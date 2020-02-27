Çin'de yaşayan yazarımız ile corona virüsü ve aşısı gelişmeleri üstüne röportaj yaptım!

Canım Okurlarım, son dönemde herkes özellikle Corona virüsü konusuna odaklandı.
Bende sevgili okurlarım için asıl kaynağı Çin ‘de yaşayan Arzu Ülger ile Corona Virüsü üstüne aydınlatıcı bir röportaj yaptım.
Arzu Merhaba,
Bize kendinden bahseder misin? Ne iş yapıyorsun? Neden ve ne kadar zamandır Çin’de yaşıyorsun?
Ben yaklaşık yirmi sene yabancı şirketlerin mali ve idari işler bölümlerinde çalıştım. En son çalıştığım şirketten emekli oldum. Profesyonel olarak çalıştığım dönemde Hürriyet Aile de köşe yazarlığı yapmaya başladım. “Arzu ile hayata dair” isimli bir köşem var. Hayata dair ne varsa yaşadığım, tecrübe ettiğim, ve aldığım dersleri yazılarımda paylaşıyorum. Ayrıca çok iyi bir gözlemciyimdir bu sebeple etrafımda yaşananlarla da ilgili yazıyorum. Şu anda eşimin işi sebebi ile iki seneyi aşkın zamandır Şangay’da yaşıyoruz.
Corona Virüsü nedir ve neden çıkmış?
Korona virüsüne Şangay’ın batısındaki Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde ilk kez rastlandığını biliyoruz. Nedeni ile ilgili pek çok şey söylendi ama duyduklarımızın hangisi doğru onu bilmiyorum.
Şu an ne durumda? Yayılmaya devam ediyor mu? Kontrol altına alındı mı? Çin devleti ne diyor?
Bu virüs fark edilir edilmez çok hızla önlem aldı Çin hükümeti. Birkaç günde o bölgeye hastane kurdular. Wuhan’a giriş ve çıkışları kapattılar. Sürekli de duyurular yaptılar. Virüsü anlattılar. Tehlike boyutunu ve nasıl yayıldığını. Yani halkta çok büyük bir farkındalık yarattılar hızlıca. Çok gerekmedikçe evden çıkmayın dediler. Çıkmak zorunda olursanız maske kullanın ve maske olarak en güvenlisinin N95 olduğunu söylediler. Okullar zaten Çin yeni yılı için tatildeydi. Tatili uzattılar. Kalabalık yerlere girmeyin duyurusu yaptılar. Tüm ofisleri hızla tatil ettiler. Restoranlar büyük çoğunluğu kapandı. Bu arada Wuhan ile Şangay arası oldukça uzak. Orada, Şangay’da hissedilenin çok ötesinde bir dram yaşandığı muhakkak.
Bugün itibariyle Şangay’da iki gündür yeni bir vaka olmadığı bildirildi ve şimdi de Wuhan’da yaşamadığı halde orada mahsur kalmış olan insanların çıkışına izin vermeye başlamışlar. Bu umut verici bir haber. 1.4 Milyar insanın yaşadığı Çin’de virüsün başka şehirlere atlamasına çok hızla engel olundu ve şu anda vakaların hızla azaldığı haberlerini alıyoruz, zaman içinde hep beraber göreceğiz. Dualarımız bir an önce bitsin diye.
Corona virüsü aşısı ile ilgili gelişmeler nelerdir?
Duyduğumuza göre yeni keşfedilen çok sayıda alternatif aşı var fakat bunların klinik testlerinin yapılması daha uzun zaman alacak gözüküyor. dolayısıyla da şu anda halihazırda kullanılabilecek ve ticari olarak üretilip satılabilecek bir aşı sanırım henüz yok. Ama bunların hepsi bizim okuduklarımız veya çevreden duyduklarımız.
Nasıl korunuyorsunuz?
Şangay’da şimdilik evden çıkmayarak korunmaya çalışıyoruz. Şubat başından beri evdeyiz. Market alışverişi için çıktığımızda N95 sınıfı maske takıyoruz. Marketten eve gelir gelmez ilk iş ellerimizi yıkayıp, karbonat ve tuzla karıştırılmış suyu burnumuza çekerek sinüslerimizi dezenfekte etmeye çalışmak oluyor. Okullar ve ofisler zaten tatil. Okulların ne zaman açılacağı belli değil ama ofisler çalışmaya başladı. Duyduğuma göre, ofislerde de herkes de maske var. Ve insanlar konuşurken mümkün olduğu kadar birbirlerinden uzak durmaya çalışıyorlar. Bu arada çalışan restoran ve marketlere ve sitelerin giriş kapılarına alnına değmeden ateş ölçen aletlerden dağıtmışlar. Bunu küçümseyenler olabilir ama çok pratik, eğer ateşiniz yüksekse direk hastaneye gönderiliyorsunuz. Kullanılması gerekli çünkü insanlar ateşi olsa da hastaneye gitmek istemeyebiliyorlar. Her nereden geliyorsanız gümrükten geçerken ateşiniz yoksa evde 14 gün karantinada kalıyorsunuz. Ondan sonra ofis ve okula gidebileceksiniz.
Virüs ile ilgili uzman değilim tabi ki ama buradan duyduğumuz virüsün yaşlı ve kalp, astım ve nefes darlığı gibi rahatsızlıkları olan kişiler üzerinde çok etkili olduğu ve ölümlerin daha çok bu tip kişilerde olduğu açıklandı.
Çin’den dönecek misiniz?
Elbette. Hiçbir yer insanın kendi ülkesi gibi olamaz. Ayrıca bizim ülkemiz gerçekten cennet. Çok seviyoruz ülkemizi.
Şu an Çin’de yaşam nasıl?
Ben yapı olarak çok pozitif biriyim. İnsanız; her şey bizim için. Zor zamanlar yaşamamak da mümkün değil hayatta. İlk bu virüs ortaya çıktığında her şey çok belirsiz ve ürkütücüydü bizim için; Şangay’da yaşam nerdeyse durmuştu. Bize söylenen bütün önlemleri aldık ve her şeyin normale döneceğine dair inancımızı ve umudumuzu hiç yitirmedik, hiç paniklemedik, hiç dehşet senaryoları yaratmadık ve şükürler olsun virüs vakalarının ciddi oranda azaldığı haberlerini alıyoruz. Etrafta hareketlenme başlıyor yavaş yavaş. Bu arada belirtmek isterim ki iki senedir Çin’de yaşıyorum ve farklı şehirlerinde de bulundum ama gittiğim, gördüğüm hiçbir yerde yarasalı, yılanlı, börtü böcekli bir menüye ve yemeğe denk gelmedim. Üstelik Çin’li arkadaşlarımın evinde de yemek yedim böyle bir yemek yediklerine de şahit olmadım. Marketlerde de görmedim. Ama tabii ki Çin de 1.4 milyar insan yaşıyor. Ve çok geniş bir coğrafyası var. Ben sadece kendi çevremdeki yerler ve insanlar için bunu söyleyebilirim. Bir diğer önemli konuysa Şangay’da yaşadığımız civardaki market raflarını hiçbir gün boş görmedik. Yaşam nerdeyse durdu ama yaşamı devam ettirmek için gerekli yiyecek ve içecekler en taze haliyle hep raflardaydı.
Sosyal medyanda gelişmeleri paylaşıyor musun?
Ben bu olayları zaman zaman Hürriyet Aile’deki “Arzu ile hayata dair” isimli köşemde, zaman zaman da arzu_hosgor72 instagram hesabımda paylaşıyorum. Ayrıca soru sormak isteyen birisi olursa da arzu_ulger72@gmail.com hesabımdan bana ulaşabilir.
Arzu ben, Tüm dünyada tüm virüslerin, hastalıkların, savaşların, kötü düşüncelerin, insanların birbirlerini yaralamak için konuşmalarının bitmesini diliyorum. Dünyamıza güzellikler aksın gani gani. Dünyamızda güzellikler yaşansın gani gani.
Arzu sana hepimizin adına çok teşekkür ediyorum.
Sevginin kaynağının gücü yaşamımızı hayallerimizin ötesinde çok daha sağlıklı geçirmemizi sağlasın.
Sizi seven bir Can...
Çin'de yaşayan yazarımız ile corona virüsü ve aşısı gelişmeleri üstüne röportaj yaptım!
Canım Okurlarım, son dönemde herkes özellikle Corona virüsü konusuna odaklandı.
Bende sevgili okurlarım için asıl kaynağı Çin ‘de yaşayan Arzu Ülger ile Corona Virüsü üstüne aydınlatıcı bir röportaj yaptım.
Arzu Merhaba,
Bize kendinden bahseder misin? Ne iş yapıyorsun? Neden ve ne kadar zamandır Çin’de yaşıyorsun?
Ben yaklaşık yirmi sene yabancı şirketlerin mali ve idari işler bölümlerinde çalıştım. En son çalıştığım şirketten emekli oldum. Profesyonel olarak çalıştığım dönemde Hürriyet Aile de köşe yazarlığı yapmaya başladım. “Arzu ile hayata dair” isimli bir köşem var. Hayata dair ne varsa yaşadığım, tecrübe ettiğim, ve aldığım dersleri yazılarımda paylaşıyorum. Ayrıca çok iyi bir gözlemciyimdir bu sebeple etrafımda yaşananlarla da ilgili yazıyorum. Şu anda eşimin işi sebebi ile iki seneyi aşkın zamandır Şangay’da yaşıyoruz.
Corona Virüsü nedir ve neden çıkmış?
Korona virüsüne Şangay’ın batısındaki Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde ilk kez rastlandığını biliyoruz. Nedeni ile ilgili pek çok şey söylendi ama duyduklarımızın hangisi doğru onu bilmiyorum.
Şu an ne durumda? Yayılmaya devam ediyor mu? Kontrol altına alındı mı? Çin devleti ne diyor?
Bu virüs fark edilir edilmez çok hızla önlem aldı Çin hükümeti. Birkaç günde o bölgeye hastane kurdular. Wuhan’a giriş ve çıkışları kapattılar. Sürekli de duyurular yaptılar. Virüsü anlattılar. Tehlike boyutunu ve nasıl yayıldığını. Yani halkta çok büyük bir farkındalık yarattılar hızlıca. Çok gerekmedikçe evden çıkmayın dediler. Çıkmak zorunda olursanız maske kullanın ve maske olarak en güvenlisinin N95 olduğunu söylediler. Okullar zaten Çin yeni yılı için tatildeydi. Tatili uzattılar. Kalabalık yerlere girmeyin duyurusu yaptılar. Tüm ofisleri hızla tatil ettiler. Restoranlar büyük çoğunluğu kapandı. Bu arada Wuhan ile Şangay arası oldukça uzak. Orada, Şangay’da hissedilenin çok ötesinde bir dram yaşandığı muhakkak.
Bugün itibariyle Şangay’da iki gündür yeni bir vaka olmadığı bildirildi ve şimdi de Wuhan’da yaşamadığı halde orada mahsur kalmış olan insanların çıkışına izin vermeye başlamışlar. Bu umut verici bir haber. 1.4 Milyar insanın yaşadığı Çin’de virüsün başka şehirlere atlamasına çok hızla engel olundu ve şu anda vakaların hızla azaldığı haberlerini alıyoruz, zaman içinde hep beraber göreceğiz. Dualarımız bir an önce bitsin diye.
Corona virüsü aşısı ile ilgili gelişmeler nelerdir?
Duyduğumuza göre yeni keşfedilen çok sayıda alternatif aşı var fakat bunların klinik testlerinin yapılması daha uzun zaman alacak gözüküyor. dolayısıyla da şu anda halihazırda kullanılabilecek ve ticari olarak üretilip satılabilecek bir aşı sanırım henüz yok. Ama bunların hepsi bizim okuduklarımız veya çevreden duyduklarımız.
Nasıl korunuyorsunuz?
Şangay’da şimdilik evden çıkmayarak korunmaya çalışıyoruz. Şubat başından beri evdeyiz. Market alışverişi için çıktığımızda N95 sınıfı maske takıyoruz. Marketten eve gelir gelmez ilk iş ellerimizi yıkayıp, karbonat ve tuzla karıştırılmış suyu burnumuza çekerek sinüslerimizi dezenfekte etmeye çalışmak oluyor. Okullar ve ofisler zaten tatil. Okulların ne zaman açılacağı belli değil ama ofisler çalışmaya başladı. Duyduğuma göre, ofislerde de herkes de maske var. Ve insanlar konuşurken mümkün olduğu kadar birbirlerinden uzak durmaya çalışıyorlar. Bu arada çalışan restoran ve marketlere ve sitelerin giriş kapılarına alnına değmeden ateş ölçen aletlerden dağıtmışlar. Bunu küçümseyenler olabilir ama çok pratik, eğer ateşiniz yüksekse direk hastaneye gönderiliyorsunuz. Kullanılması gerekli çünkü insanlar ateşi olsa da hastaneye gitmek istemeyebiliyorlar. Her nereden geliyorsanız gümrükten geçerken ateşiniz yoksa evde 14 gün karantinada kalıyorsunuz. Ondan sonra ofis ve okula gidebileceksiniz.
Virüs ile ilgili uzman değilim tabi ki ama buradan duyduğumuz virüsün yaşlı ve kalp, astım ve nefes darlığı gibi rahatsızlıkları olan kişiler üzerinde çok etkili olduğu ve ölümlerin daha çok bu tip kişilerde olduğu açıklandı.
Çin’den dönecek misiniz?
Elbette. Hiçbir yer insanın kendi ülkesi gibi olamaz. Ayrıca bizim ülkemiz gerçekten cennet. Çok seviyoruz ülkemizi.
Şu an Çin’de yaşam nasıl?
Ben yapı olarak çok pozitif biriyim. İnsanız; her şey bizim için. Zor zamanlar yaşamamak da mümkün değil hayatta. İlk bu virüs ortaya çıktığında her şey çok belirsiz ve ürkütücüydü bizim için; Şangay’da yaşam nerdeyse durmuştu. Bize söylenen bütün önlemleri aldık ve her şeyin normale döneceğine dair inancımızı ve umudumuzu hiç yitirmedik, hiç paniklemedik, hiç dehşet senaryoları yaratmadık ve şükürler olsun virüs vakalarının ciddi oranda azaldığı haberlerini alıyoruz. Etrafta hareketlenme başlıyor yavaş yavaş. Bu arada belirtmek isterim ki iki senedir Çin’de yaşıyorum ve farklı şehirlerinde de bulundum ama gittiğim, gördüğüm hiçbir yerde yarasalı, yılanlı, börtü böcekli bir menüye ve yemeğe denk gelmedim. Üstelik Çin’li arkadaşlarımın evinde de yemek yedim böyle bir yemek yediklerine de şahit olmadım. Marketlerde de görmedim. Ama tabii ki Çin de 1.4 milyar insan yaşıyor. Ve çok geniş bir coğrafyası var. Ben sadece kendi çevremdeki yerler ve insanlar için bunu söyleyebilirim. Bir diğer önemli konuysa Şangay’da yaşadığımız civardaki market raflarını hiçbir gün boş görmedik. Yaşam nerdeyse durdu ama yaşamı devam ettirmek için gerekli yiyecek ve içecekler en taze haliyle hep raflardaydı.
Sosyal medyanda gelişmeleri paylaşıyor musun?
Ben bu olayları zaman zaman Hürriyet Aile’deki “Arzu ile hayata dair” isimli köşemde, zaman zaman da arzu_hosgor72 instagram hesabımda paylaşıyorum. Ayrıca soru sormak isteyen birisi olursa da arzu_ulger72@gmail.com hesabımdan bana ulaşabilir.
Arzu ben, Tüm dünyada tüm virüslerin, hastalıkların, savaşların, kötü düşüncelerin, insanların birbirlerini yaralamak için konuşmalarının bitmesini diliyorum. Dünyamıza güzellikler aksın gani gani. Dünyamızda güzellikler yaşansın gani gani.
Arzu sana hepimizin adına çok teşekkür ediyorum.
Sevginin kaynağının gücü yaşamımızı hayallerimizin ötesinde çok daha sağlıklı geçirmemizi sağlasın.
Sizi seven bir Can...