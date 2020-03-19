Corona Virüsü Kimleri Etkiler?

Önceki yazımda anlattığım gibi Satürn temizliği temsil ediyor ve Türkiye’nin astroloji haritasında Satürn en yüksek ve en iyi konumda.
İlginç bir şekilde şu an Satürn kendi evinde ve aslında bütün dünya da temiz, düzenli, disiplinli, etik, adaletli, iyilik elçisi ve yaşamı destekleyici olmalarını istiyor.
Satürn 2023 Ocak ayının sonuna kadar temiz, disiplinli, öğretici, yaşamı destekleyen, öldürmekten kaçınan, iyilik peşinde olan, düzenli, adaletli ve etik insanları güçlendirecek, destekleyecek ve daha da bu konularda gelişmeleri için her şeyi yapıp onlara hediyeler verecek!
Lakin bu şekilde olmayan yani Satürn’ü kötü durumda olan insanları çok zorlayacak ve ciddi sınavlardan geçirecek...
Önümüzdeki 2023 Ocak ayının sonuna kadar Satürn yapılan bütün adaletsizliklere cevabını verecek ve adaletsiz, hırsızlık ve haksızlık yapan insanları inim inim inletecek!
Kuzey düğümü virüsleri temsil ediyor. Eğer bir kişinin astroloji haritasında Kuzey düğümü ölü ya da kötü durumda ise virüsler onu çok daha rahat etkiliyor ve mikrop kapabiliyor.
Bunun nedeni aslında öyle kuzey düğümü ve Satürn’ü iyi durumda olunca etrafında görünmez bir kalkan olduğundan değil.
Nedeni: kişi çok daha titiz ve temiz oluyor.
Benim astroloji haritamda Satürn’üm Türkiye’nin haritasında olduğu gibi en yüksek konumda.
O yüzden Türk milleti diğer ülkelerdeki insanlara göre çok daha temiz ve titiz...
Aynı zaman da Rahu yani Kuzey düğümüm de en yüksek noktada. O yüzden çocukluğumdan beri fiziksel temizliğime çok düşkünümdür.
Pek çok doktor arkadaşım bana ‘Senin Germofobin var. Tedavi ol. ‘ dedi ama hepsi yurt dışına gittiklerinde mikrop ya da virüs kapıp 2 ay yattılar ya da çeşitli peynir ya da yiyeceklerden ya da başka şekillerde mikrop kapıp hasta oldular ama ben çok şükür hiç dışarıdan mikrop ya da virüs kapmadım.
Bunun da nedeni hem dışarıda hem içeride son derece temizliğe düşkünümdür.
Ellerimi her şeyde yıkarım, dışarıda bir yere dokununca elimi yıkarım, dezenfektanlarım vardır. Eve gelir gelmez yıkanır, her şeyi çamaşır makinesine atarım. Her şeyi yıllardır kolonya ile silerim vs.. yani şu an insanların bu Corona virüsü sürecinde yaptığı her şeyi ben zaten yıllardır yapıyorum.
Şu an birden ben normal oldum...
Özetle aslında Satürn ve Kuzey düğümünün iyi bir konumda ve yüksek olması benim titiz ve temizliğe düşkün bir insan olmamı sağlıyor.
Çin ‘in Satürn‘ü haritasında ölü ve kötü durumda... Özetle bir yerlerde hata yaptığını gösteriyor.
Çin’in kuzey düğümü de iyi bir durumda değil.
Türkiye’nin Satürn ‘ü çok iyi ama kuzey düğümü kötü durumda olmasa da normal bir durumda olduğu için virüsün gelebileceğini gösterir. Bu süreçte daha dikkatli olmalı ve maksimum temizlik önlemlerimizi almalıyız.
Bu sürecin hepimize çok büyük iyiliklerinin olacağına inanıyorum.
Sonuç olarak astroloji haritasındaki açılar bize düşünce ve yaklaşım etkileri ver. Sizin astroloji haritanızda satürn ya da kuzey düğümünüz çok iyi bir durumda değilse bil ki sizin kendinizi bu temizlik konularında haklı görmeniz gerçekte büyük bir ilizyon. Daha temiz ve titiz olmalı ve bundan sonra daha fazla özen göstermelisiniz.
Tabi Çin’in büyük bir gaddarlıkla yaptığı gibi kedilere, köpeklere ve canlılara zarar vermemeli, tam tersine onların daha iyi ve mutlu olması için elinizden gelenin fazlasını yapmalısınız.
Sevginin kaynağının gücü lütfen bütün dünyada huzur ve barış içinde olmamız için gerekli insanların en güçlü konuma gelmelerini sağla...
Sizi seven bir Can...
Corona Virüsü Kimleri Etkiler?
Canım Okurlarım,
Önceki yazımda anlattığım gibi Satürn temizliği temsil ediyor ve Türkiye’nin astroloji haritasında Satürn en yüksek ve en iyi konumda.
İlginç bir şekilde şu an Satürn kendi evinde ve aslında bütün dünya da temiz, düzenli, disiplinli, etik, adaletli, iyilik elçisi ve yaşamı destekleyici olmalarını istiyor.
Satürn 2023 Ocak ayının sonuna kadar temiz, disiplinli, öğretici, yaşamı destekleyen, öldürmekten kaçınan, iyilik peşinde olan, düzenli, adaletli ve etik insanları güçlendirecek, destekleyecek ve daha da bu konularda gelişmeleri için her şeyi yapıp onlara hediyeler verecek!
Lakin bu şekilde olmayan yani Satürn’ü kötü durumda olan insanları çok zorlayacak ve ciddi sınavlardan geçirecek...
Önümüzdeki 2023 Ocak ayının sonuna kadar Satürn yapılan bütün adaletsizliklere cevabını verecek ve adaletsiz, hırsızlık ve haksızlık yapan insanları inim inim inletecek!
Kuzey düğümü virüsleri temsil ediyor. Eğer bir kişinin astroloji haritasında Kuzey düğümü ölü ya da kötü durumda ise virüsler onu çok daha rahat etkiliyor ve mikrop kapabiliyor.
Bunun nedeni aslında öyle kuzey düğümü ve Satürn’ü iyi durumda olunca etrafında görünmez bir kalkan olduğundan değil.
Nedeni: kişi çok daha titiz ve temiz oluyor.
Benim astroloji haritamda Satürn’üm Türkiye’nin haritasında olduğu gibi en yüksek konumda.
O yüzden Türk milleti diğer ülkelerdeki insanlara göre çok daha temiz ve titiz...
Aynı zaman da Rahu yani Kuzey düğümüm de en yüksek noktada. O yüzden çocukluğumdan beri fiziksel temizliğime çok düşkünümdür.
Pek çok doktor arkadaşım bana ‘Senin Germofobin var. Tedavi ol. ‘ dedi ama hepsi yurt dışına gittiklerinde mikrop ya da virüs kapıp 2 ay yattılar ya da çeşitli peynir ya da yiyeceklerden ya da başka şekillerde mikrop kapıp hasta oldular ama ben çok şükür hiç dışarıdan mikrop ya da virüs kapmadım.
Bunun da nedeni hem dışarıda hem içeride son derece temizliğe düşkünümdür.
Ellerimi her şeyde yıkarım, dışarıda bir yere dokununca elimi yıkarım, dezenfektanlarım vardır. Eve gelir gelmez yıkanır, her şeyi çamaşır makinesine atarım. Her şeyi yıllardır kolonya ile silerim vs.. yani şu an insanların bu Corona virüsü sürecinde yaptığı her şeyi ben zaten yıllardır yapıyorum.
Şu an birden ben normal oldum...
Özetle aslında Satürn ve Kuzey düğümünün iyi bir konumda ve yüksek olması benim titiz ve temizliğe düşkün bir insan olmamı sağlıyor.
Çin ‘in Satürn‘ü haritasında ölü ve kötü durumda... Özetle bir yerlerde hata yaptığını gösteriyor.
Çin’in kuzey düğümü de iyi bir durumda değil.
Türkiye’nin Satürn ‘ü çok iyi ama kuzey düğümü kötü durumda olmasa da normal bir durumda olduğu için virüsün gelebileceğini gösterir. Bu süreçte daha dikkatli olmalı ve maksimum temizlik önlemlerimizi almalıyız.
Bu sürecin hepimize çok büyük iyiliklerinin olacağına inanıyorum.
Sonuç olarak astroloji haritasındaki açılar bize düşünce ve yaklaşım etkileri ver. Sizin astroloji haritanızda satürn ya da kuzey düğümünüz çok iyi bir durumda değilse bil ki sizin kendinizi bu temizlik konularında haklı görmeniz gerçekte büyük bir ilizyon. Daha temiz ve titiz olmalı ve bundan sonra daha fazla özen göstermelisiniz.
Tabi Çin’in büyük bir gaddarlıkla yaptığı gibi kedilere, köpeklere ve canlılara zarar vermemeli, tam tersine onların daha iyi ve mutlu olması için elinizden gelenin fazlasını yapmalısınız.
Sevginin kaynağının gücü lütfen bütün dünyada huzur ve barış içinde olmamız için gerekli insanların en güçlü konuma gelmelerini sağla...
Sizi seven bir Can...