati yaşıyor. Benim Sadesati sürecim 25 Ocak 2020 de bitti ve bir sürü başka insanlar ve Çin Sadesatiye girdi. O yüzden 25 Ocak 2020 tarihinden hemen sonra bir sürü insan ve kuruluş çok zor korkunç şeyler yaşadılar.
Hayat böyle birşey bazı insanların zor dönemleri biterken başka insanların zorlayıcı dönemleri başlıyor. Bu da haritanızda transit halinde yani günümüzdeki Satürn gezegeninin hangi burçta olduğuna göre değişiyor. Sizin astroloji haritanızdaki Ay burcunuzun üstüne gelince Sadesati’ye girmiş oluyorsunuz.
Çin’in Ay burcu 6. Evine yani sağlık evine denk geliyor. O yüzden Çin hep en büyük sınavları bunların üstünden veriyor.
Astroloji harita da 6. Ev aynı zamanda yatırımlarından elde edeceğin kazançları da gösterir. Bu süreç yani Satürn’ün Çin’in 6. Evinden çıkması 2023 Ocak sonu olacak.
Türkiye’nin hangi evinde olduğunu merak etmişsinizdir. Satürn Türkiye’nin 8 evi yani finans ve ekonomi evinde ve oradan çıkışı yine aynı 2023 Ocak sonu. Ondan sonra çok rahatlayacağız ama o zamana kadar özellikle bu yazın Ay ve Güneş tutulmaları var.
Geçen en son tutulmalar 26 Aralık 2019 ve 10 Ocak 2020 de olması ile Türkiye’de deprem ve sınırlarımızda problemler oldu.
Çin de Corona virüsü çıktı. Bütün dünyayı etkiledi. Bu tutulmaların devamı 5 ve 21 Haziran, 5 Temmuz, 30 Kasım, 14 Aralık 2020 tarihlerinin 7 gün öncesi ve 15 gün sonrasını çok yoğun birşekilde etkiliyor. Tabii sonrasında etkisi devam ediyor.
Tutulmaların olmasına neden olan Kuzey ve Güney düğümlerinin ev değiştirmesi 2020 sonu olacak, bence 2020 sonundan sonra Dünya Corona virüsü konusu ile ilgili rahatlar. Lakin asıl dünyanın bu gergin süreçte bütün dünya liderlerinin rahatlaması ve savaş, ekonomi , hastalıklar ile ilgili 100% bitişi 2023 Ocak sonu Satürn’ün ev değiştirmesi ile olur.
14. yüzyılda Çin aynı şekilde Sadesati de ve aynı şekilde kuzey ve güney düğümlerin tutulma etkileri ile başlamış.
Ve ilginç olan aids’in başlangıcı yine aynı. Bence aids’in başlama yerinin Çin olması çok büyük olasılık...
Kuzey ve Güney düğümler ve Satürn özellikle sürüngenler ve hayvanları da temsil ediyor.
Diğer bir taraftan Satürn temizliği ve kuzey düğüm virüsleri temsil ediyor.
Çin ‘in astroloji haritasında Satürn kötü durumda ve ölü, kuzey ve güney düğümü iyi durumda değil.
Türkiye’nin astroloji haritasında Satürn en iyi konumda o yüzden biz Türk milleti olarak çok temiz insanlarız.
Kedileri ve köpekleri çok severiz. Belki dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar çok sokaklarda kedi ve köpeklerimiz var.
Kedi Jüpiteri temsil eder ve Jüpiter en büyük korumayı veren gezegendir. O yüzden kedilerinize çok iyi bakın ve sokak hayvanlarımıza çok iyi bakın. Ben her evde bir kedinin olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü sayısız öğretiye ve vedik astrolojiye göre evde kedi olunca o eve görünmeyen insanları olumsuz yönde etkileyen varlık ve enerjiler giremiyor. Aynı zamanda onlardan temizliyor ve koruyor.
Biliyorsunuz Peygamber efendimiz (s.a.v.) ‘in kedisi var ve kedileri çok seviyor. Doğum yapmış bir kedi için ordusunu geri döndürdüğü söylenir. Aynı şekilde Hz. Mevlana’nın , Hz. İbni Arabi ‘nin ve pek çok değerli üstadın kedisi vardır.
Biliyorsunuz Çin kedi ve köpekleri öldürerek yiyorlar hatta koala ve birçok türü az hayvanı öldürerek yiyorlar.
Bu hastalıkta bunların yapıldığı bir cani pazar yerinden doğdu.. Demek ki evren bunu yapmayın ve buna karşı tepki gösterin, bu katliamı durdurun, o hayvanları kurtarın diyor!
Geçmiş yüzyıllar da Türkiye’de Veba’nın çok ilerlememesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi Türkiye’de bizi koruyan Jüpiter’in temsilcisi kedilerdir. Avrupa vebadan kırılırken Türkiye okadar etkilenmemiştir.
Aynı şekilde Corona virüsü ile ilgili Türk insanı avrupalılar gibi ayakkabı ile eve giren, uzak doğuda hayvanlara zulm ederek beslenen yada İran gibi kendi insanına, kadın’a eziyet eden bir millet olmadı için ben ciddi birşekilde etkilenmeyeceğine inanmak istiyorum.
Lakin rahat olun diyerek kimsenin vebalini üzerime almak istemem. Lütfen maksimum seviyede temiz olun, bol hijyen, maske, temizlik temizlik temizlik... Bu süreç sonuç olarak bitecek ve bu sürecin yaşanması şu ana kadar dünyada olan her şey gibi hepimizin iyiliğine olacak!
Sonraki köşe yazımda bu konuya ve kimlerin neden virüslerden etkilendiğine dair astrolojik yorumlarımı yazacağım.
Sevginin kaynağının gücü lütfen sağlıklı bir şekilde uzun bir ömür yaşamamız için yaşamı yeteri kadar sevmemizi ve desteklememizi sağla...
Sizi seven bir Can...